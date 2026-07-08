Ranking do Ballon d'Or 2026: Harry Kane mantém a liderança, enquanto Kylian Mbappé e Erling Haaland continuam pressionando com suas atuações na Copa do Mundo

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or nesta edição. No entanto, também é ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que o vencedor final só seja definido após o término do torneio deste verão na América do Norte.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas se destaquem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas, com a Copa do Mundo entrando nas fases finais, estamos quase no ponto em que poderemos coroar um vencedor. O Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 antes da cerimônia em Londres, no dia 26 de outubro...

Última atualização: 29 de junho de 2026. Jogadores removidos: Raphinha e Cristiano Ronaldo.