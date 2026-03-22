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Hans Joachim Watzke 2026Getty Images
Tim Ursinus

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"Raramente fiquei tão feliz com a vitória do Bayern de Munique": Watzke, presidente do BVB, está entusiasmado com o sucesso do FCB

O FC Bayern de Munique está deixando até mesmo o presidente do BVB, Hans-Joachim Watzke, entusiasmado nestes dias.

O presidente do Borussia Dortmund elogiou efusivamente o clube mais titulado da Alemanha após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o HSV no sábado.

  • Em especial, as duas atuações convincentes contra a Atalanta de Bergamo na Liga dos Campeões, que havia eliminado o BVB nas eliminatórias, chamaram a atenção de Watzke. “Raramente fiquei tão feliz com a vitória do Bayern de Munique, porque foi tão clara e contundente. Foi fantástico”, disse ele à Sky.

    Para Watzke, o FCB é “atualmente o melhor time da Europa”. Nesta temporada, a equipe do técnico Vincent Kompany pode conquistar pela terceira vez na história do clube o cobiçado triplo. Enquanto o título do campeonato está praticamente garantido, o Real Madrid aguarda nas quartas de final da Liga dos Campeões e o Bayer Leverkusen nas semifinais da Copa da Alemanha.

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    Watzke: “É o Bayern que decide se você pode ser campeão alemão”

    A temporada do BVB, no entanto, tem “uma mancha”, enfatizou Watzke: “Não precisamos ficar dando voltas ao assunto. Qualquer pessoa que entenda de futebol sabe que tivemos um dia ruim. Aquele jogo nos matou em Bergamo, principalmente em termos de drama. Na Bundesliga, estamos indo muito bem. Acho que não somávamos tantos pontos desde 2016. O problema é que o Bayern sempre decide se você pode ou não ser campeão alemão.”

    Com 61 pontos em 27 rodadas, o Borussia já superou a pontuação da temporada passada (57) e pode até mesmo superar a marca de 82 pontos do campeonato de 2012, sob o comando de Jürgen Klopp. Neste campeonato, o segundo lugar parece garantido. A vantagem sobre os perseguidores é de onze pontos, embora o VfB Stuttgart ainda possa diminuir a diferença em relação ao FC Augsburg no domingo.

  • As transferências recordes do BVB

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueStade Rennes201635,5 milhões de euros
    Sebastien HallerAtaqueAjax de Amsterdã202231 milhões de euros
    Mats HummelsDefesaFC Bayern201930,5 milhões de euros
    Jobe BellinghamMeio-campoAFC Sunderland202530,5 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoBirmingham City202030,15 milhões de euros
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