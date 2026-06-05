Três anos atrás, Deniz Undav se encontrava em uma espécie de encruzilhada na carreira. O atacante lutava por minutos no Brighton, ficando em segundo plano em relação a jogadores como Evan Ferguson e Danny Welbeck. Era evidente que uma mudança drástica era necessária. Essa mudança veio na forma de uma transferência inicial por empréstimo para o VfB Stuttgart — um acordo que acabou se tornando definitivo em 2024 — e, desde então, ele não olhou mais para trás.

Com 19 gols, Undav encerrou a temporada 2025-26 como o artilheiro alemão na Bundesliga, ficando atrás apenas do incansável Harry Kane na classificação geral. Ele ainda pode precisar convencer Julian Nagelsmann para garantir uma vaga na equipe titular da Alemanha na Copa do Mundo, mas, com quatro gols em apenas sete partidas pela seleção, há grandes chances de que ele seja escalado. Se tiver um bom desempenho na América do Norte, seu valor inevitavelmente subirá exponencialmente. Parabéns ao Stuttgart por ter assinado e acertado um novo contrato antes do início do torneio.

Valor atual do jogador: £30 milhões