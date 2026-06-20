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Raphinha recebe boas notícias após o craque da seleção brasileira passar por exames para avaliar a lesão, logo após a vitória sobre o Haiti
Sinais positivos após as avaliações médicas
Raphinha passou por exames médicos na manhã de sábado para avaliar uma lesão na coxa direita sofrida durante a vitória esmagadora do Brasil sobre o Haiti na sexta-feira. O atacante causou preocupação no elenco ao ser forçado a deixar o campo ainda no primeiro tempo, após sentir uma dor aguda no músculo posterior da coxa.
Embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não tenha divulgado um laudo médico oficial, o panorama inicial é positivo. De acordo com a Gazeta Esportiva, a expectativa atual é de que o craque do Barcelona não precise ser cortado da convocação da seleção, o que traz um grande alívio tanto para Carlo Ancelotti quanto para os torcedores à medida que o torneio avança.
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Como lidar com uma preocupação recorrente relacionada à boa forma física
O susto com a lesão é particularmente delicado, considerando o histórico médico recente do jogador. Durante a pausa para os jogos internacionais em março, o ponta de 29 anos foi forçado a se retirar da seleção devido a problemas semelhantes na coxa, tendo passado por uma temporada nacional difícil, marcada por quatro lesões distintas na mesma região ao longo da última campanha.
Apesar do histórico de problemas musculares, houve sinais encorajadores logo após sua substituição contra o Haiti. Observou-se que o atacante caminhava normalmente ao deixar o campo de jogo e começou a receber os primeiros cuidados da equipe médica enquanto estava sentado no banco de reservas, reforçando as esperanças de uma rápida recuperação.
Regulamento do torneio e restrições ao elenco
A condição física do atacante é de suma importância devido às rígidas regras da FIFA para o torneio. Caso Raphinha seja descartado para o restante da Copa do Mundo, o Brasil não poderia convocar um substituto de fora da lista original de 26 jogadores, já que o prazo para alterações na lista de convocados expirou 24 horas antes da partida de estreia contra o Marrocos.
Assim que a primeira rodada da fase de grupos tiver início, nenhuma seleção poderá fazer alterações em sua lista de convocados pelo restante do torneio, com exceção dos goleiros. Essa regra exerce imensa pressão sobre a comissão médica da Seleção para garantir que o jogador se recupere o suficiente para participar das próximas fases eliminatórias.
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Neymar volta para o confronto contra a Escócia
A seleção brasileira realizou um trabalho de recuperação interna na manhã de sábado, dividido entre as instalações do hotel e a academia do centro de treinamento Columbia Park. Após a sessão matinal, os jogadores tiveram um período de descanso, com a tarde livre para se recuperarem dos esforços recentes em campo.
O Brasil volta seu foco para a última partida do Grupo C contra a Escócia, que deve marcar o retorno de Neymar, que perdeu as duas primeiras partidas devido a uma lesão. Após a vitória da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti, Ancelotti confirmou a evolução do atacante, afirmando: “Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o restante da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia.”