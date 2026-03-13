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Mohamed Saeed

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Rasmus Hojlund não volta ao Manchester United! O dirigente do Napoli confirma planos para concretizar a transferência definitiva do atacante emprestado

O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, dissipou agora qualquer dúvida remanescente sobre o futuro a longo prazo de Rasmus Hojlund, confirmando que o clube pretende mantê-lo após o término do atual período de empréstimo. Manna revelou o plano estratégico do Napoli para garantir a permanência do atacante em caráter definitivo, contando com uma cláusula específica prevista no acordo com o Manchester United.

  • Uma nova vida na Itália

    A decisão do United de autorizar a saída de Hojlund por empréstimo parece ter rendido bons frutos para todas as partes envolvidas, já que o atacante dinamarquês vive uma reviravolta notável na carreira na Série A. Após um período difícil em Old Trafford, onde teve dificuldades para justificar seu alto valor de transferência, o atacante recuperou o faro de gol sob a orientação de Antonio Conte, tornando-se rapidamente o ponto central do ataque do Napoli.

    A trajetória do jogador de 23 anos em Nápoles tem sido marcada pela consistência que lhe faltava na Premier League, apresentando-se como uma presença mais refinada e fisicamente dominante do que o jogador que deixou Manchester.

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    Manna confirma planos de transferência definitiva

    Ao falar sobre o acordo, Manna afirmou: “Não há dúvidas. Rasmus Hojlund vai ficar aqui. Temos a obrigação de comprá-lo do Manchester United, caso o Napoli se classifique para a Liga dos Campeões, mas ele faz parte dos nossos planos independentemente dessa condição.”

    O acordo foi estruturado com gatilhos financeiros específicos, mas a diretoria do Napoli continua convencida de que o dinamarquês é o homem certo para liderar o ataque do time nos próximos anos. Manna reiterou o compromisso do clube, explicando que, mesmo que as condições obrigatórias não sejam cumpridas, o atacante continua sendo uma peça fundamental do projeto de longo prazo no Estádio Diego Armando Maradona.

  • As estatísticas comprovam o ressurgimento de Hojlund

    Os números desta temporada de Hojlund justificam a disposição do Napoli em pagar uma taxa de transferência definitiva de € 44 milhões (£ 38 milhões). Ele tem sido frequentemente o salvador dos Partenopei, muitas vezes garantindo pontos vitais para mantê-los na disputa pelo título quando a equipe tem enfrentado dificuldades para superar defesas adversárias obstinadas. Com 13 gols e quatro assistências em todas as competições nesta temporada, o dinamarquês está provando que sua passagem anterior pela Itália, pelo Atalanta, não foi mera sorte.

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    A saída de Old Trafford se aproxima

    Para o United, a venda iminente representa um momento significativo na reformulação do elenco em andamento sob a nova direção esportiva. Embora alguns torcedores possam se perguntar o que teria acontecido se Hojlund tivesse encontrado essa forma em Manchester, a injeção garantida de € 44 milhões proporcionará recursos valiosos para os Red Devils contratarem jogadores que se encaixem melhor em sua evolução tática.

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