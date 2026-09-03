Henry destacou que Barcola rende quando recebe duelos individuais diretos pela ponta. Ele apontou que o francês trabalhava incansavelmente em uma equipe do Paris Saint-Germain que fazia pressão alta e recuperava a bola no campo de ataque para isolar os laterais adversários.

O ex-treinador da seleção francesa sub-21 alertou contra forçar o ponta a assumir funções defensivas longe da área penal do adversário.

"Uma grande questão sobre Barcola é que isso depende de como você vai jogar. Você vai conseguir colocá-lo em situações de um contra um?", perguntou Henry. "O que você também tem é que, se quiser jogar no contra-ataque, ele é rápido pra caramba. Mas você vai fazê-lo defender muito mais do que vai atacar? Isso pode não ser algo para o qual ele seja muito adequado."