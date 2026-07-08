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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: Harry Kane mantém a liderança, enquanto Kylian Mbappé e Erling Haaland continuam pressionando com suas atuações na Copa do Mundo

Power rankings
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Especiais e Opinião

Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado que o futebol tem a oferecer. Ousmane Dembélé superou uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e está novamente entre um grupo numeroso de candidatos em 2026.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, também é ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que o vencedor final só seja definido após o término do torneio deste verão na América do Norte.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas se destaquem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas, com a Copa do Mundo entrando nas fases finais, estamos quase no ponto em que poderemos coroar um vencedor. O Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 antes da cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Última atualização: 29 de junho de 2026. Jogadores removidos: Raphinha e Cristiano Ronaldo.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, nove assistências. Conquistou a Copa Africana das Nações, a Eredivisie e a Johan Cruyff Schaal.

    A excelente temporada de Ismael Saibari pelo PSV pode ter passado praticamente despercebida fora da Holanda, mas o Jogador do Ano da Eredivisie fez o suficiente para chamar a atenção do Bayern de Munique, e o atacante garantiu uma transferência de 55 milhões de euros para a Allianz Arena antes da próxima temporada.

    Antes de chegar à Alemanha, o foco de Saibari é ajudar o Marrocos a continuar sua trajetória na Copa do Mundo. O atacante marcou em todos os jogos da fase de grupos dos Leões do Atlas antes de converter o pênalti decisivo contra a Holanda na vitória nos pênaltis nas oitavas de final. No entanto, ele sofreu uma lesão contra o Canadá que pode colocar em risco sua participação no restante do torneio.

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  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    19Jude Bellingham (Real Madrid) 🆕

    Na temporada 2025-26: 12 gols, seis assistências.

    Depois de ter subido ao pódio em 2024, as chances de Jude Bellingham conseguir sequer uma indicação ao Ballon d’Or dois anos depois pareciam perdidas, após uma temporada profundamente decepcionante no Real Madrid, marcada por duas ausências por lesão. No entanto, o que Bellingham tem mostrado na Copa do Mundo até agora ainda pode garantir a ele um lugar na lista final de indicados.

    O meio-campista tem sido a força motriz por trás da campanha da Inglaterra até as quartas de final, e seus dois gols contra o México o colocam também na disputa pela Chuteira de Ouro. Se ele conseguir manter essa forma, os Três Leões terão uma chance real de chegar até o fim, o que provavelmente garantiria o lugar de Bellingham entre os indicados à Bola de Ouro.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 13 gols, 13 assistências. Conquistou a Premier League.

    Devido tanto ao desempenho quanto à condição física, esta não foi uma temporada clássica para Bukayo Saka. No entanto, ainda assim acabou sendo uma campanha memorável para o ponta do Arsenal, já que os Gunners conquistaram o título da Premier League e chegaram à final da Liga dos Campeões.

    O retorno de Saka ao time impulsionou o Arsenal a apresentar seu melhor desempenho em semanas contra o Fulham, no início de maio, quando o time recuperou o controle da disputa pelo título. Em seguida, o jogador da seleção inglesa marcou o gol que garantiu a vaga dos Gunners na maior partida do futebol europeu. As lesões o acompanharam até a Copa do Mundo, mas ele ainda assim deixou sua marca com os Três Leões e deve ser uma figura-chave à medida que a final se aproxima cada vez mais.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    17Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 13 gols, 26 assistências.

    Depois de garantir o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League e, com isso, os troféus de Jogador do Ano da FWA e de Jogador do Ano da Premier League, Bruno Fernandes provou mais uma vez ser o homem que impulsionou o Manchester United, mesmo não tendo conseguido manter essa forma na Copa do Mundo, quando Portugal foi eliminado nas oitavas de final.

    Ganhar a Bola de Ouro provavelmente estaria fora do alcance de Fernandes de qualquer maneira. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum título para comprovar seus esforços, Fernandes teria precisado ter uma temporada verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele não atingiu esse nível.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    16Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 10 assistências. Conquistou a Série A e a Coppa Italia.

    Embora tenham sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda teve uma temporada de sucesso, já que os Nerazzurri garantiram o título da Série A antes de triunfarem na final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez foi a força motriz por trás desse sucesso.

    Ele terminou como artilheiro da primeira divisão italiana com três gols de vantagem e, desde então, finalmente abriu o placar ao marcar seu primeiro gol pela Argentina em uma Copa do Mundo. Ele nem sempre é titular dos atuais campeões, mas continua contribuindo enquanto a Albiceleste busca se tornar apenas a terceira seleção a conquistar duas edições consecutivas do torneio.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, seis assistências, 31 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhães, já que o jogador da seleção brasileira se destacou como uma das armas mais perigosas em jogadas de bola parada da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel pode agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal. No entanto, sua falha na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões, sem dúvida, pesará contra ele na votação do Ballon d’Or, assim como a eliminação relativamente precoce do Brasil na Copa do Mundo.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 🆕

    Na temporada 2025-26: 31 gols, nove assistências. Conquistou a Copa del Rey.

    Não é exagero dizer que Mikel Oyarzabal está vivendo a melhor temporada de sua vida. O jogador que marcou o gol da vitória na final da Euro 2024 teve a melhor campanha goleadora de sua carreira no futebol de clubes, ao mesmo tempo em que ajudou a Real Sociedad a conquistar a Copa del Rey, e tem mantido essa eficácia letal na arena internacional.

    Oyarzabal tem uma média de um gol por jogo pela Espanha desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro, e tem demonstrado sua habilidade diante do gol ao longo do torneio até agora, enquanto a La Roja busca somar a glória mundial ao título continental conquistado na Alemanha há dois anos.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    13Vinicius Jr. (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinícius Júnior passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d’Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, “a forma é passageira, mas a classe é eterna”, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não foi suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, mas ele conseguiu deixar para trás seu péssimo histórico com a Seleção Brasileira ao liderar o ataque com quatro gols durante a Copa do Mundo, embora não tenha conseguido fazer o suficiente para levar a Seleção além das oitavas de final, enquanto a espera pela sexta estrela continua.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo ao Wolves em 2021 até chegar ao pódio do Ballon d’Or em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, enquanto a equipe de Luis Enrique conquistou novamente tanto a Ligue 1 quanto a Liga dos Campeões.

    Vitinha foi eleito o melhor jogador da partida na final da Liga dos Campeões e continuou a ditar o ritmo da seleção de Portugal na Copa do Mundo, embora a Seleção, como um todo, tenha apresentado um desempenho muito abaixo do esperado em sua trajetória até a derrota nas oitavas de final para a Espanha.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    11Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Copa Africana das Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da UEFA.

    O melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de participar integralmente da conquista da final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se considerar campeão da África após a decisão da CAF de anular o resultado da polêmica final da Copa Africana das Nações, embora o recurso do Senegal ainda possa reverter essa decisão. De qualquer forma, o Marrocos mais uma vez se mostrou a grande referência do continente na Copa do Mundo até o momento, com Hakimi se destacando durante a campanha que levou a equipe às quartas de final.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool têm motivos para se perguntar se a temporada teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título pelos Reds na temporada 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Desde então, Díaz não olhou para trás, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na última temporada foram impressionantes, enquanto suas atuações emocionantes na Liga dos Campeões certamente chamaram a atenção dos eleitores do Ballon d’Or, mesmo que o Bayern tenha, no fim das contas, ficado de fora da competição europeia mais uma vez. Ele também proporcionou alguns momentos mágicos pela Colômbia na Copa do Mundo, mesmo que a seleção tenha sido eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 14 assistências. Conquistou a Premier League.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2024-25, e o jogador do Arsenal vem se fortalecendo cada vez mais desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes dos Gunners na conquista do título da Premier League nesta temporada, além de ter desempenhado um papel fundamental na classificação do time para a final da Liga dos Campeões.

    As investidas de Rice, suas ações defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nas partidas e, embora esteja jogando com uma pequena lesão no tendão da coxa durante a Copa do Mundo pela Inglaterra, ele continua a dar contribuições decisivas para a busca dos Três Leões pelo primeiro título em 60 anos.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas das fases eliminatórias, com alguns gols espetaculares incluídos nesse número, enquanto os atuais campeões lutavam para conquistar mais um triunfo europeu.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça limitar sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda há um caminho para, pelo menos, o pódio para o homem que chamam de “Kvaradona”, e ele mal poderia ter feito mais para chegar lá.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 20 assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d’Or no início da temporada, Lamine Yamal está bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem jogador do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse, aos olhos de muitos, como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise criar mais momentos decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento de lesões — o que, no fim das contas, encerrou prematuramente sua temporada e contribuiu para sua participação limitada pela Espanha na Copa do Mundo até o momento. Ainda assim, não seria uma surpresa se Yamal de repente se destacasse pela La Roja nas fases finais e voltasse a subir ao pódio do Ballon d’Or mais uma vez.

  • Erling HaalandGetty Images

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Conquistou a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus próprios padrões elevados, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” ao iniciar a campanha de 2025-26, tornando-se um verdadeiro aríete para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de conquistar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas tanto ele quanto a equipe se recuperaram, conquistando a FA Cup e a Carabao Cup, ao mesmo tempo em que pressionaram o Arsenal até o fim na disputa pelo título da Premier League.

    E assim, embora Haaland não tenha conseguido conquistar os maiores troféus ao seu alcance, sua candidatura à Bola de Ouro foi, sem dúvida, impulsionada pela primeira participação da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, onde seu atacante estrela aproveitou ao máximo a oportunidade, marcando sete gols durante a primeira campanha do país nas quartas de final.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 44 gols, 27 assistências. Conquistou a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d’Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira conquista da MLS Cup e de brilhar na Copa do Mundo com a Argentina, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pelo Ballon d’Or até o final do verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele conseguir ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte.

    Ele vem em grande fase até agora, marcando oito gols em cinco partidas, quebrando o recorde histórico de gols da Copa do Mundo e assumindo a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro. Se Messi conseguir levar a Albiceleste até o título, talvez não haja melhor candidato ao Ballon d’Or em 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    4Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 14 assistências. Conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que fazia parecer improvável que ele defendesse seu título da Bola de Ouro. No entanto, após recuperar totalmente a forma física, ele voltou a ser considerado um candidato ao prêmio ao reencontrar seu melhor desempenho, principalmente com atuações decisivas contra o Liverpool e o Bayern de Munique nas eliminatórias da Liga dos Campeões, antes de marcar novamente na vitória na final contra o Arsenal.

    Dembélé ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura e, depois de finalmente marcar seu primeiro gol no torneio contra o Iraque na segunda rodada da fase de grupos, ele realmente se destacou na competição com um magnífico hat-trick contra a Noruega, o que também o manteve na disputa pela Chuteira de Ouro na América do Norte.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 55 gols, 12 assistências.

    Será que este é o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu ainda adolescente no Mônaco, o atacante já era apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, após completar 27 anos em dezembro, Mbappé ainda aguarda sua chance de subir ao degrau mais alto do pódio.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de encerrar essa espera, já que Mbappé carregou nas costas um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar totalmente; nesse período, as esperanças do Los Blancos de encerrar a temporada com um troféu foram se esvaindo gradualmente. Mbappé, no entanto, costuma reservar suas melhores atuações para as Copas do Mundo e, pelo terceiro torneio consecutivo, tem sido um dos destaques, com seus sete gols significando que ele tem uma chance real de se tornar o primeiro jogador a conquistar duas vezes a Chuteira de Ouro.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    2Michael Olise (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 39 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem apresentando atuações fantásticas há dois anos pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da Europa, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a vitória com um gol na Baviera.

    O desempenho de Olise no clube também o ajudou a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas, e ele tem sido uma das estrelas da campanha dos Bleus na Copa do Mundo até o momento, com sua criatividade e visão de jogo ajudando um dos favoritos do torneio a desmontar as defesas adversárias com regularidade.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 73 gols, oito assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá quem não valorize Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso dos troféus que tantos usavam contra ele ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem com uma missão, totalmente determinado a mostrar que também merece reconhecimento individual, enquanto continua marcando gols a um ritmo impressionante.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane exibiu seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, ao mesmo tempo em que marcou seis vezes pela Inglaterra durante a campanha do time até as quartas de final da Copa do Mundo. Se ele conseguir manter esse ritmo enquanto lidera os Três Leões rumo à glória na América do Norte, então o resto dos candidatos à Bola de Ouro podem muito bem fazer as malas e ir para casa.