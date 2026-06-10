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Raúl Jiménez, lenda do El Tri, pronto para sua primeira partida como titular na Copa do Mundo; a ascensão impressionante de Brian Gutiérrez e a evolução do papel de Rafa Márquez - Cinco pontos-chave para o jogo entre México e África do Sul

Especiais e Opinião
México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
J. Aguirre
R. Jimenez
B. Gutierrez
R. Marquez
R. Marquez

O México chega à estreia na Copa do Mundo de 2026 invicto, com Raúl Jiménez em busca de fechar o ciclo, Brian Gutiérrez em ascensão e o papel de Rafa Márquez ganhando cada vez mais importância.

Nem mesmo em seus sonhos mais ousados Javier “Vasco” Aguirre poderia ter imaginado uma situação melhor antes de sua estreia na Copa do Mundo. O México está invicto em 2026, com 15 gols marcados e apenas dois sofridos. 

Não só isso, Aguirre montou uma equipe que reflete sua personalidade: agressiva na defesa, organizada no ataque e emocionalmente conectada ao momento. O México não chega com o tipo de caos que costumava acompanhar a seleção nacional em grandes torneios. Desta vez, há ritmo. Há profundidade. Há disputa por vagas. E há um técnico que parece acreditar que a parte difícil — recuperar o orgulho e a convicção em torno do El Tri — já começou a se consolidar.

“Estamos nos preparando há 22 meses, e não acho que tenha sido fácil escolher a lista final”, disse Aguirre após a vitória do México por 5 a 1 sobre a Sérvia. “Houve muitos contratempos ao longo do caminho, 12 jogadores lesionados, mas, além do resultado, acho que estamos em ascensão.

“Chegamos em boa forma, com o ânimo elevado, recuperamos jogadores e estamos chegando a este momento em uma boa posição. Os 26 jogadores me dão uma ampla gama de possibilidades. Não sinto que tenhamos pontos fracos ou dificuldades em nenhuma posição.”

Essa confiança se reflete na lista de convocados que ele escolheu, uma mistura de veteranos, jovens e jogadores que entraram na disputa no momento perfeito. Há dezesseis anos, na mesma data, África do Sul e México abriram a Copa do Mundo de 2010 em Joanesburgo. Agora a história se repete, só que desta vez Aguirre lidera o México em casa, no que pode ser seu último grande ato com a seleção nacional.

Aqui estão as cinco chaves da GOAL a serem observadas quando o México receber a África do Sul no Estádio Azteca.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP

    A presença eterna de Rafa Márquez

    A presença de Rafa Márquez tem sido notada em quase todas as participações do México em Copas do Mundo desde 1998, sendo a Copa do Mundo de 2022 no Catar a única exceção.

    Essa ausência parece notável agora. Na única Copa do Mundo deste século sem a participação de Márquez, o El Tri teve seu pior desempenho da era moderna, sendo eliminado na fase de grupos pela primeira vez desde 1978. Desta vez, ele não vestirá a camisa, mas estará ao lado de Javier Aguirre na comissão técnica, dando instruções e ajudando a definir a estratégia do México.

    Espera-se que Márquez assuma o cargo de técnico do México assim que este ciclo da Copa do Mundo terminar, acrescentando mais uma dimensão ao seu papel neste verão. Aguirre continua firmemente no comando, mas Márquez não está mais simplesmente observando e aprendendo.

    “A evolução do Rafa tem sido enorme”, disse Aguirre na semana passada em Toluca. “O primeiro Rafa que chegou queria se adaptar e observar, mas agora você o vê treinar e diz: ‘Esse cara é um técnico’. Em breve vou me afastar, e ele assumirá o comando. Não vejo nenhum problema grave nesse sentido.”

    Marquez representa algumas das melhores lembranças do México na Copa do Mundo, mas também algumas de suas maiores frustrações. Ele viveu os altos, as eliminatórias dolorosas, a pressão, as críticas e todo o peso da camisa. Isso dá à sua voz autoridade real em um vestiário cheio de jogadores que cresceram vendo-o liderar o El Tri.

    Seria exagero sugerir que Márquez tomará as decisões importantes nesta Copa do Mundo. Aguirre ainda comanda a equipe. Mas pode haver momentos, especialmente em partidas em que o México domina a posse de bola, em que a influência de Márquez se torna mais fácil de perceber. A África do Sul pode oferecer o primeiro indício disso.

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  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Jiménez está pronto para sua primeira partida como titular na Copa do Mundo

    Depois de levar o México ao seu primeiro título da Liga das Nações da CONCACAF em 2025, Raúl Jiménez ficou emocionado.

    Ele havia terminado a Final Four como o jogador de destaque, marcando todos os quatro gols do México ao longo da competição. Para ele, isso representou algo próximo de um alívio. Depois de tudo o que passou, Jiménez finalmente viveu um momento como o jogador mais importante do México.

    Chegar a esse ponto tinha sido incrivelmente difícil após a lesão na cabeça que sofreu com o Wolves em 2020, durante uma partida da Premier League contra o Arsenal no Emirates Stadium. Sua recuperação desde então tem sido nada menos que espetacular, e agora um dos objetivos mais imediatos é simples: ser titular em uma partida da Copa do Mundo pelo México e marcar um gol.

    Antes da lesão, Jiménez era o jogador mais importante do então técnico Gerardo “Tata” Martino. O ataque passava por ele. O mesmo pode ser dito agora com Aguirre no comando, especialmente durante os primeiros meses desse novo processo, quando o El Tri precisava se reafirmar na região, e Jiménez se tornou o rosto dessa ascensão.

    Mas agora, a responsabilidade não recai apenas sobre ele. Novos rostos surgiram ao seu redor, incluindo Julián Quiñones, Brian Gutiérrez e Álvaro Fidalgo. Jiménez não precisa mais carregar todo o ataque sozinho. Ele precisa liderá-lo.

    Resta saber como ele comemorará aquele primeiro gol na Copa do Mundo, se ele acontecer. Pode haver lágrimas, especialmente após o recente falecimento de seu pai. O Estádio Azteca foi o primeiro lar futebolístico de Jiménez, e voltar lá para marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo seria um momento de volta às origens.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    A África do Sul está pronta para esta estreia?

    A preparação da seleção sul-africana para a estreia na Copa do Mundo teve um claro toque da CONCACAF, mas não necessariamente um que reflita totalmente o que o México irá exigir deles no Estádio Azteca. A África do Sul enfrentou o Panamá duas vezes em março, empatando em 1 a 1 antes de perder por 2 a 1, e encerrou parte de sua preparação com um empate em 0 a 0 contra a Nicarágua. Também teria empatado em 1 a 1 com a Jamaica em um último amistoso a portas fechadas antes de voltar toda a atenção para o El Tri.

    Essas partidas ofereceram testes físicos e regionais úteis, mas nenhum desses adversários jogou exatamente como o México. Nem no ritmo. Nem na posse de bola. Nem na maneira como a equipe de Aguirre consegue usar a altitude, a torcida e o ritmo da partida para virar o jogo.

    A África do Sul também tentou acelerar seu processo de adaptação chegando mais cedo ao México. A equipe de Hugo Broos viajou para sua base da Copa do Mundo em Pachuca no início de junho, dando à Bafana Bafana vários dias para se ajustar às condições antes de seguir para a Cidade do México para a estreia em 11 de junho.

    Há talento suficiente no elenco de Broos para deixar o México desconfortável se o El Tri perder a paciência. Teboho Mokoena pode ditar o ritmo no meio-campo, enquanto Lyle Foster oferece uma referência no ataque capaz de esticar a defesa. Oswin Appollis, que marcou contra o Panamá, é outro jogador que o México precisará marcar de perto, especialmente nas transições.

    A África do Sul pode não chegar com as mesmas opções de ataque contra as quais o México se testou nos últimos meses, mas chega organizada, aclimatada e perigosa o suficiente para punir um erro em uma estreia que trará enorme pressão para a nação anfitriã.

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    Será que Luis Romo vai se tornar o trunfo da sorte de Aguirre?

    Até agora, em 2026, Luis Romo disputou 260 minutos pela equipe de Aguirre. Ele não estava disponível para os amistosos de março contra a Bélgica e Portugal, mas Aguirre e sua comissão técnica não pareceram se incomodar com isso. Eles ainda assim o incluíram na lista final, e os motivos estão ficando mais fáceis de entender.

    Se há um jogador que aproveitou ao máximo a chegada antecipada ao estágio da seleção mexicanapara a Copa do Mundo, esse jogador é Romo. Ele parece ter ganhado mais velocidade nas últimas semanas após se recuperar de uma lesão muscular, e seu bom condicionamento físico pode torná-lo mais útil do que muitos esperavam.

    Contra a África do Sul, uma equipe que provavelmente priorizará a organização defensiva, a presença de Romo pode se tornar benéfica para o México. Ele oferece a Aguirre um jogador capaz de ajudar a iniciar ataques rapidamente, especialmente se o México jogar com uma linha defensiva de três. Sua presença também pode funcionar como um fator surpresa, forçando a África do Sul a se ajustar a um jogador que se move entre as linhas e as zonas.

    A maioria das previsões de escalação não considera Romo seriamente como titular. Mas sua presença, forma física e flexibilidade tática podem torná-lo uma adição surpreendente ao time titular. Na pior das hipóteses, ele deve ter minutos na segunda etapa da estreia.

    Romo integrou a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2022, mas não jogou. Sua estreia na Copa do Mundo pode finalmente acontecer no dia 11 de junho.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Até que ponto a sequência atual de Brian Gutierrez é excepcional?

    Neste século, Giovani dos Santos e Carlos Vela foram os dois jovens prodígios mexicanos que carregavam as maiores expectativas. Durante anos, Gio e Vela fizeram os torcedores do El Tri sonharem alto. Seu talento nunca foi questionado, mas demoraram para marcar seus primeiros gols em Copas do Mundo. Giovani marcou seu primeiro gol pelo México em uma Copa do Mundo aos 25 anos, em 2014, enquanto Vela teve que esperar até os 29 anos, em 2018.

    Agora surge a pergunta para Gutierrez: será ele o próximo?

    Ele pode ter sua primeira chance na Copa do Mundo aos 22 anos. Se marcar, ele fará algo que Gio e Vela não conseguiram fazer nessa idade, apesar de ambos terem estreado no torneio sob o comando de Aguirre em 2010.

    Essa não é tarefa fácil. Gols em Copas do Mundo são difíceis de conseguir, especialmente para o México, que marcou apenas duas vezes no Catar 2022, à medida que suas ideias ofensivas se esvaíram sob a pressão do torneio. Mas Gutierrez chega a 2026 com um verdadeiro impulso. Nos dois amistosos que disputou, ele marcou um gol e deu uma assistência, e se a partida contra a Sérvia serviu de indício, ele deve ter oportunidades de causar impacto na frente do gol.


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