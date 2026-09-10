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Yosua Arya

Traduzido por

Rasmus Hojlund exalta a defesa "a melhor entre as melhores" do Arsenal após o Napoli sofrer derrota na Champions League em Nápoles

R. Hoejlund
Arsenal
Napoli
Napoli x Arsenal
Liga dos Campeões

Rasmus Hojlund fez muitos elogios ao formidável sistema defensivo do Arsenal após a derrota apertada do Napoli na Champions League, no norte de Londres. O ex-atacante do Manchester United exaltou Gabriel Magalhaes como a peça vital da equipe, ao mesmo tempo em que expressou sua admiração pela impressionante profundidade de elenco do time de Mikel Arteta em meio a ausências na defesa.

  • Arsenal garante vitória apertada na Liga dos Campeões

    O Arsenal garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira, apoiando-se em sua sólida defesa para assegurar os três pontos. Martin Odegaard marcou um golaço da entrada da área a 15 minutos do fim, coroando mais uma atuação de melhor em campo.

    O time de Arteta dominou as ações, mas teve dificuldades para ampliar a vantagem na noite. As finalizações imprecisas de Bukayo Saka e Piero Hincapie mantiveram a partida em aberto, forçando o Arsenal a depender bastante de seu sistema defensivo para confirmar a vitória.

    Apesar da vantagem mínima, o Arsenal pareceu totalmente confortável. O finalista da última temporada neutralizou com sucesso a equipe da Serie A para garantir uma vitória europeia vital.

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Hojlund exalta a formidável unidade defensiva do Arsenal

    O Arsenal conseguiu sair sem sofrer gols apesar de enfrentar uma crise significativa de lesões na defesa. William Saliba, Cristhian Mosquera e Jurrien Timber ficaram fora da escalação inicial para o duelo europeu.

    No entanto, o reforço de verão Ezri Konsa teve uma atuação dominante ao lado de Gabriel. O atacante do Napoli, Hojlund, foi rápido em reconhecer o enorme desafio de enfrentar uma linha defensiva tão sólida.

    "É difícil para mim classificá-los porque, obviamente, eles têm muitos bons defensores", admitiu Hojlund, em declaração reproduzida pela TNT Sport. "Eles estão sem Mosquera e Saliba, e simplesmente colocaram Konsa, então é um time forte."

  • Gabriel é apontado como a âncora

    O internacional dinamarquês reservou elogios especiais a Gabriel, destacando o domínio físico e a liderança do brasileiro no coração da defesa do Arsenal. O zagueiro foi fundamental para manter o time italiano em silêncio durante toda a partida.

    "Acho também que Gabriel é a âncora do time, acho que ele é muito, muito forte e sabe como lidar com um duelo", acrescentou Hojlund. "Acho que fui bem hoje, mesmo saindo sem nada, mas protegi bem a bola e foi bom para mim tentar contra o melhor dos melhores, mesmo que não tenhamos vencido."

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Arteta se apoia em vitória europeia vital

    A vitória muito disputada serve como um grande impulso para o Arsenal na sequência de sua campanha na Liga dos Campeões. O time do norte de Londres agora voltará as atenções para as competições domésticas com confiança renovada.

    Enquanto isso, Napoli e Hojlund precisam se reagrupar rapidamente após uma noite frustrante na capital inglesa. O gigante italiano espera se recuperar em seus próximos compromissos europeus enquanto busca avançar para as fases eliminatórias.

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