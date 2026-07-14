Ranking dos candidatos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kylian Mbappé e Lionel Messi lideram, mas Jude Bellingham e Harry Kane ainda estão na disputa

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Agora, com o início das semifinais, a disputa começa a esquentar. Aqui, o ranking de favoritos ao prêmio Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026, elaborado pelo GOAL, acompanha os principais candidatos ao prêmio.