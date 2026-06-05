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Stephen Darwin

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Rastreador de valor dos jogadores da Copa do Mundo: Elliot Anderson, da Inglaterra, deve ultrapassar a marca de 100 milhões de libras, enquanto o inestimável Lamine Yamal ocupa o primeiro lugar

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N. Paz
L. Yamal
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B. Barcola
M. Rogers
J. Alvarez
E. Anderson
D. Undav
J. Pedro
Y. Diomande

A expectativa cresce à medida que se aproxima o início da mais recente edição do maior espetáculo do mundo: a Copa do Mundo. Ao longo deste torneio de destaque na América do Norte, o GOAL, em parceria com a eToro, acompanhará a evolução do valor de 10 dos talentos mais cobiçados do mundo. Será que o valor deles vai subir ou despencar? Acompanhe nosso exclusivo acompanhamento do valor dos jogadores para descobrir...

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    10Deniz Undav | VfB Stuttgart e Alemanha | 30 milhões de libras

    Três anos atrás, Deniz Undav se encontrava em uma espécie de encruzilhada na carreira. O atacante lutava por minutos no Brighton, ficando em segundo plano em relação a jogadores como Evan Ferguson e Danny Welbeck. Era evidente que uma mudança drástica era necessária. Essa mudança veio na forma de uma transferência inicial por empréstimo para o VfB Stuttgart — um acordo que acabou se tornando definitivo em 2024 — e, desde então, ele não olhou mais para trás.

    Com 19 gols, Undav encerrou a temporada 2025-26 como o artilheiro alemão na Bundesliga, ficando atrás apenas do incansável Harry Kane na classificação geral. Ele ainda pode precisar convencer Julian Nagelsmann para garantir uma vaga na equipe titular da Alemanha na Copa do Mundo, mas, com quatro gols em apenas sete partidas pela seleção, há grandes chances de que ele seja escalado. Se tiver um bom desempenho na América do Norte, seu valor inevitavelmente subirá exponencialmente. Parabéns ao Stuttgart por ter assinado e acertado um novo contrato antes do início do torneio.

    Valor atual do jogador: £30 milhões

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain e França | 60 milhões de libras

    Parece impensável que o PSG possa sequer considerar a venda de um dos atacantes mais talentosos que surgiram na França nos últimos anos, mas é essa a situação em que se encontra o campeão da Ligue 1 com Bradley Barcola. O jogador de 23 anos é simplesmente bom demais para ficar regularmente no banco e, com Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue e Ousmane Dembélé sendo os três pilares do ataque de Luis Enrique, é lá que ele tem se encontrado nas partidas que realmente importam na temporada 2025-26.

    Não faltarão pretendentes desesperados para contratá-lo se houver indícios de que um acordo pode ser fechado. O único obstáculo para Barcola se destacar na Copa do Mundo é a disputa por vagas, sendo altamente provável que ele tenha que se contentar em ser um reserva de impacto sob o comando de Didier Deschamps, dada a abundância de talentos à sua disposição na seleção francesa de 26 jogadores.

    Valor atual do jogador: £ 60 milhões

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    8Nico Paz | Como e Argentina | 75 milhões de libras

    O nome Nico Paz pode não ser muito conhecido entre os fãs de futebol mais casuais, mas isso provavelmente vai mudar no verão. O meio-campista do Como, dispensado pelo Real Madrid em 2024, vem causando impacto sob o comando de Cesc Fàbregas na Série A, desempenhando um papel vital que o levou a marcar 12 gols — mais do que qualquer outro meio-campista na primeira divisão italiana —, colocando o clube à beira da classificação para a Liga dos Campeões.

    Você não ocupa uma posição de ataque ao lado de Lionel Messi na seleção argentina se não tiver algo de especial, e é exatamente lá que Paz estará quando a Copa do Mundo começar, daqui a um mês. Seu maior momento com a famosa camisa da Albiceleste até agora aconteceu em março, quando ele mandou para o fundo da rede um chute de falta que deixou seu lendário companheiro de equipe com uma expressão de descrença. Espere mais fogos de artifício daquele pé esquerdo mágico em junho, mesmo que seu impacto tenha que vir do banco de reservas.

    Valor atual do jogador: £75 milhões

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    7Yan Diomande | RB Leipzig e Costa do Marfim | 80 milhões de libras

    O nome de Yan Diomande vem dominando as colunas de rumores de transferências há algum tempo, e não é difícil entender o porquê. O atacante marfinense colocou vários dos principais clubes da Europa em alerta com suas atuações eletrizantes na Bundesliga, e seria uma surpresa se ele não seguisse os passos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol e Dominik Szoboszlai, buscando uma transferência que ganharia as manchetes, deixando o RB Leipzig em breve.

    Além disso, o talentoso jogador de 19 anos certamente será titular da Costa do Marfim na Copa do Mundo, com a seleção africana contando com o jovem como fonte de inspiração e gols, se quiserem passar da fase de grupos e chegar às fases finais. Se ele tiver uma sequência de boas atuações na América do Norte, é de se esperar que os rumores sobre uma transferência no verão se intensifiquem ainda mais, mesmo que ele tenha dado a entender que pretende permanecer no clube na próxima temporada.

    Valor atual do jogador: £ 80 milhões

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    6Enzo Fernández | Chelsea e Argentina | 85 milhões de libras

    Um dos principais temas da janela de transferências de verão girará, sem dúvida, em torno de Enzo Fernández e da possibilidade de ele deixar Stamford Bridge. O meio-campista, que chegou por impressionantes 106,8 milhões de libras em 2023, tem sido um dos poucos pontos positivos em uns últimos anos difíceis no oeste de Londres, em meio a frequentes mudanças de treinador.

    Xabi Alonso é o mais recente técnico no comando, e resta saber se sua presença será suficiente para convencer o argentino a arregaçar as mangas e ficar, ou a buscar novos desafios (o Real Madrid seria claramente seu destino preferido). Sem a Liga dos Campeões, o poder de barganha do Chelsea está enfraquecido — e de forma bastante significativa. Se uma venda se tornar necessária, um bom desempenho na Copa do Mundo, onde é quase certo que ele será titular no meio-campo da seleção de Lionel Scaloni, ajudará pelo menos a elevar seu valor de mercado.

    Valor atual do jogador: £ 85 milhões

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 90 milhões de libras

    Thomas Tuchel tem uma decisão crucial a tomar antes da Copa do Mundo: escalar Morgan Rogers ou Jude Bellingham? Esse é um dos maiores dilemas de escalação que o técnico dos Três Leões enfrenta à beira do torneio, sendo altamente improvável que os dois joguem juntos na mesma escalação.

    Tanta tem sido a consistência de Rogers em ajudar a levar o Aston Villa à Liga dos Campeões por temporadas consecutivas que ele teria todos os motivos para ficar desapontado se fosse preterido no time titular. Os torcedores da Premier League estão bem cientes do talento que o jogador de 23 anos possui — se ele conseguir se destacar no cenário mundial, com muitos dos grandes clubes da Europa provavelmente já planejando uma contratação no meio do ano, seu valor disparará ainda mais.

    Valor atual do jogador: £ 90 milhões

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 100 milhões de libras

    A trajetória de Elliot Anderson atingiu níveis estratosféricos nos últimos dois anos. O meio-campista do Nottingham Forest passou de uma posição secundária no time titular do Newcastle a ser uma das primeiras escolhas de Tuchel na seleção inglesa, e está, sem dúvida, no topo da lista de desejos de transferência de muitos dos clubes mais titulados da Europa.

    Espera-se que os principais clubes de Manchester entrem em disputa para tentar contratar Anderson na janela de transferências do verão, e há uma chance muito realista de que o valor da transação ultrapasse a marca de £ 100 milhões. Se ele desempenhar um papel importante na classificação dos Três Leões para as fases finais da Copa do Mundo, o Forest buscará aumentar esse valor por um jogador que é a joia da coroa do clube.

    Valor atual do jogador: £ 100 milhões

  • Argentina v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

    3Julian Alvarez | Atlético de Madrid e Argentina | 120 milhões de libras

    Pep Guardiola raramente erra no mercado de transferências, embora, no caso de Julián Álvarez, ele talvez gostasse de poder voltar no tempo. Para ser justo, na época em que o Manchester City o deixou ir, em 2024, Álvarez ainda não era o jogador brilhante e decisivo que é hoje, e o clube da Premier League obteve um lucro considerável ao receber 85 milhões de libras do Atlético de Madrid. Ainda assim, ninguém no Etihad ficará nem um pouco contente se o argentino aparecer no Arsenal na próxima temporada e passar por cima de seus antigos companheiros de equipe. Coisas mais estranhas já aconteceram.

    Os Gunners, segundo amplamente divulgado, estão na disputa para contratar Alvarez — mas Mikel Arteta terá que abrir bem os bolsos, já que o preço estimado está bem acima de £ 100 milhões. O Barcelona é cotado para rivalizar com o líder da Premier League pela contratação do jogador de 26 anos, e o valor só vai continuar subindo cada vez mais se ele tiver um impacto significativo na Copa do Mundo.

    Valor atual do jogador: 120 milhões de libras

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    2Michael Olise | Bayern de Munique e França | 125 milhões de libras

    O Bayern de Munique conseguiu uma verdadeira joia ao contratar Michael Olise da Premier League em uma transação avaliada em cerca de 50 milhões de libras no verão de 2024. Olhando para trás agora, é justo dizer que os bávaros foram os grandes vencedores da janela de transferências com essa contratação, já que o jogador da seleção francesa brilhou na Bundesliga e na Liga dos Campeões com suas atuações excepcionais nos últimos dois anos.

    Deschamps também não ficou indiferente ao seu progresso, sendo quase certo que Olise fará parte do temível ataque dos Bleus na Copa do Mundo. Se alguém se atrever a testar a determinação do Bayern com uma oferta pelo ex-ala do Crystal Palace no verão, terá de apresentar números verdadeiramente astronômicos para que os campeões da Bundesliga sequer considerem uma venda.

    Valor atual do jogador: £ 125 milhões

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Lamine Yamal | Barcelona e Espanha | 200 milhões de libras

    Certamente não há ninguém no futebol que tenha, atualmente, um valor maior do que Lamine Yamal. Com apenas 18 anos, a sensação do Barcelona provou, sem dúvida, que é o melhor jogador do mundo, e todos os olhos estarão voltados para ele, já que carrega as esperanças de uma nação na Copa do Mundo. A Espanha é considerada a favorita por muitos, mas se Yamal, que viu uma lesão encurtar o final de sua temporada 2025-26 com o Barça, não tiver um bom desempenho na América do Norte, as esperanças da La Roja podem ir por água abaixo.

    Ele foi a inspiração para a conquista do Campeonato Europeu por Luis de la Fuente há dois anos e já tem três títulos da La Liga em seu currículo. Acrescente a Copa do Mundo a essa lista de conquistas e ele estará a caminho de se tornar uma lenda. Sem pressão!

    Valor atual do jogador: £ 200 milhões