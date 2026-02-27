Ranking do Ballon d'Or 2026: Harry Kane continua na liderança, enquanto Erling Haaland volta à sua melhor forma e Vinicius Jr deixa sua marca pelo Real Madrid

Dembele garantiu o prêmio em grande parte graças ao seu desempenho, ajudando o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá novamente uma grande influência na disputa pelo Ballon d'Or desta vez. No entanto, este também é um ano de Copa do Mundo, então há uma chance de que o vencedor final só seja conhecido no verão norte-americano.

Não se esqueça também que a Copa Africana das Nações também será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilham em seus clubes, mas também impressionam em dois grandes torneios ao longo da campanha.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembele só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia já passando da metade e as oitavas de final da Liga dos Campeões em andamento, o ranking do Ballon d'Or da GOAL continua acompanhando os vencedores mais prováveis da Bola de Ouro nas próximas semanas e meses:

Atualização anterior: 30 de janeiro de 2026.