O Seattle Reign FC aumentou suas chances de chegar aos playoffs com uma vitória por 3 a 1 sobre o Chicago Stars e subiu para a última posição que garante vaga na pós-temporada da NWSL, enquanto a temporada regular entra na reta final.
Após uma breve pausa para jogos de seleções, a liga voltou com mais equipes consolidando suas posições nos playoffs, enquanto outras viram suas chances diminuírem. O Washington Spirit garantiu sua vaga na pós-temporada com uma vitória convincente sobre o Gotham FC. Mesmo com Ashley Sanchez, líder na disputa pela Chuteira de Ouro, o North Carolina Courage perdeu por 2 a 1 para o San Diego e saiu da zona de classificação para os playoffs.
Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC e Chicago Stars estão oficialmente fora da disputa por uma vaga na pós-temporada. Mas o NWSL Shield ainda não tem dono e, com vagas nos playoffs em aberto, ainda há muito em jogo.
Depois de mais um fim de semana movimentado, a GOAL classifica as 16 equipes...