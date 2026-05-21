Raphinha, craque do Barcelona, revela que recebeu propostas de “um time azul e um time vermelho” em Londres antes de sua transferência para a La Liga

Raphinha confirmou que seu caminho até o Spotify Camp Nou não foi isento de obstáculos, revelando que vários clubes londrinos estavam desesperados para mantê-lo na Premier League. Durante o verão de 2022, o ex-craque do Leeds esteve no centro de uma disputa de transferência de grande repercussão envolvendo alguns dos maiores nomes do futebol inglês.

Em entrevista à TNT Sports Brasil, o jogador de 27 anos refletiu sobre as intensas especulações que cercaram seu futuro antes de ele finalmente optar por se juntar ao gigante catalão. “Recebi ofertas de um time azul e também de um time vermelho de Londres, mas a melhor decisão da minha carreira foi assinar com o Barcelona”, revelou Raphinha, provavelmente aludindo ao interesse do Chelsea e do Arsenal.