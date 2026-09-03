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'Rápido pra caramba!' - Thierry Henry faz alerta ao Liverpool sobre o sistema após investida de £ 123 milhões por Barcola
Liverpool fecha contratação bombástica de Barcola
O Liverpool concluiu na segunda-feira a transferência de 123 milhões de libras do ponta francês Bradley Barcola, em uma grande demonstração de ambição. O ex-atacante do Paris Saint-Germain ficou com a camisa 29 e deve entrar diretamente no time como ponta esquerda titular.
Barcola pode fazer sua estreia na Premier League na visita de sexta-feira para enfrentar o recém-promovido Ipswich. A partida oferece aos torcedores uma primeira visão de como o atacante de lado se encaixa no esquema tático de Andoni Iraola.
Avaliando a contratação na Sky Sports, Thierry Henry insistiu que os torcedores do Liverpool devem ficar muito animados com a chegada de Barcola, desde que a equipe jogue de acordo com suas características.
- AFP
Henry destaca as exigências táticas
Henry destacou que Barcola rende quando recebe duelos individuais diretos pela ponta. Ele apontou que o francês trabalhava incansavelmente em uma equipe do Paris Saint-Germain que fazia pressão alta e recuperava a bola no campo de ataque para isolar os laterais adversários.
O ex-treinador da seleção francesa sub-21 alertou contra forçar o ponta a assumir funções defensivas longe da área penal do adversário.
"Uma grande questão sobre Barcola é que isso depende de como você vai jogar. Você vai conseguir colocá-lo em situações de um contra um?", perguntou Henry. "O que você também tem é que, se quiser jogar no contra-ataque, ele é rápido pra caramba. Mas você vai fazê-lo defender muito mais do que vai atacar? Isso pode não ser algo para o qual ele seja muito adequado."
Finalizando o trabalho e equilibrando o elenco
Ao elogiar a velocidade e a pressão de Barcola, Henry observou que o ponta ainda tem margem para evoluir na frente do gol. Ele explicou que aprimorar sua calma dentro da área o transformará em um atacante dominante.
"A última coisa que eu diria é que ele precisa finalizar um pouquinho melhor", acrescentou Henry. "Se ele fizer isso, muitos times terão problemas com ele."
O também comentarista e ex-vice-capitão do Liverpool Jamie Carragher acrescentou que Barcola traz o brilho necessário para a Premier League, embora tenha questionado o equilíbrio geral do elenco do Liverpool. Carragher destacou que Iraola não tem opções naturais pela ponta direita, o que significa que a comissão técnica precisa adaptar continuamente o lado direito do ataque.
- social gfx
Estreia pelo Ipswich no horizonte
Com o prazo de transferências encerrado sem chegadas adicionais para os lados do campo, Iraola precisa maximizar as opções ofensivas que já tem à disposição. Barcola atuará ao lado de companheiros de equipe de alto perfil, como Cody Gakpo, Florian Wirtz e Alexander Isak, enquanto o Liverpool busca montar um time capaz de brigar pelo título.
A comissão técnica vai se concentrar em integrar a contratação de £ 123 milhões aos treinamentos completos com o grupo antes da partida de sexta-feira contra o Ipswich.
Agora, todas as atenções se voltam para Portman Road para ver se Barcola conseguirá causar impacto imediato e mostrar sua velocidade explosiva em sua estreia na Premier League.
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