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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: Harry Kane lidera antes da final da Liga dos Campeões, enquanto Ousmane Dembélé, Declan Rice e outros disputam o maior prêmio da Europa

Power rankings
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Especiais e Opinião

Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ousmane Dembélé emergiu de uma carreira marcada por lesões e instabilidade para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e um ano depois ele está entre um grupo numeroso de candidatos.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d'Or nesta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da campanha.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas com a temporada europeia prestes a chegar ao seu desfecho quando o PSG enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro antes da cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

Última atualização: 7 de maio de 2026.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    20Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, 10 assistências.

    Foi uma temporada de altos e baixos para Julián Álvarez, que teve um início fulgurante pelo Atlético de Madrid, incluindo dois gols que ajudaram a derrotar o Real Madrid no clássico em setembro. No entanto, ele marcou apenas duas vezes na La Liga desde aquele jogo, o que significava que outra chance de conquistar a Bola de Ouro parecia estar fora de seu alcance.

    Tudo isso mudou, em grande parte graças ao seu desempenho nas eliminatórias da Liga dos Campeões. Álvarez marcou seis gols em oito jogos, levando o Atlético às semifinais, incluindo um impressionante gol de falta contra o Barcelona no Camp Nou que lembrou ao mundo todo a sua habilidade. A perda da vaga na final, bem como a derrota na final da Copa del Rey, sem dúvida representaram um duro golpe para as esperanças de Álvarez de disputar a Bola de Ouro, mesmo que ele volte a liderar o ataque da Argentina na Copa do Mundo neste verão.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ↔️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 12 assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Pedri continua sendo um dos meio-campistas mais habilidosos do futebol, apesar de ter acabado de completar 23 anos, com o Barcelona só conseguindo funcionar de verdade quando seu maestro no meio-campo está disponível. Isso nem sempre foi o caso nesta temporada, com problemas de lesão novamente começando a atormentar Pedri. Mas quando ele estava em forma, havia poucos jogadores melhores na La Liga.

    A equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título nacional, mas suas esperanças na Liga dos Campeões acabaram após a eliminação nas quartas de final para o Atlético de Madrid. Pedri continuará sendo um membro fundamental da seleção espanhola em sua busca pela glória na Copa do Mundo, mas qualquer esperança que ele tivesse de disputar a Bola de Ouro praticamente desapareceu.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinícius Júnior (Real Madrid) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 14 assistências.

    Vinícius Jr. passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano civil, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d'Or saía pelos cantos. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é passageira, mas a classe é permanente, e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O retorno do ex-jogador do Flamengo ao seu melhor nível não foi suficiente para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, enquanto seu péssimo histórico com a seleção brasileira precisa desesperadamente melhorar até o início da Copa do Mundo. Assim, uma indicação ao Ballon d'Or é o máximo que ele pode esperar no momento.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, oito assistências. Conquistou a Série A e a Coppa Italia.

    Embora tenham sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, o Inter ainda teve uma temporada de sucesso, já que os Nerazzurri garantiram o título da Série A antes de triunfarem na final da Coppa Italia. Assim como nos anos anteriores, Lautaro Martínez foi a força motriz por trás desse sucesso.

    Ele terminou com três gols de vantagem como artilheiro da primeira divisão italiana, e Lautaro fará parte novamente da seleção argentina para a defesa do título na Copa do Mundo neste verão. Tendo tirado o peso das costas ao brilhar na Copa América de 2024, talvez esta seja a hora do jogador de 28 anos brilhar no cenário mundial.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 21 gols, oito assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação do Ballon d'Or de 2025 foi uma vergonha, considerando os números ofensivos bastante impressionantes que ele registrou pelo Barcelona. Eles tinham razão, e parecia que o brasileiro estava ansioso para voltar ao grupo dos candidatos depois de se livrar de um problema persistente no tendão da coxa que atrapalhou seu progresso nos primeiros meses da temporada.

    Ele teve atuações decisivas contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e contra o Newcastle na Liga dos Campeões, mas acabou sofrendo outra lesão que custou caro às esperanças europeias do Barça. Ele será, no entanto, um dos líderes do Brasil na Copa do Mundo, com a Seleção mostrando melhorias sob o comando de Carlo Ancelotti à medida que o torneio se aproxima.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 13 gols, 10 assistências. Conquistou a Premier League.

    Devido tanto à forma quanto à condição física, esta não tem sido uma temporada clássica para Bukayo Saka. No entanto, há agora uma chance real de que ela termine da maneira mais memorável para o ponta do Arsenal, com os Gunners a 90 minutos de conquistar a dobradinha Premier League-Liga dos Campeões.

    O retorno de Saka ao time impulsionou o Arsenal a apresentar seu melhor desempenho em semanas contra o Fulham no início de maio, quando o time recuperou o controle da disputa pelo título, antes que o jogador da seleção inglesa marcasse o gol que garantiu a vaga dos Gunners na maior partida do futebol europeu, em 30 de maio, em Budapeste. Acrescente a isso o fato de que Saka certamente será um titular fundamental dos Três Leões na Copa do Mundo neste verão, e sua campanha ao Ballon d’Or pode estar apenas começando.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ↔️

    Na temporada 2025-26: 12 gols, 25 assistências.

    Depois de garantir o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League e, com isso, os troféus de Jogador do Ano da FWA e Jogador do Ano da Premier League, Bruno Fernandes provou mais uma vez ser o homem que impulsionou o Manchester United. Se ele conseguir agora ter uma boa Copa do Mundo com a seleção de Portugal, uma indicação ao Ballon d'Or certamente será sua.

    Ganhar a Bola de Ouro, porém, seria outra história. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum troféu para mostrar por seus esforços, Fernandes teria que ter tido uma campanha verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os principais candidatos. Por melhor que tenha sido, ele não atingiu esse nível.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ↔️

    Na temporada 2025-26: 35 gols, seis assistências. Vencedor da Liga Profissional da Arábia Saudita.

    Apenas um homem, Sir Stanley Matthews, já ganhou a Bola de Ouro com 40 anos ou mais, e a entrada de Cristiano Ronaldo nesse clube exclusivo pode parecer improvável para aqueles cujo foco permanece no futebol europeu. No entanto, o pentacampeão da Bola de Ouro continuou a marcar gols na Arábia Saudita e finalmente conquistou seu primeiro título no Oriente Médio, já que, após um tropeço no meio da temporada, o Al-Nassr conquistou o título da Liga Profissional.

    Ronaldo teve uma média de quase um gol por jogo pelo novo campeão saudita e, com a FIFA tendo lhe concedido uma dispensa para que ele possa jogar na Copa do Mundo desde o início, ele voltará a liderar o ataque da seleção de Portugal, que acredita em suas chances de chegar até o fim após vencer a Liga das Nações da UEFA no ano passado. Se Ronaldo somar o sucesso internacional ao que já conquistou em nível de clubes, talvez não seja possível negar a ele pelo menos um lugar no pódio...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    Na temporada 2025-26: 36 gols, 26 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d'Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup e com a Argentina entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pela Bola de Ouro no verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte. Apesar de todo o talento ao seu redor, Messi continua sendo o coração da escalação da Albiceleste e, portanto, qualquer triunfo no país que ele agora chama de lar provavelmente será atribuído em grande parte a ele mais uma vez.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 51 gols, 10 assistências. Venceu a FA Cup e a Carabao Cup.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus elevados padrões, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a campanha de 2025-26, tornando-se um aríete de um homem só para o Manchester City, que buscava se restabelecer como candidato aos maiores títulos. Uma fase de seca no início de 2026 ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland de ganhar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões, mas eles se recuperaram, vencendo a FA Cup e a Carabao Cup, ao mesmo tempo em que pressionaram o Arsenal até o fim na disputa pelo título da Premier League.

    E assim, embora Haaland não tenha conseguido conquistar os maiores troféus ao seu alcance, sua candidatura foi impulsionada pela primeira classificação da Noruega para a Copa do Mundo desde 1998, o que oferece ao seu craque a chance de disputar um grande torneio internacional pela primeira vez. Os escandinavos não passam de azarões para triunfar na América do Norte, mas Haaland ainda pode usar o palco global para lembrar aos eleitores do que é capaz.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, cinco assistências, 29 jogos sem sofrer gols. Conquistou a Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal dos dias de hoje do que Gabriel Magalhães, com o jogador da seleção brasileira tendo se destacado como uma das armas mais perigosas em jogadas ensaiadas da Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel pode agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal, e se ele conseguir proporcionar mais um momento memorável na final da Liga dos Campeões, então uma boa Copa do Mundo com a Seleção Brasileira deve ser suficiente para garantir seu lugar entre os candidatos ao Ballon d'Or.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    9Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 28 gols, 25 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntar se a temporada teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Díaz não olhou para trás desde então, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na última temporada foram impressionantes, enquanto suas atuações emocionantes na Liga dos Campeões certamente chamaram a atenção dos eleitores do Ballon d'Or, mesmo que o Bayern tenha acabado ficando aquém na Europa mais uma vez. Quando se leva em conta que Díaz também disputará sua primeira Copa do Mundo neste verão pela seleção colombiana, considerada uma zebra, ele tem todos os ingredientes para ser um candidato à Bola de Ouro.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-PSGAFP

    8Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo no Wolves, há cinco anos, até chegar ao pódio da Bola de Ouro em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, enquanto a equipe de Luis Enrique voltou a chegar à final da Liga dos Campeões.

    Vitinha também fará parte da seleção de Portugal neste verão que, após vencer a Liga das Nações de 2025, acredita genuinamente que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, seu craque no meio-campo provavelmente terá desempenhado um papel fundamental.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Na temporada 2025-26: 22 gols, 10 assistências. Conquistou a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Se tivéssemos que coroar o jogador de destaque das fases eliminatórias da Liga dos Campeões, Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos das fases eliminatórias, com alguns gols impressionantes incluídos nesse número, enquanto os atuais campeões lutavam para chegar a mais uma final.

    No entanto, o desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada não atingiu esses mesmos patamares, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça limitar sua posição na classificação final do Ballon d’Or. Ainda há um caminho para, pelo menos, o pódio para o homem que chamam de “Kvaradona”, e ele mal poderia estar fazendo mais para garantir que chegue lá.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 48 gols, 10 assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Mônaco, o atacante foi apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, tendo comemorado recentemente seu 27º aniversário, Mbappé ainda aguarda sua oportunidade de subir ao topo do pódio.

    Durante grande parte da temporada, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de acabar com essa espera, já que Mbappé carregou um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar totalmente, enquanto as esperanças dos Blancos de encerrar a temporada com um troféu se esvaíam gradualmente. Mbappé, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para as Copas do Mundo, então espere que o capitão da França vá até o fim na disputa pela Bola de Ouro, mesmo depois que a campanha de seu clube terminou em decepção.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 23 gols, 33 assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem acumulando quase dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da primeira divisão alemã, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final, time que ele dominou por longos períodos no Bernabéu antes de selar a vitória com um gol na Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa disputa por vagas. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo por uma das favoritas ao título.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 25 gols, 20 assistências. Conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d'Or no início da temporada, Lamine Yamal está a caminho de se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria ganhá-lo em 2026 para isso! O desempenho do jovem jogador do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fez com que ele se destacasse aos olhos de muitos como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precisa criar momentos mais decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento de lesões que, no fim das contas, encerraram prematuramente sua temporada e devem deixá-lo de fora das primeiras partidas da Copa do Mundo. Yamal deve estar de volta à seleção espanhola bem antes das oitavas de final na América do Norte e, se conseguir brilhar em mais um grande torneio internacional neste verão, ainda poderá levar para casa a Bola de Ouro.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Na temporada 2025-26: Seis gols, 13 assistências. Conquistou a Premier League.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da última temporada, e o jogador do Arsenal vem se fortalecendo cada vez mais desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes dos Gunners na conquista do título da Premier League e agora será fundamental na busca pelo primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube.

    As investidas de Rice, suas contribuições defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nos jogos, além de ser titular certo na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, que parece capaz de encerrar 60 anos de sofrimento ao conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 19 gols, 12 assistências. Conquistou a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu causar na primeira metade da temporada do PSG, o que significava que a defesa de seu título da Bola de Ouro parecia estar fora de questão. No entanto, desde que recuperou a forma física total, ele voltou a ser considerado, redescobrindo sua melhor forma, principalmente com atuações decisivas contra o Liverpool e o Bayern de Munique nas eliminatórias da Liga dos Campeões.

    A equipe de Luis Enrique está agora a uma vitória de repetir o triunfo europeu da última temporada, enquanto Dembélé deve ser um membro-chave da seleção francesa, que está entrando em forma antes da Copa do Mundo. Assim, embora seu desempenho pessoal não tenha atingido consistentemente os patamares de 2024-25, Dembélé está de volta à disputa por mais uma Bola de Ouro.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 65 gols, sete assistências. Conquistou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não apreciam Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso dos troféus que tantos usavam para criticá-lo ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem em uma missão, totalmente determinado a mostrar que também é digno de reconhecimento individual, enquanto continua a marcar gols a um ritmo notável.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane exibiu seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, e se ele conseguir manter essa forma, mais títulos podem estar a caminho antes do fim do verão. Os torcedores da Inglaterra rezam para que seu capitão não fique sem fôlego novamente na Copa do Mundo, já que Kane é fundamental para as esperanças dos Três Leões de encerrar sua agonizante espera de seis décadas por um título importante em nível internacional.