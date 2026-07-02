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Ranking dos candidatos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi continua na liderança, mas Kylian Mbappé e Erling Haaland ainda estão na disputa

Copa do Mundo
Argentina
Inglaterra
Especiais e Opinião
França
Portugal
Espanha
Brasil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, com os times ainda na disputa lutando pelo troféu cobiçado por todos. Embora o título coletivo seja o principal objetivo de todos os competidores, alguns estão se destacando como candidatos ao título de melhor jogador de todo o torneio. Lionel Messi e Kylian Mbappé são, atualmente, os principais candidatos, mas enfrentam forte concorrência agora que as quartas de final começam.

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também figuram na lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca completar sua coleção levando Portugal longe na competição, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha têm tudo para impulsionar o Brasil rumo ao sexto título.

Agora, com o início das quartas de final, a disputa começa a esquentar. Aqui, o ranking de favoritos ao prêmio Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026, elaborado pela GOAL, acompanha os principais candidatos ao prêmio, com a terceira e última rodada da fase de grupos em andamento no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi | Marrocos

    Achraf Hakimi tem se mostrado consistente ao longo de toda a trajetória de Marrocos até as quartas de final. Após uma atuação sólida contra o Brasil, foi o lateral do Paris Saint-Germain quem comandou o jogo contra o Haiti, marcando um gol e dando uma assistência, antes de apresentar mais uma excelente atuação defensiva contra o Canadá, que incluiu uma assistência para o primeiro dos três gols da equipe.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Leandro Trossard | Bélgica

    Assim como a Bélgica, Leandro Trossard teve um início vacilante na Copa do Mundo, com atuações abaixo do esperado contra o Egito e o Irã. Ele entrou em ação na goleada decisiva dos Rode Duivels contra a Nova Zelândia, marcando dois gols na vitória por 5 a 1 que garantiu a classificação para a fase seguinte. Em seguida, ele deu a assistência para Youri Tielemans marcar o gol de empate aos 89 minutos, quando a equipe de Rudi Garcia saiu de uma desvantagem de dois gols para vencer o Senegal, e também serviu Charles De Ketelaere para restaurar a vantagem contra os EUA, vencendo por 4 a 1.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Marrocos

    O Bayern de Munique pode se considerar sortudo por já ter fechado um acordo de 50 milhões de euros para contratar Ismael Saibari, do PSV, antes mesmo do início da Copa do Mundo. O jogador da seleção marroquina certamente aumentou em alguns milhões de euros seu valor real com seu desempenho de destaque em cada partida. Foi o jogador de 25 anos quem avançou em direção ao gol antes de chutar com força, passando por Alisson, para abrir o placar contra o Brasil; foi ele quem arrasou a Escócia logo aos dois minutos, garantindo a classificação da equipe; foi ele quem empatou o jogo pela segunda vez, colocando o time no caminho da vitória contra o Haiti; e foi ele quem converteu o pênalti decisivo ao eliminar a Holanda, quando toda a esperança já parecia perdida. Quem pode negar? O Bayern conseguiu uma joia.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | França

    As proezas de Ousmane Dembélé nas duas conquistas consecutivas da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain lhe renderam o prêmio de Ballon d’Or. Ele também ajudou a França a conquistar a glória mundial em 2018. É em 2026, no entanto, que ele está realmente brilhando no maior dos palcos internacionais.

    Mesmo nunca tendo marcado um gol no principal evento da FIFA, o versátil atacante do PSG abriu o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque. Em seguida, ele levou para casa a bola da partida contra a Noruega, após marcar três gols no primeiro tempo, levando os Bleus às oitavas de final, onde deu a assistência para Kylian Mbappé marcar seu primeiro gol contra a Suécia.

    Dembélé foi uma figura ativa enquanto sua equipe pressionava para vencer o Paraguai, encontrando espaços na área durante toda a partida, mas foi o pênalti de Kylian Mbappé que decidiu o resultado.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham ficou famoso por gritar “quem mais?” ao ajudar a manter a Inglaterra na briga pela glória continental na Euro 2024. Apesar de algumas dúvidas sobre sua vaga como titular nos planos de Thomas Tuchel, o meio-campista do Real Madrid continua sendo um jogador que se destaca nas grandes ocasiões.

    Ele provou isso ao colocar os Três Leões novamente na frente durante a difícil estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, antes de abrir o placar contra o Panamá, em Nova Jersey, ajudando a garantir a liderança do Grupo L. Foi contra o México que sua influência realmente se destacou. O meio-campista castigou o México com dois gols consecutivos, colocando os Três Leões em vantagem e, por fim, no caminho para a vitória por 3 a 2.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Michael Olise | França

    Kane pode ter marcado a maior parte dos gols na campanha avassaladora do Bayern de Munique, mas foi Michael Olise quem conquistou o coração de muitos torcedores. A velocidade eletrizante, o controle imenso e a fantástica capacidade de finalização do jogador do ano da Bundesliga lhe renderam 20 gols e 25 assistências na primeira divisão alemã e na Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais.

    Uma dinâmica semelhante está em jogo na seleção da França, com Mbappé sendo aclamado por seus gols, mas Olise recebendo elogios por seu trabalho impressionante na área. Seu passe preciso deu a Mbappé a chance de abrir o placar contra o Senegal na primeira partida, e seu excelente domínio da bola fez com que fosse eleito o Melhor Jogador da Partida pela FIFA na vitória por 3 a 1.

    Ele agora soma cinco assistências na Copa do Mundo, tendo dado duas assistências para Mbappé e uma para Ousmane Dembélé e outra para Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Com a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, o vencedor da Chuteira de Ouro Europeia, Harry Kane, vai causar pavor em qualquer defesa que encontrar nesta competição.

    Kane já enfrentou várias vezes acusações de não estar à altura das grandes ocasiões pela Inglaterra, mas mostrou que está à altura da tarefa nesta competição. Seus dois gols contra a Croácia foram cruciais para a vitória por 4 a 2, e o gol contra o Panamá selou uma vitória importante, antes de ele salvar os Três Leões da eliminação nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo com dois gols fantásticos nos últimos 15 minutos.

    A Inglaterra teve que lidar com a mudança de altitude e uma torcida estrondosa ao enfrentar o México no Azteca nas oitavas de final, e Kane foi fundamental mais uma vez. Ele deu passe para Jude Bellingham marcar o segundo de seus dois gols em rápida sucessão, antes de colocar a equipe de Tuchel à frente por 3 a 1 com um pênalti.


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland teve uma estreia impressionante na Copa do Mundo. O ponto alto (pelo menos até agora) foi sua atuação espetacular na vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, garantindo assim um confronto nas quartas de final contra a Inglaterra. O poderoso atacante escolheu o momento perfeito ao subir para cabecear o primeiro gol no final do segundo tempo, antes de criar uma chance do nada e chutar com precisão no canto inferior, tornando irrelevante o pênalti marcado por Neymar no último suspiro.

    Haaland tem sido fantástico desde o início. Ele marcou logo aos 30 minutos da estreia de sua seleção contra o Iraque e, em seguida, apareceu para restabelecer a vantagem pouco antes do intervalo, em uma batalha acirrada contra a seleção do Oriente Médio.

    A Noruega acabou vencendo por 4 a 1, com o atacante do Manchester City levando para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida, e seu faro de gol voltou a brilhar quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 contra o Senegal. Ele apareceu novamente com o gol decisivo na vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, garantindo a classificação para as oitavas de final.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | França

    Quando se leva em conta que Kylian Mbappé, de 27 anos, já tinha no currículo medalhas de ouro e prata e o mesmo recorde de gols que o ícone brasileiro Pelé (12 em 14 jogos) antes do início do torneio, seu status como um grande nome da Copa do Mundo já era inegável.

    Mbappé parece, no entanto, determinado a se tornar o melhor jogador de todos os tempos neste palco, tendo ultrapassado o ícone brasileiro logo em sua primeira partida nos Estados Unidos, marcando dois gols para ajudar a levar os Bleus à vitória por 3 a 1. Ele repetiu a dose com mais dois gols contra o Iraque e, em seguida, atuou como armador com duas assistências contra a Noruega, garantindo a liderança da França no grupo.

    Os “Les Bleus” enfrentaram a Suécia nas oitavas de final, e foi Mbappé quem garantiu a classificação. Depois de ver um gol inicial anulado, ele marcou o primeiro e o terceiro gols, levando a equipe a um confronto acirrado contra o Paraguai, onde fez a diferença com um pênalti.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Agora ele está ficando ganancioso! Lionel Messi já conquistou tudo em sua carreira — a maior parte dessas conquistas em mais de uma ocasião — e sabe muito bem o que é preciso para ganhar a Bola de Ouro. Ele já tem duas em sua coleção de troféus e, tendo completado 39 anos durante a competição, o fato de estar novamente na liderança é uma prova de sua longevidade.

    O craque argentino, que superou Mbappé na disputa pelo prêmio há quatro anos, começou a edição de 2026 com um hat-trick contra a Argélia, quando a Argentina venceu por 3 a 0 em sua primeira partida.

    Os três gols o tornaram o artilheiro empatado em primeiro lugar de todos os tempos da Copa do Mundo, com 16 gols, e ele seguiu em frente estabelecendo um novo recorde com dois gols contra a Áustria na segunda rodada. O maior jogador sul-americano de todos os tempos saiu do banco para marcar em uma cobrança de falta contra a Jordânia e se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo.

    Depois que a Argentina finalmente conseguiu uma vitória apertada contra Cabo Verde em uma das melhores partidas da história do torneio — Messi marcou um gol —, o mundo foi lembrado de que ele é, de fato, humano quando perdeu um pênalti contra o Egito. A seleção africana abriu 2 a 0, mas Messi acertou o gol de empate antes que os egípcios marcassem o gol da vitória nos acréscimos.