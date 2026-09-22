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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Ravanelli: "A Juventus já tem 6 ou 7 jogadores de nível de Scudetto. Já Woltemade não faz a equipe dar o salto de qualidade"

Juventus
N. Woltemade
Campeonato Italiano

O ex-atacante da Juventus fala da atual Juve

Fabrizio Ravanelli, ex-atacante da Juventus, em entrevista ao Tuttosport falou sobre o início de temporada da Juventus.


Quem no lugar de Grabara?

"É melhor Neto ou manter Radu até janeiro? Se queremos fazer Radu crescer, é melhor que ele jogue e evolua. Quando um goleiro não joga, fica enferrujado. Neto é quem me passa mais confiança entre os jogadores sem contrato, sempre me transmitiu segurança e também é bom com os pés, além de já conhecer o ambiente".


Sobre Palmisani, goleiro do Frosinone e alvo da Juventus para o futuro:

"Ele me encantou, parece um predestinado. Tem muita fome, vem da base da superação. Fez uma temporada importante no ano passado e está confirmando isso. Quando se tem personalidade, a idade não importa; Buffon e Donnarumma já demonstraram isso no passado".

  • Sobre o futuro próximo:

    "O que espero de Carnevali? Que ele consiga criar o espírito de italianidade de que a Juventus precisa. No meu período, Boniperti foi buscar Torricelli, Ravanelli, Tacchinardi, Porrini, Di Livio, Del Piero. Todos contribuíram para Scudetti e Champions".


    Quanto falta para vencer o Scudetto?

    "Acredito que, em dois ou três anos, possa voltar a vencer. Os três de trás são fortes, depois com Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani e talvez mais um atacante, a Juventus está se reconstruindo. Na minha opinião, a Juventus já tem 6 ou 7 jogadores prontos para vencer o scudetto".


    Sobre Woltemade:

    "Não é um centroavante, porque, quando você joga como centroavante, precisa atacar bem a primeira trave, ser forte pelo alto, ter faro de gol até no tap-in. Ele me parece um pouco melhor saindo da área, um segundo atacante. Acredito que não seja o perfil que possa fazer dar o salto de qualidade. Com certeza será útil para Spalletti, mas acho que a Juventus precisava mais de um jogador de profundidade e bom pelo alto, tendo tantos jogadores que chegam à linha de fundo. Ter um Osimhen teria sido ideal".

    • Publicidade

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