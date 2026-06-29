Ranking do Ballon d'Or 2026: Será que a nona Bola de Ouro está mesmo ao alcance de Lionel Messi?! O início eletrizante na Copa do Mundo coloca o craque argentino na disputa, enquanto Harry Kane, Kylian Mbappé e outros mantêm suas chances

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, como este é também um ano de Copa do Mundo, há a possibilidade de que o vencedor final só seja definido após o torneio deste verão na América do Norte.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que alguns jogadores poderão não apenas brilhar em seus clubes, mas também impressionar em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas com a temporada europeia chegando ao fim após o PSG ter defendido seu título europeu em Budapeste e com o início da Copa do Mundo a poucas horas de distância, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro antes da cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Última atualização: 11 de junho de 2026. Jogadores removidos: Pedri.