O Arsenal garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira, apoiando-se em sua sólida defesa para assegurar os três pontos. Martin Odegaard marcou um golaço da entrada da área a 15 minutos do fim, coroando mais uma atuação de melhor em campo.

O time de Arteta dominou as ações, mas teve dificuldades para ampliar a vantagem na noite. As finalizações imprecisas de Bukayo Saka e Piero Hincapie mantiveram a partida em aberto, forçando o Arsenal a depender bastante de seu sistema defensivo para confirmar a vitória.

Apesar da vantagem mínima, o Arsenal pareceu totalmente confortável. O finalista da última temporada neutralizou com sucesso a equipe da Serie A para garantir uma vitória europeia vital.