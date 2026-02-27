Goal.com
Ranking do Ballon d'Or 2026: Harry Kane continua na liderança, enquanto Erling Haaland volta à sua melhor forma e Vinicius Jr deixa sua marca pelo Real Madrid

Com o duopólio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo presumivelmente desaparecendo no retrovisor, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores agora começando cada campanha acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ousmane Dembele emergiu de uma carreira marcada por inconsistências para ganhar a Bola de Ouro em 2025, e estava entre um grupo numeroso de candidatos quando a corrida de 2026 começou.

Dembele garantiu o prêmio em grande parte graças ao seu desempenho, ajudando o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá novamente uma grande influência na disputa pelo Ballon d'Or desta vez. No entanto, este também é um ano de Copa do Mundo, então há uma chance de que o vencedor final só seja conhecido no verão norte-americano.

Não se esqueça também que a Copa Africana das Nações também será levada em consideração, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilham em seus clubes, mas também impressionam em dois grandes torneios ao longo da campanha.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembele só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia já passando da metade e as oitavas de final da Liga dos Campeões em andamento, o ranking do Ballon d'Or da GOAL continua acompanhando os vencedores mais prováveis da Bola de Ouro nas próximas semanas e meses:

Atualização anterior: 30 de janeiro de 2026.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Martin Zubimendi (Arsenal) 🆕

    Em 2025-26: Sete gols, quatro assistências.

    Rodri mostrou em 2024 que um meio-campista defensivo que vence tanto a Premier League quanto um torneio de verão pode triunfar na disputa pela Bola de Ouro, e agora Martin Zubimendi busca seguir os passos de seu companheiro de seleção espanhola. É claro que nenhum dos títulos está garantido para Zubimendi, mas com o Arsenal também entre os favoritos à Liga dos Campeões, ele ainda pode ter uma campanha ainda mais memorável do que a de Rodri há dois anos.

    Zubimendi foi uma das contratações da temporada na Premier League e, como a equipe de Mikel Arteta não tem um artilheiro ou jogador criativo de destaque que possa disputar prêmios individuais, o ex-jogador da Real Sociedad ainda pode emergir como o principal candidato durante os últimos meses da campanha.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelona) 🆕

    Em 2025-26: Quatro gols, oito assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Pedri continua sendo um dos meio-campistas mais talentosos do futebol, apesar de ter acabado de completar 23 anos, com o Barcelona só conseguindo jogar bem quando seu maestro no meio-campo está disponível. Isso nem sempre foi o caso nesta temporada, com lesões voltando a atormentar Pedri, mas quando ele está em forma, poucos jogadores são melhores do que ele na La Liga.

    A equipe de Hansi Flick está atualmente a caminho de defender seu título nacional, mantendo-se entre os candidatos à Liga dos Campeões, e Pedri também será um membro importante da seleção espanhola na busca pela glória na Copa do Mundo. Contanto que ele continue longe da sala de tratamento, outra indicação ao Ballon d'Or já deve estar garantida.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    Em 2025-26: 27 gols, quatro assistências.

    Apenas um homem, Sir Stanley Matthews, já ganhou a Bola de Ouro com 40 anos ou mais, e Ronaldo se juntar a esse clube exclusivo pode parecer improvável para aqueles cujo foco permanece no futebol europeu. No entanto, ele continua marcando gols na Arábia Saudita e pode finalmente conquistar seu primeiro troféu no Oriente Médio nesta temporada. Após um tropeço no meio da temporada, o Al-Nassr está de volta ao topo da tabela da Pro League, enquanto Ronaldo e companhia são os grandes favoritos para vencer a AFC Champions League Two (o equivalente asiático da Liga Europa).

    Com a FIFA tendo dado uma suspensão ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro para que ele possa jogar a Copa do Mundo desde o início, ele voltará a liderar o ataque da seleção de Portugal, que acredita em suas chances após vencer a Liga das Nações da UEFA no ano passado. Se Ronaldo tiver sucesso em nível de clube e internacional nos próximos seis meses, talvez não seja possível negar-lhe outra Bola de Ouro.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    12Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Em 2025-26: 13 gols, cinco assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação da Bola de Ouro de 2025 foi uma vergonha, considerando os números francamente ridículos que ele registrou no ataque do Barcelona. Eles tinham razão, e parece que o brasileiro está ansioso para voltar a figurar entre os candidatos, depois de se livrar de um problema persistente no tendão que atrapalhou seu progresso nos primeiros meses da campanha.

    Sua atuação decisiva contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha coroou o excelente retorno de Raphinha à boa forma, e agora ele parece pronto para novamente não dar trégua às defesas na Espanha e na Europa durante a segunda metade da temporada. Ele também será um dos líderes do Brasil na Copa do Mundo, com a Seleção mostrando melhorias sob o comando de Carlo Ancelotti à medida que o torneio se aproxima.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhaes (Arsenal) 🆕

    Em 2025-26: Quatro gols, quatro assistências, 19 jogos sem sofrer gols.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal moderno do que Gabriel Magalhães, com o internacional brasileiro tendo se destacado como uma das armas mais perigosas em jogadas ensaiadas na Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue elegante como sempre, Gabriel deve agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros do Arsenal, e se ele conseguir continuar marcando gols importantes no final da temporada, mantendo o adversário longe do gol, então uma boa Copa do Mundo com a Seleção Brasileira deve ser suficiente para garantir seu lugar entre os indicados ao Ballon d'Or.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    10Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    Em 2025-26: 22 gols, 19 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d'Or pareciam ter ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup e com a Argentina continuando entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a disputar a Bola de Ouro no verão.

    Messi provou ser um jogador de classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, com seis gols e sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso em nível de clube será levado em consideração se ele ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte em 2026. Apesar de todo o talento ao seu redor, Messi continua sendo o coração da Albiceleste e, portanto, qualquer triunfo no país que ele agora chama de lar provavelmente será atribuído em grande parte a ele mais uma vez.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Em 2025-26: Cinco gols, 12 assistências.

    Declan Rice se anunciou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da última temporada, e o jogador do Arsenal tem se destacado cada vez mais desde então. Rice é agora um dos jogadores mais importantes do Gunners, que busca não apenas o título da Premier League, mas também a primeira conquista da Liga dos Campeões, após vencer todas as oito partidas da fase de grupos na Europa.

    As arrancadas, contribuições defensivas e cobranças de faltas de Rice fazem com que ele raramente passe despercebido, além de ser titular garantido na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, que parece mais do que capaz de acabar com 60 anos de sofrimento ao conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) 🆕

    Em 2025-26: 14 gols, 12 assistências.

    Vinicius Jr passou por um 2025 miserável em termos de desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano, enquanto sua tentativa de revanche pela Bola de Ouro fracassava. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é temporária, mas a classe é permanente, e Vini vem mostrando que ainda pode ser decisivo durante uma boa fase no início de 2026.

    O ex-talento do Flamengo terá que continuar no seu melhor para ajudar a conquistar títulos para o Bernabeu, enquanto seu péssimo histórico com a seleção brasileira precisa melhorar desesperadamente antes do início da Copa do Mundo. Mas se ele conseguir atingir esses objetivos, Vinicius poderá voltar a disputar a Bola de Ouro mais uma vez.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    7Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Em 2025-26: Seis gols, 10 assistências. Venceu o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde seu fraco período de empréstimo ao Wolves, há cinco anos, até terminar no pódio da Bola de Ouro em 2025, e o ditador-chefe do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa forma durante a primeira metade da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu jogo, como destacado pelo hat-trick que marcou contra o Tottenham na Liga dos Campeões em novembro.

    Ele também fará parte da seleção de Portugal no próximo verão que, após vencer a Liga das Nações, acredita genuinamente que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, Vitinha provavelmente terá desempenhado um papel importante.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    6Luis Diaz (Bayern de Munique) ⬆️

    Em 2025-26: 21 gols, 17 assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntar se a temporada não teria sido tão conturbada se Luis Diaz não tivesse sido vendido no meio do ano. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o time de Anfield a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Diaz não olhou para trás desde então, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o resto de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga foram impressionantes, enquanto seus dois gols contra o PSG na Liga dos Campeões foram o tipo de exibição decisiva que chama a atenção dos eleitores da Bola de Ouro, mesmo que também tenha incluído um cartão vermelho.

    Levando em conta que Diaz disputará sua primeira Copa do Mundo neste verão pela seleção colombiana, considerada uma azarão, ele tem tudo para ser um candidato à Bola de Ouro.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 15 gols, 26 assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem acumulando um ano de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Igualmente capaz de marcar gols e criar jogadas para os outros, o jogador de 24 anos se tornou um dos atacantes mais temíveis da primeira divisão alemã, além de deixar sua marca na Liga dos Campeões.

    O desempenho de Olise pelo clube também o ajudou a garantir uma vaga na equipe titular da França, apesar da intensa competição por vagas. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo por um dos favoritos ao título.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

    Em 2025-26: 16 gols, 16 assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas no início da temporada, Lamine Yamal está a caminho de se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a ganhar a Bola de Ouro - e nem precisaria de ganhar em 2026 para isso! O desempenho do jovem jogador do Barcelona nas últimas fases da Liga dos Campeões da última temporada fez com que ele se destacasse aos olhos de muitos como o melhor jogador de futebol do mundo, e o segundo lugar atrás de Dembele na votação da Bola de Ouro foi a prova disso.

    Há quem ainda acredite que ele precisa produzir momentos mais decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que Yamal jogou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento nos problemas com lesões. O Barça, por sua vez, precisa corrigir suas deficiências defensivas se quiser vencer a Liga dos Campeões, o que significa que Yamal pode precisar se apoiar fortemente em suas atuações pela Espanha na Copa do Mundo se quiser levar para casa a Bola de Ouro.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    Em 2025-26: 43 gols, nove assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Mônaco, o atacante foi apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, tendo recentemente comemorado seu 27º aniversário, Mbappé ainda espera pela oportunidade de subir ao pódio em Paris.

    Até agora, ele não poderia ter feito muito mais para ter a melhor chance possível de acabar com essa espera, já que Mbappé carregou o Real Madrid, que vem enfrentando dificuldades nesta temporada, com vários gols decisivos. Ele também reservou as melhores atuações internacionais de sua carreira para as Copas do Mundo, então é de se esperar que o capitão da França vá longe nesta disputa.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Em 2025-26: 42 gols, nove assistências.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus altos padrões, Erling Haaland entrou em “modo exterminador” para iniciar a campanha atual, tornando-se um verdadeiro baluarte do Manchester City, que buscava se restabelecer como candidato ao título da Premier League e da Liga dos Campeões. Já a caminho de sua terceira Chuteira de Ouro em quatro temporadas, as defesas estavam impotentes para parar o jogador de 25 anos até que ele passou por um longo período de seca por volta do Ano Novo, embora agora pareça estar saindo do outro lado dessa fase ruim.

    Os números impressionantes de Haaland pelo City já o colocariam na disputa pela Bola de Ouro, mas suas chances desta vez são aumentadas pela primeira classificação da Noruega para a Copa do Mundo desde 1998, dando ao seu craque a chance de aparecer em um grande torneio pela primeira vez. Os escandinavos são apenas azarões para triunfar na América do Norte, mas Haaland ainda pode usar o palco global para garantir sua candidatura à Bola de Ouro, se tudo correr bem no clube.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 48 gols, cinco assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não apreciam totalmente Harry Kane, mas agora que ele tirou o peso do troféu das costas, que tantos usaram contra ele ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem com uma missão, totalmente determinado a mostrar que também é digno de reconhecimento individual, enquanto continua a marcar gols em um ritmo recorde.

    Além de marcar muitos gols, Kane tem mostrado seu jogo versátil com um efeito devastador para os campeões da Bundesliga e, se conseguir manter essa forma, mais títulos virão no final da temporada. Enquanto isso, os torcedores da Inglaterra rezam para que seu capitão não perca o fôlego antes do verão, já que Kane é fundamental para as esperanças dos Três Leões de acabar com a agonizante espera por um título importante em nível internacional.

