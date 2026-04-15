Raphinha, furioso, afirma que o árbitro “roubou” o Barcelona depois que o Atlético de Madrid eliminou a equipe de Hansi Flick da Liga dos Campeões

Assistindo da arquibancada devido a uma lesão, Raphinha ficou indignado com a atuação do árbitro Clement Turpin, especialmente em relação à falta de cartões para os anfitriões e a um pênalti negado a favor de Dani Olmo. Seus comentários vêm após uma semana de tensão entre o clube e a UEFA devido a controvérsias anteriores sobre a arbitragem.

Desabafando sua frustração com os repórteres após o apito final, o jogador da seleção brasileira disse: “O jogo foi completamente roubado. O árbitro teve muitos problemas. Algumas das decisões que ele tomou foram inacreditáveis. Não sei quantas faltas o Atlético cometeu e ele não os puniu.

“É humano cometer um erro, mas isso acontecer novamente em outro jogo? Jogamos muito bem, mas essa eliminatória nos foi roubada. Foi difícil, especialmente quando vemos que precisamos nos esforçar três vezes mais para vencer a partida. Eu realmente quero entender por que [o árbitro] tem tanto medo de que o Barça passe de fase.”