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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: Luis Díaz e Declan Rice aumentam suas chances com ótimas atuações na Liga dos Campeões - mas Harry Kane continua sendo o adversário a ser batido

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Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ousmane Dembélé emergiu de uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e um ano depois ele está entre um grupo numeroso de candidatos.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or desta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembélé só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia entrando agora em sua reta final, o Ranking de Potência da Bola de Ouro da GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro...

Última atualização: 16 de abril de 2026. Jogadores que saíram do ranking: Fede Valverde.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 11 assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Pedri continua sendo um dos meio-campistas mais habilidosos do futebol, apesar de ter acabado de completar 23 anos, com o Barcelona só conseguindo funcionar de verdade quando seu maestro no meio-campo está disponível. Isso nem sempre foi o caso nesta temporada, com problemas de lesões começando a atormentar Pedri novamente. Mas quando ele está em forma, poucos jogadores se destacam mais na La Liga.

    A equipe de Hansi Flick está atualmente bem encaminhada para defender o título nacional, mas suas esperanças na Liga dos Campeões acabaram após a eliminação nas quartas de final para o Atlético de Madrid. Pedri continuará sendo um membro fundamental da seleção espanhola na busca pela glória na Copa do Mundo, mas qualquer esperança que ele tivesse de disputar a Bola de Ouro praticamente desapareceu.

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 24 gols, seis assistências.

    Embora tenham sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda está a caminho de mais uma temporada forte, com os Nerazzurri sete pontos à frente na liderança da tabela da Série A e classificados para a final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez tem sido a força motriz por trás desse sucesso.

    Líder isolado na artilharia da primeira divisão italiana, Lautaro também fará parte da seleção argentina na defesa do título da Copa do Mundo neste verão. Tendo tirado o peso das costas ao brilhar na Copa América de 2024, talvez esta seja a hora do jogador de 28 anos brilhar no cenário mundial.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Rayan Cherki (Manchester City) 🆕

    Na temporada 2025-26: 10 gols, 13 assistências. Venceu a Carabao Cup.

    Uma das contratações mais rentáveis dos últimos anos, Rayan Cherki provou ser um divisor de águas para o Manchester City após sua chegada por 34 milhões de libras do Lyon no verão passado. O tipo de talento individual que antes poderia ter tido suas asas cortadas por Pep Guardiola, o técnico do City parece, ao contrário, ter abraçado a ideia de dar a Cherki liberdade para se expressar, e os resultados falam por si.

    O jogador de 22 anos desempenhou um papel fundamental na reviravolta da temporada do City, a ponto de o time estar agora à beira de conquistar o triplo nacional. Resta saber se Didier Deschamps lhe dará um papel semelhante na seleção francesa neste verão, mas Cherki ainda pode ser uma das estrelas da Copa do Mundo se mantiver seu atual nível de desempenho.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Vinícius Jr. (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 20 gols, 14 assistências.

    Vinícius Jr. passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d'Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é passageira, mas a classe é eterna, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    No entanto, o retorno do ex-talento do Flamengo ao seu melhor nível não parece ser suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, enquanto seu péssimo histórico com a Seleção Brasileira precisa desesperadamente melhorar até o início da Copa do Mundo. Assim, uma indicação ao Ballon d'Or é o máximo que ele pode esperar no momento.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 19 gols, oito assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação do Ballon d'Or de 2025 foi uma vergonha, considerando os números ofensivos bastante impressionantes que ele registrou pelo Barcelona. Eles tinham razão, e parecia que o brasileiro estava ansioso para voltar a figurar entre os candidatos depois de se livrar de um incômodo problema no tendão que atrapalhou seu progresso nos primeiros meses da temporada.

    Ele teve atuações decisivas contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e contra o Newcastle na Liga dos Campeões, mas acabou sofrendo outra lesão que custou caro às esperanças europeias do Barça. Ele será, no entanto, um dos líderes do Brasil na Copa do Mundo, com a Seleção mostrando melhorias sob o comando de Carlo Ancelotti à medida que o torneio se aproxima.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 11 gols, 23 assistências.

    Com o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League bem ao seu alcance, o que tem aumentado os apelos para que ele seja nomeado o Jogador do Ano da primeira divisão inglesa, Bruno Fernandes está mais uma vez provando ser o homem que faz o Manchester United funcionar. E se ele conseguir manter essa forma até o final da campanha e ter uma boa Copa do Mundo com a seleção de Portugal, uma indicação ao Ballon d'Or deve ser sua.

    Ganhar a Bola de Ouro, porém, seria outra história. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum troféu para mostrar por seus esforços, Fernandes teria precisado ter uma temporada verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele ainda não atingiu esse nível.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    14Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 32 gols, seis assistências.

    Apenas um homem, Sir Stanley Matthews, já ganhou a Bola de Ouro com 40 anos ou mais. A entrada de Cristiano Ronaldo nesse clube exclusivo pode parecer improvável para aqueles cujo foco permanece no futebol europeu. No entanto, o pentacampeão da Bola de Ouro continua marcando gols na Arábia Saudita e pode muito bem finalmente conquistar seu primeiro título no Oriente Médio nesta temporada, já que, após um tropeço no meio da temporada, o Al-Nassr está de volta ao topo da tabela da Pro League e na final da Liga dos Campeões da AFC 2 (a versão asiática da Liga Europa).

    Ronaldo tem uma média de quase um gol por jogo pelo líder do campeonato nesta temporada e, com a FIFA tendo lhe concedido uma dispensa para que ele possa jogar a Copa do Mundo desde o início, ele voltará a liderar o ataque da seleção de Portugal, que acredita em suas chances após vencer a Liga das Nações da UEFA no ano passado. Se Ronaldo conquistar o sucesso nos clubes e na seleção nos próximos meses, talvez não seja possível negá-lo mais um Ballon d’Or...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    13Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 31 gols, 19 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d'Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup e com a Argentina entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pela Bola de Ouro no verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte em 2026. Apesar de todo o talento ao seu redor, Messi continua sendo o coração da escalação da Albiceleste e, portanto, qualquer triunfo no país que ele agora chama de lar provavelmente será atribuído em grande parte a ele mais uma vez.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, cinco assistências, 25 jogos sem sofrer gols.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhães, com o jogador da seleção brasileira tendo se destacado como uma das armas mais perigosas em jogadas ensaiadas da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel deve agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal, e se ele continuar marcando gols importantes na reta final da temporada enquanto impede que os adversários marquem, então uma boa Copa do Mundo com a Seleção deve ser suficiente para garantir seu lugar entre os indicados ao Ballon d'Or.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    11Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo ao Wolves, há cinco anos, até chegar ao pódio do Ballon d'Or em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, como destacado por seu hat-trick na vitória sobre o Tottenham na Liga dos Campeões em novembro.

    Ele também fará parte da seleção de Portugal neste verão que, após vencer a Liga das Nações de 2025, acredita genuinamente que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, Vitinha provavelmente terá desempenhado um papel fundamental.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    10Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, 10 assistências.

    Tem sido uma temporada de altos e baixos para Julián Álvarez, que começou bem pelo Atlético de Madrid, inclusive marcando dois gols para ajudar a derrotar o Real Madrid no clássico em setembro. No entanto, ele marcou apenas duas vezes na La Liga desde aquele jogo, o que significava que outra chance de disputar a Bola de Ouro parecia estar fora de seu alcance.

    Tudo isso mudou, em grande parte graças às suas atuações nas eliminatórias da Liga dos Campeões. O pênalti de Álvarez contra o Arsenal na primeira partida da semifinal do Atlético foi seu sexto gol nas últimas sete partidas europeias, e uma vaga na final não está fora do alcance da equipe de Diego Simeone. A derrota na final da Copa del Rey, por sua vez, foi um golpe para as esperanças de Álvarez de disputar a Bola de Ouro, mas ele voltará a liderar o ataque da Argentina na Copa do Mundo, o que significa que “A Aranha” ainda tem muitas oportunidades para reivindicar seu lugar.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, nove assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões até agora, Khvicha Kvaratskhelia estaria lá no topo como um dos principais candidatos. O ponta do PSG marcou sete gols em sete partidas europeias pelo atual campeão, com alguns chutes impressionantes incluídos nesse número.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo provavelmente limita sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda assim, se o jogador que chamam de “Kvaradona” continuar a brilhar nessas partidas europeias de alto nível, ele não ficará longe de um lugar entre os 10 primeiros da France Football.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Seis gols, 13 assistências.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da última temporada, e o jogador do Arsenal vem se fortalecendo cada vez mais desde então. Rice é agora um dos jogadores mais importantes dos Gunners, que buscam não apenas o título da Premier League, mas também o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube, com seu excelente desempenho fora de casa contra o Atlético de Madrid na primeira partida da semifinal europeia do Arsenal servindo como um lembrete oportuno de sua qualidade.

    As investidas de Rice, suas contribuições defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nas partidas, além de ser titular certo na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, que parece capaz de acabar com 60 anos de sofrimento ao conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Na temporada 2025-26: 18 gols, 11 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que significava que a defesa de seu título da Bola de Ouro parecia estar fora de questão. No entanto, desde que recuperou a forma física total, ele voltou a ser considerado uma opção ao reencontrar sua melhor forma, principalmente com dois gols contra o Liverpool e o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

    A equipe de Luis Enrique ainda tem chances de repetir o triunfo na Liga dos Campeões da última temporada, enquanto Dembélé deve ser um membro-chave da seleção francesa, que está entrando em forma antes da Copa do Mundo. Assim, embora seu desempenho pessoal não tenha atingido consistentemente os patamares de 2024-25, Dembélé ainda pode entrar na disputa até meados de julho.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 47 gols, nove assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu ainda adolescente no Mônaco, o atacante foi apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, tendo comemorado recentemente seu 27º aniversário, Mbappé ainda aguarda sua oportunidade de subir ao pódio em sua cidade natal, Paris.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappé carregou um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual tem lutado para se recuperar totalmente. As esperanças dos Blancos de encerrar a temporada com um troféu foram gradualmente se esvaindo. Mbappé, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para as Copas do Mundo, então espere que o capitão da França vá até o fim na disputa pelo Ballon d'Or, mesmo que a campanha de seu clube pareça destinada a terminar em decepção.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 48 gols, nove assistências. Venceu a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus elevados padrões, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a atual campanha, tornando-se um aríete de um homem só para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de ganhar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas desde então se recuperou, vencendo a Carabao Cup e permanecendo na briga pelo título tanto da Premier League — onde o gol de Haaland contra o Arsenal pode ficar marcado como o momento decisivo na disputa pelo título — quanto da FA Cup.

    A candidatura de Haaland também foi impulsionada pela primeira classificação da Noruega para a Copa do Mundo desde 1998, o que oferece ao seu craque a chance de disputar um grande torneio pela primeira vez. Os escandinavos não passam de azarões para triunfar na América do Norte, mas Haaland ainda pode usar o palco global para lembrar aos eleitores do que é capaz.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    4Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 23 assistências. Conquistou a Bundesliga e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntar se a temporada teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Díaz não olhou para trás desde então, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga foram impressionantes, enquanto sua atuação contra o PSG na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões foi o tipo de exibição que chama a atenção dos eleitores do Ballon d'Or, mesmo que o Bayern tenha perdido o jogo. Quando se leva em conta que Diaz também marcou nas duas partidas da vitória do Bayern sobre o Real Madrid nas quartas de final e que disputará sua primeira Copa do Mundo neste verão pela seleção colombiana, considerada uma zebra do torneio, ele tem todos os ingredientes para ser um candidato à Bola de Ouro.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 25 gols, 20 assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d'Or no início da temporada, Lamine Yamal está bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem jogador do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse aos olhos de muitos como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precisa criar momentos mais decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento de lesões que, no fim das contas, encerraram prematuramente sua temporada. Yamal deve estar de volta à seleção espanhola para a Copa do Mundo e, se conseguir brilhar em mais um grande torneio internacional neste verão, ele ainda pode levar para casa a Bola de Ouro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, 31 assistências. Conquistou a Bundesliga e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem acumulando quase dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da primeira divisão alemã, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a classificação com um gol na Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo por uma das favoritas ao título.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 58 gols, sete assistências. Conquistou a Bundesliga e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não apreciam Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso dos troféus que tantos usavam para criticá-lo ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem em uma missão, totalmente determinado a mostrar que também é digno de reconhecimento individual, enquanto continua a marcar gols a um ritmo notável.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane tem demonstrado seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, e se ele conseguir manter essa forma, mais títulos estarão a caminho no final da temporada. Os torcedores da Inglaterra, por sua vez, rezam para que seu capitão não perca o fôlego novamente antes do verão, já que Kane é fundamental para as esperanças dos Três Leões de encerrar sua agonizante espera de seis décadas por um título importante em nível internacional.