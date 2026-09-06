Getty Images Sport
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Raphinha iguala recorde de Lionel Messi e Lamine Yamal marca duas vezes em goleada do Barcelona por 5 a 0 sobre o Valencia
Yamal lidera a goleada do Barcelona
O Barcelona teve um início perfeito no Mestalla quando Fermin Lopez enfiou uma bola inteligente para Yamal aos seis minutos. O internacional da Espanha deu um toque de primeira de um ângulo fechado, que morreu no ângulo.
Yamal ainda teve outro gol anulado por impedimento apenas dois minutos depois, mas Lopez logo ampliou a vantagem aos 22 minutos, depois de Anthony Gordon deixá-lo em condições dentro da área. Stole Dimitrievski fez uma grande defesa antes do intervalo, mas o Barcelona já estava completamente no controle contra um Valencia em dificuldades, que somou apenas um ponto nesta temporada.
- Getty Images Sport
Raphinha iguala recorde de Messi no segundo tempo
Os visitantes precisaram de apenas quatro minutos do segundo tempo para fazer o terceiro. Uma bela jogada ofensiva viu Yamal tabelar com Lopez, que deixou a bola na medida para Raphinha completar para o gol a menos de um metro da linha. Ao balançar as redes, Raphinha marcou seu sexto gol em quatro partidas nesta temporada. Ele se tornou apenas o segundo jogador no século 21 a marcar seis gols nos quatro primeiros jogos de liga de sua equipe em uma única temporada, igualando uma marca notável alcançada duas vezes por Messi. Rodri acertou o travessão de cabeça pouco depois, enquanto o Barcelona seguia dominando o confronto.
Pedri marca, e Jesus estreia
À medida que a partida se aproximava dos momentos finais, Pedri marcou o quarto gol com 11 minutos restantes. O meio-campista aproveitou um passe de Dani Olmo e bateu com perfeição no canto inferior. Olmo voltou a ter participação decisiva cinco minutos depois, aproveitando o espaço livre para servir Yamal, que finalizou com categoria para completar a goleada por 5 a 0.
O jogo também contou com uma estreia muito aguardada, já que o novo reforço Gabriel Jesus fez sua primeira aparição pelo Barcelona após sua recente transferência do Arsenal. A vitória convincente garante que o Barcelona mantenha sua campanha perfeita de vitórias na elite do futebol espanhol.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o embalado Barcelona
O Barcelona já garantiu 15 pontos em suas cinco primeiras partidas e ocupa com firmeza a liderança da tabela. Hansi Flick vai esperar que seu elenco mantenha essa forma goleadora devastadora enquanto se prepara para os próximos desafios europeus e nacionais. Enquanto isso, Raphinha buscará fazer história ao marcar em um quinto jogo consecutivo, feito alcançado anteriormente apenas por Cesar Rodriguez e Zlatan Ibrahimovic.
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