Ranking de força para a Copa do Mundo de 2026: Inglaterra e Espanha seguem rumos opostos, enquanto Lionel Messi, que vem quebrando recordes, mantém a defesa do título da Argentina bem encaminhada

Quatro seleções — México, Estados Unidos, Alemanha e Argentina — já garantiram a liderança de seus grupos, enquanto outras 14 somaram pelo menos quatro pontos, o que significa que mais da metade das vagas nas oitavas de final já estão definidas. No entanto, ainda há muito em jogo na terceira rodada de partidas, com uma disputa acirrada pelas últimas vagas nas oitavas de final, enquanto jogadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland continuam na briga pela Chuteira de Ouro.

Mas quem parece ter mais chances de levantar o troféu mais famoso do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? O GOAL classifica as chances de todas as 43 seleções cujas esperanças ainda estão vivas na América do Norte...

Atualização anterior: 18 de junho de 2026. Seleções eliminadas na 2ª rodada: Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.