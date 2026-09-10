Raphinha voltou à sua melhor forma devastadora quando o Barcelona iniciou sua campanha na Champions League com vitória. Escalado como centroavante, o capitão brasileiro marcou um belo brace para inspirar uma atuação dominante em casa diante dos torcedores catalães.

Seu primeiro gol aconteceu após deixar dois defensores no chão com um corte rápido para dentro, enquanto o segundo saiu depois de uma corrida no tempo certo, em jogada preparada por Pedri.

O doblete levou a impressionante marca de Raphinha a oito gols em apenas cinco partidas no início da temporada.