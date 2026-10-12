Getty Images Sport
Traduzido por
Raphinha ficará fora do confronto com o Galatasaray enquanto Hansi Flick prioriza a condição física do capitão do Barcelona a longo prazo
Gigantes catalães controlam a carga de trabalho do ponta
Flick decidiu não levar Raphinha a Istambul para priorizar a condição física do capitão a longo prazo. A cautela busca evitar os erros do passado, quando a recuperação apressada do ponta resultou em dois contratempos musculares distintos. Essas precauções são consideradas essenciais, especialmente porque o gigante espanhol terá uma sequência intensa de jogos à medida que a temporada esquenta.
- ZUMA Press Wire
Abordagem cautelosa determina a política de seleção
A decisão de deixar o ponta de fora resulta de um acordo mútuo que Flick revelou durante sua coletiva de imprensa antes do jogo contra o Getafe, na sexta-feira. Técnico e jogador concordaram em não correr riscos desnecessários, especialmente porque esta partida não tem o mesmo peso decisivo do El Clásico, marcado para domingo, 25 de outubro. Com desafios que podem definir a temporada pela frente, o clube priorizou a plena condição física de seu atacante estrela em vez de colocá-lo em campo na competição continental.
Rodízio do elenco faz frente ao calendário exigente
O Barcelona vai adiar seu retorno à Espanha, passando a noite em Istambul e realizando um treino na quarta-feira para manter os jogadores descansados, informa a MARCA. Embora Raphinha se junte a Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Roony Bardghji entre os desfalques, Flick ainda tem boas opções ofensivas com Lamine Yamal, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus.
O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, também enfrenta dilemas na escalação: não pode contar com o defensor Wilfried Singo, lesionado, nem com Lesley Ugochukwu, suspenso.
- Getty Images Sport
Desafios exigentes aguardam quem viaja pelo continente
O gigante catalão tem a chance de consolidar sua posição perto do topo da tabela da Champions League após iniciar a fase de liga com uma goleada contundente por 5 a 1 sobre o Feyenoord. A equipe de Flick também viaja com o moral elevado, depois de vencer suas últimas três partidas fora de casa contra o atual campeão turco. Após o desafio de terça-feira no Rams Park, o Barcelona terá de voltar rapidamente suas atenções para um compromisso exigente fora de casa contra o Real Betis, por La Liga, no sábado.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.