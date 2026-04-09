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FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

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Ravenia está prestes a sair... Até quando o Barcelona vai recorrer a “soluções estratégicas” para se manter à tona?

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Uma oportunidade de ouro para o Al-Hilal saudita alcançar seu objetivo almejado

Parece que uma das principais estrelas do Barcelona poderá deixar o “Camp Nou” de forma inesperada durante a próxima janela de transferências de verão, apesar de sua influência positiva no desempenho da equipe. 

O nome de Raphinha, o ala brasileiro que iluminou o Barça nos últimos anos, tornou-se hoje o centro de fortes rumores nos corredores do clube catalão.

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, a diretoria do Barcelona decidiu ouvir as ofertas apresentadas por Raphinha durante a próxima janela de transferências de verão, com grande probabilidade de sua saída do clube.

O clube catalão enfrenta um verão decisivo tanto no plano esportivo quanto no financeiro. Enquanto o Barcelona busca reforçar as linhas defensiva e ofensiva com contratações de alto nível, precisa gerar receitas vultosas para garantir o equilíbrio financeiro e recuperar a flexibilidade no mercado de transferências. 

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Nesse contexto, o nome de Raphinha surgiu como uma das principais soluções estratégicas que podem mudar toda a equação do verão dentro do Blaugrana.

  • Ravenia... À venda por um preço elevado

    Aos 29 anos, Raphinha era um dos pilares do projeto de Xavi Hernández, ex-técnico do Barcelona, e posteriormente de Hansi Flick, atual técnico do Blaugrana; no entanto, os últimos meses trouxeram algumas mudanças em sua situação.

    O jornal espanhol “Fichajes” alegou que o nível de Rafeinha caiu relativamente devido às lesões recorrentes, além da convicção dentro da comissão técnica e da diretoria de que ele atingiu o auge de sua contribuição ao clube.

    O jornal destacou que a diretoria esportiva, liderada por Deco, considera que este é o momento ideal para vender o jogador, antes que seu valor de mercado comece a cair, aproveitando sua boa reputação internacional e o interesse de grandes clubes por ele.

    O ponta-esquerda brasileiro tem despertado grande interesse de clubes da Premier League e da Liga Saudita, com relatos indicando que alguns clubes estariam dispostos a apresentar ofertas que chegam a 100 milhões de euros.

    O jornal confirmou que esse valor é considerado muito atraente para a diretoria do Barcelona, tendo em vista as atuais condições financeiras que a obrigam a reduzir os salários, além de fechar negócios de valor modesto.

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Ausências frequentes causam uma impressão negativa

    As ausências de Raphinha têm sido frequentes nesta temporada, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção brasileira, devido a lesões. Antes da última ausência, o craque do Barça comentou sobre sua condição física, após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao no estádio “San Mamés”, na 27ª rodada da La Liga.

    De acordo com o jornal espanhol “Sport”, os jogadores do Barça enfatizaram, após a partida, a importância de lidar com o desgaste físico e o valor dos três pontos conquistados, já que o brasileiro Raphinha entrou como substituto no segundo tempo.

    Rafinha disse: “Não estou rígido nem cansado como alguns podem pensar; no fim das contas, estava me recuperando de um pequeno incômodo e tive tempo para descansar”. 

    E acrescentou: “Sinto-me bem. O cansaço devido ao último jogo é normal, mas com certeza há jogadores que estão mais exaustos do que eu.”

  • O astro brasileiro é a chave para os grandes negócios

    Para a diretoria do clube catalão, a questão não se resume apenas ao aspecto financeiro da possível venda de Rafeina durante a próxima janela de transferências de verão.

    A venda de Rafeina dará ao clube espaço na folha de pagamento e proporcionará liquidez imediata, permitindo-lhe competir fortemente por nomes de destaque como o zagueiro italiano Alessandro Bastoni e o atacante argentino Julián Álvarez.

    Além disso, a regra financeira 1:1 da Liga Espanhola torna a venda de um jogador de alto valor fundamental para registrar novas contratações sem restrições.

    Portanto, parece que o futuro de Rafinha no Barcelona ficou suspenso entre uma possível permanência e uma venda estratégica.

    As próximas semanas serão decisivas para determinar se o brasileiro continuará no projeto de Flick ou se se tornará a principal contratação do verão de 2026 e a chave para uma nova era com a qual os torcedores do Barça sonham no Camp Nou.

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    O Al-Hilal coloca Rafinha na lista de transferências

    O jornal "Fichajes" informou, em reportagem anterior, que o Al-Hilal saudita preparou uma oferta no valor de 100 milhões de euros para contratar Rafeinha, cujo contrato com o Barcelona vai até o verão de 2028.

    Por sua vez, o jornal “El Nacional” revelou detalhes da oferta, confirmando que o clube saudita apresentará ao Barcelona uma proposta no valor de 80 milhões de euros como quantia fixa, além de 20 milhões de euros em bônus e variáveis, para a venda de Raphinha.

    Rafinha possui uma cláusula de rescisão em seu contrato que chega a 1 bilhão de euros; no entanto, existe um acordo verbal com o diretor esportivo Deco para sentar-se à mesa de negociações caso chegue uma oferta gigantesca e atraente.

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