O jogador da seleção brasileira deu um passo importante rumo ao retorno aos jogos oficiais ao voltar a treinar com os companheiros em uma sessão completa na manhã de quinta-feira. Depois de passar os últimos dias seguindo um programa individualizado no gramado, o atacante conseguiu participar do treino de recuperação com o restante do elenco após o retorno da equipe da Turquia, onde disputou uma partida da Champions League. Sua presença no grupo é uma novidade importante para Flick, que sentiu falta da intensidade e da pressão constante do atacante nas últimas partidas.

Embora o jogador de 29 anos não tenha viajado para a vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray, ele aproveitou esse período em Barcelona para aumentar a carga de trabalho físico. A abordagem disciplinada permitiu que aprimorasse o condicionamento enquanto a equipe estava fora do país, mantendo-o no caminho para voltar a jogar no Benito Villamarin. Segundo o Sport, a comissão técnica monitora como seu corpo reage ao aumento da intensidade antes de tomar uma decisão final sobre sua inclusão na lista de relacionados para a partida.