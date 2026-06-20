Raphinha passou por exames médicos na manhã de sábado para avaliar uma lesão na coxa direita sofrida durante a vitória esmagadora do Brasil sobre o Haiti na sexta-feira. O atacante causou preocupação no elenco ao ser forçado a deixar o campo ainda no primeiro tempo, após sentir uma dor aguda no músculo posterior da coxa.

Embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não tenha divulgado um laudo médico oficial, o panorama inicial é positivo. De acordo com a Gazeta Esportiva, a expectativa atual é de que o craque do Barcelona não precise ser cortado da convocação da seleção, o que traz um grande alívio tanto para Carlo Ancelotti quanto para os torcedores à medida que o torneio avança.