Diga o que quiser sobre Didier Deschamps, mas o homem é resiliente. O dolorosamente pragmático técnico da França parecia estar com os dias contados após uma campanha entediante até as semifinais da Euro 2024. No entanto, não houve nada de monótono na trajetória dos Bleus até as semifinais da Liga das Nações de 2025, onde foram derrotados por 5 a 4 pela Espanha em uma partida emocionante.

O retorno de Kylian Mbappé à boa forma foi obviamente fundamental para a recuperação da França, mas a equipe também foi ajudada por Michael Olise, que elevou seu jogo a um outro nível desde que se juntou ao Bayern de Munique, por Ousmane Dembélé finalmente ter se organizado e pelo surgimento de Hugo Ekitike, que marcou o crucial segundo gol na vitória em amistoso contra o Brasil na semana passada, e de Desire Doue, a estrela da partida na derrota de domingo contra a Colômbia.

Consequentemente, Deschamps tem, na verdade, boas chances de encerrar seu mandato em alta no próximo verão, pois, embora persista a sensação de que a França não está tão bem quanto deveria devido ao conservadorismo do técnico, a equipe conquistou 16 dos 18 pontos possíveis nas eliminatórias, sofrendo apenas quatro gols em seis partidas.

A grande preocupação, porém, é a força do grupo na fase final da Copa do Mundo, já que os Bleus enfrentarão o Senegal, “campeão” da AFCON, a Noruega de Erling Haaland e o Iraque, o que significa que terão uma verdadeira batalha pela frente para terminar em primeiro lugar. Ainda assim, se conseguirem passar por esses desafios ilesos, terão um grande impulso e confiança ao entrar na fase de eliminatórias.