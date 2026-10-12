O Barcelona vai adiar seu retorno à Espanha, passando a noite em Istambul e realizando um treino na quarta-feira para manter os jogadores descansados, informa a MARCA. Embora Raphinha se junte a Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Roony Bardghji entre os desfalques, Flick ainda tem boas opções ofensivas com Lamine Yamal, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus.

O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, também enfrenta dilemas na escalação: não pode contar com o defensor Wilfried Singo, lesionado, nem com Lesley Ugochukwu, suspenso.



