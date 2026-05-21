AFP
Traduzido por
Raphinha, craque do Barcelona, revela que recebeu propostas de “um time azul e um time vermelho” em Londres antes de sua transferência para a La Liga
Ignorando os pesos pesados de Londres
Raphinha confirmou que seu caminho até o Spotify Camp Nou não foi isento de obstáculos, revelando que vários clubes londrinos estavam desesperados para mantê-lo na Premier League. Durante o verão de 2022, o ex-craque do Leeds esteve no centro de uma disputa de transferência de grande repercussão envolvendo alguns dos maiores nomes do futebol inglês.
Em entrevista à TNT Sports Brasil, o jogador de 27 anos refletiu sobre as intensas especulações que cercaram seu futuro antes de ele finalmente optar por se juntar ao gigante catalão. “Recebi ofertas de um time azul e também de um time vermelho de Londres, mas a melhor decisão da minha carreira foi assinar com o Barcelona”, revelou Raphinha, provavelmente aludindo ao interesse do Chelsea e do Arsenal.
- AFP
A decisão valeu a pena
Embora as ofertas financeiras da elite da Premier League fossem significativas, o coração de Raphinha estava decidido a seguir os passos de brasileiros lendários como Ronaldinho e Neymar no Barça. Desde que se transferiu, o ponta justificou sua decisão ao se tornar uma figura central no elenco, contribuindo para um período de sucesso contínuo no campeonato nacional.
O atacante superou vários desafios na Catalunha, incluindo forte concorrência por vagas e rumores constantes de transferência. No entanto, ele continua totalmente comprometido com o clube.
Admirando um gênio dos tempos modernos
Além das negociações de transferência do passado, perguntaram ao astro do Barcelona com qual jogador da atualidade ele mais gostaria de dividir o campo, e ele citou o emblemático atacante do Bayern de Munique, Harry Kane. Raphinha não poupou elogios ao capitão da Inglaterra, afirmando: “Sim, ele tem um excelente senso de posicionamento; joga bem e marca gols. Eu o coloco na categoria dos grandes jogadores. Ele está perto de ser um gênio, mas gênios são muito raros nesse nível.”
- AFP
O Barça terá um verão agitado pela frente
Raphinha pode muito bem receber vários novos reforços no Camp Nou neste verão. O Barcelona tem sido associado a vários atacantes, em uma busca que o diretor esportivo Deco descreveu como uma “tarefa quase impossível” para substituir Robert Lewandowski, que deve deixar o clube catalão ao término de seu contrato. Segundo relatos, os principais candidatos a suceder o atacante polonês no Camp Nou são o atacante do Chelsea João Pedro e Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.