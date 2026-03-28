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Raphinha ficará de fora das DUAS partidas das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, conforme confirmou o clube da La Liga, devido a uma grave lesão no tendão da coxa
Um grande revés para os blaugranas
Os planos táticos de Hansi Flick entraram em colapso depois que o Barcelona confirmou que Raphinha ficará fora dos gramados por pelo menos cinco semanas. O ex-jogador do Leeds United tem sido uma peça fundamental no esquema do técnico alemão nesta temporada, marcando 19 gols e dando oito assistências em 31 partidas em todas as competições.
O jogador de 29 anos sofreu a lesão durante a pausa para os jogos internacionais, o que o obrigou a se retirar da seleção brasileira. E, após exames médicos realizados ao retornar à Catalunha, o pior cenário possível foi agora confirmado.
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Confirmado o longo prazo de recuperação
O Barcelona divulgou um comunicado oficial confirmando que o brasileiro iniciará agora um programa de recuperação. O prazo de cinco semanas o deixa de fora da partida de ida contra o Atlético, em 8 de abril, e da partida de volta, em 14 de abril.
“Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa direita, conforme confirmado pelos exames médicos realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o desconforto que sentiu durante a partida entre Brasil e França, em Boston, na quinta-feira”, informou o comunicado do clube.
"O jogador está voltando a Barcelona para iniciar o tratamento adequado. O tempo estimado de recuperação é de cinco semanas. Ele foi forçado a deixar o campo no intervalo de um amistoso que terminou com a derrota dos sul-americanos por 2 a 1. Jogador fundamental para a seleção de seu país, ele é igualmente importante para o FC Barcelona. Nesta temporada, ele disputou um total de 31 partidas e marcou 19 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro do clube na campanha.”
Um desastre ocorre durante uma partida internacional
A lesão ocorreu durante a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, em partida amistosa na quinta-feira. Apesar de um início promissor, Raphinha foi forçado a sair no intervalo, deixando torcedores e comissão técnica preocupados com sua condição física. O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, inicialmente descreveu a substituição no intervalo como uma medida de precaução, mas exames posteriores revelaram um problema mais grave.
Ancelotti explicou a situação à imprensa, afirmando: “Acho que Raphinha jogou muito bem. Ele sentiu um desconforto muscular no final do primeiro tempo e tivemos que substituí-lo, mas ele teve muitas oportunidades e um movimento muito bom sem a bola. E o Vini sempre se esforça; ele sempre faz a diferença. Um atacante não pode marcar sempre, mas o trabalho feito por ambos foi bom.”
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E agora?
Além da cena europeia, a ausência de Raphinha será sentida na La Liga, onde o Barcelona detém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o rival Real Madrid. A equipe de Flick enfrentará duas partidas consecutivas contra o Atlético de Madrid na La Liga e na Liga dos Campeões após a pausa para os jogos internacionais. Enquanto isso, Raphinha continuará sua recuperação e deve retornar aos gramados no início de maio.