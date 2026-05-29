Ranking do Ballon d'Or 2026: Harry Kane lidera antes da final da Liga dos Campeões, enquanto Ousmane Dembélé, Declan Rice e outros disputam o maior prêmio da Europa

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d'Or nesta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da campanha.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas com a temporada europeia prestes a chegar ao seu desfecho quando o PSG enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões, o Ranking de Potência da Bola de Ouro do GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro antes da cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

Última atualização: 7 de maio de 2026.