Rasmus Hojlund não volta ao Manchester United! O dirigente do Napoli confirma planos para concretizar a transferência definitiva do atacante emprestado

A decisão do United de autorizar a saída de Hojlund por empréstimo parece ter rendido bons frutos para todas as partes envolvidas, já que o atacante dinamarquês vive uma reviravolta notável na carreira na Série A. Após um período difícil em Old Trafford, onde teve dificuldades para justificar seu alto valor de transferência, o atacante recuperou o faro de gol sob a orientação de Antonio Conte, tornando-se rapidamente o ponto central do ataque do Napoli.

A trajetória do jogador de 23 anos em Nápoles tem sido marcada pela consistência que lhe faltava na Premier League, apresentando-se como uma presença mais refinada e fisicamente dominante do que o jogador que deixou Manchester.