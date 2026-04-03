Raphinha está “muito abatido” após sofrer uma lesão, enquanto Hansi Flick explica por que o craque do Barcelona recebeu uma licença prolongada no Brasil

Em uma decisão incomum durante a disputa pelo título, Flick e o diretor esportivo Deco autorizaram Raphinha a voltar ao seu país natal para iniciar a reabilitação. O técnico alemão explicou que a decisão foi tomada para ajudar o jogador a se recuperar da frustração psicológica causada por suas contínuas dificuldades físicas, que o levaram a perder 20 partidas nesta temporada.

“Ele estava triste com isso e nós também não estamos felizes”, disse Flick aos repórteres. “Conversei com ele pelo FaceTime e ele estava muito decepcionado, muito abatido, então decidi com o Deco que [ele poderia passar um tempo no Brasil].

"Normalmente, queremos os jogadores aqui, mas ele está em boas mãos e talvez consiga clarear a mente, voltar neste fim de semana e começar na segunda-feira. É por isso que lhe dei alguns dias no Brasil com a família, para clarear a mente. Para nós, ficou claro."