Raphinha pede desculpas pelo gesto dirigido a um torcedor “desrespeitoso” do Atlético de Madrid após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões

Embora o gesto tenha causado polêmica, os comentários de Raphinha sobre o desempenho da arbitragem têm atraído ainda mais atenção. O brasileiro não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, usando uma linguagem particularmente forte para descrever a injustiça que percebeu em campo. Ele disse à TNT Sports Brasil: “Para mim, fomos roubados. Não quero falar sobre a arbitragem, mas jogamos extremamente bem, eles cometeram não sei quantas faltas, e o árbitro nem sequer mostrou um único cartão amarelo contra eles. A arbitragem foi muito ruim em todas as decisões que ele tomou.”

A frustração no elenco blaugrana teve origem em vários momentos-chave, incluindo um gol anulado de Ferran Torres e um pênalti não marcado após uma falta em Dani Olmo. Raphinha questionou ainda mais a coerência das decisões, afirmando: “É humano cometer um erro, mas isso acontecer de novo em outro jogo? Jogamos muito bem, mas essa eliminatória nos foi roubada. Foi difícil, especialmente quando vemos que precisávamos nos esforçar três vezes mais para vencer a partida. Eu realmente quero entender por que [o árbitro] tem tanto medo de o Barça passar de fase.”



