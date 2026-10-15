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Raphinha e Frenkie de Jong voltam a treinar normalmente, e Barcelona recebe reforço importante com recuperação de lesões antes do confronto com o Real Betis
Raphinha intensifica processo de recuperação
O jogador da seleção brasileira deu um passo importante rumo ao retorno aos jogos oficiais ao voltar a treinar com os companheiros em uma sessão completa na manhã de quinta-feira. Depois de passar os últimos dias seguindo um programa individualizado no gramado, o atacante conseguiu participar do treino de recuperação com o restante do elenco após o retorno da equipe da Turquia, onde disputou uma partida da Champions League. Sua presença no grupo é uma novidade importante para Flick, que sentiu falta da intensidade e da pressão constante do atacante nas últimas partidas.
Embora o jogador de 29 anos não tenha viajado para a vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray, ele aproveitou esse período em Barcelona para aumentar a carga de trabalho físico. A abordagem disciplinada permitiu que aprimorasse o condicionamento enquanto a equipe estava fora do país, mantendo-o no caminho para voltar a jogar no Benito Villamarin. Segundo o Sport, a comissão técnica monitora como seu corpo reage ao aumento da intensidade antes de tomar uma decisão final sobre sua inclusão na lista de relacionados para a partida.
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De Jong está perto do tão esperado retorno
De Jong também está perto de fazer sua primeira partida na temporada após participar sem problemas do treino mais recente com a equipe. O meio-campista holandês está afastado há um longo período devido a uma lesão no joelho, mas vem mostrando evolução constante desde que voltou recentemente aos treinos em grupo. Sua disponibilidade daria uma dimensão completamente diferente ao meio-campo do Barcelona, com o controle tático e a capacidade de fazer a bola avançar que Flick valoriza em seu sistema, fortemente baseado em transições.
O técnico do Barcelona já havia indicado que o jogador da seleção da Holanda poderia ser liberado para atuar nesta semana, embora a tendência seja que seu retorno aconteça gradualmente. Diante do longo período de ausência, a comissão técnica tem receio de colocá-lo diretamente entre os titulares em um jogo de grande importância. Assim, entrar no decorrer da partida parece ser o cenário mais provável, caso receba a liberação definitiva dos especialistas médicos do clube.
Flick enfrenta decisões cruciais na escolha dos jogadores
O possível retorno de dois jogadores experientes dá a Flick uma bem-vinda dúvida na escalação, enquanto o Barcelona busca manter o embalo na liderança da tabela. Com o calendário cada vez mais apertado, o técnico alemão terá de equilibrar a necessidade de somar pontos com a preservação da condição física de seus principais jogadores a longo prazo. A atuação do elenco em Istambul mostrou que o time sabe lidar com a pressão, mas a experiência de Raphinha e De Jong elevaria, sem dúvida, o patamar mínimo de desempenho da equipe nos momentos difíceis.
Em Sevilha, o Barcelona enfrentará um Betis conhecido pela qualidade técnica e pela força em casa. Poder contar com Raphinha para abrir o campo ou com De Jong para ditar o ritmo dá a Flick a flexibilidade tática necessária para enfrentar esse cenário. Os últimos treinos antes da viagem à Andaluzia serão decisivos para determinar se os dois jogadores estarão prontos para viajar ou se um deles será poupado para os jogos da semana seguinte.
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Liberação médica ainda é o último obstáculo
Apesar do otimismo no centro de treinamento, nenhum dos dois jogadores recebeu oficialmente liberação médica para atuar até o momento. O clube costuma esperar até o último treino antes da partida para divulgar uma atualização oficial sobre a condição de cada jogador. Esse protocolo permite que os fisioterapeutas avaliem o eventual surgimento tardio de dores musculares ou reações nas articulações após o retorno aos exercícios com contato físico pleno. Flick tem afirmado de forma consistente que só utilizará jogadores que estejam com 100% de sua capacidade física.
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