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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Ranking do Ballon d'Or 2026: Lionel Messi e Lamine Yamal continuam na disputa antes da final da Copa do Mundo, enquanto as esperanças de Harry Kane sofrem um revés

Power rankings
Bola de Ouro
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Africa Cup of Nations

Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado que o futebol tem a oferecer. Ousmane Dembélé superou uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e está novamente entre um grupo numeroso de candidatos em 2026.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, também é ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que o vencedor final só seja definido após o término do torneio deste verão na América do Norte.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas com a Copa do Mundo entrando nas fases finais, estamos quase no ponto em que poderemos coroar um vencedor. O Ranking de Potência da Bola de Ouro da GOAL continua acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 antes da cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Última atualização: 8 de julho de 2026. Jogadores retirados: Ismael Saibari e Bukayo Saka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 14 gols, seis assistências.

    Depois de ter subido ao pódio em 2024, as chances de Jude Bellingham conseguir sequer uma indicação ao Ballon d’Or dois anos depois pareciam ter acabado após uma temporada profundamente decepcionante no Real Madrid, marcada por duas ausências prolongadas enquanto se recuperava de lesões. No entanto, o desempenho de Bellingham na Copa do Mundo pela Inglaterra ainda pode garantir a ele uma vaga na lista final de indicados.

    O meio-campista foi a força motriz por trás da campanha dos Três Leões até as semifinais, com seis gols marcados, incluindo dois gols decisivos contra o México e a Noruega nas fases eliminatórias. E embora a Inglaterra tenha ficado aquém mais uma vez no cenário mundial, é provável que as atuações de Bellingham fiquem por muito tempo na memória dos eleitores do Ballon d’Or.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19David Raya (Arsenal) 🆕

    Na temporada 2025-26: 29 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Premier League.

    Sempre há espaço na lista de indicados ao Ballon d’Or para um ou dois goleiros, e David Raya é o candidato de destaque em 2026, após mais uma temporada excelente pelo Arsenal. Raya conquistou a Luva de Ouro da Premier League pela terceira temporada consecutiva, quando os Gunners finalmente superaram as dificuldades e triunfaram na primeira divisão inglesa, enquanto sofreu apenas cinco gols durante a campanha do Arsenal até a final da Liga dos Campeões.

    Ele ainda pode encerrar a temporada com uma medalha de campeão da Copa do Mundo, embora Raya seja, de forma um tanto surpreendente, a segunda opção atrás de Unai Simon na seleção espanhola e, por isso, não tenha entrado em campo na América do Norte pela “La Roja”.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    18Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 13 gols, 26 assistências.

    Depois de garantir o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League e, com isso, os troféus de Jogador do Ano da FWA e de Jogador do Ano da Premier League, Bruno Fernandes provou mais uma vez ser o homem que impulsionou o Manchester United, mesmo não tendo conseguido manter essa forma na Copa do Mundo, quando Portugal foi eliminado nas oitavas de final.

    Ganhar a Bola de Ouro provavelmente estaria fora do alcance de Fernandes de qualquer maneira. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum título para comprovar seus esforços, Fernandes teria precisado ter uma temporada verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele não atingiu esse nível.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, seis assistências, 31 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhães, já que o jogador da seleção brasileira se destacou como uma das armas mais perigosas em jogadas de bola parada da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel pode agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal. No entanto, sua falha na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões, sem dúvida, pesará contra ele na votação do Ballon d’Or, assim como a eliminação relativamente precoce do Brasil na Copa do Mundo.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa Africana das Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da UEFA.

    O melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de participar integralmente da conquista do título na final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se considerar campeão da África após a decisão da CAF de anular o resultado da polêmica final da Copa Africana das Nações, embora o recurso do Senegal ainda possa reverter essa decisão. De qualquer forma, o Marrocos mais uma vez mostrou-se como a grande potência do continente na Copa do Mundo, com Hakimi tendo um desempenho brilhante durante a campanha que levou a equipe às quartas de final.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Rodri (Manchester City) 🆕

    Na temporada 2025-26: Dois gols. Conquistou a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após seu retorno da lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) que arruinou suas esperanças de defender o Ballon d’Or de 2024, Rodri não parecia o mesmo jogador durante grande parte da temporada 2025-26. Embora tenha tido seus momentos de brilho com a camisa do Manchester City, que conquistou dois troféus, ele continuou enfrentando problemas físicos e, às vezes, parecia fora de ritmo.

    No entanto, tudo isso foi esquecido na Copa do Mundo, onde Rodri tem sido um dos destaques da Espanha em sua trajetória até a final. Se ele conseguir levar a La Roja à glória contra a Argentina, Rodri poderá mais uma vez figurar entre os 10 primeiros quando as votações finais do Ballon d’Or forem realizadas.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    14Vinicius Jr. (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinícius Júnior passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d’Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, “a forma é passageira, mas a classe é eterna”, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não foi suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, mas ele conseguiu deixar para trás seu péssimo histórico com a Seleção Brasileira ao liderar o ataque com quatro gols durante a Copa do Mundo, embora não tenha conseguido fazer o suficiente para levar a Seleção além das oitavas de final, enquanto a espera pela sexta estrela continua.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 14 assistências. Conquistou a Premier League.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2024-25, e o jogador do Arsenal não parou de evoluir desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes dos Gunners na conquista do título da Premier League nesta temporada, além de ter desempenhado um papel fundamental na classificação do time para a final da Liga dos Campeões.

    As investidas de Rice, suas ações defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fizeram com que ele raramente passasse despercebido nas partidas, e ele continuou a dar contribuições decisivas durante a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo, apesar de ter enfrentado lesões e problemas de saúde na América do Norte.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 30 gols, 10 assistências. Conquistou a Série A e a Coppa Italia.

    Embora tenham sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda teve uma temporada de sucesso, já que os Nerazzurri garantiram o título da Série A antes de triunfarem na final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez foi a força motriz por trás desse sucesso.

    Ele terminou como artilheiro da primeira divisão italiana com três gols de vantagem e manteve essa boa fase na Copa do Mundo, onde marcou alguns gols cruciais pela Argentina, incluindo o gol da vitória na semifinal contra a Inglaterra. Ele nem sempre é titular da seleção campeã, mas Lautaro continua contribuindo enquanto a Albiceleste busca se tornar apenas a terceira seleção a conquistar duas edições consecutivas do torneio.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    11Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 32 gols, nove assistências. Conquistou a Copa del Rey.

    Não é exagero dizer que Mikel Oyarzabal está vivendo a melhor temporada de sua vida. O jogador que marcou o gol da vitória na final da Euro 2024 teve a melhor campanha goleadora de sua carreira no futebol de clubes, ao mesmo tempo em que ajudou a Real Sociedad a conquistar a Copa del Rey, e tem mantido essa eficácia letal na arena internacional.

    Oyarzabal tem uma média de quase um gol por partida pela Espanha desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro, e tem demonstrado sua eficácia ao longo do torneio até agora, enquanto a La Roja busca somar a glória mundial ao título continental conquistado na Alemanha há dois anos.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo pelo Wolves em 2021 até subir ao pódio do Ballon d’Or em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, enquanto a equipe de Luis Enrique conquistou novamente tanto a Ligue 1 quanto a Liga dos Campeões.

    Vitinha foi eleito o melhor jogador da partida na final da Liga dos Campeões e continuou a ditar o ritmo da seleção de Portugal na Copa do Mundo, embora a Seleção, como um todo, tenha apresentado um desempenho muito abaixo do esperado em sua trajetória até a derrota nas oitavas de final para a Espanha.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool têm motivos para se perguntar se a temporada do time teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título pelos Reds na temporada 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Desde então, Díaz não olhou para trás, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na última temporada foram impressionantes, enquanto suas atuações emocionantes na Liga dos Campeões certamente chamaram a atenção dos eleitores do Ballon d’Or, mesmo que o Bayern tenha acabado ficando aquém das expectativas na Europa mais uma vez. Ele também proporcionou alguns momentos mágicos pela Colômbia na Copa do Mundo, mesmo que a seleção tenha sido eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Conquistou a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus próprios padrões elevados, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” ao iniciar a campanha de 2025-26, tornando-se um verdadeiro aríete para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de conquistar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas tanto ele quanto a equipe se recuperaram, conquistando a FA Cup e a Carabao Cup, ao mesmo tempo em que pressionaram o Arsenal até o fim na disputa pelo título da Premier League.

    E assim, embora Haaland não tenha conseguido conquistar os maiores troféus ao seu alcance, sua candidatura à Bola de Ouro foi, sem dúvida, impulsionada pela primeira participação da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, onde seu atacante estrela aproveitou ao máximo a oportunidade, marcando sete gols durante a primeira campanha do país nas quartas de final.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas das fases eliminatórias, com alguns gols espetaculares incluídos nesse número, enquanto os atuais campeões lutavam para conquistar mais um triunfo europeu.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça limitar sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda há um caminho para, pelo menos, o pódio para o homem que chamam de “Kvaradona”, e ele dificilmente poderia ter feito mais para chegar lá.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 24 gols, 14 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que fazia parecer improvável que ele defendesse seu título da Bola de Ouro. No entanto, após recuperar totalmente a forma física, ele voltou a ser considerado um candidato ao prêmio ao reencontrar seu melhor desempenho, principalmente com atuações decisivas contra o Liverpool e o Bayern de Munique nas eliminatórias da Liga dos Campeões, antes de marcar novamente na vitória na final contra o Arsenal.

    Dembélé ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura e, depois de finalmente marcar seu primeiro gol no torneio contra o Iraque na segunda rodada da fase de grupos, ele realmente se destacou na competição com um hat-trick espetacular que derrotou a Noruega. No entanto, ele foi ofuscado por alguns de seus companheiros de equipe na América do Norte, o que significa que conquistar duas Bolas de Ouro consecutivas está agora quase certamente fora de alcance.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 56 gols, 13 assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu ainda adolescente no Mônaco, o atacante já era apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, após completar 27 anos em dezembro, Mbappé ainda aguarda sua chance de subir ao degrau mais alto do pódio.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a si mesmo a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappé carregou nas costas um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar totalmente; nesse período, as esperanças dos “Blancos” de encerrar a temporada com um troféu foram se esvaindo gradualmente. Mbappé, no entanto, costuma reservar suas melhores atuações para as Copas do Mundo e, pelo terceiro torneio consecutivo, tem sido um dos destaques, com seus oito gols significando que ele tem uma chance real de se tornar o primeiro jogador a conquistar duas vezes a Chuteira de Ouro, caso consiga aumentar sua contagem na disputa pelo terceiro lugar.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 39 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem apresentando atuações fantásticas há dois anos pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da Europa, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a vitória com um gol na Baviera.

    O desempenho de Olise no clube também o ajudou a garantir uma vaga na escalação titular da França, apesar da intensa disputa por vagas, e ele foi uma das estrelas da campanha dos Bleus na Copa do Mundo, com sua criatividade e visão de jogo ajudando a seleção, que foi eliminada nas semifinais, a desmontar as defesas adversárias com regularidade.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 21 assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d’Or no início da temporada, Lamine Yamal está bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem jogador do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse, aos olhos de muitos, como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise criar mais momentos decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento de lesões — o que, no fim das contas, encerrou prematuramente sua temporada no clube e contribuiu para seu desempenho limitado pela Espanha na Copa do Mundo até o momento. Ainda assim, não seria uma surpresa se Yamal de repente se destacasse pela La Roja na final de domingo; se isso acontecer e a Espanha vencer, ele terá uma chance real de terminar na liderança quando os votos do Ballon d’Or forem contados em outubro.

  • messi(C)Getty Images

    2Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 44 gols, 30 assistências. Conquistou a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d’Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup da história e, em seguida, brilhar na Copa do Mundo com a Argentina, há uma chance real de que o oito vezes vencedor conquiste mais uma Bola de Ouro para sua coleção.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele conseguir ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte.

    Ele vem em grande fase até agora, marcando oito gols em sete partidas, quebrando o recorde histórico de gols da Copa do Mundo e assumindo a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro. Se Messi conseguir levar a Albiceleste até o título, talvez não haja melhor candidato ao Ballon d’Or em 2026.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 73 gols, oito assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá quem não valorize Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso do “macaco do troféu” — que tantos costumavam usar contra ele —, o atacante do Bayern de Munique tem se mostrado um homem com uma missão, totalmente determinado a provar que também merece reconhecimento individual, ao balançar as redes a um ritmo impressionante.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane exibiu seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, ao mesmo tempo em que marcou seis vezes pela Inglaterra durante a campanha do time até as semifinais da Copa do Mundo. A campanha abaixo do esperado na América do Norte abriu as portas para que outros pudessem tirar a Bola de Ouro dele, mas Kane montou um portfólio e tanto para os jurados avaliarem.