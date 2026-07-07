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“Rápida recuperação” - Atualização sobre a lesão de Jordan Henderson após a cirurgia no braço, que fraturou-se enquanto comemorava a épica vitória da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo
Acidente bizarro empaña a vitória da Inglaterra
Henderson sofreu a grave lesão ao escalar as cercas de proteção logo após a emocionante partida das oitavas de final, na qual a Inglaterra, com apenas 10 jogadores em campo, garantiu a vitória por 3 a 2 graças a um pênalti de Harry Kane e dois gols de Jude Bellingham. Henderson, que ficou no banco sem entrar em campo durante a partida, ficou em imensa agonia após a queda.
Ele precisou receber oxigênio da equipe médica antes de ser retirado do campo em uma maca e transportado diretamente para um hospital local. O acidente inesperado lançou uma sombra sobre o que, de outra forma, teria sido uma conquista monumental para os Três Leões, que lutaram bravamente contra as adversidades para garantir uma vaga duramente conquistada nas quartas de final da competição.
- AFP
Companheiro de equipe traz notícias positivas
A data exata de seu retorno aos gramados ainda não está definida, mas já foi confirmado que Henderson ficará de fora do restante da Copa do Mundo. Apesar do golpe devastador, o clima no grupo sugere que ele continua com uma perspectiva positiva. Em entrevista ao programa “Lions’ Den”, Marc Guehi deu notícias encorajadoras sobre seu companheiro de seleção. Guehi disse: “Hendo é um cara legal, ele está melhor do que ontem. Obviamente, foi assustador para ele, para sua família e para todos os demais, mas estamos felizes por ele estar a caminho de uma rápida recuperação.” O jogador lesionado permanecerá com a equipe para oferecer apoio moral enquanto ela continua em busca da glória internacional.
Sentimentos contraditórios para o técnico
O incidente certamente deixou o técnico Thomas Tuchel com sentimentos contraditórios após uma noite de grande drama no Estádio Azteca. Em declarações à imprensa, Tuchel expressou imenso orgulho pela forma como seus jogadores lidaram com a pressão, mas admitiu que a lesão grave atenuou as comemorações. Ele disse: “Sentimentos contraditórios também porque estou exausto, é claro, e emocionado, mas também triste porque Jordan se machucou. Ele machucou o pulso. No momento, ele está no hospital, então é uma lesão bastante grave.” O alemão acrescentou: “Simplesmente não combina com esta noite o fato de o Jordan não estar mais conosco. Não sei exatamente o que está acontecendo. Acabei de dar a entrevista coletiva, e o médico me disse que ele está no hospital.”
- Getty Images
O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra precisa agora se concentrar rapidamente enquanto se prepara para um confronto decisivo nas quartas de final contra a Noruega, em Miami, no sábado à noite. Nessa partida muito aguardada, Guehi e Nico O’Reilly enfrentarão seu companheiro de equipe no Manchester City, Erling Haaland, que recentemente marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final. Embora Henderson não possa mais contribuir em campo, sua liderança e presença no vestiário serão cruciais.
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