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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: os gols de Harry Kane o mantêm na liderança - mas a eliminação da Liga dos Campeões abre caminho para Ousmane Dembélé, Declan Rice e outros

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Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ousmane Dembélé emergiu de uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e um ano depois ele está entre um grupo numeroso de candidatos.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembélé só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia entrando agora em sua reta final, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro...

Última atualização: 30 de abril de 2026. Jogadores que saíram da lista: Rayan Cherki.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    20Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, 10 assistências.

    Tem sido uma temporada de altos e baixos para Julián Álvarez, que começou bem pelo Atlético de Madrid, inclusive marcando dois gols para ajudar a derrotar o Real Madrid no clássico em setembro. No entanto, ele marcou apenas duas vezes na La Liga desde aquele jogo, o que significava que outra chance de disputar a Bola de Ouro parecia estar fora de alcance.

    Tudo isso mudou, em grande parte graças ao seu desempenho nas eliminatórias da Liga dos Campeões. Álvarez marcou seis gols em oito jogos, levando o Atlético às semifinais, incluindo um impressionante gol de falta contra o Barcelona no Camp Nou que lembrou ao mundo todo de sua habilidade. A perda da vaga na final, bem como a derrota na final da Copa del Rey, representaram agora um duro golpe para as esperanças de Álvarez de disputar a Bola de Ouro, mesmo que ele volte a liderar o ataque da Argentina na Copa do Mundo neste verão.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 11 assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Pedri continua sendo um dos meio-campistas mais habilidosos do futebol, apesar de ter acabado de completar 23 anos, com o Barcelona só conseguindo funcionar de verdade quando seu maestro no meio-campo está disponível. Isso nem sempre foi o caso nesta temporada, com problemas de lesão começando a atormentar Pedri novamente. Mas quando ele está em forma, poucos jogadores se destacam mais na La Liga.

    A equipe de Hansi Flick está atualmente bem encaminhada para defender o título nacional, mas suas esperanças na Liga dos Campeões acabaram após a eliminação nas quartas de final para o Atlético de Madrid. Pedri continuará sendo um membro fundamental da seleção espanhola na busca pela glória na Copa do Mundo, mas qualquer esperança que ele tivesse de disputar a Bola de Ouro praticamente desapareceu.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    18Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 24 gols, sete assistências. Conquistou a Série A.

    Embora tenham sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda está a caminho de mais uma temporada forte, com os Nerazzurri tendo garantido o título da Série A antes de sua participação na final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martinez tem sido a força motriz por trás desse sucesso.

    Líder isolado na artilharia da primeira divisão italiana, Lautaro também fará parte da seleção argentina na defesa do título da Copa do Mundo neste verão. Tendo tirado o peso das costas ao brilhar na Copa América de 2024, talvez esta seja a hora do jogador de 28 anos brilhar no cenário mundial.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    17Bukayo Saka (Arsenal) 🆕

    Na temporada 2025-26: 13 gols, nove assistências.

    Devido tanto à forma quanto à condição física, esta não tem sido uma temporada clássica para Bukayo Saka. No entanto, há agora uma chance real de que ela termine da maneira mais memorável para o ponta do Arsenal, com os Gunners a quatro jogos de conquistar a dobradinha Premier League-Liga dos Campeões.

    O retorno de Saka ao time impulsionou o Arsenal a apresentar seu melhor desempenho em semanas contra o Fulham, recuperando o controle da disputa pelo título, antes que o jogador da seleção inglesa marcasse o gol que garantiu a vaga do time do norte de Londres na maior final do futebol europeu, em 30 de maio, em Budapeste. Acrescente a isso o fato de que Saka certamente será titular importante dos Três Leões na Copa do Mundo neste verão, e sua candidatura ao Ballon d’Or pode estar apenas começando.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Vinícius Júnior (Real Madrid) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 22 gols, 14 assistências.

    Vinícius Jr. passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d'Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é passageira, mas a classe é eterna, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não parece ser suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, enquanto seu péssimo histórico com a seleção brasileira precisa desesperadamente melhorar até o início da Copa do Mundo. Assim, uma indicação ao Ballon d'Or é o máximo que ele pode esperar no momento.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Raphinha (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 19 gols, oito assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação do Ballon d'Or de 2025 foi uma vergonha, considerando os números ofensivos bastante impressionantes que ele registrou pelo Barcelona. Eles tinham razão, e parecia que o brasileiro estava ansioso para voltar a figurar entre os candidatos depois de se livrar de um incômodo problema no tendão que atrapalhou seu progresso nos primeiros meses da temporada.

    Ele teve atuações decisivas contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e contra o Newcastle na Liga dos Campeões, mas acabou sofrendo outra lesão que custou caro às esperanças europeias do Barça. Ele será, no entanto, um dos líderes do Brasil na Copa do Mundo, com a Seleção mostrando melhorias sob o comando de Carlo Ancelotti à medida que o torneio se aproxima.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 11 gols, 23 assistências.

    Com o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League bem ao seu alcance, o que tem gerado cada vez mais pedidos para que ele seja nomeado o Jogador do Ano da primeira divisão inglesa, Bruno Fernandes está mais uma vez provando ser o homem que faz o Manchester United funcionar. E se ele conseguir manter essa forma até o final da temporada e ter uma boa Copa do Mundo com a seleção de Portugal, uma indicação ao Ballon d'Or deve ser sua.

    Ganhar a Bola de Ouro, porém, seria outra história. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum troféu para mostrar por seus esforços, Fernandes teria que ter tido uma temporada verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele não atingiu esse nível.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 32 gols, seis assistências.

    Apenas um homem, Sir Stanley Matthews, já ganhou a Bola de Ouro com 40 anos ou mais. A entrada de Cristiano Ronaldo nesse clube exclusivo pode parecer improvável para aqueles cujo foco permanece no futebol europeu. No entanto, o pentacampeão da Bola de Ouro continua marcando gols na Arábia Saudita e pode muito bem finalmente conquistar seu primeiro título no Oriente Médio nesta temporada, já que, após um tropeço no meio da temporada, o Al-Nassr está de volta ao topo da tabela da Pro League e na final da Liga dos Campeões da AFC 2 (a versão asiática da Liga Europa).

    Ronaldo tem uma média de quase um gol por jogo pelo líder do campeonato nesta temporada e, com a FIFA tendo lhe concedido uma dispensa para que ele possa jogar a Copa do Mundo desde o início, ele voltará a liderar o ataque da seleção de Portugal, que acredita em suas chances após vencer a Liga das Nações da UEFA no ano passado. Se Ronaldo conquistar o sucesso nos clubes e na seleção nos próximos meses, talvez não seja possível negar-lhe mais uma Bola de Ouro...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 32 gols, 20 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d'Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup e com a Argentina entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pela Bola de Ouro no verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte em 2026. Apesar de todo o talento ao seu redor, Messi continua sendo o coração da escalação da Albiceleste e, portanto, qualquer triunfo no país que ele agora chama de lar provavelmente será atribuído em grande parte a ele mais uma vez.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, cinco assistências, 27 jogos sem sofrer gols.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal dos dias de hoje do que Gabriel Magalhães, com o jogador da seleção brasileira tendo se destacado como uma das armas mais perigosas em jogadas de bola parada da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel deve agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal, e se ele continuar marcando gols importantes na reta final da temporada, e talvez até mesmo na final da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que impede os adversários de marcarem, então uma boa Copa do Mundo com a Seleção Brasileira deve ser suficiente para garantir seu lugar entre os indicados ao Ballon d'Or.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 23 assistências. Conquistou a Bundesliga e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntarem se a temporada teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Díaz não olhou para trás desde então, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga foram impressionantes, enquanto suas atuações emocionantes na Liga dos Campeões certamente chamaram a atenção dos eleitores do Ballon d'Or, mesmo que o Bayern tenha acabado ficando aquém nas competições europeias mais uma vez. Quando se leva em conta que Díaz também disputará sua primeira Copa do Mundo neste verão pela seleção colombiana, considerada uma zebra, ele tem tudo para ser uma zebra na disputa pela Bola de Ouro.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo ao Wolves, há cinco anos, até chegar ao pódio da Bola de Ouro em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, enquanto a equipe de Luis Enrique voltou a chegar à final da Liga dos Campeões.

    Vitinha também fará parte da seleção de Portugal neste verão que, após vencer a Liga das Nações de 2025, acredita genuinamente que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, seu craque no meio-campo provavelmente terá desempenhado um papel fundamental.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 49 gols, nove assistências. Conquistou a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus próprios padrões elevados, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a atual campanha, tornando-se um aríete de um homem só para o Manchester City, que buscava se restabelecer como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de ganhar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas desde então eles se recuperaram, vencendo a Carabao Cup enquanto diminuíam a diferença para o líder Arsenal na Premier League e chegavam à final da FA Cup.

    A candidatura de Haaland também foi impulsionada pela primeira classificação da Noruega para a Copa do Mundo desde 1998, o que oferece ao seu craque a chance de disputar um grande torneio pela primeira vez. Os escandinavos não passam de azarões para triunfar na América do Norte, mas Haaland ainda pode usar o palco global para lembrar aos eleitores do que é capaz.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, 10 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos das fases eliminatórias, com alguns gols impressionantes incluídos nesse número, enquanto os atuais campeões lutavam para chegar a mais uma final.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça limitar sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda há um caminho para, pelo menos, o pódio para o homem que chamam de “Kvaradona”, e ele mal poderia estar fazendo mais para garantir que chegue lá.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 47 gols, nove assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu ainda adolescente no Mônaco, o atacante foi apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, tendo comemorado recentemente seu 27º aniversário, Mbappé ainda aguarda sua oportunidade de subir ao topo do pódio em sua cidade natal, Paris.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappé carregou um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual tem lutado para se recuperar totalmente, enquanto as esperanças dos Blancos de encerrar a temporada com um troféu foram gradualmente se esvaindo. Mbappé, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para as Copas do Mundo, então é de se esperar que o capitão da França vá até o fim na disputa pelo Ballon d'Or, mesmo que a campanha de seu clube pareça destinada a terminar em decepção.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 22 gols, 32 assistências. Conquistou a Bundesliga e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem acumulando quase dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da primeira divisão alemã, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a vitória com um gol na Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo por uma das favoritas ao título.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    4Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Seis gols, 13 assistências.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da última temporada, e o jogador do Arsenal vem se fortalecendo cada vez mais desde então. Rice é agora um dos jogadores mais importantes dos Gunners, que buscam não apenas o título da Premier League, mas também o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube, com ambos os troféus agora bem ao seu alcance após uma semana monumental no norte de Londres.

    As investidas de Rice, suas contribuições defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nas partidas, além de ser titular certo na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, que parece capaz de acabar com 60 anos de sofrimento ao conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    3Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 19 gols, 11 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que significava que a defesa de seu título da Bola de Ouro parecia estar fora de questão. No entanto, desde que recuperou a forma física ideal, ele voltou a ser levado em conta ao reencontrar sua melhor forma, principalmente com atuações decisivas contra o Liverpool e o Bayern de Munique nas eliminatórias da Liga dos Campeões.

    A equipe de Luis Enrique está agora a uma vitória de repetir o triunfo na Liga dos Campeões da última temporada, enquanto Dembélé deve ser um membro-chave da seleção francesa, que está entrando em forma antes da Copa do Mundo. Assim, embora seu desempenho pessoal não tenha atingido consistentemente os níveis de 2024-25, Dembélé ainda pode entrar na disputa até meados de julho.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 25 gols, 20 assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d'Or no início da temporada, Lamine Yamal está a caminho de se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse aos olhos de muitos como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precisa criar momentos mais decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento de lesões que, no fim das contas, encerraram prematuramente sua temporada. Yamal deve estar de volta à seleção espanhola para a Copa do Mundo e, se conseguir brilhar em mais um grande torneio internacional neste verão, ele ainda pode levar para casa a Bola de Ouro.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 59 gols, sete assistências. Conquistou a Bundesliga e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não apreciam Harry Kane plenamente, mas agora que ele tirou de cima das costas o peso da falta de títulos com que tantos costumavam criticá-lo ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem com uma missão, totalmente determinado a mostrar que também é digno de reconhecimento individual, à medida que continua a marcar gols a um ritmo notável.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane tem demonstrado seu jogo versátil com um efeito devastador para os campeões da Bundesliga, e se ele conseguir manter essa forma, mais títulos podem estar a caminho antes do fim do verão. Os torcedores da Inglaterra rezam para que seu capitão não perca o fôlego novamente antes da Copa do Mundo, já que Kane é fundamental para as esperanças dos Três Leões de encerrar sua agonizante espera de seis décadas por um título importante em nível internacional.