Raphinha ficará de fora das DUAS partidas das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, conforme confirmou o clube da La Liga, devido a uma grave lesão no tendão da coxa

O Barcelona divulgou um comunicado oficial confirmando que o brasileiro iniciará agora um programa de recuperação. O prazo de cinco semanas o deixa de fora da partida de ida contra o Atlético, em 8 de abril, e da partida de volta, em 14 de abril.

“Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa direita, conforme confirmado pelos exames médicos realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o desconforto que sentiu durante a partida entre Brasil e França, em Boston, na quinta-feira”, informou o comunicado do clube.

"O jogador está voltando a Barcelona para iniciar o tratamento adequado. O tempo estimado de recuperação é de cinco semanas. Ele foi forçado a deixar o campo no intervalo de um amistoso que terminou com a derrota dos sul-americanos por 2 a 1. Jogador fundamental para a seleção de seu país, ele é igualmente importante para o FC Barcelona. Nesta temporada, ele disputou um total de 31 partidas e marcou 19 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro do clube na campanha.”