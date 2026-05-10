Raphinha é totalmente sincero sobre a situação de Lamine Yamal no FC Barcelona

O caminho de Raphinha de volta ao El Clásico tem sido difícil, após uma lesão sofrida durante os compromissos com a seleção. O ponta ficou fora de ação devido a uma lesão ocorrida durante um amistoso do Brasil nos Estados Unidos, o que o impediu de disputar, no início desta temporada, a crucial partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Após um período de recuperação em seu país natal, o ponta está finalmente pronto para contribuir, embora admita que ainda não está 100% em forma. Sobre sua condição atual, ele disse: “O adversário talvez seja ideal para mim. Estou buscando recuperar minha melhor forma. Ainda não cheguei lá totalmente. Esperamos que seja uma partida bastante difícil; eles ainda têm chances de ganhar o campeonato, então não vão nos dar nada de graça. Se ganharmos, comemoraremos o título.”