ZUMA Press Wire
Traduzido por
Raphinha imparável marca hat-trick e revela o segredo por trás da incrível sequência de vitórias do Barcelona!
Um hat-trick brilhante amplia a sequência de vitórias
O Barcelona deu sequência ao seu início de temporada sensacional com uma enfática vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, com Raphinha tendo papel de destaque. O atacante brasileiro marcou um hat-trick brilhante para levar sua impressionante marca na La Liga a nove gols na campanha, recebendo a bola oficial da partida no apito final. A vitória contundente reforçou ainda mais o momento implacável da equipe sob o comando de Hansi Flick.
Raphinha expressou sua satisfação com a atuação da equipe, mantendo ao mesmo tempo uma forte determinação pessoal para seguir evoluindo.
Em busca da perfeição e do conforto tático
Falando à mídia do clube após a partida, Raphinha admitiu que nunca está totalmente satisfeito com sua forma e sempre busca aspectos para elevar seu jogo. O atacante também destacou o quanto se sente confortável atuando em uma função central quando o coletivo funciona bem.
"É sempre importante pensar que você precisa melhorar em alguma área. Nunca vou dizer a vocês que estou indo bem ou que estou no meu melhor; sempre tento melhorar tudo o que posso. Certamente posso dar mais ao time do que estou dando atualmente. Estou feliz com os gols e com a vitória, que é o mais importante", declarou Raphinha.
Elogiando Flick e apoiando companheiros de equipe
Raphinha foi rápido em destacar a influência transformadora do técnico Hansi Flick, creditando ao treinador alemão a mudança completa em sua mentalidade e autoconfiança dentro do clube. O atacante também revelou por que, de forma altruísta, cedeu uma oportunidade de pênalti para Lamine Yamal durante o primeiro tempo, para ajudar a elevar o moral do companheiro.
"Acho que Lamine precisava disso naquele momento do primeiro tempo. Ele perdeu, tudo bem. Eu também posso perder; isso é normal. Sempre que eu puder, vou tentar ajudá-lo. Não só ele, mas Karim e Anthony também. Sei melhor do que ninguém que um atacante precisa do seu gol", explicou Raphinha.
Mantendo uma mentalidade vencedora
Olhando para frente, Raphinha destacou que o elenco tem a mentalidade certa e o posicionamento tático adequado para seguir no topo do futebol europeu. Com um desejo incansável de criar chances e marcar gols em cada partida, o brasileiro insiste que o teto da equipe ainda está longe.
"Temos a mentalidade de que, sempre que podemos, temos que buscar mais gols, criar mais chances, e isso aparece em campo. Estamos muito melhor posicionados para marcar gols, e é por isso que temos tudo de que precisamos para estar no topo", concluiu Raphinha.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.