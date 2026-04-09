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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: Lamine Yamal sai do top 3 enquanto Harry Kane continua em franca ascensão rumo ao seu primeiro Ballon d'Or

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Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ousmane Dembélé emergiu de uma carreira marcada por inconsistências para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e ele estava entre um grupo numeroso de candidatos quando a disputa de 2026 começou.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or desta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembélé só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia entrando agora em sua reta final, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro...

Atualização anterior: 20 de março de 2026.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Lautaro Martinez (Inter) 🆕

    Na temporada 2025-26: 24 gols, seis assistências.

    Apesar de terem sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter continua a caminho de mais uma temporada forte, com os Nerazzurri com sete pontos de vantagem na liderança da tabela da Série A e nas semifinais da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez tem sido a força motriz por trás desse sucesso.

    Líder isolado na artilharia da primeira divisão italiana, Lautaro também fará parte da seleção argentina na defesa do título da Copa do Mundo neste verão. Depois de ter tirado o peso das costas ao brilhar na Copa América de 2024, talvez esta seja a hora do jogador de 28 anos brilhar no cenário mundial.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 10 assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Pedri continua sendo um dos meio-campistas mais talentosos do futebol, apesar de ter acabado de completar 23 anos, com o Barcelona só conseguindo funcionar de verdade quando seu maestro no meio-campo está disponível. Isso nem sempre foi o caso nesta temporada, com lesões voltando a atormentar Pedri, mas quando ele está em forma, poucos jogadores se destacam mais na La Liga.

    A equipe de Hansi Flick está atualmente a caminho de defender seu título nacional, mas suas esperanças na Liga dos Campeões foram abaladas após a derrota de quarta-feira para o Atlético de Madrid no Camp Nou. Pedri continuará sendo um membro fundamental da seleção espanhola em sua busca pela glória na Copa do Mundo, mas se o Barça for eliminado da Europa antes do esperado, suas esperanças de conquistar a Bola de Ouro provavelmente desaparecerão junto com a equipe.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    18Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    Na temporada 2025-26: 29 gols, seis assistências.

    Apenas um homem, Sir Stanley Matthews, já ganhou a Bola de Ouro aos 40 anos ou mais, e a entrada de Ronaldo nesse clube exclusivo pode parecer improvável para aqueles cujo foco permanece no futebol europeu. No entanto, ele continua marcando gols na Arábia Saudita e pode finalmente conquistar seu primeiro título no Oriente Médio nesta temporada, já que, após um tropeço no meio da temporada, o Al-Nassr está de volta ao topo da tabela da Pro League.

    Ronaldo tem uma média de um gol por jogo pelo líder do campeonato nesta temporada e, com a FIFA tendo concedido uma isenção ao pentacampeão da Bola de Ouro para que ele possa jogar a Copa do Mundo desde o início, ele voltará a liderar o ataque da seleção de Portugal, que acredita em suas chances após vencer a Liga das Nações da UEFA no ano passado. Se Ronaldo conquistar o sucesso nos clubes e na seleção nos próximos meses, talvez não seja possível negar-lhe mais uma Bola de Ouro.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: nove gols, 12 assistências.

    Ter um bom desempenho quando os olhos do mundo estão voltados para o jogo tende a aumentar as esperanças de alguns candidatos ao Ballon d'Or, e é exatamente isso que provavelmente acontecerá com Fede Valverde após seu impressionante hat-trick contra o Manchester City na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões do Real Madrid. Isso não quer dizer que o meio-campista não estivesse tendo uma boa temporada antes disso, mas os eleitores da Bola de Ouro provavelmente não estavam prestando muita atenção a cada uma das atuações de Valverde antes de seu show individual no Bernabéu no início de março.

    Para subir no ranking, Valverde terá que continuar proporcionando momentos decisivos para o Real Madrid, que busca desafiar as expectativas e conquistar tanto a Liga dos Campeões quanto a La Liga; além disso, uma boa participação na Copa do Mundo com a seleção uruguaia, que está em desordem no momento, também não faria mal.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 11 gols, 20 assistências.

    Com o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League bem ao seu alcance, o que tem gerado cada vez mais pedidos para que ele seja nomeado o Jogador do Ano da primeira divisão inglesa, Bruno Fernandes está mais uma vez provando ser o homem que faz o Manchester United funcionar. E se ele conseguir manter essa forma até o final da campanha e ter uma boa Copa do Mundo com a seleção de Portugal, uma indicação ao Ballon d'Or deve ser garantida.

    Ganhar a Bola de Ouro, porém, seria outra história. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum troféu para mostrar por seus esforços, Fernandes teria precisado ter uma temporada verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele ainda não atingiu esse nível.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    15Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) 🆕

    Na temporada 2025-26: 14 gols, nove assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na temporada do PSG, o que significa que a defesa de seu título da Bola de Ouro já está praticamente fora de questão. Isso não quer dizer, porém, que ele não possa entrar no top 10 do ranking final, já que mostrou lampejos de sua melhor forma, especialmente na Ligue 1, enquanto os campeões franceses se aproximam de mais um título.

    A equipe de Luis Enrique ainda tem chances de repetir o triunfo na Liga dos Campeões da última temporada, enquanto Dembélé deve ser um membro-chave da seleção francesa, que está entrando em forma antes da Copa do Mundo. E assim, embora seu desempenho individual não tenha atingido os patamares de 2024-25, Dembélé ainda pode ser levado à disputa pela Bola de Ouro graças ao sucesso da equipe.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    14Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 29 gols, 19 assistências. Conquistou a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d'Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup e com a Argentina continuando entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pela Bola de Ouro no verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso em nível de clube será levado em conta se ele ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte em 2026. Apesar de todo o talento ao seu redor, Messi continua sendo o coração da escalação da Albiceleste e, portanto, qualquer triunfo no país que ele agora chama de lar provavelmente será atribuído em grande parte a ele mais uma vez.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    13Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 🆕

    Na temporada 2025-26: 16 gols, oito assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões até agora, Khvicha Kvaratskhelia estaria lá no topo como um dos principais candidatos. O ponta do PSG marcou cinco gols em outras tantas partidas eliminatórias pelo atual campeão até o momento, com alguns chutes espetaculares incluídos nesse número.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo provavelmente limita sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda assim, se o jogador que chamam de “Kvaradona” continuar a brilhar nessas partidas europeias de alto nível, ele não ficará longe de um lugar entre os 10 primeiros da France Football.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, cinco assistências, 23 jogos sem sofrer gols.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhães, com o jogador da seleção brasileira tendo se destacado como uma das armas mais perigosas em jogadas ensaiadas da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel deve agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal, e se ele continuar marcando gols importantes na reta final da temporada enquanto impede que os adversários marquem, então uma boa Copa do Mundo com a Seleção deve ser suficiente para garantir seu lugar entre os indicados ao Ballon d'Or.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    11Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 19 gols, oito assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação do Ballon d'Or de 2025 foi uma vergonha, considerando os números ofensivos bastante impressionantes que ele registrou pelo Barcelona. Eles tinham razão, e parecia que o brasileiro estava ansioso para voltar a figurar entre os candidatos depois de se livrar de um problema persistente no tendão da coxa que atrapalhou seu progresso nos primeiros meses da temporada.

    Ele teve atuações decisivas contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e contra o Newcastle na Liga dos Campeões, mas acabou sofrendo outra lesão que parece que pode custar caro às esperanças europeias do Barça. Ele será, no entanto, um dos líderes do Brasil na Copa do Mundo, com a Seleção mostrando melhorias sob o comando de Carlo Ancelotti à medida que o torneio se aproxima.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    10Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 18 gols, 13 assistências.

    Vinícius Jr. passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d'Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é passageira, mas a classe é eterna, e Vini vem mostrando que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que já incluiu quatro gols em cinco partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O ex-talento do Flamengo terá que permanecer no seu melhor para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu após uma semana de resultados decepcionantes, enquanto seu péssimo histórico com a Seleção Brasileira precisa desesperadamente melhorar até o início da Copa do Mundo. Mas se ele conseguir atingir esses objetivos, Vinicius poderá voltar a entrar na disputa pela Bola de Ouro mais uma vez.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo ao Wolves, há cinco anos, até chegar ao pódio da Bola de Ouro em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, como destacou seu hat-trick na vitória sobre o Tottenham na Liga dos Campeões em novembro.

    Ele também fará parte da seleção de Portugal no próximo verão, que, após vencer a Liga das Nações, acredita genuinamente que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, Vitinha provavelmente terá desempenhado um papel fundamental.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Seis gols, 13 assistências.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da última temporada, e o jogador do Arsenal vem se fortalecendo cada vez mais desde então. Rice é agora um dos jogadores mais importantes dos Gunners, que buscam não apenas o título da Premier League, mas também o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube, com seu excelente gol contra o Bayer Leverkusen nas oitavas de final servindo como um lembrete oportuno de sua qualidade.

    As investidas de Rice, suas contribuições defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nas partidas, além de ser titular certo na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, que parece mais do que capaz de acabar com 60 anos de sofrimento ao conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    7Julian Alvarez (Atlético de Madrid) 🆕

    Na temporada 2025-26: 19 gols, 10 assistências.

    Tem sido uma temporada de altos e baixos para Julián Álvarez, que começou bem pelo Atlético de Madrid, incluindo dois gols que ajudaram a derrotar o Real Madrid no clássico em setembro. No entanto, ele marcou apenas duas vezes na La Liga desde aquele jogo, o que significava que outra chance de disputar a Bola de Ouro parecia estar fora de alcance.

    Tudo isso mudou, em grande parte graças às suas atuações nas eliminatórias da Liga dos Campeões. O impressionante gol de falta de Álvarez contra o Barcelona na quarta-feira foi seu quinto gol nas últimas cinco partidas europeias, e com o Atlético agora bem posicionado para chegar às semifinais, o ex-jogador do Manchester City deve ter mais oportunidades de brilhar no continente. Acrescente a isso a próxima final da Copa del Rey e uma Copa do Mundo onde ele voltará a liderar o ataque da Argentina, e “A Aranha” poderá mais uma vez disputar a Bola de Ouro.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Na temporada 2025-26: 46 gols, nove assistências. Venceu a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus elevados padrões, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a atual campanha, tornando-se um aríete de um homem só para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. As defesas pareciam impotentes para parar o jogador de 25 anos, mas uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de ganhar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões. Desde então, o time se recuperou, conquistando a Carabao Cup antes de Haaland marcar um hat-trick para manter vivas as esperanças na FA Cup, enquanto continua na cola do Arsenal na Premier League.

    A candidatura de Haaland também foi impulsionada pela primeira classificação da Noruega para a Copa do Mundo desde 1998, o que oferece ao seu craque a chance de disputar um grande torneio pela primeira vez. Os escandinavos não passam de azarões para triunfar na América do Norte, mas Haaland ainda pode usar o palco global para lembrar aos eleitores do que é capaz.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    5Luis Díaz (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 25 gols, 20 assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntar se a temporada do time não estaria em tal turbulência caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Díaz não olhou para trás desde então, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga foram impressionantes, enquanto seus dois gols na vitória sobre o PSG na Liga dos Campeões foram o tipo de atuação decisiva que chama a atenção dos eleitores do Ballon d'Or, mesmo que também tenha incluído um cartão vermelho. Levando em conta que Díaz disputará sua primeira Copa do Mundo neste verão pela seleção colombiana, considerada uma zebra do torneio, ele tem tudo para ser um candidato à Bola de Ouro.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 22 gols, 18 assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d'Or no início da temporada, Lamine Yamal está bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse aos olhos de muitos como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precisa criar momentos mais decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento de problemas com lesões. O Barça, por sua vez, enfrenta dificuldades quando se trata de ser um potencial vencedor da Liga dos Campeões, o que significa que Yamal talvez precise contar fortemente com suas atuações pela Espanha na Copa do Mundo se quiser levar para casa a Bola de Ouro.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 17 gols, 31 assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem apresentando um ano de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da primeira divisão alemã, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente no Bernabéu na terça-feira, quando dominou o Real Madrid por longos períodos.

    O desempenho de Olise no clube também o ajudou a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo por uma das favoritas ao título.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 45 gols, nove assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Mônaco, o atacante foi apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, tendo comemorado recentemente seu 27º aniversário, Mbappé ainda aguarda sua oportunidade de subir ao pódio em Paris.

    Até agora, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de acabar com essa espera, já que Mbappé carregou um Real Madrid em dificuldades durante a primeira metade da temporada, a ponto de sofrer uma lesão no joelho. Ele já voltou, mas as esperanças do Los Blancos de encerrar a temporada com um troféu estão gradualmente se esvaindo. Mbappé, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para as Copas do Mundo, então espere que o capitão da França vá até o fim nesta disputa, mesmo que a campanha de seu clube termine em decepção.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 54 gols, cinco assistências. Conquistou a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não apreciam Harry Kane plenamente, mas agora que ele tirou de cima das costas o peso do troféu que tantos costumavam usar contra ele ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem com uma missão, totalmente determinado a mostrar que também é digno de reconhecimento individual, enquanto continua a marcar gols a um ritmo recorde.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane tem demonstrado seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, e se ele conseguir manter essa forma, mais títulos estarão a caminho no final da temporada. Os torcedores da Inglaterra, por sua vez, rezam para que seu capitão não perca o fôlego novamente antes do verão, já que Kane é fundamental para as esperanças dos Três Leões de encerrar sua agonizante espera por um título importante em nível internacional.