Ranking do Ballon d'Or 2026: As esperanças de Erling Haaland estão se esvaindo, enquanto Harry Kane continua firme

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações, que ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Liga dos Campeões provavelmente terá, mais uma vez, grande influência na disputa pelo Ballon d’Or desta edição. No entanto, como este é um ano de Copa do Mundo, é possível que o vencedor final só seja definido no verão norte-americano.

Não se esqueça, também, de que a Copa Africana das Nações será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem em seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e vale a pena lembrar que Dembélé só surgiu como um potencial vencedor na metade da temporada 2024-25. No entanto, com a temporada europeia entrando agora em sua reta final, o Ranking de Potência da Bola de Ouro da GOAL continua acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro...

Atualização anterior: 27 de fevereiro de 2026. Jogadores que saíram da lista: Martin Zubimendi e Cristiano Ronaldo.