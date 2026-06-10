Raúl Jiménez, lenda do El Tri, pronto para sua primeira partida como titular na Copa do Mundo; a ascensão impressionante de Brian Gutiérrez e a evolução do papel de Rafa Márquez - Cinco pontos-chave para o jogo entre México e África do Sul

Nem mesmo em seus sonhos mais ousados Javier “Vasco” Aguirre poderia ter imaginado uma situação melhor antes de sua estreia na Copa do Mundo. O México está invicto em 2026, com 15 gols marcados e apenas dois sofridos.

Não só isso, Aguirre montou uma equipe que reflete sua personalidade: agressiva na defesa, organizada no ataque e emocionalmente conectada ao momento. O México não chega com o tipo de caos que costumava acompanhar a seleção nacional em grandes torneios. Desta vez, há ritmo. Há profundidade. Há disputa por vagas. E há um técnico que parece acreditar que a parte difícil — recuperar o orgulho e a convicção em torno do El Tri — já começou a se consolidar.

“Estamos nos preparando há 22 meses, e não acho que tenha sido fácil escolher a lista final”, disse Aguirre após a vitória do México por 5 a 1 sobre a Sérvia. “Houve muitos contratempos ao longo do caminho, 12 jogadores lesionados, mas, além do resultado, acho que estamos em ascensão.

“Chegamos em boa forma, com o ânimo elevado, recuperamos jogadores e estamos chegando a este momento em uma boa posição. Os 26 jogadores me dão uma ampla gama de possibilidades. Não sinto que tenhamos pontos fracos ou dificuldades em nenhuma posição.”

Essa confiança se reflete na lista de convocados que ele escolheu, uma mistura de veteranos, jovens e jogadores que entraram na disputa no momento perfeito. Há dezesseis anos, na mesma data, África do Sul e México abriram a Copa do Mundo de 2010 em Joanesburgo. Agora a história se repete, só que desta vez Aguirre lidera o México em casa, no que pode ser seu último grande ato com a seleção nacional.

Aqui estão as cinco chaves da GOAL a serem observadas quando o México receber a África do Sul no Estádio Azteca.