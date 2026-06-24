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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

Traduzido por

Ranking de força para a Copa do Mundo de 2026: Inglaterra e Espanha seguem rumos opostos, enquanto Lionel Messi, que vem quebrando recordes, mantém a defesa do título da Argentina bem encaminhada

Power rankings
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Áustria
Curaçao
Suécia
Tchéquia
Bósnia e Herzegovina
RD Congo
Iraque
Especiais e Opinião

As duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 já foram disputadas, e o torneio continua proporcionando muitos momentos emocionantes. Apesar da falta de confrontos de destaque no papel, devido ao novo formato ampliado, o drama não tem faltado, com todos os grandes nomes representando seus respectivos países no maior palco do futebol.

Quatro seleções — México, Estados Unidos, Alemanha e Argentina — já garantiram a liderança de seus grupos, enquanto outras 14 somaram pelo menos quatro pontos, o que significa que mais da metade das vagas nas oitavas de final já estão definidas. No entanto, ainda há muito em jogo na terceira rodada de partidas, com uma disputa acirrada pelas últimas vagas nas oitavas de final, enquanto jogadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland continuam na briga pela Chuteira de Ouro.

Mas quem parece ter mais chances de levantar o troféu mais famoso do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? O GOAL classifica as chances de todas as 43 seleções cujas esperanças ainda estão vivas na América do Norte...

Atualização anterior: 18 de junho de 2026. Seleções eliminadas na 2ª rodada: Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Iraque ⬆️

    O Iraque já sabia que teria uma tarefa difícil no confronto de segunda-feira à noite contra a França, mas as coisas não poderiam ter corrido muito pior para Graham Arnold e seus jogadores. É verdade que o placar de 3 a 0 não foi, de forma alguma, vergonhoso, mas foi extremamente frustrante, já que a equipe estava, na verdade, jogando bem quando uma confusão defensiva chocante em um tiro de meta levou Kylian Mbappé a ampliar a vantagem da França.

    Pior ainda, o Iraque parece que não poderá contar com o capitão Aymen Hussein para o confronto decisivo contra o Senegal, depois que seu principal atacante foi forçado a sair de campo devido a uma lesão no primeiro tempo da partida na Filadélfia. Assim, é difícil enxergar qualquer chance de recuperação para a equipe de Arnold neste momento.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Uzbequistão ⬇️

    A seleção do Uzbequistão, comandada por Fabio Cannavaro, teve um bom desempenho em sua tão esperada estreia no torneio contra a Colômbia, apesar de ter sofrido uma derrota por 3 a 1, mas não conseguiu dar continuidade a esse desempenho ao enfrentar Portugal na terça-feira, quando foi goleada por 5 a 0 em Houston.

    Assim, embora ainda não estejam matematicamente eliminados, o saldo de gols dos “Lobos Brancos” significa que eles terão que golear a República Democrática do Congo para terem alguma esperança de se classificar como uma das melhores equipes em terceiro lugar.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Catar ⬇️

    Depois da euforia de conquistar um ponto contra a Suíça na estreia na Copa do Mundo, veio a decepção de sofrer uma goleada contra o Canadá pelo Catar. Os anfitriões de 2022 jogaram muito mal durante a humilhante derrota por 6 a 0 em Vancouver, mas a reação deles ao fato de Assim Madibo ter quebrado a perna de Ismael Kone foi ainda pior, com vários jogadores que nem estavam em campo tentando defender o indefensável. O técnico Julen Lopetegui chegou a entrar em confronto com seu homólogo canadense, Jess Marsch, após o apito final.

    Surpreendentemente, o Catar ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final, mas até mesmo vencer a Bósnia e Herzegovina parece fora do alcance de uma equipe desesperadamente limitada, agora sem dois titulares: Madibo e Homam Ahmed, que também foi expulso contra o Canadá por uma falta profissional.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curaçao ⬆️

    A menor nação — tanto em tamanho quanto em população — a chegar à Copa do Mundo, Curaçao sabia que teria uma tarefa difícil pela frente, e foi exatamente o que aconteceu em sua estreia contra a Alemanha, tetracampeã mundial: a equipe de Dick Advocaat sofreu uma goleada implacável, levando sete gols em Houston.

    No entanto, a pequena nação caribenha demonstrou uma determinação extraordinária para se recuperar e conquistar um ponto contra o Equador, com a atuação do goleiro Eloy Room sendo uma das mais heróicas da história recente do torneio. A classificação por meio de uma vitória sobre a Costa do Marfim é improvável, mas Curaçao já pode se orgulhar imensamente de seus esforços.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39África do Sul ⬆️

    A África do Sul parecia estar totalmente fora da competição após a primeira rodada. Além de ter sido derrotada por 2 a 0 pelo México, a equipe de Hugo Broos também teve dois jogadores expulsos no Azteca: Yaya Sithole e Themba Zwane receberam cartões vermelhos diretos.

    No entanto, os sul-africanos demonstraram um notável espírito de luta ao conquistarem um ponto contra a República Tcheca na partida seguinte, graças a um pênalti convertido por Teboho Mokoena aos 83 minutos, antes de surpreenderem a Coreia do Sul em Guadalupe com um único gol marcado por Thapelo Maseko no segundo tempo.

    Com isso, a Bafana Bafana se classificou para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história e agora tem chances reais de chegar às oitavas de final, já que enfrentará o Canadá, time nada intimidador, em Inglewood, nas oitavas de final.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Nova Zelândia ⬆️

    A Nova Zelândia, considerada a seleção com a pior classificação na Copa do Mundo segundo a FIFA, tem se saído muito bem até agora e deve estar frustrada por ter conquistado apenas um único ponto nas duas primeiras partidas. A equipe desperdiçou duas vezes a vantagem e empatou com o Irã na estreia, antes de voltar a abrir o placar contra o Egito, mas acabou desmoronando no segundo tempo e perdendo por 3 a 1.

    Os All Whites enfrentam, portanto, um grande desafio para chegar às oitavas de final, embora a equipe de Darren Bazeley acredite que pode derrotar uma Bélgica em baixa na última partida e garantir sua vaga entre as 32 melhores.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Arábia Saudita ⬇️

    Durante grande parte da partida contra o Uruguai, parecia que a Arábia Saudita iria conseguir mais uma vitória surpreendente em sua estreia na Copa do Mundo, mas acabou sofrendo o empate a 10 minutos do fim. Ainda assim, a equipe de Georgios Donis deveria ter entrado com bastante confiança no confronto contra a Espanha, mas foi completamente dominada, sofrendo três gols em apenas 24 minutos, o que resultou na derrota por 4 a 0 para a La Roja.

    Ainda assim, a primeira colocação na fase de eliminatórias continua ao seu alcance, já que uma vitória sobre Cabo Verde na terceira rodada provavelmente será suficiente para garantir uma vaga entre os 32 melhores. Donis espera que sua equipe tenha um desempenho mais parecido com o que apresentou contra o Uruguai do que com o desastroso jogo contra a Espanha.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Equador ⬇️

    O Equador chegou a este torneio como um possível azarão, graças à sua defesa impressionantemente sólida, embora houvesse dúvidas quanto à sua capacidade de marcar gols, já que empatou em 0 a 0 cinco das seis últimas partidas das eliminatórias. E essas preocupações se confirmaram: após uma derrota nos acréscimos para a Costa do Marfim, a “La Tri” não conseguiu encontrar uma maneira de superar Curaçao e, assim, soma apenas um ponto nas duas primeiras partidas.

    Ainda não está tudo perdido, já que uma vitória sobre a Alemanha ainda garantiria ao Equador uma vaga nas oitavas de final. E embora isso possa parecer improvável, considerando o que vimos até agora, a equipe de Julian Nagelsmann não tem mais nada a disputar, já que garantiu a liderança do Grupo E, e, portanto, pode poupar seus principais jogadores, dando potencialmente aos adversários da América do Sul uma chance de avançar.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguai ⬇️

    Como costuma acontecer em seus diversos trabalhos como técnico, a passagem de Marcelo Bielsa pelo comando da seleção do Uruguai pode estar prestes a terminar de forma catastrófica, após a equipe não ter conseguido vencer nem a Arábia Saudita nem Cabo Verde nos dois primeiros jogos. Em ambas as ocasiões, a La Celeste teve chances de transformar os empates em vitórias, mas a falta de compostura e alguns erros individuais acabaram custando caro.

    Ainda não está tudo perdido, e até mesmo um empate contra a Espanha na última partida da fase de grupos pode ser suficiente para garantir a classificação do Uruguai para as oitavas de final. No entanto, considerando os adversários enfrentados até agora, é legítimo questionar por que Bielsa e seus jogadores ainda não garantiram a classificação antes de enfrentarem os campeões europeus.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34República Tcheca ⬇️

    Esta Copa do Mundo está se tornando uma grande decepção para a Tchequia, que está desperdiçando sua oportunidade apesar de estar de volta ao maior palco do futebol pela primeira vez em 20 longos anos. A equipe não conseguiu manter a vantagem pela segunda vez em dois jogos no empate com a África do Sul, e isso provavelmente será sua ruína.

    A derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul na partida anterior já a havia colocado em desvantagem, e depois de não conseguir superar a Bafana Bafana em um jogo que era imperdível, a seleção agora enfrenta a difícil tarefa de ter que derrotar o México, que está em grande fase, em seu próprio território para ter alguma chance de se classificar para as oitavas de final.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Cabo Verde ⬆️

    A história mais inspiradora do torneio até agora: Cabo Verde chegou ao Grupo H como suposto azarão, mas já conquistou pontos contra Espanha e Uruguai, graças a duas atuações heróicas da pequena nação africana. O futebol que a equipe apresentou em Miami no domingo foi emocionante, e conquistou os corações dos torcedores em todo o mundo.

    Agora, a equipe se encontra em uma posição em que até mesmo um empate contra a Arábia Saudita pode ser suficiente para levá-la às oitavas de final, enquanto uma vitória certamente garantiria a classificação — e não apenas como uma das equipes terceiras colocadas com melhor desempenho. Do jeito que as coisas estão indo, poucos apostariam contra Cabo Verde agora.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32República Democrática do Congo ↔️

    A República Democrática do Congo ficou, compreensivelmente, desanimada com a derrota por 1 a 0 para a Colômbia, em Guadalajara. Assim como haviam feito no surpreendente empate contra Portugal na primeira rodada, os Leopardos se empenharam ao máximo para frustrar os adversários e estavam a menos de 15 minutos de conquistar mais um ponto valioso quando Lionel Mpasi foi surpreendido por um chute desviado de Daniel Muñoz.

    Na verdade, porém, a derrota mudou muito pouco para a República Democrática do Congo. Chegar às oitavas de final sempre foi seu objetivo, e tudo o que precisam fazer para isso é vencer o Uzbequistão na última partida da fase de grupos. Nada pode ser dado como certo, já que os jogadores de Fábio Cannavaro ainda podem terminar em terceiro lugar, mas pode-se ter certeza de que os congoleses teriam aceitado esse cenário de bom grado antes do início da Copa do Mundo.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bósnia e Herzegovina ↔️

    Antes da vitória por 3 a 1 sobre o Catar na quarta-feira, a Bósnia e Herzegovina não vencia uma partida nos 90 minutos desde novembro passado. No entanto, a pequena nação balcânica, que derrotou o País de Gales e a Itália nos pênaltis nas repescagens da Copa do Mundo, está agora classificada para a fase eliminatória pela primeira vez na história, como uma das melhores terceiras colocadas.

    Obviamente, a equipe terá um desafio difícil nas oitavas de final, onde enfrentará XXX, mas a equipe de Sergej Barbarez é, sem dúvida, capaz de frustrar adversários mais fortes e, com o ponta Kerim Alajbegovic, de 18 anos, conta com um verdadeiro trunfo, como ele provou com seu maravilhoso gol individual contra o Catar.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Senegal ⬇️

    O Senegal sabia que havia recebido um sorteio difícil ao ser colocado no Grupo I ao lado da França e da Noruega, e isso se confirmou para a equipe de Pape Thiaw após duas derrotas consecutivas em Nova Jersey. Em ambas as ocasiões, os Leões de Teranga desperdiçaram oportunidades de mudar o rumo das partidas, mas acabaram sendo derrotados por Kylian Mbappé e Erling Haaland, respectivamente.

    Ainda não está tudo perdido, e uma vitória convincente sobre o Iraque ainda pode garantir ao Senegal uma vaga nas oitavas de final, embora haja também a possibilidade de que a equipe seja eliminada antes mesmo de entrar em campo em Toronto, caso os resultados nos outros grupos não sejam favoráveis.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Irã ⬆️

    O tratamento dado ao Irã nesta Copa do Mundo — causado pela influência chocante que os co-anfitriões, os Estados Unidos, tiveram permissão para exercer sobre uma seleção proveniente de uma nação que eles acabaram de parar de bombardear — foi nada menos que vergonhoso. E, nessas circunstâncias, o fato de o Irã ter conseguido empates contra a Nova Zelândia e, principalmente, contra a Bélgica, deve ser elogiado como uma das conquistas de todo o torneio.

    Embora possa haver um certo tom de decepção por não terem conseguido tirar o máximo proveito do fato de a Bélgica ter jogado o último quarto de hora do empate sem gols com 10 jogadores, o Irã continua bem vivo no Grupo G e sabe que uma vitória sobre o Egito o levaria, milagrosamente, às oitavas de final. Que conto de fadas isso seria!

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28Escócia ↔️

    Até que ponto a Escócia vai se arrepender de ter vencido o Haiti por apenas um gol? Embora a “Tartan Army” tenha conseguido comemorar sua primeira vitória em uma Copa do Mundo em 36 anos, a diferença de gols a colocou em risco de eliminação após a derrota subsequente para o Marrocos na segunda rodada.

    Assim, embora a equipe de Steve Clarke ainda possa passar da fase de grupos pela primeira vez na história, mesmo que perca para o Brasil, apenas uma derrota por uma diferença mínima para a Seleção seria suficiente. É claro que eles poderiam conquistar o ponto de que provavelmente precisam, mas a diferença de qualidade torna esse cenário improvável.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Suécia ⬇️

    O que diabos devemos pensar da Suécia agora?! Uma seleção que se classificou para a Copa do Mundo pela porta dos fundos estreou na fase final com uma impressionante vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, mas acabou sendo derrotada pelo mesmo placar pela Holanda no sábado.

    O técnico Graham Potter considerou que o placar não refletiu de forma justa o que aconteceu em Houston, e os escandinavos definitivamente tiveram azar ao chegar ao intervalo perdendo por dois gols, depois de terem sido a melhor equipe no segundo “quarto”. No entanto, embora Alexander Isak tenha mais uma vez se mostrado animado e combinado bem com Viktor Gyokeres, a defesa instável da Suécia pode ser exposta novamente por uma forte seleção japonesa, o que significa que a classificação continua totalmente em aberto.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Austrália ⬇️

    A Austrália chegou, de forma surpreendente, às oitavas de final em 2022, e os Socceroos ainda têm boas chances de chegar novamente à fase eliminatória, apesar da atuação decepcionante na derrota para os Estados Unidos, em Seattle, na sexta-feira. Os Socceroos mal conseguiram incomodar os co-anfitriões, voltando à realidade após a vitória surpreendente sobre a Turquia.

    Esses três pontos significam que um empate contra o Paraguai provavelmente garantirá a classificação da equipe de Tony Popovic e, como seus adversários estão na mesma situação, talvez não haja muito espetáculo quando os dois times se enfrentarem em São Francisco na quinta-feira!...

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguai ⬆️

    Disputando sua primeira Copa do Mundo desde 2010, a campanha do Paraguai parecia ter chegado ao fim antes mesmo de realmente começar, após a goleada sofrida contra os co-anfitriões, os Estados Unidos; no entanto, a seleção se recuperou de forma impressionante ao marcar logo no início contra a Turquia e, em seguida, conseguiu manter sua vantagem mínima, apesar da expulsão de Miguel Almiron pouco antes do intervalo, em circunstâncias bizarras.

    Almirón certamente fará falta na última partida da fase de grupos do Paraguai contra a Austrália, mas, como ambas as seleções sabem que um empate provavelmente garantirá a classificação, a seleção sul-americana talvez não precise estar no seu melhor para dar conta do recado, se é que você nos entende...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Coreia do Sul ⬇️

    A Coreia do Sul poderia — e, na verdade, deveria — ter conquistado pelo menos um ponto no confronto da segunda rodada contra o México. A equipe foi ligeiramente superior em uma partida bastante fraca em Guadalajara, mas saiu de mãos vazias devido a um erro catastrófico de Kim Seung-Gyu, cuja falha deixou Luis Romo diante do gol vazio.

    Os coreanos também perderam uma chance gloriosa de empatar nos minutos finais, quando Cho Gue-Sung cabeceou direto para Raul Rangel de dentro da pequena área. Ainda assim, a vaga nas oitavas de final está ao alcance dos jogadores de Hong Myung-bo, que devem vencer facilmente a África do Sul em sua última partida da fase de grupos.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Bélgica ⬇️

    O ponta do Manchester City, Jeremy Doku, admitiu já em novembro que a Bélgica “não foi boa o suficiente em um grande número de partidas” nas eliminatórias; portanto, seu desempenho irregular na Copa do Mundo até agora não tem sido nenhuma surpresa. Os Diabos Vermelhos foram péssimos no primeiro tempo contra o Egito antes de se recuperarem e garantirem um empate, e não foram muito melhores durante o empate sem gols com o Irã no domingo.

    A falta de preparo físico de Romelu Lukaku significa que não se pode contar com ele para produzir além de breves momentos de brilho, enquanto a falta de qualidade ao redor de Kevin De Bruyne está fazendo com que o ex-jogador do Manchester City tente fazer tudo sozinho. A equipe de Rudi Garcia ainda deve avançar para as oitavas de final, enquanto se prepara para uma partida decisiva contra a Nova Zelândia, mas chegar muito mais longe a partir daí parece improvável neste momento.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Argélia ⬆️

    Após uma ausência de 12 anos, a Argélia voltou à Copa do Mundo com grande otimismo após derrotar a Holanda em um de seus amistosos pré-torneio, mas acabou voltando à realidade em sua estreia contra a Argentina. No entanto, a equipe de Vladimir Petkovic conseguiu se recuperar ao superar o fato de ter ficado atrás no placar contra a Jordânia, virando o jogo e garantindo uma vitória por 2 a 1 que mantém vivas suas esperanças de avançar para a fase eliminatória.

    A última partida da fase de grupos contra a Áustria será decisiva, embora um empate possa muito bem ser suficiente para levar ambas as seleções às oitavas de final. Como estão no último grupo a chegar ao fim, as “Raposas do Deserto” saberão exatamente o que precisam quando chegar a hora do pontapé inicial em Kansas City, no sábado.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Gana ⬆️

    Carlos Queiroz assumiu o cargo de técnico de Gana apenas em abril, mas o ex-técnico de Portugal e do Irã tem feito maravilhas com as Estrelas Negras, que, após a vitória no último suspiro sobre o Panamá, conseguiram um empate de 0 a 0 mais do que honroso contra a Inglaterra. Ainda sem sofrer nenhum gol, a equipe de Queiroz tem se mostrado extremamente difícil de ser vencida e já praticamente garantiu sua vaga nas oitavas de final.

    Ela pode até mesmo liderar o Grupo L se conseguir garantir uma vitória sobre a Croácia na terceira rodada e, dada a resiliência demonstrada até agora, Gana deve acreditar em suas chances de causar mais uma surpresa.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Áustria ⬇️

    A Áustria pode ter sido derrotada pela Argentina na segunda-feira, mas houve muitos aspectos positivos que Ralf Rangnick pode tirar da partida em Dallas. Sua equipe jogou com muita agressividade e pressionou pelo empate até os últimos segundos do tempo de acréscimo.

    Por isso, estamos extremamente confiantes de que os austríacos conseguirão o resultado de que precisam em sua última partida da fase de grupos, contra a Argélia, para avançarem para as oitavas de final como segundos colocados do Grupo J — mesmo que haja preocupações contínuas com a falta de um verdadeiro poder de finalização no ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Croácia ⬆️

    A Croácia simplesmente precisava derrotar o Panamá para retomar o rumo em sua campanha na Copa do Mundo, após a derrota na estreia para a Inglaterra. E conseguiu isso graças a um gol no segundo tempo do reserva Ante Budimir. No entanto, a forma como ocorreu a vitória por 1 a 0 em Toronto não fez absolutamente nada para dissipar os temores de que este seja um torneio muito difícil para Luka Modric e seus companheiros veteranos.

    O lendário meio-campista fez uma partida razoável em sua 200ª atuação pela seleção, mas a Croácia apresentou um desempenho fraco no geral e precisou de grandes defesas de Dominik Livakovic para garantir a vitória contra uma das seleções mais fracas do torneio. Consequentemente, será necessária uma melhora significativa contra Gana para que a seleção que ficou em terceiro lugar no Catar 2022 evite uma eliminação embaraçosa na fase de grupos desta vez.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Egito ⬆️

    O Egito esperou muito tempo pela sua primeira vitória na Copa do Mundo, por isso a alegria que marcou a vitória sobre a Nova Zelândia em Vancouver foi compreensível. Como era de se esperar, Mohamed Salah esteve no centro de tudo, com o ícone do futebol egípcio marcando um gol e dando uma assistência durante a virada de sua equipe no segundo tempo.

    Os Faraós agora também sonham em chegar longe na competição. Uma vitória sobre o Irã na terceira rodada garantirá a liderança do Grupo G, enquanto até mesmo um empate pode ser suficiente para que eles traçem um caminho mais tranquilo nas oitavas de final.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Canadá ⬆️

    Primeiro, a má notícia: o Canadá não disputará mais nenhuma partida da Copa do Mundo de 2026 em casa, após perder por 2 a 1 para a Suíça em Vancouver. Os canadenses precisavam apenas de um empate para terminar em primeiro lugar no Grupo B, mas deixaram para agir muito tarde para ter uma chance real contra uma seleção suíça sólida, mas nada espetacular.

    Mas eis a boa notícia. Embora o Canadá agora tenha que viajar para os Estados Unidos para a fase de 32, seu adversário em Inglewood será a África do Sul, surpreendente vice-campeã do Grupo A, e uma equipe que os jogadores de Jesse Marsch devem estar confiantes em derrotar — especialmente se Alphonso Davies estiver finalmente apto para disputar a fase final.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Costa do Marfim ↔️

    A Costa do Marfim não poderia ter passado por emoções mais contrastantes ao final de suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo. Os Elefantes marcaram um gol decisivo aos 90 minutos na estreia do torneio contra o Equador, mas ficaram de coração partido após o gol de Deniz Undav nos acréscimos pela Alemanha, em Houston.

    Foi um golpe particularmente difícil de engolir para os marfinenses, já que desperdiçaram várias boas oportunidades de conquistar os três pontos antes de saírem de mãos vazias. Ainda assim, uma vitória sobre Curaçao garantirá à equipe de Emerse Fae a classificação para as oitavas de final como vice-campeã do grupo.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Suíça ⬆️

    Após um empate embaraçoso na estreia contra o Catar, em que a Suíça foi punida por sua falta de eficiência, os gols finalmente começaram a sair para os jogadores de Murat Yakin nos minutos finais da vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina na segunda rodada, graças aos reservas Johan Manzambi e Ruben Vargas.

    Como era de se esperar, os dois foram promovidos ao time titular para o confronto desta quarta-feira contra o Canadá, e ambos voltaram a balançar as redes na vitória da Suíça sobre os co-anfitriões, garantindo a liderança do Grupo B e, assim, marcando um confronto com XXX em Vancouver que eles realmente devem vencer.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Colômbia ⬆️

    O objetivo da Colômbia antes do torneio era claro: vencer os dois primeiros jogos para garantir a classificação antes de enfrentar Portugal, favorito ao título do Grupo K. Os jogadores de Néstor Lorenzo alcançaram essa meta ao dar continuidade à vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão com uma vitória por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, graças a um único gol do lateral Daniel Muñoz, que, de forma bastante surpreendente, tem sido a principal opção ofensiva da equipe no torneio até o momento.

    Consequentemente, a Colômbia está agora em uma posição ainda melhor do que o previsto, já que precisa apenas evitar a derrota contra Portugal para avançar como líder do grupo. É claro que isso será mais fácil dizer do que fazer contra Cristiano Ronaldo e companhia, que encontraram seu ritmo na goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão, mas a pressão sobre Luis Díaz e companhia diminuiu bastante, e eles têm talento mais do que suficiente para explorar as oportunidades de contra-ataque que uma Seleção desesperada provavelmente lhes oferecerá em Miami. 

  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    13México ⬆️

    A campanha do México no torneio realmente não poderia estar indo melhor. Depois de garantir a liderança do Grupo A ao vencer suas duas primeiras partidas, contra a África do Sul e a Coreia do Sul, o técnico Javier Aguirre pôde fazer rodízio no time para a última partida do El Tri, contra a República Tcheca.

    Apesar das mudanças, o México conseguiu manter seu aproveitamento de 100% — e não sofrer gols pela terceira partida consecutiva — em mais uma noite emocionante no Azteca, na qual Mateo Chávez marcou seu primeiro gol pela seleção, o jovem Gilberto Mora impressionou no meio-campo e o goleiro veterano Guillermo Ochoa alcançou a marca histórica de seis participações em finais de Copa do Mundo.

    Conclusão: o México ganhou um grande impulso ao entrar na fase eliminatória e tem chances reais de chegar às quartas de final, já que também disputará sua partida das oitavas de final no Azteca caso derrote XXX nas oitavas de final.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Estados Unidos ⬆️

    Que começo para os Estados Unidos! Os co-anfitriões provavelmente não poderiam ter sonhado com um resultado melhor em sua estreia, já que derrotaram o Paraguai com facilidade em Los Angeles e, em seguida, conquistaram uma vitória dominante — embora um pouco menos contundente — sobre a Austrália em Seattle.

    A condição física de Christian Pulisic continuará sendo uma preocupação até que ele volte ao time, mas Mauricio Pochettino agora conta com a vantagem de um jogo que é basicamente um amistoso no meio do torneio contra a Turquia, já eliminada, na quinta-feira, depois que os EUA garantiram a liderança do Grupo D com uma rodada de antecedência. Espere, portanto, uma rotação no time, já que algumas das estrelas terão um merecido descanso antes das oitavas de final.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japão ↔️

    Apesar das lesões de alguns jogadores importantes, o Japão era um dos grandes favoritos antes do torneio, e mostrou por quê ao se recuperar duas vezes para conquistar um ponto contra a Holanda, antes de arrasar com a Tunísia na segunda rodada, praticamente garantindo sua vaga entre os 32 melhores.

    Provavelmente, ainda será necessária uma vitória expressiva sobre a Suécia para que o time termine na liderança do Grupo F, mas, considerando o momento atual da equipe, não seria surpresa se os Samurais Azuis conseguissem o resultado de que precisam.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Países Baixos ↔️

    A Holanda finalmente entrou no ritmo da Copa do Mundo. Depois de apresentar um desempenho irregular no empate em 2 a 2 com o Japão — o que levou a críticas a Ronald Koeman por sua suposta postura negativa —, os holandeses se soltaram contra a Suécia, em Houston. 

    A decisão do técnico de escalar Brian Brobbey como titular valeu a pena de forma espetacular, com o atacante do Sunderland marcando dois gols nos primeiros 17 minutos. Denzel Dumfries mostrou exatamente por que o Real Madrid o contratou, com uma atuação dinâmica e decisiva pela lateral direita, enquanto Cody Gakpo silenciou seus críticos com dois gols e uma assistência. De repente, a Holanda parece uma seleção que não só deve liderar seu grupo ao derrotar o Equador na última partida, mas também causar sérios estragos na fase eliminatória. 

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Noruega ↔️

    Era de se esperar que a Noruega chegasse tão longe quanto Erling Haaland pudesse levá-la neste torneio e, a julgar pelos dois primeiros jogos, isso pode significar uma boa avançada na fase eliminatória. Haaland marcou quatro gols em suas duas primeiras partidas no torneio, somando à sua dupla contra o Iraque outra dupla contra o Senegal para garantir a classificação do Grupo I.

    Os escandinavos precisarão elevar um pouco mais o nível de jogo se quiserem derrotar a França e avançar como líderes do grupo; no entanto, da forma como o sorteio se configurou, enfrentar o segundo colocado do Grupo E — provavelmente a Costa do Marfim — não seria o pior cenário caso terminem em segundo lugar, atrás dos Bleus.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Marrocos ↔️

    Como admitiu o meio-campista Bilal El Khannouss, Marrocos esteve muito perto de pagar o preço pela falta de “humildade” na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti na quarta-feira. Os Leões do Atlas ficaram atrás no placar duas vezes no primeiro tempo de uma partida que esperavam vencer com facilidade e, assim, ter a chance de ultrapassar o Brasil e assumir a liderança do Grupo C pelo saldo de gols. No fim das contas, porém, Marrocos ficou apenas aliviado por ter saído de Atlanta com uma vitória.

    Terminar em segundo lugar significa que os semifinalistas que fizeram história há quatro anos agora terão de enfrentar XXX nas oitavas de final, e esse será um obstáculo difícil de superar. No entanto, o desempenho do Marrocos no empate em 1 a 1 com o Brasil na primeira rodada sugere que, quanto mais importante é a partida, melhor a equipe joga; e com Achraf Hakimi e Ismael Saibari em excelente forma, os norte-africanos aguardam ansiosos pelo jogo em Guadalupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    7Brasil ↔️

    Devido ao desempenho abaixo do esperado no empate da Seleção Brasileira com o Marrocos na primeira rodada, ainda não há um veredicto sobre a equipe de Carlo Ancelotti. No entanto, a Seleção está, sem dúvida, começando a ganhar impulso, após duas vitórias consecutivas por 3 a 0 sobre o Haiti e a Escócia.

    É verdade que o nível dos adversários foi baixo, mas houve muitos aspectos positivos que Ancelotti pôde extrair de ambas as partidas. Para começar, Vinicius Júnior não para de marcar gols, Matheus Cunha parece ser a resposta para a posição problemática do Brasil no ataque, enquanto Neymar, já recuperado, fez uma participação encorajadora contra os escoceses.

    XXX pode ser um adversário complicado nas oitavas de final, mas, depois de todo o pessimismo que cercava o Brasil no início do torneio, as coisas agora parecem estar melhorando para os pentacampeões.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portugal ↔️

    Após o decepcionante empate de Portugal com a República Democrática do Congo na estreia do Grupo K, a pergunta voltou a ser feita: será que a Seleção se sairia melhor sem Cristiano Ronaldo? Bem, contra o Uzbequistão, a equipe certamente ficou entusiasmada por ter o jogador de 41 anos liderando o ataque, já que Ronaldo marcou dois gols na vitória por 5 a 0 na terça-feira sobre os estreantes no torneio.

    Desafios mais difíceis estão por vir, começando pela Colômbia no sábado, mas com Ronaldo em plena forma, Portugal acredita ter um impulso positivo que poderá aproveitar rumo às oitavas de final.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Inglaterra ⬇️

    Pelo quarto torneio consecutivo, a Inglaterra seguiu uma vitória na estreia com um empate decepcionante, ao ser empatada pelo Gana na terça-feira, em uma atuação que sugeriu que a equipe de Thomas Tuchel pode ter dificuldades para romper defesas recuadas neste verão. A alegria trazida pela vitória sobre a Croácia logo se dissipou, e os Três Leões buscam melhorar no terço final do campo.

    Eles ainda devem liderar o Grupo L ao derrotar o Panamá no sábado, mas poucas seleções ficarão tremendo de medo com a perspectiva de enfrentar a Inglaterra mais adiante no torneio.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Alemanha ⬆️

    Após uma goleada de 7 a 1 sobre Curaçao, que não revelou muito sobre a verdadeira força da Alemanha, os jogadores de Julian Nagelsmann passaram por um teste sério às suas credenciais para a Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, inspirada por Yann Diomande, no sábado. Eles foram aprovados — mas por um triz.

    Os tetracampeões estavam perdendo por um gol no intervalo em Houston, mas as substituições de Nagelsmann viraram o jogo, com o super-reserva Deniz Undav marcando duas vezes, incluindo o gol da vitória nos acréscimos, que garantiu à Alemanha o controle total do Grupo E.

    No entanto, Nagelsmann deve estar preocupado com a incapacidade de sua equipe de não sofrer gols, já que desafios ainda mais difíceis aguardam na fase eliminatória. Também será fascinante ver se ele escalará Undav como titular contra o Equador, considerando que o atacante já marcou três gols em apenas 56 minutos em campo na América do Norte.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Espanha ⬆️

    Após a decepção, que beirou o constrangimento, do empate de 0 a 0 da Espanha com Cabo Verde na estreia da La Roja no torneio, a equipe voltou a mostrar sua verdadeira cara ao golear a Arábia Saudita, com Lamine Yamal retornando à escalação após se recuperar de uma lesão e marcando um gol. Mikel Oyarzabal também respondeu aos críticos, colocando os campeões europeus no caminho certo para uma vaga nas oitavas de final.

    O adversário nas oitavas de final dependerá do resultado da última partida da fase de grupos contra o Uruguai, já que uma vitória provavelmente significaria evitar a Argentina na primeira rodada das eliminatórias.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2França ↔️

    Kylian Mbappé está claramente decidido a fazer valer sua presença na Copa do Mundo de 2026. O astro do Real Madrid marcou sua segunda dupla consecutiva na vitória de 3 a 0 sobre o Iraque, na segunda-feira, mantendo-se na cola de Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro, enquanto Ousmane Dembélé finalmente marcou em um grande torneio internacional — graças, em grande parte, a Michael Olise, que já soma três assistências na América do Norte.

    No entanto, embora o ataque da França seja formidável, a equipe de Didier Deschamps não impressionou tanto assim na Filadélfia, mesmo antes do atraso de duas horas causado pela tempestade. Ainda assim, o emocionante jogo decisivo da fase de grupos contra a Noruega, na sexta-feira, deve nos dizer tudo o que precisamos saber sobre os Bleus — e suas chances de chegar à terceira final consecutiva.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    1Argentina ↔️

    A notícia realmente boa para a Argentina é que Lionel Messi parece capaz de levar seu país a uma segunda Copa do Mundo consecutiva sozinho. A única má notícia é que ele talvez tenha que fazer isso!

    Lionel Scaloni, obviamente, montou sua equipe para tirar o máximo proveito do fato de ainda contar com o maior jogador da história do futebol, que completa 39 anos hoje. Nesse sentido, não é surpresa que Messi já tenha marcado cinco gols, incluindo os dois contra a Áustria. 

    A preocupação, porém, é que ninguém mais conseguiu marcar nem mesmo um gol. Ainda há tempo de sobra, no entanto, para que alguém como Lautaro Martínez ou Julián Álvarez entre em grande fase, e se um deles conseguir, vai ser difícil parar os atuais campeões, dada a sua tenacidade na defesa e no meio-campo.