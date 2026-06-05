Pep Guardiola raramente erra no mercado de transferências, embora, no caso de Julián Álvarez, ele talvez gostasse de poder voltar no tempo. Para ser justo, na época em que o Manchester City o deixou ir, em 2024, Álvarez ainda não era o jogador brilhante e decisivo que é hoje, e o clube da Premier League obteve um lucro considerável ao receber 85 milhões de libras do Atlético de Madrid. Ainda assim, ninguém no Etihad ficará nem um pouco contente se o argentino aparecer no Arsenal na próxima temporada e passar por cima de seus antigos companheiros de equipe. Coisas mais estranhas já aconteceram.
Os Gunners, segundo amplamente divulgado, estão na disputa para contratar Alvarez — mas Mikel Arteta terá que abrir bem os bolsos, já que o preço estimado está bem acima de £ 100 milhões. O Barcelona é cotado para rivalizar com o líder da Premier League pela contratação do jogador de 26 anos, e o valor só vai continuar subindo cada vez mais se ele tiver um impacto significativo na Copa do Mundo.
Valor atual do jogador: 120 milhões de libras