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Australia v BrazilGetty Images Sport
Adhe Makayasa
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Raphinha vai desfalcar o confronto do Brasil com a Índia após astro do Barcelona sofrer novo revés por lesão

Raphinha
Brasil
Índia x Brasil
Índia
Amistosos
Barcelona
La Liga

O atacante do Barcelona, Raphinha, foi cortado da seleção brasileira antes do amistoso de sábado contra a Índia após sofrer um problema muscular. O capitão do Brasil converteu um pênalti na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália na terça-feira antes de ser substituído no intervalo, com exames confirmando um inchaço em sua problemática coxa direita.

  • Talismã da seleção é liberado após susto

    Raphinha foi cortado do próximo amistoso do Brasil contra a Índia após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. O camisa 10 foi substituído no intervalo e deu lugar a Endrick durante a vitória por 4 a 2 sobre a Austrália na terça-feira. Carlo Ancelotti decidiu não convocar um substituto para preencher a lacuna deixada por seu capitão interino, como informou a ESPN Brazil.

  • Equipe médica impõe protocolo de precaução

    A estrutura da seleção agiu rapidamente para garantir que a condição física do atacante fosse tratada diretamente por seu clube. Esclarecendo a situação do ponta em comunicado oficial na madrugada de quarta-feira, a CBF confirmou que exames de imagem revelaram um edema muscular classificado como "pequeno". Enquanto isso, Globo Esporte informou que a decisão de liberar o atacante de volta à Catalunha foi tomada em comum acordo como medida de precaução para evitar um agravamento muscular.

  • Persistentes problemas na coxa disparam o alerta

    Antes de sua saída, Raphinha converteu um pênalti que encerrou um jejum de gols pela seleção que durava mais de 500 dias. No entanto, a preocupação do Barcelona segue alta, depois de o brasileiro ter ficado mais de 150 dias fora na última temporada por conta de quatro lesões distintas na coxa direita, incluindo uma saída forçada contra o Haiti na Copa do Mundo.

    Preservar sua condição física agora é uma grande prioridade para o gigante catalão após seu início arrasador, com 12 gols na liga nacional e dois gols contra o Feyenoord na Liga dos Campeões.

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  • imago-sport-1083958399.jpgSports Press Photo

    O acampamento segue para o leste sem a capitã

    O Brasil faz um último treino em Brisbane antes de viajar para Kolkata para a partida de sábado contra a Índia. A saída do atacante aumenta os problemas de Carlo Ancelotti para definir a equipe após as lesões anteriores de Joao Pedro e Wesley. De volta à Espanha, o Barcelona segue apreensivo quanto às condições de seu principal atacante para o jogo de La Liga contra o Getafe em 10 de outubro.

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