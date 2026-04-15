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Raphinha, furioso, afirma que o árbitro “roubou” o Barcelona depois que o Atlético de Madrid eliminou a equipe de Hansi Flick da Liga dos Campeões
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A equipe de base não consegue evitar a derrota
O Barcelona escalou o time titular mais jovem de sua história para uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, mas esse marco foi ofuscado pela amarga eliminação nas quartas de final. Lamine Yamal e Ferran Torres marcaram logo no início, empatando o placar agregado, mas o gol decisivo de Ademola Lookman garantiu a classificação dos jogadores de Diego Simeone para as semifinais. A noite terminou em frustração para a equipe de Hansi Flick, já que Garcia foi expulso por uma falta profissional, impedindo os visitantes de forçar a prorrogação.
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Raphinha desabafa sobre a arbitragem
Assistindo da arquibancada devido a uma lesão, Raphinha ficou indignado com a atuação do árbitro Clement Turpin, especialmente em relação à falta de cartões para os anfitriões e a um pênalti negado a favor de Dani Olmo. Seus comentários vêm após uma semana de tensão entre o clube e a UEFA devido a controvérsias anteriores sobre a arbitragem.
Desabafando sua frustração com os repórteres após o apito final, o jogador da seleção brasileira disse: “O jogo foi completamente roubado. O árbitro teve muitos problemas. Algumas das decisões que ele tomou foram inacreditáveis. Não sei quantas faltas o Atlético cometeu e ele não os puniu.
“É humano cometer um erro, mas isso acontecer novamente em outro jogo? Jogamos muito bem, mas essa eliminatória nos foi roubada. Foi difícil, especialmente quando vemos que precisamos nos esforçar três vezes mais para vencer a partida. Eu realmente quero entender por que [o árbitro] tem tanto medo de que o Barça passe de fase.”
- AFP
Flick está “orgulhoso” da atitude dos jogadores
Enquanto os jogadores se concentravam no árbitro, as estatísticas revelavam um quadro de oportunidades perdidas e fragilidade defensiva, com o Barcelona se tornando o primeiro time espanhol da história a passar por 15 partidas consecutivas da Liga dos Campeões sem manter o gol invicto. Apesar de apresentar um xG superior e mais chutes a gol, o Barça não conseguiu superar o déficit da primeira partida.
Refletindo sobre o desempenho e a necessidade de evolução, Flick comentou: “Jogamos um primeiro tempo fantástico hoje à noite. Tínhamos que marcar mais gols. Claro que era possível [marcar mais]. Quando você analisa as duas partidas, merecemos estar na semifinal. Mas temos que aceitar isso. A mentalidade, a atitude que os jogadores demonstram em campo, tenho orgulho disso.”
Ele acrescentou: “O próximo passo é vencer a LaLiga. Estamos no caminho certo. Ainda não está feito. Temos mais jogos e temos que fazer como fizemos hoje. É claro que estamos decepcionados neste momento. É normal. Ganhar a Liga dos Campeões é um grande sonho. Temos que aprender com as coisas que precisamos melhorar, mas temos um time jovem e eles podem e vão melhorar na próxima temporada. Sei que é decepcionante para todos; eu também estou decepcionado. É futebol, é a vida. Temos que voltar.”
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A atenção volta-se agora para a La Liga
Com as ambições europeias e na Copa del Rey encerradas, o Barcelona precisa agora garantir seu segundo título consecutivo da La Liga. Com uma vantagem de nove pontos na liderança e sete partidas restantes, a equipe de Flick retoma a busca pelo título contra o Celta de Vigo no Spotify Camp Nou na próxima quarta-feira. O técnico deve garantir que essa derrota não atrapalhe o ritmo da equipe, que busca transformar o potencial da juventude em títulos nas últimas semanas.