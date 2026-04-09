Ravenia está prestes a sair... Até quando o Barcelona vai recorrer a “soluções estratégicas” para se manter à tona?

Parece que uma das principais estrelas do Barcelona poderá deixar o “Camp Nou” de forma inesperada durante a próxima janela de transferências de verão, apesar de sua influência positiva no desempenho da equipe.

O nome de Raphinha, o ala brasileiro que iluminou o Barça nos últimos anos, tornou-se hoje o centro de fortes rumores nos corredores do clube catalão.

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, a diretoria do Barcelona decidiu ouvir as ofertas apresentadas por Raphinha durante a próxima janela de transferências de verão, com grande probabilidade de sua saída do clube.

O clube catalão enfrenta um verão decisivo tanto no plano esportivo quanto no financeiro. Enquanto o Barcelona busca reforçar as linhas defensiva e ofensiva com contratações de alto nível, precisa gerar receitas vultosas para garantir o equilíbrio financeiro e recuperar a flexibilidade no mercado de transferências.

Leia também:

A negociação dos sonhos... Clube italiano coloca Lewandowski na lista de alvos de transferência gratuita

Florentino Pérez corre atrás do “matador do Real Madrid”



Nesse contexto, o nome de Raphinha surgiu como uma das principais soluções estratégicas que podem mudar toda a equação do verão dentro do Blaugrana.