Fabrizio Ravanelli, ex-atacante da Juventus, em entrevista ao Tuttosport falou sobre o início de temporada da Juventus.





Quem no lugar de Grabara?

"É melhor Neto ou manter Radu até janeiro? Se queremos fazer Radu crescer, é melhor que ele jogue e evolua. Quando um goleiro não joga, fica enferrujado. Neto é quem me passa mais confiança entre os jogadores sem contrato, sempre me transmitiu segurança e também é bom com os pés, além de já conhecer o ambiente".





Sobre Palmisani, goleiro do Frosinone e alvo da Juventus para o futuro:

"Ele me encantou, parece um predestinado. Tem muita fome, vem da base da superação. Fez uma temporada importante no ano passado e está confirmando isso. Quando se tem personalidade, a idade não importa; Buffon e Donnarumma já demonstraram isso no passado".