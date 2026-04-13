Ranking de forma da Seleção Masculina dos EUA: Folarin Balogun e Weston McKennie estão em grande forma, mas quem mais está se destacando antes da Copa do Mundo?

Chegamos ao ponto do ciclo da Copa do Mundo em que o desempenho atual realmente importa. Estas são as semanas em que a confiança é consolidada antes dos jogos serem disputados no grande palco. Para os jogadores que ainda estão na corda bamba, um ou dois gols podem fazer toda a diferença. Para os principais contribuintes, uma boa fase pode ajudá-los a elevar seu nível de jogo justamente quando a seleção nacional mais precisa deles.

Portanto, enquanto a Seleção Masculina dos EUA continua de olho neste verão, vale a pena analisar quem está jogando bem, pois, faltando apenas algumas semanas para Mauricio Pochettino definir sua lista final, isso realmente importa. Entre o elenco, houve quedas de rendimento, como a que Christian Pulisic está enfrentando atualmente. Também houve lesões, como a sofrida por Patrick Agyemang. Ainda assim, mesmo com os aspectos negativos, muitos jogadores estão elevando seu nível de jogo a novos patamares.

De titulares consagrados da seleção americana a aqueles que buscam uma chance tardia, estas são as estrelas americanas que estão se destacando nos clubes. Esta não é uma classificação dos melhores jogadores em geral, mas sim um retrato de quem está em melhor forma no momento. O GOAL analisa isso nesta seção recorrente, acompanhando o pulso dos talentos americanos em todo o mundo...