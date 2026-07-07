Henderson sofreu a grave lesão ao escalar as cercas de proteção logo após a emocionante partida das oitavas de final, na qual a Inglaterra, com apenas 10 jogadores em campo, garantiu a vitória por 3 a 2 graças a um pênalti de Harry Kane e dois gols de Jude Bellingham. Henderson, que ficou no banco sem entrar em campo durante a partida, ficou em imensa agonia após a queda.

Ele precisou receber oxigênio da equipe médica antes de ser retirado do campo em uma maca e transportado diretamente para um hospital local. O acidente inesperado lançou uma sombra sobre o que, de outra forma, teria sido uma conquista monumental para os Três Leões, que lutaram bravamente contra as adversidades para garantir uma vaga duramente conquistada nas quartas de final da competição.