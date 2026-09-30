Getty Images Sport
Traduzido por
Raphinha vai desfalcar o confronto do Brasil com a Índia após astro do Barcelona sofrer novo revés por lesão
Talismã da seleção é liberado após susto
Raphinha foi cortado do próximo amistoso do Brasil contra a Índia após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. O camisa 10 foi substituído no intervalo e deu lugar a Endrick durante a vitória por 4 a 2 sobre a Austrália na terça-feira. Carlo Ancelotti decidiu não convocar um substituto para preencher a lacuna deixada por seu capitão interino, como informou a ESPN Brazil.
Equipe médica impõe protocolo de precaução
A estrutura da seleção agiu rapidamente para garantir que a condição física do atacante fosse tratada diretamente por seu clube. Esclarecendo a situação do ponta em comunicado oficial na madrugada de quarta-feira, a CBF confirmou que exames de imagem revelaram um edema muscular classificado como "pequeno". Enquanto isso, Globo Esporte informou que a decisão de liberar o atacante de volta à Catalunha foi tomada em comum acordo como medida de precaução para evitar um agravamento muscular.
Persistentes problemas na coxa disparam o alerta
Antes de sua saída, Raphinha converteu um pênalti que encerrou um jejum de gols pela seleção que durava mais de 500 dias. No entanto, a preocupação do Barcelona segue alta, depois de o brasileiro ter ficado mais de 150 dias fora na última temporada por conta de quatro lesões distintas na coxa direita, incluindo uma saída forçada contra o Haiti na Copa do Mundo.
Preservar sua condição física agora é uma grande prioridade para o gigante catalão após seu início arrasador, com 12 gols na liga nacional e dois gols contra o Feyenoord na Liga dos Campeões.
- Sports Press Photo
O acampamento segue para o leste sem a capitã
O Brasil faz um último treino em Brisbane antes de viajar para Kolkata para a partida de sábado contra a Índia. A saída do atacante aumenta os problemas de Carlo Ancelotti para definir a equipe após as lesões anteriores de Joao Pedro e Wesley. De volta à Espanha, o Barcelona segue apreensivo quanto às condições de seu principal atacante para o jogo de La Liga contra o Getafe em 10 de outubro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.