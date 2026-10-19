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San Diego WaveGetty Images
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Ranking de forças da NWSL: San Diego Wave sobe ao 1º lugar, Washington Spirit adia a festa do Gotham pelo Shield e Seattle Reign aumenta suas chances de ir aos playoffs

NWSL

O NWSL Shield ainda está em disputa: mais um fim de semana de jogos da NWSL classifica algumas equipes para os playoffs, mas elimina várias outras.

O Seattle Reign FC aumentou suas chances de chegar aos playoffs com uma vitória por 3 a 1 sobre o Chicago Stars e subiu para a última posição que garante vaga na pós-temporada da NWSL, enquanto a temporada regular entra na reta final.

Após uma breve pausa para jogos de seleções, a liga voltou com mais equipes consolidando suas posições nos playoffs, enquanto outras viram suas chances diminuírem. O Washington Spirit garantiu sua vaga na pós-temporada com uma vitória convincente sobre o Gotham FC. Mesmo com Ashley Sanchez, líder na disputa pela Chuteira de Ouro, o North Carolina Courage perdeu por 2 a 1 para o San Diego e saiu da zona de classificação para os playoffs.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC e Chicago Stars estão oficialmente fora da disputa por uma vaga na pós-temporada. Mas o NWSL Shield ainda não tem dono e, com vagas nos playoffs em aberto, ainda há muito em jogo.

Depois de mais um fim de semana movimentado, a GOAL classifica as 16 equipes...

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Posição anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Seattle Reign

    Consequências: O Chicago perdeu mais uma partida. Embora o resultado não tenha mudado muita coisa para o Stars, que está fora dos playoffs há bastante tempo, ajudou o Seattle a conquistar a 8ª posição. O Chicago marcou um gol graças ao primeiro de Simone Charley pelo Stars.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    15Racing Louisville

    Posição anterior: 15

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Boston Legacy

    Consequências: O Racing Louisville parece desmotivado. Suas chances de chegar aos playoffs podem ter acabado, mas ainda há algo pelo que lutar. Kayla Fischer colocou o Racing em vantagem aos 22 minutos, mas, depois disso, o time passou o restante da partida correndo atrás do Boston, que marcou duas vezes no segundo tempo para completar a virada.

  • Bay FCScoreplay

    14Bay FC

    Posição anterior: 14

    Resultado: Empatou em 2 a 2 com o Portland Thorns

    Consequências: O confronto do Bay FC com o Portland Thorns era o jogo para acompanhar neste fim de semana. Apesar de ter sido eliminado na 23ª rodada, o Bay jogou como se suas chances de classificação para os playoffs ainda estivessem em jogo. Caroline Conti e Kennedy Fuller marcaram um gol cada e ajudaram o Bay a conquistar um ponto.

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  • imago-sport-1075445294.jpgZUMA Press Wire

    13Houston Dash

    Classificação anterior: 13

    Resultado: Perdeu por 2 a 1 para o Orlando Pride

    Consequências: O Dash deixou escapar três pontos contra o Orlando Pride, depois de já ter sido eliminado da disputa por uma vaga nos playoffs na 24ª semana. Danielle Colaprico marcou para o Houston, mas seu gol não foi suficiente para evitar a derrota.

  • Boston Legacy celebrateGetty

    12Boston Legacy

    Posição anterior: 14

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Racing Louisville

    Consequências: Boston Legacy e Racing Louisville já não tinham chances de chegar aos playoffs. Restava saber quem estava mais disposto a competir e, desta vez, foi o Boston. Amanda Gutierres e Deja Davis marcaram os gols do Boston.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Posição anterior: 11

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Houston Dash

    Desdobramentos: O Orlando Pride precisava de uma vitória, e o gol de pênalti de Luana e o primeiro gol de Solai Washington na NWSL garantiram o resultado. Mas, mesmo com os três pontos, o Pride não tem mais chances de chegar aos playoffs.

  • Denver SummitGetty Images

    10Denver Summit

    Posição anterior: 9

    Resultado: Derrota por 3 a 2 para o Angel City FC

    Consequências: O Denver Summit teve dificuldades para encontrar uma solução defensiva contra um Angel City em grande fase. Embora Melissa Kössler e Lindsey Heaps tenham marcado para a equipe do Colorado, o time acabou sofrendo três gols em rápida sequência depois de abrir 1 a 0 no placar.

  • Croix BethuneGetty Images

    9Kansas City Current

    Posição anterior no ranking: 10

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o Utah Royals

    Impacto: O Kansas City Current está encontrando seu melhor futebol justamente no momento decisivo. Os dois gols de Haley Hopkins fizeram a diferença contra o Utah Royals, e agora o Current está na quarta posição da classificação, com 47 pontos.

  • Utah RoyalsGetty Images

    8Utah Royals

    Posição anterior: 4º

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Kansas City Current

    Consequências: O Utah Royals pareceu atordoado pelo Current, que não conseguiu responder aos dois gols de Hopkins. O Royals ainda está em situação confortável na disputa por uma vaga nos playoffs: ocupa atualmente o sexto lugar, com 46 pontos.

  • Angel City FCGetty Images

    7Angel City

    Posição anterior: 7

    Resultado: Venceu o Denver Summit por 3 a 2

    Consequências: O Angel City é um daqueles times que subiram discretamente na classificação. O clube de Los Angeles agora ocupa o quinto lugar na liga após marcar três gols contra o Denver.  Sveindís Jónsdóttir, Taylor Suarez e Ally Sentnor marcaram em um intervalo de 11 minutos, antes de o Denver responder com seu segundo gol.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Posição anterior: 6

    Resultado: empate por 2 a 2 com o Bay FC

    Consequências: Este confronto parece estar se tornando uma rivalidade, com as duas equipes e suas torcidas lotando o estádio. As jogadoras também correspondem à importância da partida, elevando a intensidade das divididas e atacando o gol com ainda mais determinação. Morgan Weaver, do Thorns FC, marcou um golaço logo no início, mas o Bay FC conseguiu fazer dois gols antes de Caiya Hanks salvar o dia e garantir um ponto para o Thorns fora de casa.

  • Seattle Reign FCGetty Images

    5Seattle Reign

    Posição anterior: 8

    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Chicago Stars

    Consequências: O Seattle Reign precisava de uma vitória, e esta foi perfeita para ajudar a equipe a garantir a oitava colocação na tabela do campeonato. Maddie Mercado, do Reign FC, marcou dois gols na vitória, e Nérilia Mondésir também balançou as redes.

  • North Carolina CourageGetty Images

    4North Carolina Courage

    Posição anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o San Diego Wave

    Consequências: O North Carolina Courage vem flertando com a linha de classificação para os playoffs há semanas e agora está do lado de fora. A derrota por 2 a 1 para o San Diego fez o time cair para a nona posição, apenas uma partida depois de a vitória por 1 a 0 sobre o Seattle tê-lo levado ao oitavo lugar. Com a temporada chegando ao fim, resta cada vez menos tempo para transformar a esperança de classificação em uma vaga na pós-temporada.

  • Trinity RodmanGetty Images

    3Washington Spirit

    Classificação anterior: 4

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Gotham FC

    Consequências: O Washington Spirit garantiu vaga nos playoffs, e conquistar a classificação contra o rival da Costa Leste, o Gotham FC, tornou a vitória ainda mais especial. O primeiro gol de Lucia Di Guglielmo na NWSL decidiu o confronto.

  • Gotham FCGetty Images

    2Gotham FC

    Posição anterior: 1

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Washington Spirit

    Consequências: O Gotham tinha a chance de garantir o Shield, mas uma perda de bola custosa fez a equipe sair de campo sem pontos fora de casa e adiou a comemoração. A vaga nos playoffs está garantida, mas o resultado foi frustrante com o troféu ao alcance.

  • Melanie BarcenasGetty Images

    1San Diego Wave

    Posição anterior: 2

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o North Carolina Courage

    Consequências: O San Diego Wave ampliou sua sequência de vitórias para quatro jogos, com gols de Melanie Barcenas e Trinity Byars. Byars chegou a 11 gols na temporada, a maior marca de uma jogadora do Wave desde Alex Morgan, em 2022.