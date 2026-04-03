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RaphinhaGetty Images
Yosua Arya

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Raphinha está “muito abatido” após sofrer uma lesão, enquanto Hansi Flick explica por que o craque do Barcelona recebeu uma licença prolongada no Brasil

Raphinha
Barcelona
H. Flick
Atlético de Madrid x Barcelona
La Liga

O ponta do Barcelona, Raphinha, ficou arrasado após sofrer uma lesão enquanto defendia a seleção brasileira, segundo o técnico Hansi Flick. O técnico alemão falou abertamente sobre o estado emocional do jogador brasileiro e explicou a decisão de adiar seu retorno à Espanha.

  • Golpe para os blaugranas

    Os preparativos do Barcelona para a série de três confrontos decisivos contra o Atlético de Madrid foram abalados pela perda de Raphinha. O jogador de 29 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a recente derrota do Brasil para a França em Boston, marcando a terceira vez nesta temporada que ele fica de fora devido ao mesmo problema muscular. O momento é particularmente prejudicial para o gigante catalão. Espera-se agora que o atacante perca as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra a equipe de Diego Simeone, bem como vários jogos cruciais da La Liga, à medida que a disputa pelo título entra em sua reta final.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Flick prioriza a saúde mental

    Em uma decisão incomum durante a disputa pelo título, Flick e o diretor esportivo Deco autorizaram Raphinha a voltar ao seu país natal para iniciar a reabilitação. O técnico alemão explicou que a decisão foi tomada para ajudar o jogador a se recuperar da frustração psicológica causada por suas contínuas dificuldades físicas, que o levaram a perder 20 partidas nesta temporada.

    “Ele estava triste com isso e nós também não estamos felizes”, disse Flick aos repórteres. “Conversei com ele pelo FaceTime e ele estava muito decepcionado, muito abatido, então decidi com o Deco que [ele poderia passar um tempo no Brasil].

    "Normalmente, queremos os jogadores aqui, mas ele está em boas mãos e talvez consiga clarear a mente, voltar neste fim de semana e começar na segunda-feira. É por isso que lhe dei alguns dias no Brasil com a família, para clarear a mente. Para nós, ficou claro."

  • A oportunidade bate à porta para Rashford

    Com Raphinha fora de cena por enquanto, os holofotes se voltam para Marcus Rashford. O jogador emprestado pelo Manchester United tem agora uma oportunidade de ouro para provar que seu lugar é no Camp Nou de forma definitiva. O Barcelona detém uma opção de compra de € 30 milhões para garantir seus serviços neste verão, e a próxima série de partidas pode ser decisiva para o seu futuro.

    “Estou satisfeito com o Marcus porque ele tem jogado bem”, acrescentou Flick. “Nas últimas semanas, ele teve alguns problemas, ficou lesionado, e tivemos que cuidar disso.”

  • Hansi Flick Barcelona 2026Getty Images

    E agora?

    Embora o setor ofensivo esteja sobrecarregado, Flick recebeu notícias positivas em relação à sua linha defensiva. Jules Koundé, Alejandro Balde e Eric García foram todos liberados para a viagem ao Metropolitano após se recuperarem de pequenas contusões. No entanto, o meio-campo continua um pouco enfraquecido, já que Frenkie de Jong só deve retornar aos treinos completos na próxima semana.

    O Barcelona mantém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da tabela e buscará manter essa vantagem antes que a disputa da Liga dos Campeões se intensifique. Depois de enfrentar o Atlético na liga, as duas equipes se encontrarão novamente poucos dias depois para a partida de ida das quartas de final da competição europeia.

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