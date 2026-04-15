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Raphinha pede desculpas pelo gesto dirigido a um torcedor “desrespeitoso” do Atlético de Madrid após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões
As tensões chegam ao auge em Madri
O clima na capital espanhola estava elétrico quando o Real Madrid garantiu sua vaga nas semifinais às custas da equipe de Hansi Flick. Raphinha, que foi obrigado a assistir do banco devido a uma lesão recente, foi flagrado pelas câmeras fazendo um gesto em direção à torcida dos Colchoneros, supostamente sugerindo que eles seriam eliminados na próxima fase da competição.
Após o incidente, o ex-jogador do Leeds United recorreu às redes sociais para esclarecer suas ações, escrevendo: “Peço desculpas pelo meu gesto, que não condiz com meus valores nem com meu caráter. Foi um ato cometido em um momento de tensão, em resposta a um torcedor que estava me desrespeitando.”
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Reação veemente à arbitragem
Embora o gesto tenha causado polêmica, os comentários de Raphinha sobre o desempenho da arbitragem têm atraído ainda mais atenção. O brasileiro não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, usando uma linguagem particularmente forte para descrever a injustiça que percebeu em campo. Ele disse à TNT Sports Brasil: “Para mim, fomos roubados. Não quero falar sobre a arbitragem, mas jogamos extremamente bem, eles cometeram não sei quantas faltas, e o árbitro nem sequer mostrou um único cartão amarelo contra eles. A arbitragem foi muito ruim em todas as decisões que ele tomou.”
A frustração no elenco blaugrana teve origem em vários momentos-chave, incluindo um gol anulado de Ferran Torres e um pênalti não marcado após uma falta em Dani Olmo. Raphinha questionou ainda mais a coerência das decisões, afirmando: “É humano cometer um erro, mas isso acontecer de novo em outro jogo? Jogamos muito bem, mas essa eliminatória nos foi roubada. Foi difícil, especialmente quando vemos que precisávamos nos esforçar três vezes mais para vencer a partida. Eu realmente quero entender por que [o árbitro] tem tanto medo de o Barça passar de fase.”
Possível ação disciplinar da UEFA
As repercussões desses comentários explosivos podem causar uma grande dor de cabeça tanto para o jogador quanto para o clube. Historicamente, a UEFA tem visto com maus olhos jogadores que questionam publicamente a integridade dos árbitros. Há agora uma preocupação crescente de que Raphinha, caso venha a enfrentar medidas disciplinares, possa receber uma suspensão que se estenda até a campanha europeia da próxima temporada.
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A atenção volta-se novamente para a La Liga
O gigante catalão volta à ação na La Liga no dia 22 de abril, quando enfrenta o Celta de Vigo fora de casa. Com o fim das competições europeias, o foco deve se concentrar inteiramente em manter o bom desempenho na Espanha, onde o time lidera a tabela com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, faltando apenas sete partidas para o fim do campeonato.