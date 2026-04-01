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World Cup 2026 Power RankingsGOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

Ranking de potência para a Copa do Mundo de 2026: a França, em grande forma, mostra sua força, mas Inglaterra e a seleção dos EUA revelam fragilidades, enquanto a Suécia, em ascensão, conquista uma das seis vagas finais nas eliminatórias

Power rankings
Copa do Mundo
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África do Sul
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Áustria
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Haiti
Suécia
Turquia
República Tcheca
Bósnia e Herzegovina
RD Congo
Iraque
Especiais e Opinião

Não há nada como a Copa do Mundo. Até mesmo as eliminatórias geram um entusiasmo nacional que os jogos de clubes simplesmente não conseguem igualar; foi por isso que testemunhamos cenas de verdadeira alegria em todo o mundo durante a pausa internacional de março, quando foram confirmadas as últimas seis seleções classificadas para o grande evento de futebol deste verão na América do Norte.

Na Europa, a grande notícia foi a Bósnia e Herzegovina derrotar a Itália nos pênaltis, o que significa que a Azzurra não participará de um terceiro torneio consecutivo. O craque do Barcelona, Robert Lewandowski, por sua vez, também não disputará a Copa do Mundo, já que a Polônia, por ele liderada, perdeu por 3 a 2 para a Suécia em Solna. Nas outras duas repescagens da UEFA, a Turquia acabou com o sonho do Kosovo, enquanto a República Tcheca levou a melhor sobre a Dinamarca nos pênaltis. Enquanto isso, no México, o Iraque surpreendeu a Bolívia na repescagem interconfederativa, e a República Democrática do Congo passou pela Jamaica após a prorrogação. 

Então, agora que finalmente conhecemos todas as 48 selecionadas, quem parece ter chances de chegar até o fim na América do Norte neste verão e quais países ainda têm muito trabalho pela frente até a partida de abertura em Cidade do México, no dia 11 de junho? Abaixo, o GOAL avalia as perspectivas dos três co-anfitriões (Estados Unidos, México e Canadá) e dos demais participantes da maior Copa do Mundo de todos os tempos...

Atualização anterior:19 de janeiro de 2026.

  • Curacao World Cup qualify 2026Getty

    48Curaçao ⬇️

    Curaçao evoluiu enormemente nos últimos 10 anos, subindo da 150ª para a 82ª posição no ranking mundial, mas sua classificação para a fase final não deixa de ser surpreendente. De fato, a classificação ainda parecia improvável durante a partida decisiva da fase de grupos contra a favorita Jamaica, que acertou a trave três vezes no confronto de novembro em Kingston e também teve um pênalti marcado nos acréscimos anulado pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

    No entanto, apesar de também ter ficado sem o técnico Dick Advocaat, que perdeu a partida por motivos pessoais antes de se demitir em fevereiro, Curaçao se manteve firme para conquistar o ponto necessário para se tornar a menor nação — tanto em tamanho quanto em população — a se classificar para a Copa do Mundo. 

    Assim, embora as derrotas em amistosos do mês passado para a China e a Austrália tenham deixado claro que a “Onda Azul” provavelmente não causará grande impacto na América do Norte com um elenco de jogadores pouco conhecidos (Tahith Chong, formado na base do Manchester United, será o rosto mais familiar para os torcedores da Premier League), isso realmente não importa. Curaçao já fez história, e sua recompensa — se é que se pode chamar assim — é uma partida de estreia contra a poderosa Alemanha, seguida de confrontos contra Equador e Costa do Marfim.

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  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    47Haiti ⬇️

    A classificação do Haiti para sua segunda Copa do Mundo, 52 anos após sua estreia na fase final, é nada menos que um milagre. A ausência das três seleções mais fortes das eliminatórias da CONCACAF (os co-anfitriões da Copa do Mundo: EUA, México e Canadá) obviamente ajudou, mas ninguém acreditava que os Grenadiers pudessem liderar um grupo que contava com Costa Rica e Honduras — especialmente porque a equipe de Sébastien Migne foi forçada a disputar todos os seus jogos em casa em Curaçao devido ao conflito que assola o Haiti desde que o país foi devastado por um terremoto em 2010. 

    Migne, que ainda não conseguiu visitar a ilha caribenha e teve que contar com os dirigentes da Federação Haitiana de Futebol para obter informações sobre os jogadores locais, não dispõe de um elenco especialmente forte. No entanto, depois de já ter convencido o meio-campista do Wolves nascido na França, Jean-Ricner Bellegarde, a se declarar pelo Haiti, o atacante do Sunderland, Wilson Isidor, seguiu o exemplo, marcando em sua estreia como titular no empate amistoso de março contra a Islândia, ao mesmo tempo em que aumentou as esperanças da equipe de causar uma surpresa em um grupo difícil que inclui Brasil, Marrocos e Escócia.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    46Iraque 🆕

    A 48ª e última seleção a se classificar para o torneio, já se passaram 40 longos anos desde a última vez que o Iraque disputou uma Copa do Mundo. A seleção conquistou a única vaga da Ásia na repescagem interconfederacional após uma campanha exaustiva que começou em 2023 e envolveu cinco rodadas de qualificação, derrotando por uma pequena diferença os Emirados Árabes Unidos em duas partidas disputadas em novembro de 2025, garantindo assim um confronto contra a Bolívia ou o Suriname para decidir quem avançaria para a fase final do torneio.

    No fim das contas, enfrentariam a Bolívia em março, derrotando a seleção sul-americana por 2 a 1 no México, apesar de seus preparativos e viagem terem sido prejudicados pelo início da guerra no Oriente Médio — uma vitória que exigiu que eles superassem nove minutos de acréscimos de tirar o fôlego no final da partida.

    Essa vitória histórica garantiu uma vaga no chamado “Grupo da Morte” desta edição da Copa do Mundo, ao lado da França, campeã de 2018, da potência africana Senegal e da zebra Noruega. O Iraque será, portanto, o grande azarão, mas, após quatro décadas de ausência do maior palco do futebol, isso não importará nem um pouco, já que conquistou o direito de se testar contra os melhores do planeta.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    45Panamá ⬇️

    Depois de conquistar os corações na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a fantástica torcida do Panamá fará um retorno muito bem-vindo à fase final no próximo verão, após sua seleção garantir uma vaga direta na última rodada das eliminatórias da CONCACAF. A Maré Vermelha atropelou El Salvador, já eliminado, com uma vitória por 3 a 0 na Cidade do Panamá, e esse resultado, somado à derrota do Suriname por 3 a 1 na Guatemala, garantiu à equipe de Thomas Christiansen o primeiro lugar no Grupo A.

    Considerando a força do elenco, chegar à fase de chaves da Copa do Mundo já parecia algo fora do alcance dos Canaleros, mesmo que eles tenham provado que não serão fáceis de derrotar ao vencer a África do Sul na Cidade do Cabo nesta semana. No entanto, após sorteio que colocou Inglaterra, Croácia e Gana no mesmo grupo, o Panamá pode, infelizmente, acabar perdendo todas as três partidas da fase de grupos — assim como aconteceu na Rússia 2018.

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    44Jordânia ⬇️

    A Jordânia fez história no dia 5 de junho ao se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo, provocando cenas de comemoração frenética por todo o país. A vitória por 3 a 0 sobre Omã, graças a um hat-trick de Ali Olwan, deixou a seleção jordaniana à beira de garantir uma vaga na fase final, e a classificação entre os dois primeiros do Grupo B da AFC foi assegurada graças à vitória da Coreia do Sul por 2 a 0 sobre o Iraque, terceiro colocado, no final do dia.

    Obviamente, não se espera muito da Jordânia na fase final, mesmo que tenha conquistado um empate honroso contra a Nigéria na terça-feira. A maioria dos jogadores da equipe de Jamal Sellami atua em seu país natal, embora o craque Musa Al-Taamari tenha passado a maior parte de sua carreira na Europa e tenha deixado o Montpellier para jogar no Rennes no ano passado.

    A Jordânia, que ocupa a 63ª posição no ranking mundial, também vem melhorando constantemente nos últimos anos e chegou a surpreender a Coreia do Sul em sua trajetória rumo ao vice-campeonato na Copa Asiática de 2023, no Catar. Mas as recentes derrotas em amistosos contra a Bolívia, a Albânia e a Tunísia mostram que a campanha na Copa do Mundo provavelmente será bem difícil. Para ter alguma esperança de chegar às oitavas de final, eles simplesmente precisam vencer a Áustria ou a Argélia antes de enfrentar a atual campeã, a Argentina, na última partida da fase de grupos.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    43Catar ⬇️

    Depois de decepcionar a todos em sua estreia na Copa do Mundo como anfitrião em 2022, o Catar buscará deixar uma impressão muito mais positiva no torneio daqui a quatro anos. No entanto, sua classificação foi marcada por controvérsias, com os bicampeões asiáticos inexplicavelmente autorizados a disputar ambas as partidas da quarta fase em casa e, após empatarem sem gols com Omã em Al Rayyan, venceram os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 no mesmo local, garantindo o primeiro lugar em seu grupo de três seleções.

    O ex-técnico do Real Madrid e da Espanha, Julen Lopetegui, comandou a reta final da campanha do Catar após assumir o cargo em maio e fez um bom trabalho reforçando a defesa, que sofreu 24 gols em 10 partidas durante a terceira fase das eliminatórias. Com Almoez Ali, Lopetegui conta também com um atacante prolífico que marcou mais gols (12) do que qualquer outro jogador na chave da AFC.

    No entanto, embora o Catar tenha conseguido evitar qualquer uma das grandes potências no sorteio da Copa do Mundo, o que o colocou no mesmo grupo que Canadá, Suíça e Bósnia e Herzegovina, chegar às oitavas de final parece um objetivo distante para uma equipe que vem de quatro derrotas consecutivas.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    42Arábia Saudita ⬇️

    De volta à Copa do Mundo pela oitava vez desde que estreou no torneio nos Estados Unidos em 1994, a Arábia Saudita foi obrigada a percorrer um caminho tortuoso rumo à classificação antes de finalmente garantir sua vaga em outubro.

    Roberto Mancini renunciou ao cargo de técnico após pouco mais de um ano no comando, devido a uma campanha fraca na Copa da Ásia e a um início decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo em outubro de 2024, o que levou à recontratação de seu antecessor, Hervé Renard. E embora o desempenho sob o comando do técnico francês não tenha sido consistente, os sauditas conseguiram superar o Iraque no saldo de gols na quarta fase das eliminatórias asiáticas para garantir sua vaga no sorteio — embora tenham sido significativamente ajudados pelo fato de poderem jogar ambas as partidas em Jeddah.

    Parece que o influxo de superestrelas estrangeiras na Liga Profissional Saudita teve um efeito prejudicial sobre a seleção nacional, já que vários jogadores foram forçados a sair das escalações de seus clubes, e uma repetição da vitória surpreendente sobre a Argentina em 2022 parece, no momento, uma possibilidade remota para uma equipe que levou uma goleada de 4 a 0 do Egito na semana passada.

  • FOOTBALL-CPV-FINAFP

    41Cabo Verde ⬇️

    Cabo Verde se tornará o terceiro menor participante da Copa do Mundo em termos de população, após manter a calma e garantir sua vaga no grande evento do próximo verão. Os Tubarões Azuis garantiram sua estreia no torneio graças à vitória por 3 a 0 sobre Eswatini em outubro, que assegurou o primeiro lugar em seu grupo de qualificação, terminando com uma vantagem notável de quatro pontos sobre Camarões, tradicional potência africana.

    Certamente não é uma equipe composta por grandes nomes ou apoiada por uma federação de futebol rica. Pico Lopes, do Shamrock Rovers, por exemplo, foi recrutado por meio da plataforma profissional de rede social LinkedIn, enquanto a seleção se beneficiou de jogadores elegíveis que se apresentaram para representá-la desde sua campanha até as quartas de final da Copa Africana de Nações em 2023.

    Cabo Verde será, portanto, um grande azarão na Copa do Mundo, onde uma equipe derrotada pelo Chile, que vem enfrentando dificuldades na América do Sul, durante a pausa internacional de março provavelmente terá muitas dificuldades contra Espanha e Uruguai, mesmo que, sem dúvida, sinta que o confronto com a Arábia Saudita é vencível.

  • FBL-IRN-CRC-FRIENDLYAFP

    40Irã ⬇️

    O Irã garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao virar o placar duas vezes e empatar em 2 a 2 com o Uzbequistão, segundo colocado, em Teerã, em março — resultado que garantiu à seleção anfitriã um dos dois primeiros lugares no Grupo A da AFC. Mehdi Taremi provou ser, como era de se esperar, decisivo, com o atacante do Olympiacos marcando os dois gols de seu país, embora tenha sido mais uma vez habilmente apoiado por Sardar Azmoun.

    O Irã não conta com um elenco particularmente vasto — como ficou evidente em sua fraca atuação na decepcionante derrota para o Uzbequistão na Copa das Nações da CAFA de 2025 —, mas certamente não carece de experiência, e uma seleção atualmente classificada em 21º lugar no ranking mundial não deve ser subestimada. Esta será sua quarta participação consecutiva na fase final e, após um sorteio relativamente favorável contra Bélgica, Egito e Nova Zelândia, eles podem passar da fase de grupos pela primeira vez na sétima tentativa.

    No entanto, os preparativos da Seleção Iraniana, e de fato sua própria participação no torneio, foram lançados em completo caos pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, com o presidente americano Donald Trump declarando publicamente que não seria “apropriado” que Taremi e companhia jogassem, pois ele não pode garantir a segurança deles.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    39República Democrática do Congo 🆕

    Um ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra foi o herói da República Democrática do Congo, que pôs fim a uma espera dolorosamente longa de 52 anos para se classificar para a Copa do Mundo. O ex-jogador do Manchester United e atual zagueiro do Burnley, Axel Tuanzebe, marcou o gol da vitória aos 100 minutos para a nação anteriormente conhecida como Zaire, na repescagem intercontinental contra a Jamaica, no México. Os Leopards já haviam eliminado as potências africanas Camarões e Nigéria para disputar a repescagem, tendo terminado em segundo lugar atrás do Senegal em seu grupo de qualificação.

    Portugal, Colômbia e Uzbequistão aguardam no Grupo K, e há alguns jogadores de qualidade no elenco, incluindo Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, Noah Sadiki, do Sunderland, e o atacante Yoane Wissa, do Newcastle. Mas, após uma espera tão longa, os torcedores e jogadores congoleses certamente estarão simplesmente radiantes por participar de uma Copa do Mundo.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    38África do Sul ⬇️

    Pela primeira vez desde que sediou o torneio em 2010, e pela terceira vez por mérito próprio, a África do Sul garantiu a classificação para a Copa do Mundo, embora tenha quase deixado a vaga escapar, apesar de uma campanha sólida no Grupo C da CAF. A escalação de um jogador inelegível contra Lesoto em setembro custou-lhes três pontos, e assim precisavam de uma vitória sobre Ruanda na última partida — além de uma ajuda da Nigéria — para garantir sua vaga para o próximo verão.

    A chegada às semifinais da Copa Africana das Nações de 2023 sugeriu que a Bafana Bafana estava de volta aos trilhos após cerca de uma década de relativo ostracismo, mas a decepcionante eliminação nas oitavas de final deste ano mostrou que ainda há muito trabalho a ser feito, tanto dentro quanto fora de campo. É claro que o técnico Hugo Broos pouco pode fazer em relação às questões estruturais que se tornaram tão debatidas na África do Sul, por isso ele continua focado exclusivamente em “nos prepararmos para os objetivos futuros, com a Copa do Mundo agora firmemente em nossa mira”.

    O sorteio foi relativamente favorável para uma equipe que depende fortemente do Mamelodi Sundowns, gigante do futebol nacional. Assim como há 16 anos, a África do Sul estreará no torneio contra o México, antes de enfrentar a Tchequia e, por fim, encerrar sua campanha na fase de grupos contra a Coreia do Sul. Não é de forma alguma o pior calendário, mas, considerando as derrotas na AFCON para o Egito e Camarões, e o fracasso em vencer qualquer um dos amistosos do mês passado contra o Panamá, pode ser muito difícil para a Bafana Bafana superar com sucesso. 

  • FBL-WC-2026-NZL-CHIAFP

    37Nova Zelândia ↔️

    A decisão da FIFA de garantir à Oceania uma vaga na Copa do Mundo de 2026 tornou a classificação da Nova Zelândia para a fase final, pela primeira vez desde 2010, uma mera formalidade, já que o país não tem nenhum adversário que se aproxime de ser um rival à altura na OFC. Como disse o zagueiro Michael Boxall após a vitória dos All Whites por 3 a 0 sobre a Nova Caledônia: “Passamos por decepções em [campanhas anteriores], mas, uma vez que o torneio foi ampliado, esperávamos isso de nós mesmos”.

    A questão agora é se eles conseguirão causar algum impacto na América do Norte no ano que vem. Um recente empate com a Noruega ofereceu alguns motivos para otimismo — mas é difícil ter confiança nas perspectivas de uma equipe que agora caiu para a 85ª posição no ranking mundial.

    A vitória por 4 a 1 sobre o Chile em março pelo menos pôs fim a uma sequência desmoralizante de oito jogos sem vitória, mas não há como negar que o atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, é o único jogador de verdadeiramente alto nível na seleção da Nova Zelândia. Uma vitória sobre o Irã na estreia dos All Whites, portanto, parece essencial para suas chances de sair de um grupo que também conta com Egito e Bélgica.

  • FBL-TUNISIA-COACHAFP

    36Tunísia ⬇️

    Nunca houve realmente dúvidas de que a Tunísia chegaria à sua terceira fase final consecutiva da Copa do Mundo. No entanto, sua campanha está atualmente envolta em incertezas após uma participação decepcionante na Copa Africana das Nações, que resultou na demissão de Sami Trabelsi do cargo de técnico e na sua substituição por Sabri Lamouchi.

    O ex-zagueiro Trabelsi havia retornado ao cargo apenas em fevereiro do ano passado e ajudou as Águias de Cartago a se classificarem para a Copa do Mundo de 2026 sem sofrer nenhum gol. Infelizmente para Trabelsi, porém, a Copa Africana de Nações foi um desastre para a Tunísia, que perdeu nos pênaltis para o Mali nas oitavas de final, apesar de ter jogado contra 10 homens por mais de 90 minutos da partida em Casablanca.

    Lamouchi, pelo menos, teve um início invicto em seu mandato, comandando uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti e um empate sem gols com o Canadá, mas ele claramente terá muita dificuldade em tirar a Tunísia de um grupo da Copa do Mundo que também conta com Holanda e Japão, especialmente porque o elenco carece de jogadores de nível internacional.

  • FBL-WC-2026-AUS-CURAFP

    35Austrália ⬇️

    A Austrália confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026 de forma contundente ao vencer fora de casa a Arábia Saudita em 10 de junho (quando bastaria apenas evitar uma derrota por cinco gols de diferença) — mas foi a vitória por 1 a 0 sobre o Japão, cinco dias antes, que efetivamente garantiu a classificação.

    Os Socceroos agora esperam ansiosamente por sua sexta participação consecutiva na fase final, mas, da forma como as coisas estão, este elenco sem grandes estrelas não parece capaz de repetir as classificações para as oitavas de final alcançadas em 2006 e 2022. O desempenho melhorou definitivamente desde que Popovic sucedeu Graham Arnold como técnico em setembro de 2024, e o surgimento de jovens promissores como Mohamed Toure, Nestory Irankunda e Alessandro Circati certamente aponta para um futuro mais promissor para o futebol australiano.

    O fato de terem evitado qualquer uma das grandes potências na fase de grupos lhes dá uma chance de chegar, pelo menos, às oitavas de final, já que as vitórias de março sobre Camarões e Curaçao sugerem que os australianos são capazes de somar pontos suficientes nas partidas contra a Turquia, os EUA e o Paraguai para se classificarem para as eliminatórias.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    34Uzbequistão ⬇️

    Após inúmeras tentativas frustradas e muitas decepções, o Uzbequistão finalmente fará sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo neste verão. A classificação não foi nada fácil, com Srecko Katanec sendo forçado a deixar o cargo de técnico em janeiro devido a uma doença, e o ex-meio-campista Timur Kapadze concluindo o trabalho que o esloveno havia iniciado ao garantir um empate emocionante por 0 a 0 contra os Emirados Árabes Unidos em 5 de junho, o que garantiu a classificação entre os dois primeiros colocados do Grupo A da AFC. 

    No entanto, o lendário italiano Fabio Cannavaro comandará a campanha de estreia da seleção asiática na Copa do Mundo, com Kapadze atuando como seu assistente. A gestão do campeão mundial começou de forma promissora, com os Lobos Brancos conquistando a Al Ain International Cup (um torneio amistoso) em novembro ao derrotar o Egito nas semifinais e vencer o Irã nos pênaltis na final, antes de derrotar Gabão e Venezuela na Série FIFA 2026. 

    O que está claro é que as esperanças inegavelmente escassas do Uzbequistão de chegar à fase eliminatória da Copa do Mundo dependerão de uma defesa sólida liderada pelo zagueiro central do Manchester City, Abdukodir Khusanov, que terá a tarefa de neutralizar jogadores como Luis Díaz e Cristiano Ronaldo nos dois primeiros jogos da fase de grupos, contra a Colômbia e Portugal, respectivamente, antes do confronto decisivo contra a República Democrática do Congo.

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    33Bósnia e Herzegovina 🆕

    A Bósnia e Herzegovina é a razão pela qual a Itália ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Depois de perderem por pouco a classificação automática no Grupo H, impedidos por um empate no final da partida contra a Áustria em seu último jogo das eliminatórias, poucos teriam apostado que os bósnios chegariam ao torneio principal, já que foram sorteados no mesmo lado das repescagens que a Azzurri, tetracampeã mundial — mas eles conseguiram uma vitória surpreendente.

    Eles precisaram dos pênaltis para eliminar o País de Gales na semifinal, depois que o eterno Edin Dzeko mais uma vez salvou seu país com um gol de empate aos 86 minutos, e apenas quatro dias depois eles voltariam a ir até o fim, partindo o coração dos italianos na disputa de pênaltis, após o cartão vermelho recebido por Alessandro Bastoni no primeiro tempo ter dado a eles uma chance de voltar ao jogo, no qual estavam perdendo por 1 a 0 naquele momento.

    Embora estejam simplesmente felizes por estarem lá, dadas as circunstâncias, a Bósnia acredita em suas chances de passar da fase de grupos da Copa do Mundo, que conta com os co-anfitriões Canadá, Suíça e Catar, no que será uma alegre despedida para Dzeko, de 40 anos.

  • FBL-WC 2026-QUALIFIER-CZE-DENAFP

    32República Tcheca 🆕

    A República Tcheca pôs fim a uma espera de 20 anos para voltar aos palcos da Copa do Mundo, vivendo a euforia adicional de ter conquistado sua vaga nas repescagens, após terminar em segundo lugar, bem atrás da Croácia, em seu grupo de qualificação.

    Eles certamente tiveram que lutar muito nas semifinais e na final também; os tchecos perdiam por 2 a 0 para a Irlanda após apenas 23 minutos em Praga, antes de protagonizarem uma virada dramática na semifinal, quando o gol de empate de Ladislav Krejci aos 86 minutos levou a partida para a prorrogação, antes que o jogador do Wolverhampton marcasse o pênalti da vitória na disputa de pênaltis. Também não faltou drama no confronto seguinte contra a Dinamarca, com as duas equipes empatadas após ambas marcarem na prorrogação. Os dinamarqueses perderam três de seus quatro pênaltis, entregando a vitória à Tchequia, apesar de dominarem as estatísticas ao longo dos 120 minutos.

    Como resultado, a equipe se encontra no Grupo A da Copa do Mundo ao lado dos co-anfitriões México, África do Sul e Coreia do Sul. No entanto, embora conte com jogadores ofensivos promissores como Pavel Sulc e Patrik Schick e tenha uma defesa sólida, seria uma grande surpresa vê-la avançar muito na competição.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    31Gana ⬇️

    No momento em que este artigo foi escrito, Gana estava sem técnico a menos de três meses do início da Copa do Mundo. O técnico anterior, Otto Addo, vinha sofrendo forte pressão após uma campanha desastrosa nas eliminatórias da Copa Africana das Nações e, embora tenha conseguido garantir a classificação das Estrelas Negras para a Copa do Mundo, foi demitido após uma sequência de quatro derrotas consecutivas em amistosos, incluindo uma humilhante derrota por 5 a 1 para a Áustria em 27 de março.

    Há rumores de que Czeslaw Michniewicz assumirá o cargo, e embora o ex-técnico da Polônia esteja ansioso para trabalhar com jogadores como Antoine Semenyo e Mohammed Kudus, uma equipe com pouca confiança terá um grande desafio pela frente em um grupo da Copa do Mundo que conta com Inglaterra, Croácia e Panamá.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canadá ⬇️

    O Canadá melhorou significativamente sob o comando de Jesse Marsch — como comprova o fato de ter subido para a 30ª posição no ranking mundial. No entanto, nem tudo tem sido fácil desde que o americano assumiu o cargo. A derrota nas quartas de final da Copa Ouro da CONCACAF, em junho, para a Guatemala, foi um grande vexame — e a derrota em um amistoso contra a Austrália também não foi nada animadora. No entanto, os recentes empates contra as também classificadas para a Copa do Mundo — Colômbia, Equador e Tunísia — provaram que os canadenses podem competir no mais alto nível.

    De fato, não se deve esquecer que, logo após assumir o cargo em maio do ano passado, Marsch levou o Canadá ao quarto lugar na Copa América de 2024 — o que pode ser considerado a maior conquista da história do futebol do país. O desafio agora, é claro, é causar um impacto ainda maior na Copa do Mundo. O Canadá se classificou para a fase final apenas em duas ocasiões anteriores (1986 e 2022), perdendo todas as três partidas da fase de grupos em ambas as vezes, mas suas esperanças de avançar para a fase eliminatória foram, sem dúvida, impulsionadas pelo fato de que enfrentará a Bósnia e Herzegovina na estreia do torneio, em vez da Itália, antes de enfrentar o Catar e a Suíça.

    A condição física do capitão Alphonso Davies, que tem sofrido com lesões ao longo do último ano, será obviamente fundamental — mas é indiscutivelmente ainda mais importante que o craque Jonathan David recupere seu faro de gol, que ele perdeu desde que se transferiu para a Juventus no meio do ano. 

  • Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    29Argélia ⬇️

    Após uma ausência de 12 anos, a Argélia voltará à fase final da Copa do Mundo em 2026, tendo garantido sua vaga com uma rodada de antecedência nas eliminatórias da CAF. O período que se passou foi de altos e baixos para as Raposas do Deserto, que venceram a Copa Africana das Nações de 2019, mas foram eliminadas na fase de grupos do mesmo torneio sem vencer nenhuma partida em outras três ocasiões. Enquanto isso, na edição deste ano, a seleção derrotou a República Democrática do Congo nas oitavas de final, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Nigéria que a Federação Argelina de Futebol (FAF) considerou ter sido indevidamente influenciada por decisões arbitrais que “levantaram questões e causaram indignação generalizada”.

    Para dizer a verdade, parecia uma tentativa de desviar a atenção, dada a péssima exibição, e foi revelador que, ao mesmo tempo em que criticava os árbitros, a FAF também pedisse aos torcedores que permanecessem unidos no apoio a Vladimir Petkovic e seus jogadores, com a Copa do Mundo se aproximando. A seleção nacional está claramente “passando por uma fase de reconstrução” e continua preocupantemente dependente de Riyad Mahrez, de 35 anos, mesmo que Mohamed Amoura tenha realmente se destacado nas eliminatórias, com 10 gols.

    Ainda assim, embora a Argélia não tenha chances de liderar um grupo da Copa do Mundo que conta com a atual campeã Argentina, os argelinos acreditam ser mais do que capazes de terminar à frente não apenas da Jordânia, mas também da Áustria, após uma pausa internacional positiva em março, na qual golearam a Guatemala por 7 a 0 antes de empatar sem gols com o Uruguai.

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Coreia do Sul ⬇️

    A participação da Coreia do Sul na Copa do Mundo do próximo verão não será surpresa para absolutamente ninguém, já que os Guerreiros Taeguk estiveram presentes nas últimas 10 edições do torneio. Desta vez, a classificação foi garantida com uma campanha invicta, que foi encerrada com uma goleada de 4 a 0 sobre o Kuwait na última partida.

    No entanto, nem tudo foi fácil, já que a equipe empatou três vezes consecutivamente antes de garantir a classificação contra o Iraque, enquanto vários jogadores importantes já estão ficando um pouco velhos, incluindo o lendário capitão Son Heung-min. Ainda assim, o técnico Hong Myung-bo colocou os coreanos de volta nos trilhos após a surpreendente derrota nas semifinais para a Jordânia na Copa Asiática de 2023, que resultou na demissão de Jurgen Klinsmann do cargo de técnico, e o novo treinador já começou a tentar rejuvenescer o elenco antes da Copa do Mundo.

    No entanto, as goleadas sofridas contra o Brasil e a Costa do Marfim nos últimos meses significam que ninguém vai apostar que a Coreia do Sul chegará nem perto de repetir o quarto lugar conquistado na Copa do Mundo de 2002, mesmo que o sorteio não tenha sido tão ruim para eles, com México, África do Sul e Tchequia como adversários em um Grupo A bastante equilibrado.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    27Escócia ⬇️

    A Escócia está a caminho de sua primeira Copa do Mundo em 28 anos após se classificar da maneira mais dramática possível, com os jogadores de Steve Clarke marcando dois gols nos acréscimos do confronto decisivo contra a Dinamarca no Hampden Park. Para ser sincero, os dinamarqueses foram a melhor equipe — mesmo com 10 jogadores —, mas os escoceses demonstraram um notável espírito de luta e qualidade sem limites. De fato, os gols marcados por Scott McTominay, Kieran Tierney e Kenny McLean na já famosa vitória por 4 a 2 foram todos sensacionais.

    No entanto, se a Escócia realmente tem qualidade suficiente para passar da fase de grupos em uma Copa do Mundo pela primeira vez é algo muito discutível — e ainda mais depois das duas derrotas consecutivas em amistosos em março contra o Japão e a Costa do Marfim. Lembre-se de que essa seleção impressionou nas eliminatórias para a Euro 2024, mas foi péssima na Alemanha, e sua tarefa na América do Norte não ficou mais fácil com um sorteio difícil que colocou a equipe de Clarke no mesmo grupo que Brasil e Marrocos.

    Ainda assim, eles devem vencer facilmente o Haiti e, com o apoio da Tartan Army, têm chances de conquistar o outro ponto necessário para garantir, no mínimo, o terceiro lugar no grupo.

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    26México ↔️

    Jaime Lozano levou o México à conquista da Copa Ouro em 2023, mas foi demitido após a péssima campanha na Copa América do ano passado, na qual o El Tri fracassou redondamente ao não conseguir passar de uma fase de grupos que se esperava ser bastante tranquila, com Jamaica, Venezuela e Equador. Consequentemente, Javier Aguirre está de volta ao comando e, desta vez, conta com a assistência do lendário Rafael Márquez, que foi escalado para assumir o cargo de técnico principal após a Copa do Mundo.

    A terceira passagem de Aguirre tem sido, no mínimo, agitada até agora, com o México se recuperando de uma surpreendente derrota na primeira partida contra Honduras (durante a qual o técnico foi atingido por uma lata de cerveja atirada por um torcedor da casa!) para conquistar a Liga das Nações em março passado — antes de conquistar outro troféu em junho com uma vitória por 2 a 1 sobre os EUA na final da Copa Ouro em Houston. 

    Uma seleção mexicana extremamente imprevisível não conseguiu vencer mais nenhuma partida em 2025, mas começou 2026 com três vitórias consecutivas antes de empatar com as potências europeias Portugal e Bélgica, aumentando as esperanças de que o El Tri chegasse às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde que sediou o torneio em 1986.

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    25Egito ↔️

    Para uma seleção tão bem-sucedida quanto o Egito no futebol africano, seu histórico de classificação para Copas do Mundo é bastante desanimador. Os Faraós disputaram cinco das últimas 11 finais da Copa Africana das Nações, vencendo três delas, mas 2026 marcará apenas a segunda vez que eles competirão no cenário mundial desde 1990. A campanha anterior também deixou muito a desejar, já que perderam todas as três partidas em um grupo que parecia nada intimidador em 2018; por isso, os veteranos do Egito estarão determinados a causar um grande impacto na Copa do Mundo — e ninguém mais do que Mohamed Salah. 

    A carreira do prolífico ponta no Liverpool pode estar prestes a terminar em baixa, mas Salah continua sendo o talismã de seu país, marcando nove gols na campanha rumo à América do Norte, e conta com a companhia do versátil atacante do Manchester City, Omar Marmoush, em um ataque ameaçador. O técnico Hossam Hassan também conta com uma defesa bem treinada, que sofreu apenas dois gols em 10 partidas das eliminatórias. 

    Como destacou a campanha deste ano até as semifinais da Copa Africana de Nações, uma seleção egípcia com apenas três jogadores que atuam na Europa depende muito de Salah, mas a goleada sobre a Arábia Saudita e o empate com a Espanha no mês passado provaram que a força geral do time não deve ser subestimada. Salah será, sem dúvida, fundamental, e se estiver em plena forma e em grande fase, ele deve ser capaz de levar seu país a sair de um grupo que conta com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

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    24Paraguai ⬇️

    O Paraguai percorreu um longo, longo caminho ao longo do último ano — e o técnico Gustavo Alfaro é o principal responsável por isso. A Albirroja foi eliminada logo na primeira fase da Copa América de 2024, perdendo todas as três partidas da fase de grupos, o que resultou na demissão de Daniel Garnero. Alfaro fez maravilhas desde que assumiu o cargo, com o Paraguai garantindo a classificação para a Copa do Mundo graças principalmente a uma melhora imediata no desempenho, que levou a equipe a derrotar Brasil, Argentina e Uruguai durante uma sequência de 10 jogos sem derrota.

    Seu avanço foi interrompido por uma derrota por 1 a 0 para o Brasil em São Paulo em junho, mas o Paraguai garantiu uma vaga na fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010 graças a um empate sem gols com o Equador em setembro. Assim, embora Alfaro não tenha nenhum atacante de nível mundial à disposição, ele conta com uma brilhante defesa liderada pelo experiente zagueiro central do Palmeiras, Gustavo Gómez, que é muito difícil de ser vencida — pelo menos em partidas oficiais.

    O Paraguai sofreu nove gols nos seis jogos que disputou desde a classificação para a Copa do Mundo, perdendo três vezes nesse período. A equipe pode, portanto, ter dificuldades para sair de um grupo que também conta com Estados Unidos, Turquia e Austrália. 

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    23Uruguai ⬇️

    Marcelo Bielsa está levando o Uruguai à Copa do Mundo, e essa é uma notícia maravilhosa para quem gosta de personalidades marcantes e de um futebol ofensivo. “El Loco” é um dos treinadores mais icônicos da história do futebol, e ninguém faz a menor ideia do que ele vai fazer a seguir!

    Além de derrotar o Brasil no caminho para as semifinais da Copa América de 2024, o Uruguai também conquistou quatro pontos contra a Seleção durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo — e ainda surpreendeu a Argentina em Buenos Aires. Os bicampeões mundiais tiveram dificuldades para manter a consistência e a fluidez em 2025, porém, e a goleada de 5 a 1 sofrida contra os EUA soou como um alarme e levou Bielsa a refletir sobre seu estilo e métodos em uma coletiva de imprensa extraordinária realizada poucos dias depois.

    As coisas parecem ter se acalmado um pouco desde então, e dois empates durante a pausa internacional de março, contra a Inglaterra e a Argélia, parecem sugerir que Bielsa ainda estará no comando quando a Copa do Mundo começar. Seria certamente uma pena se eles se autodestruíssem na fase final, pois uma vaga nas oitavas de final está ao alcance de uma equipe que enfrentará Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita na fase de grupos.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    22Estados Unidos ⬇️

    A tão esperada nomeação de Mauricio Pochettino como novo técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos foi anunciada em setembro de 2024 com grande alarde, e até agora tem sido uma verdadeira montanha-russa. 

    Após algumas derrotas realmente dolorosas, principalmente para o Panamá e o Canadá na Liga das Nações, e para o México na final da Copa Ouro do ano passado, os EUA haviam conquistado um grande impulso no final de 2025 graças a uma sequência de cinco jogos sem derrota, culminando em uma goleada de 5 a 1 sobre o Uruguai. No entanto, os americanos receberam um duro golpe da realidade contra a Bélgica no mês passado, com os Diabos Vermelhos goleando por 5 a 2 em Atlanta, antes de Portugal infligir a segunda derrota consecutiva aos americanos.

    O craque Christian Pulisic continua otimista, e os co-anfitriões devem realmente sair de um grupo fraco que inclui Paraguai, Austrália e Turquia, mas, após 18 meses do reinado de Pochettino, ainda é difícil saber exatamente o que esperar de sua equipe em um determinado dia.

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    21Suécia 🆕

    Isso é que é entrar pela porta dos fundos! A Suécia não venceu nenhuma partida em uma campanha desastrosa nas eliminatórias, sofrendo a humilhação de terminar em último lugar no grupo (atrás da Suíça, do Kosovo e da Eslovênia, nada menos), com quatro derrotas e dois empates.

    Como diabos eles se classificaram para a Copa do Mundo, então, você pergunta? Bem, para responder a essa pergunta, temos que voltar bem no tempo, até novembro de 2024, quando os suecos conquistaram de forma notável uma vaga na repescagem ao liderarem o grupo C da Liga das Nações, composto por Azerbaijão, Estônia e Eslováquia — e eles haviam sido rebaixados da Liga B para terem essa oportunidade.

    No entanto, a decisão de demitir Jon Dahl Tomasson e trazer o ex-técnico do West Ham, Chelsea e Brighton, Graham Potter, antes das repescagens da primavera, rendeu bons frutos, já que o inglês cumpriu sua missão nas circunstâncias mais dramáticas. A Suécia venceu a Ucrânia com facilidade na semifinal, ajudada pelo fato de o jogo ter sido disputado em campo neutro, em vez de no país atingido pela guerra, antes que um gol de Viktor Gyokeres aos 88 minutos derrotasse a Polônia por 3 a 2 em casa.

    Apesar de sua trajetória incrivelmente pouco ortodoxa até o torneio, os suecos ainda podem representar uma ameaça na América do Norte com Gyokeres e Alexander Isak (se estiver em plena forma) em seu arsenal ofensivo. No papel, é um elenco jovem e empolgante no geral, com jogadores como Lucas Bergvall, Roony Bardghji, Yasin Ayari e Williot Swedberg, todos considerados promessas de grande potencial. No entanto, suas dificuldades na fase de qualificação indicam que eles ainda terão muito trabalho pela frente para causar surpresas na Copa do Mundo propriamente dita, já que ocupam o Grupo F ao lado da Holanda, do Japão e da Tunísia.

  • Kosovo v Türkiye - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    20Turquia 🆕

    A Turquia pôs fim a uma espera de 24 anos para regressar ao maior palco do futebol, garantindo sua vaga na Copa do Mundo através das repescagens. Provavelmente, a seleção sentirá que essa classificação foi merecida, já que perdeu apenas quatro pontos nas eliminatórias (todos contra a Espanha) e terminou a apenas três pontos atrás dos campeões europeus no Grupo E.

    Os turcos raramente parecem fazer as coisas da maneira mais fácil; apesar de serem os grandes favoritos, venceram por uma diferença mínima a Romênia e depois o Kosovo nas repescagens para chegar ao torneio propriamente dito, com o 53 se revelando seu número da sorte, já que, curiosamente, marcaram os gols da vitória nesse minuto tanto na semifinal quanto na final.

    Sempre apontada como azarão, a Turquia mostrou do que é capaz ao chegar às quartas de final da Euro 2024, e com o grupo praticamente inalterado, essa experiência será crucial na América do Norte. O elenco combina juventude e experiência, com Arda Güler, do Real Madrid, e Kenan Yildiz, da Juventus, sendo ambos sérias ameaças, com o astuto Hakan Çalhanoğlu atuando atrás deles. Eles têm chances reais de liderar um grupo que também inclui os co-anfitriões EUA, Austrália e Paraguai.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    19Equador ↔️

    O Equador provou ser um verdadeiro pesadelo para os adversários nas eliminatórias sul-americanas — o que talvez não seja tão surpreendente, considerando que sua defesa é comandada pelo zagueiro central do Paris Saint-Germain, Willian Pacho, e protegida pela máquina de recuperação de bola do Chelsea, Moises Caicedo. Nenhuma seleção da CONMEBOL sofreu menos gols(apenas cinco em 18 jogos), além de ter mantido a invencibilidadeem 12 partidas, com suas duas únicas derrotas ocorrendo fora de casa contra o Brasil e a Argentina — esta última, que o Equador derrotou em casa na última partida das eliminatórias para garantir o segundo lugar na classificação sul-americana. 

    Infelizmente, o técnico Sebastián Beccacece não conta com uma abundância de talentos no ataque (Enner Valencia, de 35 anos, continua sendo a principal fonte de gols da equipe) e, por isso, o Equador empata jogos com muita frequência. De fato, a equipe empatou com Marrocos e com a Holanda, que jogou com dez jogadores, durante a pausa internacional de março. 

    No entanto, a equipe está muito bem preparada para frustrar os rivais do Grupo E da Copa do Mundo, Alemanha e Costa do Marfim, sabendo que, mesmo que conquiste apenas um ponto em qualquer uma dessas duas partidas, provavelmente será suficiente para compensar a eliminação na fase de grupos de 2022, já que uma vitória sobre Curaçao deve ser garantida. 

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    18Costa do Marfim ⬆️

    A Costa do Marfim está de volta à Copa do Mundo após ficar de fora das duas últimas edições — e se classificou de forma impressionante. Os Elefantes não sofreram nenhum gol no Grupo F da CAF e venceram oito das dez partidas disputadas, empatando as outras duas, contra Gabão e Quênia. Liderada por Emerse Fae, que assumiu o cargo de técnico no meio da campanha vitoriosa na Copa Africana das Nações de 2023, a seleção marfinense conta com muitos jogadores experientes, como Franck Kessie, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller e Ibrahim Sangaré.

    No entanto, também não faltam jovens talentos promissores. Os atacantes adolescentes Bazoumana Touré e Yan Diomande mostraram, durante a campanha deste ano até as quartas de final da Copa Africana das Nações, que são jogadores realmente promissores — enquanto Amad Diallo, de 23 anos, parece agora estar em perfeitas condições para realizar todo o seu potencial, após marcar três gols em cinco partidas no Marrocos.

    Portanto, embora os Elefantes possam não ter tantos nomes conhecidos quanto tinham quando se classificaram para três Copas do Mundo consecutivas entre 2006 e 2014, eles apresentam uma combinação de imprevisibilidade no ataque e organização na defesa que os ajudou a conquistar vitórias impressionantes em amistosos contra as também finalistas Coreia do Sul e Escócia no mês passado. Não se engane: a Costa do Marfim pode causar muitos problemas à Alemanha e, especialmente, a Curaçao e ao Equador neste verão.

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    17Áustria ⬆️

    Quem acompanhou a Euro 2024 ficará entusiasmado com a classificação da Áustria para a Copa do Mundo, já que a seleção de Ralf Rangnick foi uma das equipes mais emocionantes de se assistir na Alemanha, graças a um futebol maravilhosamente positivo e dinâmico que a levou ao topo de um dos grupos mais difíceis do torneio. Desde então, a equipe teve alguns resultados decepcionantes — com destaque para a derrota por 1 a 0 na Romênia em outubro, que arruinou seu histórico invicto no Grupo H da UEFA —, mas garantiu a liderança na última rodada ao virar o jogo e empatar com a segunda colocada, Bósnia e Herzegovina.

    A Áustria conta com alguns jogadores de qualidade, como Christoph Baumgartner e Konrad Laimer, mas a grande preocupação em relação à equipe de Rangnick é que Marko Arnautovic, de 36 anos, continua sendo a principal ameaça de gol, enquanto Marcel Sabitzer e Michael Gregoritsch também já passaram dos 30 — o que pode dificultar que eles pressionem com a intensidade de sempre na América do Norte no próximo verão.

    Ainda assim, eles mostraram do que são capazes na goleada de 5 a 1 sobre Gana no mês passado e, embora seja improvável que consigam algo no confronto de destaque da fase de grupos contra a Argentina, a Áustria acredita em suas chances de vencer tanto a Argélia quanto a Jordânia para avançar com segurança para as oitavas de final.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    16Croácia ↔️

    Pensávamos que já não veríamos mais Luka Modric na cena internacional após a devastadora eliminação da Croácia na fase de grupos da Eurocopa, mas o vencedor da Bola de Ouro está agora pronto para ser o capitão de sua seleção na Copa do Mundo, aos 40 anos de idade. A equipe de Zlatko Dalic praticamente passeou pelas eliminatórias, garantindo sua vaga com uma rodada de antecedência graças à vitória por 3 a 1 sobre as Ilhas Faroé em Rijeka, mas, como sempre parece acontecer com a Croácia, ficamos nos perguntando se eles realmente conseguirão causar um grande impacto no torneio enquanto continuam contando com tantas das mesmas estrelas em fase de declínio. 

    Afinal, Modric não é o único veterano a desafiar as fúrias do tempo; Ivan Perisic (36) e Andrej Kramaric (34) também deram contribuições cruciais para a campanha de qualificação. É encorajador ver que Petar Sucic e Franjo Ivanovic (ambos com 22 anos) surgiram como promessas empolgantes, mas a defesa precisa desesperadamente que Josko Gvardiol (23) vença sua corrida contra o tempo para estar em forma para a fase final, após sofrer uma fratura na tíbia em janeiro.

    O fraco desempenho na derrota de terça-feira para o Brasil não é um bom presságio para a Croácia, mas, como todos sabemos, Modric e companhia adoram desmentir as previsões pré-torneio. Eles iniciarão sua jornada ao lado de Inglaterra, Gana e Panamá no Grupo L e, sem dúvida, estarão discretamente confiantes em chegar, no mínimo, às oitavas de final.

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    15Colômbia ⬇️

    Néstor Lorenzo tem feito um excelente trabalho desde que assumiu o comando da Colômbia em junho de 2022, levando os Cafeteros à final da Copa América de 2024 antes de garantir uma vaga na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. James Rodríguez foi fundamental para a classificação, com o astro revelação da Copa do Mundo de 2014 abrindo o placar de forma bastante apropriada na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, que garantiu ao seu país uma colocação entre os seis primeiros na CONMEBOL, mas o astro do Bayern de Munique, Luis Díaz, também teve um desempenho imenso.

    Do lado positivo, é improvável que a Colômbia tenha dificuldades para marcar gols na Copa do Mundo: Jhon Arias, Richard Ríos e Daniel Muñoz são todos jogadores talentosos, enquanto Jhon Durán é um verdadeiro curinga. No entanto, os apostadores terão receio de apostar em uma equipe muito irregular, que ficou seis partidas sem vencer antes de finalmente cruzar a linha de chegada contra a Bolívia e perdeu tanto para a Croácia quanto para a França no mês passado, sugerindo que não possui qualidade defensiva suficiente para enfrentar os grandes.

    No entanto, eles devem pelo menos passar da fase de grupos. Portugal será difícil de vencer, mas a Colômbia deve lidar com bastante facilidade com o Uzbequistão e a República Democrática do Congo.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    14Marrocos ↔️

    Além de Lionel Messi ter levado a Argentina à glória na Copa do Mundo, Marrocos foi a grande revelação do Catar 2022, com os Leões do Atlas se tornando a primeira seleção africana a chegar às semifinais na história do torneio. A equipe de Walid Regragui certamente tem potencial para causar outro grande impacto na América do Norte neste verão, especialmente porque seu grupo (Brasil, Escócia e Haiti) não é de forma alguma intimidador. No entanto, há agora uma grande dúvida sobre seu estado de espírito, após uma derrota devastadora para o Senegal na final da Copa Africana das Nações.

    Apesar da força do adversário, Marrocos era o favorito para triunfar em Rabat, já que não perdia uma partida oficial em casa desde 2009. No entanto, foi derrotado na prorrogação depois que o artilheiro do torneio, Brahim Diaz, perdeu um pênalti nos segundos finais do tempo regulamentar com uma cobrança “à la Panenka” terrivelmente imprudente.

    É claro que a Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título do Senegal e o concedeu ao Marrocos, pois os Leões de Teranga abandonaram o campo após a marcação do pênalti a favor dos anfitriões — mas resta saber se essa decisão extremamente controversa ajudará a curar as feridas psicológicas que sofreram na noite de 18 de janeiro. Eles certamente não pareciam bem no empate de 1 a 1 com o Equador na semana passada, mas a vitória subsequente por 2 a 1 sobre o Paraguai deve ter levantado o ânimo da equipe.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    13Japão ⬆️

    O Japão tornou-se a primeira seleção a garantir efetivamente a classificação para a Copa do Mundo em 20 de março do ano passado, ao derrotar o Bahrein, e seu objetivo declarado é chegar às quartas de final pela primeira vez. Se conseguirão ou não, no entanto, é tema de intensa discussão no país. Certamente serão postos à prova na fase de grupos, tendo sido sorteados no mesmo grupo que Holanda, Tunísia e Suécia, enquanto a lesão que encerrou a temporada de Wataru Endo foi um duro golpe — mesmo que o meio-campista do Liverpool aparentemente não tenha perdido a esperança de disputar a Copa do Mundo.

    O melhor de tudo, porém, é que o Japão não se abalou com a ausência de Endo e derrotou tanto a Escócia quanto a Inglaterra em seus próprios territórios durante a pausa internacional de março, somando cinco vitórias consecutivas para os Samurai Azuis. Assim, embora sair da fase de grupos esteja longe de ser fácil, ninguém entre os 32 finalistas vai querer enfrentar uma equipe dinâmica e equilibrada que marcou 30 gols nas eliminatórias e sofreu apenas três.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    12Senegal ⬆️

    O Senegal teve um sorteio desfavorável para a Copa do Mundo, com a seleção de Pape Thiaw tendo a infelicidade de cair no mesmo grupo que França e Noruega, além do Iraque. No entanto, com base no que vimos dos Leões da Teranga ao longo do último ano, eles podem causar sérios estragos na América do Norte neste verão.

    Depois de dominar a Inglaterra em um amistoso no City Ground em junho, o Senegal conquistou seu segundo título da Copa Africana das Nações ao derrotar o Marrocos em seu próprio território. Thiaw e seus jogadores receberam, com razão, muitas críticas por terem abandonado o campo em Rabat, mas Sadio Mané continua a liderar pelo exemplo aos 33 anos e é habilmente apoiado por um grupo de jogadores equilibrado, fisicamente imponente e tecnicamente talentoso, incluindo Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye e a sensação adolescente do Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, que marcou seu terceiro gol pela seleção na vitória de terça-feira sobre a Gâmbia.

    Não se enganem: o Senegal vai aproveitar a oportunidade para repetir a surpreendente vitória de 2002 sobre a França na primeira rodada e, se conseguir sair do Grupo I, será difícil detê-lo em condições que certamente lhe serão favoráveis.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    11Brasil ⬆️

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalmente conseguiu contratar Carlo Ancelotti para assumir a seleção nacional em maio passado, mas persistem as dúvidas sobre se “o maior técnico da história” será realmente capaz de transformar a Seleção em campeã mundial em pouco mais de um ano. 

    O Brasil certamente conta com alguns jogadores de renome, incluindo Raphinha e Vinícius Jr., mas terminou em quinto lugar na CONMEBOL após perder um terço de suas partidas, e há muito tempo se observa uma preocupante falta de coesão entre os sul-americanos, que foram eliminados nas quartas de final tanto na Rússia 2018 quanto no Catar 2022.

    O fato de tantos torcedores e ex-jogadores estarem pedindo que Neymar, de 34 anos, fosse incluído na seleção para a Copa do Mundo após uma derrota desanimadora em um amistoso contra a França diz tudo o que você precisa saber sobre a falta de confiança na atual safra de atacantes. Nesse contexto, Ancelotti precisaria muito que um de seus atacantes centrais entrasse em grande forma na fase final, com Igor Thiago parecendo agora o principal candidato após marcar seu primeiro gol pela seleção na vitória que levantou o ânimo contra a Croácia na terça-feira. 

    O Brasil deve ter recursos suficientes para passar com segurança por um grupo complicado, que conta com Marrocos, Escócia e Haiti, mas, a menos que Ancelotti consiga fazer com que Vinicius reproduza tardiamente sua forma do Real Madrid no nível internacional, ou que Estevao faça jus ao título de “novo Neymar” na América do Norte, é difícil imaginá-los indo além das quartas de final.

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    10Bélgica ↔️

    Kevin De Bruyne admitiu já em 2022 que a melhor chance da Bélgica de conquistar um grande título internacional com sua “Geração de Ouro” já havia passado — e nada aconteceu desde então para mudar essa opinião. A Euro 2024 foi um desastre para os Diabos Vermelhos, com De Bruyne entrando em conflito com a torcida visitante — e isso antes mesmo de a equipe ser eliminada nas oitavas de final. 

    Eles pelo menos conseguiram se classificar para a Copa do Mundo sem perder nenhum jogo, mas o grupo era fraco e até mesmo o ponta do Manchester City, Jeremy Doku, admitiu após o empate em 1 a 1 com o Cazaquistão, em novembro, que a Bélgica “perdeu muitos pontos” e “não foi boa o suficiente em um grande número de partidas”. 

    Portanto, embora a equipe de Rudi Garcia certamente tenha mostrado que está à altura ao derrotar os EUA em um amistoso em março e deva ter pouca dificuldade em liderar um grupo da Copa do Mundo que inclui Egito, Irã e Nova Zelândia, é difícil argumentar de forma convincente que a Bélgica finalmente acabará com sua seca de títulos neste verão.

  • Norway v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    9Noruega ↔️

    A participação da Noruega na fase final da Copa do Mundo, pela primeira vez desde 1998, foi efetivamente confirmada com a vitória por 4 a 1 sobre a Estônia, o que significava que o país poderia ter perdido por 8 a 0 para a Itália na última partida das eliminatórias e ainda assim terminar na liderança do grupo. No entanto, a Noruega não tirou o pé do acelerador e, em vez disso, foi a Milão e deixou sua marca com mais uma vitória por três gols sobre os italianos, selando assim uma campanha de qualificação impecável. 

    Sem surpresa, Erling Haaland marcou dois gols em uma sensacional exibição no segundo tempo no San Siro, mas a equipe de Stale Solbakken vai além de seu excelente camisa 9, como ficou claro pelo fato de Oscar Bobb e Jorgen Strand Larsen terem causado grande impacto saindo do banco contra a Azzurri.

    A “recompensa” deles é um grupo difícil na Copa do Mundo, ao lado de França, Senegal e Iraque, mas se todos estiverem em plena forma, especialmente o capitão Martin Odegaard, a Noruega poderá chegar longe na América do Norte — mesmo que a derrota para a Holanda e o empate com a Suíça em março tenham moderado um pouco as expectativas.

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    8Suíça ↔️

    A Suíça é uma verdadeira especialista em eliminatórias. O país não fica de fora de uma Copa do Mundo desde 2002 e quase sempre é garantido que chegue às oitavas de final. Desta vez, a seleção teve que esperar até a última rodada para garantir oficialmente sua vaga no torneio de 2026, com um empate em 1 a 1 no Kosovo. No entanto, os suíços já haviam efetivamente garantido o primeiro lugar no Grupo B da UEFA com uma emocionante goleada de 4 a 1 sobre a Suécia em Genebra, que ilustrou perfeitamente por que os jogadores de Murat Yakin são adversários tão difíceis.

    O elenco pode não estar repleto de superestrelas, mas Breel Embolo é um artilheiro comprovado neste nível, Dan Ndoye é um verdadeiro foguete quando está em dia, Johan Manzambi é uma promessa muito empolgante e, o mais importante de tudo, o experiente meio-campista Granit Xhaka está, sem dúvida, jogando o melhor futebol de sua carreira.

    Basicamente, os suíços — que perderam por 4 a 3 para a Alemanha em março antes de empatarem com a Noruega — não devem ser subestimados e estarão muito confiantes em chegar às oitavas de final, especialmente agora que terão a Bósnia-Herzegovina, em vez da Itália, como adversária no Grupo B, ao lado do Canadá e do Catar.

  • Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    7Países Baixos ↔️

    A Holanda é uma das seleções mais intrigantes do futebol internacional. Por exemplo, a equipe nunca chegou a convencer de verdade na Euro 2024, mas, após terminar em terceiro lugar no seu grupo, chegou às semifinais, onde perdeu por uma diferença mínima para a Inglaterra.

    É frustrante, mas continua difícil saber o que pensar da equipe de Ronald Koeman. Os números da campanha de qualificação para a Copa do Mundo são impressionantes: seis vitórias, dois empates, nenhuma derrota, 27 gols marcados e quatro sofridos. No entanto, não conseguiram vencer a Polônia, segunda colocada, nem em casa nem fora. Mas eis o que podemos dizer sobre os holandeses: eles são perigosos. 

    Virgil van Dijk lidera uma defesa que também conta com Micky van de Ven e Denzel Dumfries; o meio-campo é tão forte que Ryan Gravenberch não tem vaga garantida no time titular; e digam o que quiserem sobre Memphis Depay, mas o jogador sabe marcar gols em nível internacional — especialmente quando apoiado por nomes como Tijjani Reijnders, Xavi Simons e Cody Gakpo. Conclusão: os holandeses são azarões. Se conseguirem passar por um grupo complicado que os coloca frente a frente com Japão, Tunísia e Suécia, a Oranje será um problema para qualquer adversário que enfrentar na fase eliminatória.

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    6Alemanha ↔️

    O consenso geral era de que a Alemanha teve bastante azar ao enfrentar a Espanha nas quartas de final da Euro 2024, especialmente porque a equipe de Julian Nagelsmann deu tudo de si naquele confronto épico em Stuttgart, que teria sido digno de uma final. No entanto, a capacidade do técnico de tirar o melhor proveito de um elenco talentoso foi questionada após duas derrotas consecutivas em casa na fase final da Liga das Nações de 2025, seguidas por uma vergonhosa derrota por 2 a 0 para a Eslováquia na estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. 

    Desde então, porém, Nagelsmann conseguiu reverter a situação. A Alemanha garantiu a liderança do Grupo A da UEFA com uma goleada satisfatória por 6 a 0 sobre os eslovacos em novembro passado e, desde então, ampliou sua sequência de vitórias para sete partidas graças a triunfos em amistosos contra a Suíça e Gana, com Florian Wirtz absolutamente brilhante na vitória por 4 a 3 sobre a primeira em Basileia. De repente, então, os tetracampeões parecem uma equipe a ser temida na América do Norte — especialmente porque Kai Havertz já está de volta aos gramados e Jamal Musiala provavelmente estará em plena forma e pronto para jogar novamente até o final da temporada. 

    Curaçao, Costa do Marfim e Equador aguardam em um grupo bastante favorável para a Alemanha na Copa do Mundo, embora uma possível partida nas quartas de final contra a França tenha despertado temores de mais uma decepção nas quartas de final...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Inglaterra ⬇️

    Estatisticamente falando, Sir Gareth Southgate foi o técnico de maior sucesso da Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, mas não conseguiu pôr fim à mais infame seca de títulos do futebol internacional, com os Três Leões ficando mais uma vez aquém das expectativas na Euro 2024, onde foram superados na final pela Espanha. A Federação Inglesa de Futebol, portanto, recorreu a Thomas Tuchel para comandar a seleção na Copa do Mundo de 2026. Então, quais são as chances do alemão finalmente levar a Inglaterra à vitória em um grande torneio? Honestamente, ainda é um pouco difícil dizer.

    A Inglaterra teve dificuldades em alguns momentos contra adversários que recuavam em um grupo de qualificação dolorosamente fraco — os jogos contra Andorra foram particularmente difíceis de assistir —, mas a equipe de Tuchel ainda assim deixou clara sua intenção ao se tornar a primeira nação europeia a vencer todas as suas partidas sem sofrer um único gol. 

    No entanto, a Inglaterra não conseguiu vencer seus dois jogos internacionais em março, sem que ninguém impressionasse naquilo que foi essencialmente uma partida de teste contra o Uruguai, antes de os torcedores terem um vislumbre preocupante de um futuro sem o craque Harry Kane na derrota por 1 a 0 para o Japão. Assim, embora Tuchel possa contar com uma infinidade de jogadores de renome, ele ainda precisa descobrir como tirar o melhor proveito de nomes como Jude Bellingham, enquanto realmente parece que os Três Leões não teriam chance alguma de chegar até o fim se algo acontecesse com Kane.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Portugal ↔️

    Poucos torcedores dão muita importância à Liga das Nações, mas ela acabou sendo um verdadeiro salva-vidas para Cristiano Ronaldo e Roberto Martinez. Ambos ficaram sob enorme pressão após a campanha incrivelmente vergonhosa de Portugal na Euro 2024. No entanto, a vitória na Liga das Nações de 2025 fortaleceu suas respectivas posições como capitão e técnico, o que significa que Ronaldo, se a forma física permitir, quase certamente liderará a Seleção de Martinez na Copa do Mundo de 2026 aos 41 anos de idade — especialmente porque o craque, de forma inexplicável mas inevitável, escapou de uma suspensão de três jogos por sua expulsão durante a surpreendente derrota de 2 a 0 de seu país para a Irlanda nas eliminatórias.

    A sensatez de continuar a contar com um jogador que fracassou em seus dois últimos torneios internacionais continua sendo um grande tema de debate, mas não há como negar que Portugal tem talento para carregar Ronaldo — sobretudo porque conta com o que pode ser considerado o melhor trio de meio-campistas do futebol mundial: Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Certamente, a Seleção, que empatou com o México e venceu os EUA durante a pausa internacional de março, não deve ter muita dificuldade em lidar com um grupo da Copa do Mundo que inclui a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    3França ⬆️

    Diga o que quiser sobre Didier Deschamps, mas o homem é resiliente. O dolorosamente pragmático técnico da França parecia estar com os dias contados após uma campanha entediante até as semifinais da Euro 2024. No entanto, não houve nada de monótono na trajetória dos Bleus até as semifinais da Liga das Nações de 2025, onde foram derrotados por 5 a 4 pela Espanha em uma partida emocionante.

    O retorno de Kylian Mbappé à boa forma foi obviamente fundamental para a recuperação da França, mas a equipe também foi ajudada por Michael Olise, que elevou seu jogo a um outro nível desde que se juntou ao Bayern de Munique, por Ousmane Dembélé finalmente ter se organizado e pelo surgimento de Hugo Ekitike, que marcou o crucial segundo gol na vitória em amistoso contra o Brasil na semana passada, e de Desire Doue, a estrela da partida na derrota de domingo contra a Colômbia. 

    Consequentemente, Deschamps tem, na verdade, boas chances de encerrar seu mandato em alta no próximo verão, pois, embora persista a sensação de que a França não está tão bem quanto deveria devido ao conservadorismo do técnico, a equipe conquistou 16 dos 18 pontos possíveis nas eliminatórias, sofrendo apenas quatro gols em seis partidas.

    A grande preocupação, porém, é a força do grupo na fase final da Copa do Mundo, já que os Bleus enfrentarão o Senegal, “campeão” da AFCON, a Noruega de Erling Haaland e o Iraque, o que significa que terão uma verdadeira batalha pela frente para terminar em primeiro lugar. Ainda assim, se conseguirem passar por esses desafios ilesos, terão um grande impulso e confiança ao entrar na fase de eliminatórias.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    2Argentina ↔️

    Será que ele vai ou não? Lionel Messi poderia ter se aposentado depois de levar a Argentina à glória na Copa do Mundo de 2022 com suas atuações mágicas, ao estilo de Diego Maradona, no Catar, mas, como ainda estava se divertindo muito com a Albiceleste, ele ficou para conquistar mais uma Copa América. A questão permanece, no entanto, se ele realmente continuará até o torneio deste verão na América do Norte. Nesta fase, seria uma surpresa ainda maior se ele decidisse não jogar.

    A boa notícia é que a seleção de Lionel Scaloni está se tornando menos dependente de Messi, como demonstrou de forma emocionante ao golear o Brasil nas eliminatórias sem seu capitão lesionado, e, independentemente do que o talismã da Argentina decidir fazer, a equipe certamente não carecerá de poder ofensivo no próximo verão — não com jogadores como Julián Álvarez e Lautaro Martínez para escalar no ataque.

    O fato é que, se Messi continuar jogando, a Argentina ficaria ainda mais confiante em defender o título. Ele diz que não quer ser um “fardo”, mas parece que sua mera presença continua sendo uma bênção para um grupo de jogadores dispostos a dar tudo de si pelo capitão inspirador, que poderia ter um descanso valioso em um grupo relativamente fraco, com Argélia, Áustria e Jordânia.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Espanha ↔️

    A Espanha teve um desempenho excepcional na Euro 2024 — mas pode ser ainda melhor na Copa do Mundo de 2026. Lamine Yamal continua em ascensão, assim como seu companheiro de equipe no Barcelona, Pedri, enquanto Dean Huijsen se integrou perfeitamente à zaga.

    A La Roja não é, de forma alguma, imbatível, é claro. Portugal provou isso ao derrotá-la nos pênaltis na final da Liga das Nações em junho, enquanto crescem as preocupações de que Yamal possa estar em risco de esgotamento. As dúvidas sobre a falta de um centroavante prolífico ressurgiram durante o empate sem gols de terça-feira com o Egito (uma partida ofuscada por cantos racistas), mas, em geral, a Espanha não tem tido muitos problemas para marcar gols, principalmente graças aos dois Mikels, Merino e Oyarzabal, que marcaram seis gols cada um nas eliminatórias — e a boa notícia é que o primeiro deve vencer a corrida para estar em forma para a Copa do Mundo após sua recente fratura no pé. 

    Um grupo da Copa do Mundo com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai também deve ser bastante fácil para os jogadores de Luis de la Fuente, que estarão extremamente confiantes em conquistar o título mundial para somar à sua coroa europeia.