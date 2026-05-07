Raphinha se indigna com as "mentiras" sobre sua transferência, enquanto o craque do Barcelona afirma que "as pessoas não gostam de me ver aqui"

Raphinha expressou sua profunda frustração com a constante nuvem de incerteza que paira sobre sua situação no Camp Nou. O ex-jogador do Leeds United sente que tem sido injustamente alvo de notícias que sugerem que ele seria dispensável ou estaria buscando uma saída do clube.

Em entrevista à ESPN, o jogador de 29 anos não mediu palavras quando questionado sobre os rumores. “Desde que cheguei ao Barcelona, desde o primeiro dia, tem havido especulações de que vou deixar este clube. Acho que as pessoas não gostam muito de me ver aqui. Especialmente a imprensa... há uma pessoa lá que só conta mentiras.”