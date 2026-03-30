"Rapaz, esse apito chegou 633 dias atrasado!" Comentador da ARD critica o árbitro durante o jogo da Alemanha

Na ocasião, Taylor decidiu imediatamente que “não havia mão”, e Attwell não fez qualquer menção a essa clara decisão errada, que até mesmo a UEFA reconheceu em um relatório na época. Deveria ter sido marcado um pênalti, já que o braço de Cucurella não estava junto ao corpo e a superfície corporal estava artificialmente aumentada. O espanhol foi alvo de vaias intensas em suas partidas seguintes em solo alemão.

O destino agora também atingiu Attwell. Conforme reportado pela ntv, o árbitro também teria sido vaiado ao ser recebido na noite de segunda-feira no estádio de Stuttgart — aliás, exatamente o estádio onde, 633 dias antes, havia se desenrolado o “Drama em casa” alemão. “Muito bem-vindo, Stuart Attwell”, teria gritado o locutor do estádio antes do amistoso contra Gana; em seguida, vários vaias foram claramente audíveis nas arquibancadas.

Mas, afinal: graças à sua decisão correta desta vez, a seleção alemã conseguiu abrir o placar por 1 a 0 contra Gana pouco antes do intervalo. Kai Havertz não deu a menor chance a Benjamin Asare e marcou com segurança.

Attwell tornou-se em 2008 o árbitro mais jovem da Premier League e apita em nível da FIFA desde 2009. Ele já tem 238 partidas na primeira divisão inglesa em seu currículo. Na Liga dos Campeões, porém, ele só apitou três jogos de qualificação até o momento.