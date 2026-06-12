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Ranking dos candidatos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi, Michael Olise e todos os favoritos na disputa pelo prêmio da FIFA

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A Copa do Mundo de 2026 finalmente está em andamento, com todas as 48 seleções começando a disputar o troféu tão cobiçado por todos. Embora o título coletivo seja o principal objetivo de todos os competidores, alguns já estão se candidatando ao título de melhor jogador de todo o torneio. Lionel Messi é o principal candidato no momento, após um hat-trick sublime contra a Argélia, mas nomes como Kylian Mbappé e Michael Olise estão logo atrás dele após a primeira semana.

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca completar sua coleção levando Portugal longe na competição, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha têm tudo para levar o Brasil ao seu sexto título.

Com 48 seleções na competição, há grande potencial para que um candidato surpresa apareça, já que a qualidade está espalhada por toda a competição.

Aqui, o ranking da GOAL para a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 acompanha os principais candidatos ao prêmio após a primeira rodada de jogos no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | Suécia

    Viktor Gyokeres e Alexander Isak foram destaque, mas foi o meio-campista Yasin Ayari quem abriu o placar para a Suécia contra a Tunísia com um chute sensacional de fora da área. Isso deu início a uma enxurrada de gols para sua equipe, e ele estava lá para fechar o placar nos segundos finais com outro chute fulminante que não deu chances ao goleiro.

    • Publicidade
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Alemanha

    Kai Havertz teve uma atuação brilhante na vitória da Alemanha por 7 a 1 contra Curaçao. Seu pênalti, que colocou o placar em 3 a 1, garantiu o domínio total da partida logo antes do intervalo. A Alemanha atropelou Curaçao no segundo tempo, e Havertz não deu trégua, marcando novamente aos 88 minutos para fechar o placar.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Alemanha

    Depois que o excelente início da Alemanha contra Curaçao foi anulado por um gol surpresa da seleção da ilha, foi Nico Schlotterbeck quem colocou a equipe de volta nos trilhos com uma bela cabeçada.

    E não foi só isso: o zagueiro central do Borussia Dortmund esteve sublime em todos os outros aspectos. Ele constantemente neutralizou os ataques mais perigosos de Curaçao com seu domínio no chão e no ar, fez vários desarmes e se mostrou um passador confiável durante toda a partida.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | Suécia

    Alexander Isak e Viktor Gyokeres mostraram que a Suécia conta com uma excelente dupla de ataque. Isak foi fundamental, marcando seu primeiro gol aos 30 minutos da partida contra a Tunísia, antes de dar duas assistências na vitória por 5 a 1, o que demonstra que a equipe está em ótima forma antes dos jogos contra a Holanda e o Japão.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Cabo Verde

    Como goleiro de Cabo Verde, é improvável que Vozinho permaneça na lista por muito tempo, mas sua estreia na Copa do Mundo o transformou em um fenômeno mundial.

    Ele fez sete defesas impressionantes e demonstrou total domínio da sua área, enquanto Cabo Verde conseguiu um empate heróico por 0 a 0 contra a Espanha, campeã da Euro 2024. O jogador de 40 anos foi destaque nas manchetes de todo o mundo e espera repetir uma atuação semelhante contra o Uruguai.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    5Harry Kane | Inglaterra

    Com a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, o vencedor da Chuteira de Ouro da Europa, Harry Kane, vai causar pavor em qualquer defesa que enfrentar nesta competição.

    Kane já enfrentou várias vezes acusações de não estar à altura das grandes ocasiões pela Inglaterra, mas provou que está à altura da tarefa com dois gols contra a Croácia na primeira partida. Ele foi uma ameaça constante e ajudou a criar algumas chances, demonstrando ainda mais sua importância para a equipe de Thomas Tuchel.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Portugal

    Erling Haaland marcou presença na Copa do Mundo com grande impacto. O atacante da Noruega abriu o placar aos 30 minutos da estreia de sua seleção contra o Iraque e, em seguida, voltou a marcar para restabelecer a vantagem pouco antes do intervalo, em uma partida acirrada contra a seleção do Oriente Médio.

    A Noruega acabou vencendo por 4 a 1, e o atacante do Manchester City levou para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida. Repetir essa atuação contra o Senegal e a França aumentaria consideravelmente suas chances de conquistar o prêmio individual mais importante.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    3Michael Olise | França

    Harry Kane pode ter marcado a maior parte dos gols na campanha avassaladora do Bayern de Munique, mas foi Michael Olise quem conquistou o coração de muitos torcedores. A velocidade eletrizante, o controle imenso e a fantástica capacidade de finalização do jogador do ano da Bundesliga levaram-no a marcar 20 gols e dar 25 assistências na primeira divisão alemã e na Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais.

    Uma dinâmica semelhante está em jogo na seleção da França, com Mbappé sendo aclamado por seus gols, mas Olise recebendo elogios por seu trabalho impressionante na área. Seu passe preciso deu a Mbappé a chance de abrir o placar contra o Senegal na primeira partida, e seu excelente domínio da bola fez com que fosse eleito o Melhor Jogador da Partida pela FIFA na vitória por 3 a 1.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    2Kylian Mbappé | França

    Pode ser prematuro considerar Kylian Mbappé, de 27 anos, um grande nome da Copa do Mundo à primeira vista, mas, levando em conta que ele já conquistou medalhas de ouro e prata e tinha o mesmo recorde de gols que o ícone brasileiro Pelé (12 em 14 jogos) antes do torneio, seu status é inegável.

    Mbappé ultrapassou o ícone brasileiro logo em sua primeira partida nos Estados Unidos, marcando dois gols que ajudaram a levar os Bleus à vitória por 3 a 1. Ele foi imbatível contra o Senegal graças à sua conexão telepática com Olise, e certamente ainda teremos mais momentos mágicos pela frente.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Agora ele está ficando ganancioso! Lionel Messi já conquistou tudo em sua carreira — a maior parte dessas conquistas em mais de uma ocasião — e sabe muito bem o que é preciso para ganhar a Bola de Ouro. Ele já tem duas em sua coleção de troféus e, com seu 39º aniversário se aproximando durante a Copa do Mundo, o fato de ele continuar sendo um dos favoritos antes do torneio mais uma vez é uma prova de sua longevidade.

    O craque argentino, que superou Mbappé na disputa pelo prêmio há quatro anos, começou a edição de 2026 com um hat-trick contra a Argélia, na vitória da Argentina por 3 a 0 em sua primeira partida. Os três gols o colocaram como um dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, com 16 gols, mostrando que ele tem tudo para liderar a Argentina até o título mais uma vez.