O Barcelona deu sequência ao seu início de temporada sensacional com uma enfática vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, com Raphinha tendo papel de destaque. O atacante brasileiro marcou um hat-trick brilhante para levar sua impressionante marca na La Liga a nove gols na campanha, recebendo a bola oficial da partida no apito final. A vitória contundente reforçou ainda mais o momento implacável da equipe sob o comando de Hansi Flick.

Raphinha expressou sua satisfação com a atuação da equipe, mantendo ao mesmo tempo uma forte determinação pessoal para seguir evoluindo.