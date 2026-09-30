Raphinha vai desfalcar o confronto do Brasil com a Índia após astro do Barcelona sofrer novo revés por lesão

Antes de sua saída, Raphinha converteu um pênalti que encerrou um jejum de gols pela seleção que durava mais de 500 dias. No entanto, a preocupação do Barcelona segue alta, depois de o brasileiro ter ficado mais de 150 dias fora na última temporada por conta de quatro lesões distintas na coxa direita, incluindo uma saída forçada contra o Haiti na Copa do Mundo.

Preservar sua condição física agora é uma grande prioridade para o gigante catalão após seu início arrasador, com 12 gols na liga nacional e dois gols contra o Feyenoord na Liga dos Campeões.