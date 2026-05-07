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Raphinha se indigna com as "mentiras" sobre sua transferência, enquanto o craque do Barcelona afirma que "as pessoas não gostam de me ver aqui"

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Raphinha, estrela do Barcelona, lançou um ataque contundente à mídia e às especulações sobre sua transferência, alegando que certas pessoas estão decididas a vê-lo deixar o gigante catalão. Antes do Clássico de alto risco deste fim de semana contra o Real Madrid, o ponta brasileiro descartou as notícias sobre seu futuro como invenções puras e simples.

  • Frustração com os rumores persistentes sobre sua saída

    Raphinha expressou sua profunda frustração com a constante nuvem de incerteza que paira sobre sua situação no Camp Nou. O ex-jogador do Leeds United sente que tem sido injustamente alvo de notícias que sugerem que ele seria dispensável ou estaria buscando uma saída do clube.

    Em entrevista à ESPN, o jogador de 29 anos não mediu palavras quando questionado sobre os rumores. “Desde que cheguei ao Barcelona, desde o primeiro dia, tem havido especulações de que vou deixar este clube. Acho que as pessoas não gostam muito de me ver aqui. Especialmente a imprensa... há uma pessoa lá que só conta mentiras.”

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    Ataque direto às reportagens da mídia

    O jogador da seleção brasileira foi além em suas críticas, apontando especificamente reportagens que considera maliciosas. Ele acredita que a narrativa que está sendo construída em torno de sua indecisão é inteiramente fabricada por forças externas com o objetivo de criar instabilidade dentro do elenco.

    Raphinha acrescentou: “O (jornalista) que escreveu essa matéria (sobre uma possível saída) já escreveu outras mentiras sobre mim, alegando que eu me reuni com o clube ou conversei com pessoas internamente porque estava indeciso sobre meu futuro (no Barcelona). Essa pessoa só conta mentiras; sempre que publica notícias, é preciso ignorá-las. Quase tudo o que vem dele é irrelevante e falso.”

  • O próximo confronto é contra o Real Madrid

    Além dos rumores sobre transferência, Raphinha está concentrado na oportunidade imediata de garantir o título da La Liga neste domingo, contra o Real Madrid, no Spotify Camp Nou. O Barcelona tem atualmente uma vantagem de 11 pontos sobre seus rivais, o que significa que um empate já seria suficiente para coroá-los oficialmente campeões.

    “Para ser sincero, a minha prioridade é conquistar o campeonato, independentemente do adversário. Para os torcedores, especialmente aqueles que estão aqui há mais tempo, derrotar nossos maiores rivais é algo especial”, afirmou Raphinha. “Mas o mais importante para mim é conquistar o título. E se for às custas deles, melhor ainda.”



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    Pressão financeira no Barcelona

    Embora Raphinha continue comprometido com o clube, as dificuldades financeiras do Barcelona mantêm seu futuro sob os holofotes. O gigante catalão precisaria, segundo relatos, arrecadar cerca de € 100 milhões com a venda de jogadores neste verão para cumprir os rígidos critérios financeiros da La Liga. No entanto, se desfazer do brasileiro é uma perspectiva complicada para a comissão técnica, que o considera “intocável”.

    Seu impacto estatístico justifica essa postura. Após uma campanha prolífica com 57 participações em gols na temporada 2024-25, Raphinha tem se mantido notavelmente preciso nesta temporada; apesar das lesões que o limitaram a apenas 31 partidas, ele já somou 27 participações em gols (19 gols e 8 assistências).

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