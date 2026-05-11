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Rayan, adolescente de Bournemouth, considera Casemiro uma “figura paterna” e revela que Vinícius Júnior e Raphinha lhe deram as boas-vindas antes de sua estreia pela seleção brasileira
Casemiro, o líder experiente
Para Rayan, a pausa para os jogos internacionais de março foi um momento decisivo em sua jovem carreira. Após receber uma convocação inesperada de Ancelotti, o atacante do Bournemouth viu a Copa do Mundo de 2026 passar de um sonho distante para uma “possibilidade real”. Apesar de ter jogado apenas 14 minutos em um amistoso contra a Croácia, a experiência de conviver com a elite do futebol mundial deixou uma marca duradoura no jovem.
Os jogadores mais experientes deram apoio emocional. Rayan destacou a recepção calorosa que recebeu de estrelas consagradas como Vinícius Júnior, Raphinha e Marquinhos. No entanto, foi o experiente meio-campista Casemiro que se destacou como o âncora do grupo. Rayan disse à UOL: “Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro e Marquinhos me receberam muito bem. [Casemiro] é um cara ótimo, muito sério e também uma figura paterna. Os caras me receberam muito bem, não só a mim, mas também ao Igor Thiago, que estava lá pela primeira vez.”
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A surpresa linguística de Ancelotti
A transição de Rayan foi facilitada ainda mais por uma descoberta inesperada sobre o técnico da seleção brasileira, Ancelotti. O treinador italiano, que conquistou sucessos históricos em clubes como Real Madrid e AC Milan, surpreendeu o jovem com seu domínio do idioma local logo no primeiro encontro.
“Foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente. Falei português com ele; ele fala muito bem; já é fluente”, admitiu Rayan. “Você fica um pouco nervoso; ele é uma figura importante que conquistou tudo no Real Madrid e em todos os outros lugares por onde passou. Foi um sonho que se tornou realidade conhecê-lo.”
A contagem regressiva final para 18 de maio
Com o fim da temporada nacional se aproximando, o foco de Rayan está agora inteiramente voltado para o próximo anúncio no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Já tendo sido incluído na lista preliminar de 55 jogadores, ele agora disputa uma das 26 vagas finais. A lesão de Estevao, do Chelsea, abriu potencialmente uma vaga, aumentando as chances do craque do Bournemouth ser convocado.
A transição de assistir aos seus ídolos na televisão para treinar ao lado deles tem sido uma jornada surreal para o ex-jogador do Vasco. “Não tinha certeza se meu nome estaria entre os convocados”, admitiu ele, refletindo sobre sua surpresa inicial em março.
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Rayan continua em grande forma na Inglaterra
Rayan, de 19 anos, que se juntou ao Bournemouth em janeiro, disputou 13 partidas da Premier League pelo clube, marcando cinco gols e dando duas assistências.