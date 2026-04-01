Na Europa, a grande notícia foi a Bósnia e Herzegovina derrotar a Itália nos pênaltis, o que significa que a Azzurra não participará de um terceiro torneio consecutivo. O craque do Barcelona, Robert Lewandowski, por sua vez, também não disputará a Copa do Mundo, já que a Polônia, por ele liderada, perdeu por 3 a 2 para a Suécia em Solna. Nas outras duas repescagens da UEFA, a Turquia acabou com o sonho do Kosovo, enquanto a República Tcheca levou a melhor sobre a Dinamarca nos pênaltis. Enquanto isso, no México, o Iraque surpreendeu a Bolívia na repescagem interconfederativa, e a República Democrática do Congo passou pela Jamaica após a prorrogação.
Então, agora que finalmente conhecemos todas as 48 selecionadas, quem parece ter chances de chegar até o fim na América do Norte neste verão e quais países ainda têm muito trabalho pela frente até a partida de abertura em Cidade do México, no dia 11 de junho? Abaixo, o GOAL avalia as perspectivas dos três co-anfitriões (Estados Unidos, México e Canadá) e dos demais participantes da maior Copa do Mundo de todos os tempos...
Atualização anterior:19 de janeiro de 2026.