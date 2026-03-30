Quando Stuart Attwell se dirigiu ao monitor do VAR pouco antes do fim do primeiro tempo do amistoso da Alemanha contra Gana e, segundos depois, apontou para o ponto, o ciclo se fechou de forma bizarra.
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"Rapaz, esse apito chegou 633 dias atrasado!" Comentador da ARD critica o árbitro durante o jogo da Alemanha
Angelo Stiller rematou de curta distância e de um ângulo fechado, mas a bola bateu no braço de Jonas Adjetey. A bola teria ido em direção ao gol, talvez até mesmo entrado. Assim, foi marcado, com toda a razão, um pênalti a favor da seleção alemã, e o comentarista da ARD, Phillip Sohmer, não conseguiu conter uma indireta ao árbitro inglês, diante da semelhança dos acontecimentos.
“Caramba, esse apito chegou 633 dias atrasado!”, exclamou Sohmer. Contexto: Na dramática eliminação da seleção alemã nas quartas de final da Eurocopa em casa contra a Espanha, Attwell era o árbitro assistente de vídeo. A equipe liderada por Anthony Taylor e Attwell cometeu um erro fatal na ocasião, quando uma clara mão de Marc Cucurella após um chute de Jamal Musiala, aos 106 minutos da prorrogação, não foi punida com pênalti.
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Drama da DFB contra a Espanha no Euro: Attwell vaiado na apresentação
Na ocasião, Taylor decidiu imediatamente que “não havia mão”, e Attwell não fez qualquer menção a essa clara decisão errada, que até mesmo a UEFA reconheceu em um relatório na época. Deveria ter sido marcado um pênalti, já que o braço de Cucurella não estava junto ao corpo e a superfície corporal estava artificialmente aumentada. O espanhol foi alvo de vaias intensas em suas partidas seguintes em solo alemão.
O destino agora também atingiu Attwell. Conforme reportado pela ntv, o árbitro também teria sido vaiado ao ser recebido na noite de segunda-feira no estádio de Stuttgart — aliás, exatamente o estádio onde, 633 dias antes, havia se desenrolado o “Drama em casa” alemão. “Muito bem-vindo, Stuart Attwell”, teria gritado o locutor do estádio antes do amistoso contra Gana; em seguida, vários vaias foram claramente audíveis nas arquibancadas.
Mas, afinal: graças à sua decisão correta desta vez, a seleção alemã conseguiu abrir o placar por 1 a 0 contra Gana pouco antes do intervalo. Kai Havertz não deu a menor chance a Benjamin Asare e marcou com segurança.
Attwell tornou-se em 2008 o árbitro mais jovem da Premier League e apita em nível da FIFA desde 2009. Ele já tem 238 partidas na primeira divisão inglesa em seu currículo. Na Liga dos Campeões, porém, ele só apitou três jogos de qualificação até o momento.