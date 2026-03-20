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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking do Ballon d'Or 2026: As esperanças de Erling Haaland estão se esvaindo, enquanto Harry Kane continua firme

Com o duopólio formado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparentemente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores começando agora cada temporada acreditando que têm chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Ousmane Dembélé emergiu de uma carreira marcada por inconsistências para conquistar a Bola de Ouro em 2025, e ele estava entre um grupo numeroso de candidatos quando a disputa de 2026 começou.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or desta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembélé só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia entrando agora em sua reta final, o Ranking de Potência daBola de Ouro da GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro...

Atualização anterior: 27 de fevereiro de 2026. Jogadores que saíram da lista: Martin Zubimendi e Cristiano Ronaldo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) 🆕

    Na temporada 2025-26: 10 gols, 18 assistências.

    Com o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League bem ao seu alcance, o que tem gerado cada vez mais pedidos para que ele seja nomeado o Jogador do Ano da primeira divisão inglesa, Bruno Fernandes está mais uma vez provando ser o homem que faz o Manchester United funcionar. E se ele conseguir manter essa forma até o final da campanha e ter uma boa Copa do Mundo com a seleção de Portugal, uma indicação ao Ballon d'Or deve ser sua.

    Ganhar a Bola de Ouro seria outra história, porém. Com o United fora das competições europeias e sem nenhum troféu para mostrar por seus esforços, Fernandes teria que ter tido uma temporada verdadeiramente notável para se colocar na disputa entre os verdadeiros candidatos. Por melhor que tenha sido, ele não atingiu esse nível.

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  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelona) ↔️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, 10 assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Pedri continua sendo um dos meio-campistas mais talentosos do futebol, apesar de ter acabado de completar 23 anos, com o Barcelona só conseguindo funcionar de verdade quando seu maestro no meio-campo está disponível. Isso nem sempre foi o caso nesta temporada, com problemas de lesões voltando a atormentar Pedri, mas quando ele está em forma, poucos jogadores se destacam mais na La Liga.

    A equipe de Hansi Flick está atualmente a caminho de defender seu título nacional, mantendo-se entre os candidatos à disputa da Liga dos Campeões, e Pedri também será um membro fundamental da seleção espanhola em sua busca pela glória na Copa do Mundo. Contanto que ele permaneça longe da sala de tratamento, outra indicação ao Ballon d’Or já deve estar garantida.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Quatro gols, cinco assistências, 22 jogos sem sofrer gols.

    Talvez nenhum jogador represente melhor o Arsenal atual do que Gabriel Magalhães, já que o jogador da seleção brasileira se destacou como uma das armas mais perigosas em jogadas de bola parada na Premier League, enquanto seu estilo físico de defesa raramente esteve tão em voga nas últimas duas décadas como está agora.

    Embora William Saliba continue tão elegante como sempre, Gabriel deve agora ser considerado o mais importante da dupla de zagueiros centrais do Arsenal, e se ele continuar marcando gols importantes na reta final da temporada enquanto impede que os adversários marquem, então uma boa Copa do Mundo com a Seleção deve ser suficiente para garantir seu lugar entre os indicados ao Ballon d'Or.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    12Fede Valverde (Real Madrid) 🆕

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 12 assistências.

    Ter um bom desempenho quando os olhos do mundo estão voltados para você tende a aumentar as esperanças de alguns candidatos ao Ballon d'Or, e é exatamente isso que provavelmente acontecerá com Fede Valverde após seu impressionante hat-trick contra o Manchester City na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões do Real Madrid. Isso não quer dizer que o meio-campista não estivesse tendo uma boa temporada antes disso, mas os eleitores da Bola de Ouro provavelmente não estavam prestando muita atenção a cada uma das atuações de Valverde antes de seu show individual no Bernabéu no início de março.

    Para subir no ranking, Valverde terá que continuar proporcionando momentos decisivos para o Real Madrid, que busca desafiar as expectativas e conquistar tanto a Liga dos Campeões quanto a La Liga; além disso, uma boa participação na Copa do Mundo com a seleção uruguaia, que está em desordem no momento, também não faria mal.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 26 gols, 19 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Ele não conseguiria, conseguiria?! Pensava-se que os dias em que Lionel Messi era sequer indicado ao Ballon d'Or já haviam ficado para trás, mas depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup e com a Argentina continuando entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, há uma chance real de que o oito vezes vencedor volte a estar na disputa pela Bola de Ouro no verão.

    Messi provou estar em uma classe à parte ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, marcando seis gols e dando sete assistências apenas nas seis partidas dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso no nível de clubes será levado em conta se ele ajudar a Argentina a defender seu título mundial na América do Norte em 2026. Apesar de todo o talento ao seu redor, Messi continua sendo o coração da escalação da Albiceleste e, portanto, qualquer triunfo no país que ele agora chama de lar provavelmente será atribuído em grande parte a ele mais uma vez.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Na temporada 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Conquistou o Troféu dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua passagem pouco impressionante por empréstimo ao Wolves, há cinco anos, até chegar ao pódio da Bola de Ouro em 2025, e o craque do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa maneira durante grande parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu repertório, como destacou seu hat-trick na vitória sobre o Tottenham na Liga dos Campeões em novembro.

    Ele também fará parte da seleção de Portugal no próximo verão, que, após vencer a Liga das Nações, acredita genuinamente que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, Vitinha provavelmente terá desempenhado um papel fundamental.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Na temporada 2025-26: Seis gols, 13 assistências.

    Declan Rice se destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da última temporada, e o jogador do Arsenal vem se fortalecendo cada vez mais desde então. Rice é agora um dos jogadores mais importantes dos Gunners, que buscam não apenas o título da Premier League, mas também o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube, com seu excelente gol contra o Bayer Leverkusen servindo como um lembrete oportuno de sua qualidade.

    As investidas de Rice, suas contribuições defensivas e suas cobranças de jogadas ensaiadas fazem com que ele raramente passe despercebido nas partidas, além de ser titular certo na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel, que parece mais do que capaz de acabar com 60 anos de sofrimento ao conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Na temporada 2025-26: 16 gols, 12 assistências.

    Vinícius Jr. passou por um 2025 desastroso no que diz respeito ao seu desempenho pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols na La Liga ao longo do ano, enquanto sua campanha de revanche pelo Ballon d'Or deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, a forma é passageira, mas a classe é eterna, e Vini vem mostrando que ainda pode ser decisivo durante uma sequência de vitórias no início de 2026, que já incluiu quatro gols em quatro partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

    O ex-talento do Flamengo terá que manter seu melhor nível para ajudar a trazer títulos para o Bernabéu, enquanto seu péssimo histórico com a Seleção Brasileira precisa melhorar desesperadamente até o início da Copa do Mundo. Mas se ele conseguir atingir esses objetivos, Vinicius poderá voltar a ser um forte candidato à Bola de Ouro mais uma vez.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7Raphinha (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 19 gols, oito assistências. Conquistou a Supercopa da Espanha.

    Para alguns, o fato de Raphinha ter ficado em quinto lugar na votação do Ballon d'Or de 2025 foi uma vergonha, considerando os números ofensivos francamente impressionantes que ele registrou pelo Barcelona. Eles tinham razão, e parece que o brasileiro está ansioso para voltar a figurar entre os candidatos depois de se livrar de um incômodo problema no tendão que atrapalhou seu progresso nos primeiros meses da temporada.

    Ele já teve atuações decisivas contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha e contra o Newcastle na Liga dos Campeões, sugerindo que não dará trégua às defesas na Espanha ou na Europa nos últimos meses da temporada. Ele também será um dos líderes do Brasil na Copa do Mundo, com a Seleção mostrando melhorias sob o comando de Carlo Ancelotti à medida que o torneio se aproxima.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Na temporada 2025-26: 43 gols, nove assistências.

    Após uma temporada abaixo do esperado para seus elevados padrões, Erling Haaland entrou no “Modo Exterminador” para iniciar a atual campanha, tornando-se um aríete de um homem só para o Manchester City, que buscava se reafirmar como candidato tanto à Premier League quanto à Liga dos Campeões. As defesas estavam impotentes para parar o jogador de 25 anos, mas uma fase de seca no início de 2026 ameaça arruinar tanto as chances de Haaland de conquistar a Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar títulos, já que o time está fora das competições europeias e cada vez mais atrás do Arsenal no campeonato nacional.

    Ele ainda tem tempo para se redimir, sobretudo devido à primeira classificação da Noruega para a Copa do Mundo desde 1998, o que oferece ao seu craque a chance de disputar um grande torneio pela primeira vez. Os escandinavos são apenas azarões para triunfar na América do Norte, mas Haaland ainda pode usar o palco mundial para lembrar aos eleitores do que é capaz.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5Luis Díaz (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 24 gols, 20 assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Os torcedores do Liverpool podem ser perdoados por se perguntar se a temporada do time não estaria em tal turbulência caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante desempenhou um papel importante na conquista do título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma oferta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo jogador da seleção colombiana.

    Díaz não olhou para trás desde então, tendo estabelecido uma excelente sintonia com Harry Kane e o restante de seus companheiros do Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga foram impressionantes, enquanto seus dois gols na vitória sobre o PSG na Liga dos Campeões foram o tipo de atuação decisiva que chama a atenção dos eleitores do Ballon d'Or, mesmo que também tenha incluído um cartão vermelho. Levando em conta que Díaz disputará sua primeira Copa do Mundo neste verão pela seleção colombiana, considerada uma zebra do torneio, ele tem tudo para ser um candidato à Bola de Ouro.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Munique) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 17 gols, 28 assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, já que o ponta vem apresentando um ano de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar gols quanto de criá-los para os companheiros, o jogador de 24 anos tornou-se um dos atacantes mais temíveis da primeira divisão alemã, ao mesmo tempo em que deixou sua marca na Liga dos Campeões.

    O desempenho de Olise no clube também o ajudou a garantir uma vaga na escalação titular da França, apesar da intensa disputa por vagas. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo por uma das favoritas ao título.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 22 gols, 18 assistências. Venceu a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas ao Ballon d'Or no início da temporada, Lamine Yamal está bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio — e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões da última temporada fizeram com que ele se destacasse aos olhos de muitos como o melhor jogador de futebol do mundo, e o fato de ter ficado em segundo lugar na votação, atrás de Dembélé, foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precisa criar momentos mais decisivos nos jogos mais importantes, enquanto há preocupações de que o número de partidas que ele disputou em uma idade tão jovem esteja levando a um aumento nos problemas com lesões. O Barça, por sua vez, precisa corrigir suas deficiências defensivas se quiser vencer a Liga dos Campeões, o que significa que Yamal talvez precise se apoiar fortemente em suas atuações pela Espanha na Copa do Mundo para levar o Ballon d'Or para casa.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Na temporada 2025-26: 43 gols, nove assistências.

    Será este o ano em que Kylian Mbappé finalmente conquistará a Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Mônaco, o atacante foi apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, tendo comemorado recentemente seu 27º aniversário, Mbappé ainda aguarda sua oportunidade de subir ao pódio em Paris.

    Até agora, ele não poderia ter feito muito mais para garantir a melhor chance possível de acabar com essa espera, já que Mbappé carregou um Real Madrid em dificuldades durante a primeira metade da temporada, a ponto de sofrer uma lesão no joelho. Seus companheiros de equipe se empenharam desde então para manter vivo seu sonho de conquistar o primeiro título da Liga dos Campeões, enquanto ele, pessoalmente, costuma reservar suas melhores atuações para as Copas do Mundo; portanto, espere que o capitão da França vá até o fim nesta disputa.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Na temporada 2025-26: 52 gols, cinco assistências. Venceu a DFL-Supercup.

    Sempre haverá quem não aprecie Harry Kane plenamente, mas agora que ele se livrou do peso do troféu que tantos usavam para criticá-lo ao longo dos anos, o atacante do Bayern de Munique parece um homem em missão, totalmente determinado a mostrar que também é digno de reconhecimento individual, enquanto continua a marcar gols a um ritmo recorde.

    Além de marcar uma enxurrada de gols, Kane tem demonstrado seu jogo versátil com efeito devastador para os campeões da Bundesliga, e se ele conseguir manter essa forma, mais títulos estarão a caminho no final da temporada. Os torcedores da Inglaterra, por sua vez, rezam para que seu capitão não perca o fôlego novamente antes do verão, já que Kane é fundamental para as esperanças dos Três Leões de encerrar sua agonizante espera por um título importante em nível internacional.