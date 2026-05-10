Raphinha admite que, no FC Barcelona, não consegue se equiparar ao companheiro de equipe Lamine Yamal.
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Raphinha é totalmente sincero sobre a situação de Lamine Yamal no FC Barcelona
Yamal tornou-se, nesta temporada, o indiscutível ícone da criatividade do Barcelona, o que faz com que, agora que o ponta está lesionado, ele deixe um enorme vazio na escalação titular de Hansi Flick. Embora Raphinha seja o candidato lógico para ocupar a ala direita, o ex-jogador do Leeds United rapidamente se distanciou de comparações com o prodígio de 18 anos.
“Se eu jogar na ala direita, não esperem nada de especial, porque eu não sou o Lamine. O Lamine é uma estrela pelo que faz”, admitiu Raphinha com uma honestidade revigorante em entrevista à Movistar, citada pelo Sport.
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O caminho de Raphinha de volta ao El Clásico tem sido difícil, após uma lesão sofrida durante os compromissos com a seleção. O ponta ficou fora de ação devido a uma lesão ocorrida durante um amistoso do Brasil nos Estados Unidos, o que o impediu de disputar, no início desta temporada, a crucial partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.
Após um período de recuperação em seu país natal, o ponta está finalmente pronto para contribuir, embora admita que ainda não está 100% em forma. Sobre sua condição atual, ele disse: “O adversário talvez seja ideal para mim. Estou buscando recuperar minha melhor forma. Ainda não cheguei lá totalmente. Esperamos que seja uma partida bastante difícil; eles ainda têm chances de ganhar o campeonato, então não vão nos dar nada de graça. Se ganharmos, comemoraremos o título.”
Apesar dos rumores persistentes sobre uma transferência para a Premier League ou para a Arábia Saudita, Raphinha aproveitou a preparação para a partida para reiterar sua lealdade ao gigante catalão. Com um contrato que ainda tem validade por alguns anos, o brasileiro não tem, por enquanto, intenção de deixar o clube, apesar de toda a agitação em torno de sua posição no elenco.
Raphinha confirmou seu desejo de permanecer no clube e declarou: “Vejo-me jogando aqui por muitos anos ainda. Tenho contrato até 2028 e, se o clube quiser conversar comigo, estou aberto a isso.”
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Nas últimas semanas, Flick teve que administrar cuidadosamente sua escalação. Por exemplo, ele deixou Raphinha fora do time titular na recente partida contra o Osasuna. No entanto, agora que o título nacional está ao alcance, espera-se que o técnico conte fortemente com a experiência do brasileiro contra o Real Madrid. Embora Raphinha talvez não possua aquele talento individual especial que ele atribui a Yamal, sua disciplina tática e capacidade de finalização continuam sendo de importância crucial para o Barcelona. Os Blaugrana querem acabar de vez com as esperanças do Real Madrid de conquistar o título e garantir o campeonato em um Spotify Camp Nou lotado.