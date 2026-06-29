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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: Será que a nona Bola de Ouro está mesmo ao alcance de Lionel Messi?! O início eletrizante na Copa do Mundo coloca o craque argentino na disputa, enquanto Harry Kane, Kylian Mbappé e outros mantêm suas chances

Power rankings
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Raphinha
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Copa do Mundo
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Africa Cup of Nations
Especiais e Opinião

Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado que o futebol tem a oferecer. Ousmane Dembélé superou uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e está novamente entre um grupo numeroso de candidatos em 2026.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, como este é também um ano de Copa do Mundo, há a possibilidade de que o vencedor final só seja definido após o torneio deste verão na América do Norte.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que alguns jogadores poderão não apenas brilhar em seus clubes, mas também impressionar em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas com a temporada europeia chegando ao fim após o PSG ter defendido seu título europeu em Budapeste e com o início da Copa do Mundo a poucas horas de distância, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro antes da cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Última atualização: 11 de junho de 2026. Jogadores removidos: Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 13 gols, 12 assistências. Conquistou a Premier League.

    Devido tanto ao desempenho quanto à condição física, esta não foi uma temporada clássica para Bukayo Saka. No entanto, ainda assim acabou sendo uma campanha memorável para o ponta do Arsenal, já que os Gunners conquistaram o título da Premier League e chegaram à final da Liga dos Campeões.

    O retorno de Saka ao time impulsionou o Arsenal a apresentar seu melhor desempenho em semanas contra o Fulham, no início de maio, quando o time recuperou o controle da disputa pelo título. Em seguida, o jogador da seleção inglesa marcou o gol que garantiu a vaga dos Gunners na maior partida do futebol europeu. As lesões o acompanharam até a Copa do Mundo, mas ele ainda assim deixou sua marca com os Três Leões e deve ser uma figura-chave nas fases eliminatórias.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    Na temporada 2025-26: 28 gols, nove assistências. Conquistou a Copa Africana das Nações, a Eredivisie e a Johan Cruyff Schaal.

    A excelente temporada de Ismael Saibari pelo PSV pode ter passado praticamente despercebida fora da Holanda, mas o Jogador do Ano da Eredivisie fez o suficiente para chamar a atenção do Bayern de Munique, e o atacante deve assinar contrato com o clube da Allianz Arena nos próximos dias.

    Antes disso, o foco de Saibari tem sido ajudar o Marrocos a alcançar mais uma boa campanha na Copa do Mundo, e o atacante marcou em todas as partidas dos Leões do Atlas até agora, antes do confronto nas oitavas de final contra o país que ele chama de lar há seis anos: a Holanda.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, nove assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação do Ballon d’Or de 2025 foi uma vergonha, considerando os números ofensivos quase absurdos que ele registrou pelo Barcelona. Eles tinham razão, e parecia que o brasileiro estava ansioso para voltar a figurar entre os candidatos depois de se livrar de um incômodo problema no tendão da coxa que atrapalhou seu desempenho nos primeiros meses da temporada.

    Ele teve atuações decisivas contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e contra o Newcastle na Liga dos Campeões, mas acabou sofrendo outra lesão que custou caro às esperanças do Barça na competição europeia. Problemas físicos continuaram a atormentá-lo na Copa do Mundo, embora ele ainda nutra a esperança de retornar nas oitavas de final, enquanto a Seleção busca seu sexto título.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martinez (Inter) ↔️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, nove assistências. Conquistou a Série A e a Coppa Italia.

    Embora tenham sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda teve uma temporada de sucesso, já que os Nerazzurri garantiram o título da Série A antes de triunfarem na final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez foi a força motriz por trás desse sucesso.

    Ele terminou como artilheiro da primeira divisão italiana com três gols de vantagem e, desde então, finalmente abriu o placar ao marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo pela Argentina. E com o sorteio tendo se desenrolado de maneira favorável para os atuais campeões, Lautaro deve ter muitas oportunidades de aumentar sua contagem antes do fim do verão.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 37 gols, seis assistências. Conquistou a Liga Profissional da Arábia Saudita.

    Apenas um homem, Sir Stanley Matthews, já ganhou a Bola de Ouro aos 40 anos ou mais, e a entrada de Cristiano Ronaldo nesse clube exclusivo pode muito bem parecer improvável para aqueles cujo foco continua no futebol europeu. No entanto, o pentacampeão da Bola de Ouro continuou marcando gols na Arábia Saudita durante a última temporada e finalmente conquistou seu primeiro título no Oriente Médio, já que, após um tropeço no meio da temporada, o Al-Nassr conquistou o título da Liga Profissional.

    Ronaldo teve uma média de quase um gol por jogo pelo novo campeão saudita, embora até agora não tenha conseguido traduzir essa forma na Copa do Mundo pela seleção de Portugal. Continuam as dúvidas sobre se ele é uma ajuda ou um empecilho para a equipe de Roberto Martinez, e Ronaldo precisará dar uma resposta contundente aos seus críticos para que a Seleção consiga superar o que parece ser uma trajetória muito difícil nas fases eliminatórias.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 17 assistências, 20 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa Africana das Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da UEFA.

    Melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de participar integralmente da conquista do título na final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se considerar campeão da África após a decisão da CAF de anular o resultado da polêmica final da Copa Africana das Nações, embora o recurso do Senegal ainda possa reverter essa decisão. De qualquer forma, o Marrocos mais uma vez se mostrou a grande referência do continente na Copa do Mundo até o momento, com Hakimi se destacando no ataque durante a vitória sobre o Haiti na fase de grupos.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 13 gols, 26 assistências.

    Depois de garantir o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League e, com isso, os troféus de Jogador do Ano da FWA e de Jogador do Ano da Premier League, Bruno Fernandes provou mais uma vez ser o homem que impulsionou o Manchester United. Ele também já deu sinais dessa boa forma na Copa do Mundo até agora, embora ele e o restante da seleção de Portugal precisem apresentar desempenhos muito melhores nas fases eliminatórias se quiserem chegar até o fim.

    Ganhar a Bola de Ouro, no entanto, pode muito bem estar fora do alcance de Fernandes. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum título para comprovar seus esforços, Fernandes teria precisado ter uma campanha verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele não atingiu esse nível.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, cinco assistências, 31 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhães, já que o jogador da seleção brasileira se destacou como uma das armas mais perigosas em jogadas de bola parada da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel pode agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal. No entanto, sua falha na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões, sem dúvida, pesará contra ele na votação do Ballon d’Or, mesmo que ele continue a ter uma excelente Copa do Mundo com a Seleção.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 14 assistências. Conquistou a Premier League.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2024-25, e o jogador do Arsenal vem se aprimorando cada vez mais desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes dos Gunners na conquista do título da Premier League nesta temporada, além de ter desempenhado um papel fundamental na classificação do time para a final da Liga dos Campeões.

    As investidas de Rice, suas contribuições defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nas partidas, embora um incômodo problema no tendão da coxa ameace limitar seu impacto na Copa do Mundo pela Inglaterra. Se ele conseguir superar isso, poderá ter um último mês de temporada espetacular, enquanto os Três Leões buscam a glória mundial.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinícius Júnior passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d’Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é passageira, mas a classe é eterna, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não foi suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, mas ele parece estar finalmente deixando para trás seu péssimo histórico com a seleção brasileira, tendo liderado o ataque com quatro gols durante a fase de grupos da Copa do Mundo, o que o colocou firmemente na disputa pela Chuteira de Ouro.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntarem se a temporada do time teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título pelos Reds na temporada 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Desde então, Díaz não olhou para trás, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na última temporada foram impressionantes, enquanto suas atuações emocionantes na Liga dos Campeões certamente chamaram a atenção dos eleitores do Ballon d’Or, mesmo que o Bayern tenha, no fim das contas, ficado de fora da competição europeia mais uma vez. Ele também proporcionou alguns momentos mágicos pela Colômbia até agora na Copa do Mundo, quando a seleção surpreendentemente liderou seu grupo às custas de Portugal.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo ao Wolves, há seis anos, até subir ao pódio do Ballon d’Or em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, enquanto a equipe de Luis Enrique conquistou mais uma vez tanto a Ligue 1 quanto a Liga dos Campeões.

    Vitinha foi eleito o Melhor Jogador da Partida na final da Liga dos Campeões e continuou a ditar o ritmo da seleção de Portugal na Copa do Mundo, embora a Seleção ainda não tenha atingido seu ritmo ideal, apesar do talento à disposição de Roberto Martínez na América do Norte.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 55 gols, 11 assistências. Conquistou a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo das expectativas em relação aos seus próprios padrões elevados, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a campanha de 2025-26, tornando-se um verdadeiro aríete para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de conquistar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas eles se recuperaram, conquistando a FA Cup e a Carabao Cup, ao mesmo tempo em que pressionaram o Arsenal até o fim na disputa pelo título da Premier League.

    E assim, embora Haaland não tenha conseguido conquistar os maiores troféus ao seu alcance, sua candidatura foi, sem dúvida, impulsionada pela primeira participação da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, e seu atacante estrela aproveitou ao máximo a oportunidade, marcando quatro gols durante a fase de grupos pela seleção escandinava, considerada uma zebra do torneio.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas das fases eliminatórias, com alguns gols impressionantes incluídos nesse número, enquanto os atuais campeões lutavam para conquistar mais um triunfo europeu.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça limitar sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda há um caminho para, pelo menos, o pódio para o homem que chamam de “Kvaradona”, e ele mal poderia ter feito mais para chegar lá.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 42 gols, 26 assistências. Conquistou a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d’Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira conquista da MLS Cup e, em seguida, ter um início brilhante na Copa do Mundo de 2026 com a Argentina, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pelo Ballon d’Or até o final do verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele conseguir ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte. Ele começou o torneio em grande estilo, marcando seis gols nas três primeiras partidas da Albiceleste, quebrando o recorde histórico de gols da Copa do Mundo. E com seu caminho até as fases finais sendo, no papel, um dos mais tranquilos entre os supostos favoritos, espera-se que Messi tenha muitas outras chances de reforçar sua candidatura ao Ballon d’Or.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 20 assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d’Or no início da temporada, Lamine Yamal está bem a caminho de se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria ganhá-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem jogador do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse, aos olhos de muitos, como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise criar mais momentos decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento nos problemas com lesões — o que, no fim das contas, encerrou prematuramente sua temporada e o deixou no banco na estreia da Espanha na Copa do Mundo. O jogador de 18 anos voltou a marcar o primeiro gol contra a Arábia Saudita e agora tem a chance de arrasar nas oitavas de final, à medida que se aproxima de sua forma física ideal.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 52 gols, 12 assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu ainda adolescente no Mônaco, o atacante já era apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, após completar 27 anos em dezembro, Mbappé ainda aguarda sua chance de subir ao degrau mais alto do pódio.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappé carregou nas costas um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar totalmente, enquanto as esperanças dos “Blancos” de encerrar a temporada com um troféu se esvaíam gradualmente. Mbappé, no entanto, costuma reservar suas melhores atuações para as Copas do Mundo, e seus quatro gols e três assistências o colocaram de volta na disputa pela Bola de Ouro.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 37 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem apresentando atuações fantásticas há dois anos pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos se tornou um dos atacantes mais temíveis da Europa, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a classificação com um gol na Baviera.

    O desempenho de Olise no clube também o ajudou a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas, e ele tem sido uma das estrelas da campanha dos Bleus na Copa do Mundo até o momento, com sua criatividade e visão de jogo ajudando uma das favoritas do torneio a desmontar as defesas adversárias com regularidade.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 13 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que fazia parecer improvável que ele defendesse seu título da Bola de Ouro. No entanto, desde que recuperou a forma física ideal, ele voltou a ser considerado um candidato ao prêmio ao reencontrar sua melhor forma, principalmente com atuações decisivas contra o Liverpool e o Bayern de Munique nas eliminatórias da Liga dos Campeões, antes de marcar novamente na vitória na final contra o Arsenal.

    Dembélé ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura e, depois de finalmente marcar seu primeiro gol no torneio contra o Iraque na segunda rodada da fase de grupos, ele realmente se destacou na competição com um hat-trick espetacular contra a Noruega, o que também o catapultou para a disputa pela Chuteira de Ouro do torneio.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 69 gols, sete assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá quem não valorize Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso dos troféus que tantos usavam contra ele ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem com uma missão, totalmente determinado a mostrar que também merece reconhecimento individual, enquanto continua marcando gols a um ritmo impressionante.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane exibiu seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, ao mesmo tempo em que balançou as redes três vezes nas três primeiras partidas da Inglaterra na Copa do Mundo. Se ele conseguir manter esse ritmo enquanto lidera os Três Leões rumo à glória na América do Norte, então o resto dos candidatos ao Ballon d’Or podem muito bem fazer as malas e voltar para casa.