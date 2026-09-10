AFP
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Rasmus Hojlund exalta a defesa "a melhor entre as melhores" do Arsenal após o Napoli sofrer derrota na Champions League em Nápoles
Arsenal garante vitória apertada na Liga dos Campeões
O Arsenal garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira, apoiando-se em sua sólida defesa para assegurar os três pontos. Martin Odegaard marcou um golaço da entrada da área a 15 minutos do fim, coroando mais uma atuação de melhor em campo.
O time de Arteta dominou as ações, mas teve dificuldades para ampliar a vantagem na noite. As finalizações imprecisas de Bukayo Saka e Piero Hincapie mantiveram a partida em aberto, forçando o Arsenal a depender bastante de seu sistema defensivo para confirmar a vitória.
Apesar da vantagem mínima, o Arsenal pareceu totalmente confortável. O finalista da última temporada neutralizou com sucesso a equipe da Serie A para garantir uma vitória europeia vital.
- Getty Images Sport
Hojlund exalta a formidável unidade defensiva do Arsenal
O Arsenal conseguiu sair sem sofrer gols apesar de enfrentar uma crise significativa de lesões na defesa. William Saliba, Cristhian Mosquera e Jurrien Timber ficaram fora da escalação inicial para o duelo europeu.
No entanto, o reforço de verão Ezri Konsa teve uma atuação dominante ao lado de Gabriel. O atacante do Napoli, Hojlund, foi rápido em reconhecer o enorme desafio de enfrentar uma linha defensiva tão sólida.
"É difícil para mim classificá-los porque, obviamente, eles têm muitos bons defensores", admitiu Hojlund, em declaração reproduzida pela TNT Sport. "Eles estão sem Mosquera e Saliba, e simplesmente colocaram Konsa, então é um time forte."
Gabriel é apontado como a âncora
O internacional dinamarquês reservou elogios especiais a Gabriel, destacando o domínio físico e a liderança do brasileiro no coração da defesa do Arsenal. O zagueiro foi fundamental para manter o time italiano em silêncio durante toda a partida.
"Acho também que Gabriel é a âncora do time, acho que ele é muito, muito forte e sabe como lidar com um duelo", acrescentou Hojlund. "Acho que fui bem hoje, mesmo saindo sem nada, mas protegi bem a bola e foi bom para mim tentar contra o melhor dos melhores, mesmo que não tenhamos vencido."
- Getty Images Sport
Arteta se apoia em vitória europeia vital
A vitória muito disputada serve como um grande impulso para o Arsenal na sequência de sua campanha na Liga dos Campeões. O time do norte de Londres agora voltará as atenções para as competições domésticas com confiança renovada.
Enquanto isso, Napoli e Hojlund precisam se reagrupar rapidamente após uma noite frustrante na capital inglesa. O gigante italiano espera se recuperar em seus próximos compromissos europeus enquanto busca avançar para as fases eliminatórias.
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