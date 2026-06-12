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Ranking dos favoritos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lamine Yamal, Michael Olise e todos os favoritos na disputa pelo prêmio da FIFA

Copa do Mundo
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A Copa do Mundo de 2026 finalmente começou, com todas as 48 seleções entrando em campo para disputar o troféu tão cobiçado. Embora o título coletivo seja o principal objetivo de todos os competidores, alguns esperam se destacar como o melhor jogador de todo o torneio. Mas quem são os principais candidatos e quem lidera a disputa pela prestigiosa Bola de Ouro?

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da imprensa, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram coroados. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter vencido o prêmio duas vezes, com suas vitórias em 2014 e 2022, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca completar sua coleção levando Portugal longe na competição, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha têm tudo para levar o Brasil ao sexto título.

Com 48 seleções na competição, há grande potencial para o surgimento de um candidato surpresa, com qualidade espalhada por toda a competição. Aqui, o Ranking de Potencial para a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 da GOAL acompanha os principais candidatos ao prêmio.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espanha

    Recém-saído de uma temporada em que conquistou o título da La Liga com o Barcelona, o que lhe rendeu o título de melhor jogador da competição, Lamine Yamal, vice-campeão da Bola de Ouro, é fundamental para as esperanças da Espanha na América do Norte. Ele já demonstrou sua capacidade de brilhar no cenário internacional após seu papel decisivo na conquista da Euro 2024 pela Espanha, quando completou 17 anos.

    Agora, dois anos mais velho e consolidado como um dos melhores jogadores do mundo, ele se tornará o primeiro adolescente a ser coroado vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo se conseguir o feito este ano.

    • Publicidade
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inglaterra

    Com impressionantes 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, o vencedor da Chuteira de Ouro Europeia, Harry Kane, vai causar pavor em qualquer defesa que enfrentar nesta competição.

    Ele marcou 11 gols nos últimos 12 jogos pela Inglaterra e, com o apoio de jogadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka e Marcus Rashford, espera receber excelentes assistências enquanto os Três Leões de Thomas Tuchel buscam chegar até o fim em 2026.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | França

    Pode ser prematuro considerar Kylian Mbappé, de 27 anos, um grande nome da Copa do Mundo à primeira vista, mas, considerando que ele já conquistou medalhas de ouro e prata e tem o mesmo recorde de gols que o ícone brasileiro Pelé (12 em 14 jogos), seu status é inegável.

    Sua segunda temporada no Real Madrid pode ter terminado sem grandes conquistas, mas o francês encerrou a temporada como artilheiro tanto da Liga dos Campeões quanto da La Liga. Liderando uma seleção francesa repleta de qualidade, a habilidade de Mbappé em criar jogadas e finalizá-las o coloca em boa posição para conquistar este prêmio.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    Agora ele está ficando ganancioso! Lionel Messi já conquistou tudo em sua carreira — a maior parte disso em mais de uma ocasião — e sabe muito bem o que é preciso para ganhar a Bola de Ouro. Ele já tem duas em sua coleção de troféus e, com seu 39º aniversário se aproximando durante a Copa do Mundo, o fato de continuar sendo um dos favoritos antes do torneio mais uma vez é uma prova de sua longevidade.

    O craque argentino teve uma sequência sensacional de atuações, marcando sete gols e dando três assistências, para superar Mbappé na disputa pelo prêmio no Catar há quatro anos. Será que ele consegue repetir o feito?

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Ousmane Dembélé | França

    Ele é o atual detentor da Bola de Ouro, bicampeão europeu com o PSG e peça fundamental de uma das seleções mais fortes do mundo; então, quem descartaria as chances de Ousmane Dembélé levar a Bola de Ouro para casa?

    Grande parte da carreira do atacante na seleção francesa foi marcada por lesões e dificuldades no clube, mas seu ressurgimento nos últimos anos o coloca na disputa.

  • Raphinha | Brasil

    Raphinha tem enfrentado lesões em vários momentos desta temporada, mas tem a capacidade de virar o jogo a favor do Brasil. O confiante ponta também está ciente disso, chegando a apostar em si mesmo ou no companheiro Vinícius Júnior para causar um impacto decisivo na luta da Seleção pelo tão sonhado sexto título da Copa do Mundo.

    “Quando se trata de explorar espaços no ataque, acho que ele é o melhor jogador do mundo”, disse Carlo Ancelotti, e o técnico espera tirar o melhor proveito dele na América do Norte.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Vinícius Júnior | Brasil

    Apesar de uma temporada caótica no Real Madrid, a qualidade de Vinícius Júnior brilhou com respeitáveis 21 gols e 10 assistências entre a La Liga e a Liga dos Campeões.

    Ele tem sido um dos pilares da Seleção Brasileira nos últimos cinco anos e tem uma longa história com o técnico Ancelotti. Quem melhor, então, para assumir a liderança e conduzir a Seleção ao sucesso mundial na ausência do sempre lesionado Neymar?

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Pedri | Espanha

    Ele foi o motor do Barcelona na conquista do segundo título consecutivo da La Liga sob o comando de Hansi Flick, e sua importância para a seleção nacional é inestimável.

    Atuando em um meio-campo que conta com jogadores como Rodri, Fabián Ruiz, Gavi e Mikel Merino, a qualidade do jogador de 23 anos é evidente, já que ele dita o ritmo do jogo da equipe e rompe a defesa adversária com seus passes, tornando-se peça fundamental no estilo do técnico da Espanha, Luis de la Fuente.

  • Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | Portugal

    O Manchester United pode ter passado por momentos difíceis durante grande parte da temporada, mas as atuações de Bruno Fernandes ao longo da campanha deixaram muitos impressionados. Ele quebrou o recorde de maior número de assistências em uma única temporada da Premier League, conquistando o prêmio de Melhor Jogador da Temporada da divisão e ajudando a levar os Red Devils a um terceiro lugar que parecia impensável.

    Ele estará motivado para formar parceria com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e companhia na batalha para superar a classificação nas quartas de final de 2022.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Michael Olise | França

    Harry Kane pode ter marcado a maior parte dos gols na campanha avassaladora do Bayern de Munique, mas foi Michael Olise quem conquistou o coração de muitos torcedores. A velocidade eletrizante, o controle de bola imenso e a fantástica capacidade de finalização do jogador do ano da Bundesliga levaram-no a marcar 20 gols e dar 25 assistências na primeira divisão alemã e na Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais.

    Ele não deu sinais de desacelerar à medida que se aproximava da competição — apesar da intensidade da agenda que acabou de cumprir —, levando a França à vitória por 3 a 1 com um hat-trick contra a Irlanda do Norte em seu último amistoso.