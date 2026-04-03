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Raphinha está “muito abatido” após sofrer uma lesão, enquanto Hansi Flick explica por que o craque do Barcelona recebeu uma licença prolongada no Brasil
Golpe para os blaugranas
Os preparativos do Barcelona para a série de três confrontos decisivos contra o Atlético de Madrid foram abalados pela perda de Raphinha. O jogador de 29 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a recente derrota do Brasil para a França em Boston, marcando a terceira vez nesta temporada que ele fica de fora devido ao mesmo problema muscular. O momento é particularmente prejudicial para o gigante catalão. Espera-se agora que o atacante perca as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra a equipe de Diego Simeone, bem como vários jogos cruciais da La Liga, à medida que a disputa pelo título entra em sua reta final.
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Flick prioriza a saúde mental
Em uma decisão incomum durante a disputa pelo título, Flick e o diretor esportivo Deco autorizaram Raphinha a voltar ao seu país natal para iniciar a reabilitação. O técnico alemão explicou que a decisão foi tomada para ajudar o jogador a se recuperar da frustração psicológica causada por suas contínuas dificuldades físicas, que o levaram a perder 20 partidas nesta temporada.
“Ele estava triste com isso e nós também não estamos felizes”, disse Flick aos repórteres. “Conversei com ele pelo FaceTime e ele estava muito decepcionado, muito abatido, então decidi com o Deco que [ele poderia passar um tempo no Brasil].
"Normalmente, queremos os jogadores aqui, mas ele está em boas mãos e talvez consiga clarear a mente, voltar neste fim de semana e começar na segunda-feira. É por isso que lhe dei alguns dias no Brasil com a família, para clarear a mente. Para nós, ficou claro."
A oportunidade bate à porta para Rashford
Com Raphinha fora de cena por enquanto, os holofotes se voltam para Marcus Rashford. O jogador emprestado pelo Manchester United tem agora uma oportunidade de ouro para provar que seu lugar é no Camp Nou de forma definitiva. O Barcelona detém uma opção de compra de € 30 milhões para garantir seus serviços neste verão, e a próxima série de partidas pode ser decisiva para o seu futuro.
“Estou satisfeito com o Marcus porque ele tem jogado bem”, acrescentou Flick. “Nas últimas semanas, ele teve alguns problemas, ficou lesionado, e tivemos que cuidar disso.”
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E agora?
Embora o setor ofensivo esteja sobrecarregado, Flick recebeu notícias positivas em relação à sua linha defensiva. Jules Koundé, Alejandro Balde e Eric García foram todos liberados para a viagem ao Metropolitano após se recuperarem de pequenas contusões. No entanto, o meio-campo continua um pouco enfraquecido, já que Frenkie de Jong só deve retornar aos treinos completos na próxima semana.
O Barcelona mantém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da tabela e buscará manter essa vantagem antes que a disputa da Liga dos Campeões se intensifique. Depois de enfrentar o Atlético na liga, as duas equipes se encontrarão novamente poucos dias depois para a partida de ida das quartas de final da competição europeia.