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Rasmus Hojlund confirma transferência definitiva para o Napoli com uma mensagem "emocionante" aos torcedores do Manchester United
A classificação para a Liga dos Campeões dá origem a um contrato definitivo
O atacante de 21 anos passou a atual temporada emprestado ao Napoli, após ter sido considerado excedente no United.
Os termos do acordo entre os dois clubes estipulavam que uma transferência definitiva seria obrigatória caso o Napoli terminasse entre os quatro primeiros da Série A. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Pisa, essa meta foi alcançada, formalizando um acordo no valor aproximado de 38 milhões de libras.
Hojlund teve um papel de destaque na partida decisiva, dando assistência para o ex-companheiro do United Scott McTominay antes de marcar ele mesmo um gol aos 92 minutos.
Hojlund escreve uma emocionante despedida de Old Trafford
Ao se dirigir aos torcedores do United nas redes sociais, o jogador da seleção dinamarquesa admitiu que deixar o gigante da Premier League foi um momento difícil. Ele refletiu sobre sua trajetória em Old Trafford, destacando que defender o clube sempre foi uma ambição de toda a vida. “Dizer adeus ao Manchester United é algo que também me emociona bastante. Meu sonho de infância se tornou realidade ao jogar em Old Trafford com a camisa vermelha”, escreveu ele.
Apesar do caráter agridoce de sua saída, Hojlund expressou imensa gratidão pelo renascimento que viveu na Itália. Ele acrescentou: “A forma como vocês, torcedores, me apoiaram, me fizeram sentir em casa e me permitiram reencontrar minha confiança é algo pelo qual sou muito grato. Portanto, o gol de hoje simboliza um novo começo com confiança, no qual darei tudo de mim pelo Napoli daqui para frente, e um agradecimento a todos os torcedores, jogadores e comissão técnica do Manchester United que realizaram o sonho que eu tinha quando era criança. É hora de novos sonhos, então vamos atrás deles.”
Dirigentes do Napoli elogiam impacto "decisivo"
O desempenho do atacante na Itália tem sido impressionante, com Hojlund somando 11 gols e seis assistências em 32 partidas pelo campeonato. Sua dedicação incansável e finalização precisa rapidamente conquistaram a confiança da comissão técnica do Napoli. O diretor esportivo Giovanni Manna já havia dado a entender que o clube estava determinado a mantê-lo, independentemente da classificação final no campeonato.
Em declarações no início da primavera, Manna disse: “Hojlund tem sido fundamental. Mesmo quando não marca, ele sempre se esforça muito pela equipe. Temos a obrigação de comprá-lo definitivamente se nos classificarmos para a Liga dos Campeões, mas não acho que o futuro dele esteja longe do Napoli, mesmo que isso não aconteça.”
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Começa a saída de jogadores do United
A saída de Hojlund marca a primeira grande transação do que se espera ser um verão movimentado para os Red Devils. Enquanto Michael Carrick busca reformular o elenco à sua maneira, espera-se que vários nomes de destaque sigam os passos do atacante e deixem o clube.
Além da saída de Hojlund, o experiente meio-campista Casemiro também deixará Old Trafford quando seu contrato expirar no final da atual temporada. Com a receita de 38 milhões de libras do Napoli agora garantida, espera-se que o United reinvista esses recursos em novas contratações, à medida que se despede do jogador da seleção dinamarquesa.