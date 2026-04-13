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Balogun (04.13.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Ranking de forma da Seleção Masculina dos EUA: Folarin Balogun e Weston McKennie estão em grande forma, mas quem mais está se destacando antes da Copa do Mundo?

Estados Unidos
F. Balogun
W. McKennie
Especiais e Opinião
C. Richards
A. Morris

O GOAL analisa quais jogadores americanos estão em melhor forma nas últimas semanas da temporada.

Chegamos ao ponto do ciclo da Copa do Mundo em que o desempenho atual realmente importa. Estas são as semanas em que a confiança é consolidada antes dos jogos serem disputados no grande palco. Para os jogadores que ainda estão na corda bamba, um ou dois gols podem fazer toda a diferença. Para os principais contribuintes, uma boa fase pode ajudá-los a elevar seu nível de jogo justamente quando a seleção nacional mais precisa deles.

Portanto, enquanto a Seleção Masculina dos EUA continua de olho neste verão, vale a pena analisar quem está jogando bem, pois, faltando apenas algumas semanas para Mauricio Pochettino definir sua lista final, isso realmente importa. Entre o elenco, houve quedas de rendimento, como a que Christian Pulisic está enfrentando atualmente. Também houve lesões, como a sofrida por Patrick Agyemang. Ainda assim, mesmo com os aspectos negativos, muitos jogadores estão elevando seu nível de jogo a novos patamares.

De titulares consagrados da seleção americana a aqueles que buscam uma chance tardia, estas são as estrelas americanas que estão se destacando nos clubes. Esta não é uma classificação dos melhores jogadores em geral, mas sim um retrato de quem está em melhor forma no momento. O GOAL analisa isso nesta seção recorrente, acompanhando o pulso dos talentos americanos em todo o mundo...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5Os garotos da MLS

    Vale a pena agrupar esses jogadores, dado o excelente desempenho que têm apresentado. É difícil imaginar que algum deles consiga uma convocação de última hora para a Copa do Mundo, mas, se o início da temporada da MLS servir de indício, os jovens estão indo muito bem.

    Julian Hall, por exemplo, é a revelação desta temporada. O jovem astro de 18 anos do New York Red Bulls marcou cinco gols e deu duas assistências em apenas sete jogos, o que o deixa empatado em segundo lugar na artilharia. Seu companheiro de equipe, Adri Mehmeti, está jogando tão bem quanto ele, emergindo como uma sensação no meio-campo antes mesmo de completar 17 anos na semana passada.

    E há também Zavier Gozo, que está ganhando bastante destaque nas redes sociais por suas atuações pelo Real Salt Lake. Ele é um ponta perigoso e determinado, uma posição de que a seleção americana precisa até certo ponto. Será que ele consegue uma recuperação tardia? Será que mais alguns gols dariam a Pochettino algo para realmente pensar, apesar da falta de experiência de Gozo?

    Parece improvável para qualquer um desses três, mas é possível, especialmente se continuarem jogando no nível que alcançaram nas últimas semanas.

    • Publicidade
  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4Aidan Morris

    Os volantes nem sempre recebem o reconhecimento que merecem, e Morris merece todo o reconhecimento no Middlesbrough.

    Há quem argumente que ele tem sido o melhor meio-campista da Championship nesta temporada e, como resultado, o Boro está lutando pela promoção à Premier League. Os resultados caíram nas últimas semanas, levando o clube de volta para a zona de play-offs, mas o empenho de Morris não diminuiu nem um pouco. O ex-meio-campista do Columbus Crew tem sido excelente na fase defensiva. Ele também tem sido confiável nos passes, permitindo que o Boro recupere e mantenha a posse de bola.

    Com a camisa da seleção dos EUA, Morris teve um desempenho bastante bom na derrota da equipe para Portugal e, se continuar jogando bem, pode estar na disputa para contribuir na Copa do Mundo neste verão.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3Chris Richards

    Após um início difícil na era pós-Marc Guehi, o Crystal Palace conseguiu dar a volta por cima. Richards é um dos principais motivos para isso.

    O Palace teve que reorganizar sua zaga, mas Richards continuou sendo uma presença constante na linha defensiva do clube. Desde o início de fevereiro, o Palace perdeu apenas duas vezes, dando continuidade à sua campanha na Liga Conferência e, ao mesmo tempo, acumulando pontos na Premier League. Em um momento em que o Palace precisava de uma dose de liderança e estabilidade, Richards proporcionou exatamente isso, ajudando a manter seis jogos sem sofrer gols nesse período.

    Considerando a importância de Richards para a seleção dos EUA, essa é uma ótima notícia, já que o líder defensivo do grupo parece mais do que pronto para assumir a liderança.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2Weston McKennie

    Se tivéssemos que entregar agora mesmo o prêmio de Melhor Jogador Americano da Temporada, não haveria dúvidas sobre quem seria o vencedor. McKennie se destacou do resto do grupo e não parece estar perdendo o ritmo.

    O meio-campista da seleção americana vem sendo fenomenal há vários meses, garantindo um novo contrato com a Juve, do qual o clube não poderia mais prescindir. Ele tem cinco gols e quatro assistências no campeonato, além de quatro gols e uma assistência na Liga dos Campeões. Se há um momento importante para a Juventus, McKennie geralmente está envolvido.

    Felizmente para a seleção americana, essa forma também se aplica à camisa da seleção. Contra a Bélgica, ele marcou o primeiro gol, chegando sem esforço na trave oposta para mandar para o fundo da rede após cobrança de falta de Antonee Robinson. Esse gol consolidou o fato de que McKennie está jogando o melhor futebol de sua vida, em um momento em que a seleção americana certamente mais precisará dele.

    Surpreendentemente, porém, McKennie não está no topo desta lista específica porque, há várias semanas, um de seus companheiros da seleção americana está em um desempenho extraordinário.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1Folarin Balogun

    Balogun é aquele jogador supersônico. Os gols têm chovido, e de formas diversas. Há um motivo para parecer que o jogador do Mônaco marca todas as semanas: porque ele marca mesmo.

    Desde 17 de fevereiro, Balogun marcou nove gols, incluindo gols em incríveis sete partidas consecutivas do campeonato. Ele tem atormentado o PSG, marcando três vezes nesse período contra o que é indiscutivelmente o melhor time do mundo. Ele também balançou as redes contra Lens, Lyon e Marselha, vários dos outros grandes nomes da Ligue 1 nesta temporada.

    Nenhum jogador americano tem sido melhor do que Balogun ultimamente. Pode-se argumentar que nenhum jogador no mundo tem sido também. Por causa disso, Balogun se distanciou do pelotão, aparentemente consolidando a vaga de camisa 9 da Seleção dos EUA com uma sequência de gols que mudou sua carreira.