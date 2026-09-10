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Alvino Hanafi

Traduzido por

Raphinha descarta conversa sobre Bola de Ouro após marcar dois gols na estreia do Barcelona na Champions League

Barcelona
Liga dos Campeões
Raphinha

Raphinha teve uma atuação sensacional na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões, marcando dois gols como centroavante improvisado. O capitão brasileiro elogiou a atuação da equipe e apoiou Lamine Yamal, enquanto se recusou firmemente a comentar sua ausência da lista final da Bola de Ouro.

  • Raphinha brilha na função de centroavante

    Raphinha voltou à sua melhor forma devastadora quando o Barcelona iniciou sua campanha na Champions League com vitória. Escalado como centroavante, o capitão brasileiro marcou um belo brace para inspirar uma atuação dominante em casa diante dos torcedores catalães.

    Seu primeiro gol aconteceu após deixar dois defensores no chão com um corte rápido para dentro, enquanto o segundo saiu depois de uma corrida no tempo certo, em jogada preparada por Pedri.

    O doblete levou a impressionante marca de Raphinha a oito gols em apenas cinco partidas no início da temporada.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082709446.jpgANP

    Capitão exige perfeição em casa

    Falando após o apito final, Raphinha destacou o alto nível de exigência necessário ao jogar diante da torcida do Barcelona em casa. O jogador de 29 anos expressou satisfação com a forma como o elenco controlou o ritmo desde o apito inicial.

    Ele enfatizou a necessidade de manter a consistência ao longo de uma longa campanha para garantir sucesso contínuo.

    "Jogando diante dos nossos torcedores, temos que jogar um futebol quase perfeito", disse Raphinha. "Fomos muito bem desde o início, controlando o jogo. Começar assim nos dá muita confiança.

  • Raphinha revela conversa de incentivo com Lamine Yamal

    Raphinha também demonstrou sua liderança fora da bola ao revelar como incentivou o companheiro de equipe Lamine Yamal antes de o adolescente marcar em uma cobrança de falta. Ao ver Lamine perder o foco em momentos frustrantes, o capitão ofereceu palavras cruciais de apoio.

    O brasileiro abraçou Lamine durante a comemoração do gol, expressando alegria ao ver o colega de ponta voltar a balançar as redes.

    "Eu sei quando ele está perdendo o foco porque as coisas não estão saindo do jeito dele", explicou Raphinha. "Eu estava tentando incentivá-lo. Estou muito feliz por ele ter marcado, tenho certeza de que ele precisava desse gol."

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  • imago-sport-1082728062.jpgJoan Gosa

    Atacante descarta conversa sobre a Bola de Ouro

    Apesar de sorrir ao falar sobre seu trabalho duro e sua grande fase, o humor de Raphinha mudou quando ele foi questionado sobre sua ausência da lista de indicados à Bola de Ouro. O capitão rapidamente descartou o assunto, preferindo focar totalmente nas conquistas coletivas com o Barcelona.

    Sua atuação artilheira reafirmou seu status como um dos principais líderes do elenco sob grande expectativa.

    "Eu não falo sobre isso, eu falo sobre o Barcelona", concluiu Raphinha. "Estamos tendo uma temporada espetacular."


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