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Ranking dos candidatos à Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kylian Mbappé e Lionel Messi lideram, mas Jude Bellingham e Harry Kane ainda estão na disputa

Copa do Mundo
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Especiais e Opinião
França
Portugal
Espanha
Brasil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

A Copa do Mundo de 2026 está em sua reta final, com apenas quatro seleções disputando o troféu tão cobiçado por todos. Embora o prêmio coletivo seja o principal objetivo, alguns jogadores vêm se destacando como candidatos ao título de melhor jogador de todo o torneio. Lionel Messi e Kylian Mbappé são, atualmente, os principais candidatos, mas enfrentam forte concorrência agora que as semifinais começam.

A ilustre Bola de Ouro vai além dos gols. Eleita por representantes da mídia, ela oferece ao torneio a oportunidade de premiar jogadores por sua excelência geral e impacto na competição.

Embora tenha sido concedido principalmente a atacantes ao longo dos anos, meio-campistas e até mesmo um goleiro já foram agraciados com o prêmio. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romário, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane e Diego Forlán estão entre os vencedores anteriores do prêmio, enquanto duas estrelas em atividade — Lionel Messi e Luka Modrić — também constam da lista.

Messi, o único jogador a ter conquistado o prêmio duas vezes — em 2014 e 2022 —, espera ir além e conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. No entanto, nomes como o vice-campeão de 2022, Kylian Mbappé, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação espanhola Lamine Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane, também disputam a honra.

Agora, com o início das semifinais, a disputa começa a esquentar. Aqui, o ranking de favoritos ao prêmio Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026, elaborado pelo GOAL, acompanha os principais candidatos ao prêmio.

  • Lamine YamalGetty Images

    10Lamine Yamal | Espanha

    É justo dizer que Yamal não correspondeu às expectativas nesta Copa do Mundo. Mas isso se deve apenas ao fato de que elas eram completamente irrealistas. O jovem prodígio do Barcelona completou apenas 19 anos nesta semana e chegou ao torneio ainda se recuperando de uma lesão que encurtou sua temporada no clube.

    O fato de ele ser visto como um talismã indiscutível tanto para o clube quanto para a seleção é prova do quanto ele conquistou em uma idade tão jovem. Yamal é talvez o melhor adolescente que já jogou futebol, com três títulos da La Liga, uma medalha de campeão do Campeonato Europeu e uma indicação como vice-campeão da Bola de Ouro já em seu currículo; e, embora tenha precisado encontrar seu ritmo aos poucos neste verão, a Espanha ainda conseguiu contar com sua magia para desmontar as defesas adversárias.

    Yamal brilhou na segunda rodada, quando a Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, marcando o primeiro gol e deixando os zagueiros confusos sempre que tocava na bola. Ele não conseguiu marcar em nenhum dos quatro jogos seguintes da Espanha, mas sua influência no terço final do campo não diminuiu, e ele foi particularmente impressionante na vitória nas quartas de final contra a Bélgica, registrando 80 toques na bola, quatro dribles bem-sucedidos, seis chutes a gol e nove duelos terrestres vencidos.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    9Ismael Saibari | Marrocos

    O Bayern de Munique pode se considerar sortudo por já ter fechado um acordo de 50 milhões de euros para contratar Ismael Saibari, do PSV, antes mesmo do início da Copa do Mundo. O jogador da seleção marroquina certamente aumentou em alguns milhões de euros seu valor real com seu desempenho de destaque em cada partida.

    Foi o jogador de 25 anos quem avançou em direção ao gol antes de chutar com força, passando por Alisson, para abrir o placar contra o Brasil; foi ele quem arrasou a Escócia logo aos dois minutos, garantindo a classificação de Marrocos na fase de grupos; foi ele quem empatou o jogo pela segunda vez, colocando a equipe no caminho da vitória contra o Haiti; e foi ele quem converteu o pênalti decisivo ao eliminar a Holanda nas oitavas de final, quando toda a esperança parecia perdida.

    Saibari acabou não tendo forças para impedir que o Marrocos fosse eliminado pela França nas quartas de final, mas deixou uma marca duradoura no torneio com seu talento técnico e capacidade atlética.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    8Mikel Oyarzabal | Espanha

    Mikel Oyarzabal tem sido o herói inesperado da Espanha na Copa do Mundo de 2026, liderando a campanha do time rumo à glória com quatro gols em suas primeiras seis partidas. O craque da Real Sociedad tem se destacado pelo excelente timing em suas investidas na área, e sua finalização precisa foi especialmente decisiva nas oitavas de final, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 contra a Áustria.

    Para alguns observadores externos, o desempenho de Oyarzabal no cenário mundial foi uma surpresa, mas não para os torcedores da Espanha e da La Liga. Ele marcou seis gols pela “La Roja” nas eliminatórias da Copa do Mundo e fez 15 gols em 34 partidas na primeira divisão pelo Real Sociedad na última temporada, o que lhe rendeu rumores de uma possível transferência para o Barcelona.

    Oyarzabal não marcou nas vitórias da Espanha nas eliminatórias contra Portugal e a Bélgica, mas continuou sendo uma ameaça constante e se destacou como a arma mais perigosa de Luis de la Fuente, atrás apenas de Yamal.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | França

    As proezas de Ousmane Dembélé nas duas conquistas consecutivas da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain lhe renderam o prêmio de Ballon d’Or. Ele também ajudou a França a conquistar a glória mundial em 2018. É em 2026, no entanto, que ele está realmente brilhando no maior dos palcos internacionais.

    Mesmo nunca tendo marcado um gol no principal evento da FIFA, o versátil atacante do PSG abriu o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque. Em seguida, ele levou a bola da partida para casa no confronto contra a Noruega, quando um hat-trick no primeiro tempo levou os Bleus às oitavas de final, onde deu assistência para Mbappé marcar seu primeiro gol contra a Suécia.

    Dembélé foi uma figura dinâmica enquanto sua equipe pressionava para vencer o Paraguai, encontrando espaços na área durante toda a partida, e voltou a ser o fator decisivo nas quartas de final. O ex-jogador do Barcelona marcou um gol individual magnífico para selar a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, partindo de perto do círculo central antes de colocar um chute preciso no canto oposto.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland teve uma estreia impressionante na Copa do Mundo. O ponto alto foi sua atuação espetacular na vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, que representou uma surpreendente virada nas oitavas de final. O poderoso atacante escolheu o momento perfeito ao subir para cabecear o primeiro gol no final do segundo tempo, antes de criar uma chance do nada e chutar com precisão no canto inferior, tornando irrelevante o pênalti marcado por Neymar no último suspiro.

    Haaland foi fantástico desde o início. Ele marcou logo aos 30 minutos da estreia de sua seleção contra o Iraque e, em seguida, apareceu para restabelecer a vantagem pouco antes do intervalo, em uma partida difícil contra a seleção do Oriente Médio.

    A Noruega acabou vencendo por 4 a 1, com o atacante do Manchester City levando para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida, e seu faro de gol voltou a brilhar quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 contra o Senegal. Ele voltou a aparecer com o gol decisivo que garantiu a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, garantindo a classificação para as oitavas de final. A equipe acabou sendo eliminada pela Inglaterra nas quartas de final, mas Haaland fez mais do que o suficiente no geral para se colocar na disputa pela Bola de Ouro.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    5Michael Olise | França

    Kane pode ter marcado a maior parte dos gols na campanha avassaladora do Bayern de Munique, mas foi Michael Olise quem conquistou o coração de muitos torcedores. A velocidade eletrizante, o controle imenso e a fantástica capacidade de finalização do jogador eleito o melhor da Bundesliga lhe renderam 20 gols e 25 assistências entre a primeira divisão alemã e a Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais.

    Uma dinâmica semelhante está em jogo na seleção da França, com Mbappé sendo aclamado por seus gols, mas Olise recebendo elogios por seu trabalho impressionante na área. Seu passe preciso preparou Mbappé para abrir o placar contra o Senegal na primeira partida, e seu excelente domínio da bola fez com que fosse eleito o Melhor Jogador da Partida pela FIFA na vitória por 3 a 1.

    O ex-meia do Crystal Palace agora lidera o torneio com cinco assistências, tendo desde então dado duas assistências para Mbappé e uma para Ousmane Dembélé e outra para Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Com a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, o vencedor da Chuteira de Ouro da Europa, Harry Kane, tem aterrorizado todas as defesas que enfrentou na América do Norte.

    Kane já enfrentou várias vezes acusações de não estar à altura das grandes ocasiões pela Inglaterra, mas mostrou que está à altura da tarefa nesta Copa do Mundo. Seus dois gols contra a Croácia foram cruciais para a vitória por 4 a 2, e ele selou a importante vitória sobre o Panamá, antes de salvar os Três Leões da eliminação nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo com dois gols fantásticos nos últimos 15 minutos.

    A Inglaterra teve que lidar com a mudança de altitude e com a torcida local ensurdecedora ao enfrentar o México no Azteca nas oitavas de final, e Kane foi mais uma vez fundamental. Ele deu passe para Jude Bellingham marcar o segundo de seus dois gols em rápida sequência, antes de colocar a equipe de Tuchel à frente por 3 a 1 com um pênalti.


  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham ficou famoso por gritar “quem mais?” ao ajudar a manter a Inglaterra na briga pela glória continental na Euro 2024, e o meio-campista do Real Madrid provou que continua sendo o homem certo para as grandes ocasiões neste verão, calando de forma contundente os críticos que afirmavam que ele não merecia uma vaga no time titular sob o comando de Thomas Tuchel.

    Ele colocou os Três Leões novamente na frente durante a difícil estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, antes de abrir o placar contra o Panamá em Nova Jersey, ajudando a garantir a liderança do Grupo L. Foi contra o México, nas oitavas de final, que sua influência realmente se destacou. O meio-campista castigou o México com dois gols consecutivos, colocando a Inglaterra em vantagem e, por fim, no caminho para vencer o confronto por 3 a 2.

    Bellingham, de alguma forma, conseguiu superar essa atuação com mais dois gols na tensa vitória por 2 a 1 nas quartas de final contra a Noruega, levando Gary Lineker a sugerir que o jogador de 23 anos poderia se tornar o maior jogador da história da Inglaterra.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Argentina

    Agora ele está ficando ganancioso! Lionel Messi já conquistou tudo em sua carreira — a maior parte dessas conquistas em mais de uma ocasião — e sabe muito bem o que é preciso para ganhar a Bola de Ouro. Ele já tem duas em sua coleção de troféus e, tendo completado 39 anos durante a competição, o fato de estar novamente na liderança é uma prova de sua longevidade.

    O craque argentino, que superou Mbappé na disputa pelo prêmio há quatro anos, começou a edição de 2026 com um hat-trick contra a Argélia, quando a Argentina venceu por 3 a 0 em sua primeira partida.

    O hat-trick o tornou o artilheiro empatado em primeiro lugar de todos os tempos da Copa do Mundo, com 16 gols, e ele seguiu em frente estabelecendo um novo recorde com dois gols contra a Áustria na segunda rodada. O maior jogador de todos os tempos da América do Sul então saiu do banco para marcar em uma cobrança de falta contra a Jordânia e se tornar o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo.

    Depois que a Argentina acabou conquistando uma vitória apertada por 3 a 2 na prorrogação contra Cabo Verde, em uma das maiores partidas da história do torneio — com Messi novamente marcando —, o mundo foi lembrado de que ele é, de fato, humano quando ele perdeu um pênalti contra o Egito nas oitavas de final. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0, mas Messi marcou o gol de empate antes que a Argentina conseguisse um dramático gol da vitória nos acréscimos.

  • Mbappe Torgetty

    1Kylian Mbappé | França

    Quando se leva em conta que Kylian Mbappé, de 27 anos, já tinha no currículo medalhas de ouro e prata e o mesmo recorde de gols que o ícone brasileiro Pelé (12 em 14 jogos) antes do torneio, seu status como um grande nome da Copa do Mundo já era inegável.

    Mbappé, porém, parece determinado a se tornar o melhor jogador de todos os tempos neste palco, tendo ultrapassado o ícone brasileiro logo em sua primeira partida nos Estados Unidos, marcando dois gols para ajudar a levar os Bleus à vitória por 3 a 1. Ele repetiu a dose com mais dois gols contra o Iraque e, em seguida, atuou como armador com duas assistências contra a Noruega, garantindo a liderança da França no grupo.

    Os “Les Bleus” enfrentaram a Suécia nas oitavas de final, e foi Mbappé quem garantiu a classificação. Depois de ver um gol inicial anulado, ele marcou o primeiro e o terceiro gols, levando a equipe a um confronto acirrado contra o Paraguai, onde fez a diferença com um pênalti. Mbappé continuou sua sequência de sucesso nas quartas de final, mandando uma bola com efeito para o fundo da rede em um chute magnífico, colocando a França no caminho da vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos.