Rayan, adolescente de Bournemouth, considera Casemiro uma “figura paterna” e revela que Vinícius Júnior e Raphinha lhe deram as boas-vindas antes de sua estreia pela seleção brasileira

Para Rayan, a pausa para os jogos internacionais de março foi um momento decisivo em sua jovem carreira. Após receber uma convocação inesperada de Ancelotti, o atacante do Bournemouth viu a Copa do Mundo de 2026 passar de um sonho distante para uma “possibilidade real”. Apesar de ter jogado apenas 14 minutos em um amistoso contra a Croácia, a experiência de conviver com a elite do futebol mundial deixou uma marca duradoura no jovem.

Os jogadores mais experientes deram apoio emocional. Rayan destacou a recepção calorosa que recebeu de estrelas consagradas como Vinícius Júnior, Raphinha e Marquinhos. No entanto, foi o experiente meio-campista Casemiro que se destacou como o âncora do grupo. Rayan disse à UOL: “Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro e Marquinhos me receberam muito bem. [Casemiro] é um cara ótimo, muito sério e também uma figura paterna. Os caras me receberam muito bem, não só a mim, mas também ao Igor Thiago, que estava lá pela primeira vez.”