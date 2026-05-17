Rasmus Hojlund confirma transferência definitiva para o Napoli com uma mensagem "emocionante" aos torcedores do Manchester United

O atacante de 21 anos passou a atual temporada emprestado ao Napoli, após ter sido considerado excedente no United.

Os termos do acordo entre os dois clubes estipulavam que uma transferência definitiva seria obrigatória caso o Napoli terminasse entre os quatro primeiros da Série A. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Pisa, essa meta foi alcançada, formalizando um acordo no valor aproximado de 38 milhões de libras.

Hojlund teve um papel de destaque na partida decisiva, dando assistência para o ex-companheiro do United Scott McTominay antes de marcar ele mesmo um gol aos 92 minutos.