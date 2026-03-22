"Raramente fiquei tão feliz com a vitória do Bayern de Munique": Watzke, presidente do BVB, está entusiasmado com o sucesso do FCB

Em especial, as duas atuações convincentes contra a Atalanta de Bergamo na Liga dos Campeões, que havia eliminado o BVB nas eliminatórias, chamaram a atenção de Watzke. “Raramente fiquei tão feliz com a vitória do Bayern de Munique, porque foi tão clara e contundente. Foi fantástico”, disse ele à Sky.

Para Watzke, o FCB é “atualmente o melhor time da Europa”. Nesta temporada, a equipe do técnico Vincent Kompany pode conquistar pela terceira vez na história do clube o cobiçado triplo. Enquanto o título do campeonato está praticamente garantido, o Real Madrid aguarda nas quartas de final da Liga dos Campeões e o Bayer Leverkusen nas semifinais da Copa da Alemanha.