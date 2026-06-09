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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

Ranking de força para a Copa do Mundo de 2026: Espanha continua na liderança apesar dos problemas com lesões de Lamal Yamal; Carlo Ancelotti leva o Brasil de volta ao top 10, enquanto a seleção dos EUA sobe na tabela antes do grande pontapé inicial

Power rankings
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Suíça
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Haiti
Suécia
Turquia
Tchéquia
Bósnia e Herzegovina
RD Congo
Iraque
Especiais e Opinião

Não há nada como a Copa do Mundo. Até mesmo as eliminatórias geram um entusiasmo nacional que os campeonatos de clubes simplesmente não conseguem igualar; é por isso que testemunhamos cenas de verdadeira alegria em todo o mundo, à medida que um país após o outro garantia sua vaga no grande evento do futebol deste verão na América do Norte. Os seis últimos participantes foram confirmados em março, com Suécia, Turquia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina ocupando as quatro vagas restantes na Europa, enquanto Iraque e República Democrática do Congo saíram das repescagens interconfederativas.

O cenário está, portanto, pronto para o que promete ser uma fase final fascinante, com a Argentina de Lionel Messi buscando defender o título conquistado no Catar há quatro anos. Os atuais campeões terão, no entanto, um caminho difícil pela frente, já que há muitos adversários de peso.

A França certamente tem o poder de fogo para chegar à terceira final consecutiva, a Espanha estará cheia de confiança após vencer a Euro 2024, enquanto o capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, talvez nunca tenha uma chance melhor de conquistar o único grande troféu que lhe escapou durante sua ilustre carreira. Por outro lado, a Alemanha, campeã de 2014, entrou em ritmo sob o comando de Julian Nagelsmann — mas será que o troféu irá para outro alemão, Thomas Tuchel, encarregado de acabar com os 60 anos de sofrimento da Inglaterra na arena internacional? 

É claro que nenhum dos co-anfitriões — Canadá, México e Estados Unidos — deve ser descartado, enquanto seleções como Japão, Senegal e Marrocos parecem mais do que capazes de causar uma surpresa. Mas como estão as 48 seleções a poucos dias do grande pontapé inicial? Abaixo, o GOAL avalia as perspectivas de cada um dos países envolvidos na maior Copa do Mundo de todos os tempos — e, sem dúvida, a mais imprevisível...

Atualização anterior: 1º de abril de 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curaçao ↔️

    Curazao, a menor nação — tanto em tamanho quanto em população — a chegar à Copa do Mundo, evoluiu enormemente nos últimos 10 anos, subindo da 150ª para a 82ª posição no ranking mundial; no entanto, sua classificação para a fase final continua sendo surpreendente. De fato, ainda parecia improvável durante a partida decisiva da fase de grupos contra a favorita Jamaica, que acertou a trave três vezes no confronto de novembro em Kingston e também teve um pênalti marcado nos acréscimos anulado pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

    Também houve drama no banco de reservas, com o experiente técnico holandês Dick Advocaat deixando o cargo em fevereiro devido à saúde de sua filha, antes de retornar dramaticamente ao cargo em maio, após a renúncia de seu substituto, Fred Rutten, a apenas um mês do início da Copa do Mundo, em meio a relatos de pressão dos jogadores para que seu antecessor fosse reintegrado. Com isso, Advocaat deve se tornar o técnico mais velho da história do torneio, aos 78 anos.

    Embora a derrota por 4 a 1 no amistoso contra a Escócia no mês passado tenha deixado claro que a “Onda Azul” provavelmente não causará grande impacto na América do Norte com um elenco de jogadores pouco conhecidos (Tahith Chong, formado na base do Manchester United, será o rosto mais familiar para os torcedores da Premier League), isso realmente não importa. Curaçao já fez história, e sua recompensa — se é que se pode chamar assim — é uma partida de estreia contra a poderosa Alemanha, seguida de confrontos contra Equador e Costa do Marfim.

    • Publicidade
  • panamaGetty Images

    47Panamá ⬇️

    Depois de conquistar os corações na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a fantástica torcida do Panamá fará um retorno muito bem-vindo à fase final, após sua seleção garantir uma vaga direta na última rodada das eliminatórias da CONCACAF. A Maré Vermelha atropelou El Salvador, já eliminado, com uma vitória por 3 a 0 na Cidade do Panamá, e esse resultado, somado à derrota do Suriname por 3 a 1 na Guatemala, garantiu à equipe de Thomas Christiansen o primeiro lugar no Grupo A.

    Considerando a força do elenco, chegar à fase de chaves da Copa do Mundo já parecia algo fora do alcance dos Canaleros, mesmo que eles tenham provado que não serão fáceis de derrotar ao empatar com a Bósnia e Herzegovina no último amistoso de preparação, compensando a goleada de 6 a 2 sofrida contra o Brasil em maio. No entanto, após sorteio que colocou Inglaterra, Croácia e Gana no mesmo grupo, o Panamá pode, infelizmente, acabar perdendo todas as três partidas da fase de grupos — exatamente como aconteceu na Rússia 2018.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Nova Zelândia ⬇️

    A decisão da FIFA de garantir à Oceania uma vaga na Copa do Mundo de 2026 tornou a classificação da Nova Zelândia para a fase final, pela primeira vez desde 2010, uma mera formalidade, já que o país não tem nenhum adversário que se aproxime de ser um rival à altura na OFC. Como disse o zagueiro Michael Boxall após a vitória dos All Whites por 3 a 0 sobre a Nova Caledônia: “Passamos por decepções em [campanhas anteriores], mas, uma vez que o torneio foi ampliado, esperávamos isso de nós mesmos”.

    A questão agora é se eles conseguirão causar algum impacto na América do Norte no ano que vem. A vitória por 4 a 1 sobre o Chile em março pelo menos pôs fim a uma sequência desmoralizante de oito jogos sem vitória, mas não há como negar que o atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, é o único jogador de verdadeiramente alto nível na seleção da Nova Zelândia.

    Uma vitória sobre o Irã na estreia dos All Whites, portanto, parece essencial para suas chances de passar de fase em um grupo que também conta com Egito e Bélgica, mas uma feia derrota por 4 a 0 em um amistoso contra o modesto Haiti e uma derrota para a Inglaterra refletem que é improvável que eles tenham sucesso.

  • jordanGetty Images

    45Jordânia ⬇️

    A Jordânia fez história em junho de 2025 ao se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo, provocando cenas de comemoração frenética por todo o país. A vitória por 3 a 0 sobre Omã, graças a um hat-trick de Ali Olwan, deixou a seleção jordaniana à beira de garantir uma vaga na fase final, e a classificação entre os dois primeiros do Grupo B da AFC foi assegurada graças à vitória da Coreia do Sul por 2 a 0 sobre o Iraque, terceiro colocado, no final do dia.

    Obviamente, não se espera muito da Jordânia na fase final, já que as derrotas em amistosos de preparação contra a Suíça e a Colômbia não foram particularmente promissoras. A maioria dos jogadores da equipe de Jamal Sellami atua em seu país natal, embora o craque Musa Al-Taamari tenha passado a maior parte de sua carreira na Europa e tenha deixado o Montpellier para jogar no Rennes no ano passado.

    A Jordânia, que ocupa a 63ª posição no ranking mundial, também vem melhorando constantemente nos últimos anos e chegou a derrotar a Coreia do Sul em sua campanha rumo ao vice-campeonato na Copa Asiática de 2023, no Catar. Mas sua campanha na Copa do Mundo provavelmente será muito difícil. Para ter alguma esperança de chegar às oitavas de final, eles simplesmente terão que vencer a Áustria ou a Argélia antes de enfrentar a atual campeã Argentina em sua última partida da fase de grupos.

  • qatarGetty Images

    44Catar ⬇️

    Depois de decepcionar a todos em sua estreia na Copa do Mundo como anfitrião em 2022, o Catar buscará deixar uma impressão muito mais positiva no torneio daqui a quatro anos. No entanto, sua classificação foi marcada por controvérsias, com os bicampeões asiáticos inexplicavelmente autorizados a disputar ambas as partidas da quarta fase em casa e, após empatarem sem gols com Omã em Al Rayyan, venceram os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 no mesmo local, garantindo o primeiro lugar em seu grupo de três seleções.

    O ex-técnico do Real Madrid e da Espanha, Julen Lopetegui, comandou a fase final da campanha do Catar e fez um bom trabalho reforçando a defesa, que sofreu 24 gols em 10 partidas durante a terceira fase das eliminatórias. Com Almoez Ali, Lopetegui também conta com um atacante prolífico que marcou mais gols (12) do que qualquer outro jogador na chave da AFC.

    No entanto, embora o Catar tenha conseguido evitar qualquer uma das grandes potências no sorteio da Copa do Mundo, o que o colocou no mesmo grupo que Canadá, Suíça e Bósnia e Herzegovina, chegar às oitavas de final ainda parece um objetivo distante para uma equipe que vem de uma sequência de seis jogos sem vitórias desde aquela vitória sobre os Emirados Árabes Unidos.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Iraque ⬆️

    A 48ª e última seleção a se classificar para o torneio, já se passaram 40 longos anos desde a última vez que o Iraque disputou uma Copa do Mundo. A seleção conquistou a única vaga asiática na repescagem interconfederacional após uma campanha exaustiva que começou em 2023 e envolveu cinco rodadas de qualificação, derrotando por uma pequena diferença os Emirados Árabes Unidos em duas partidas disputadas em novembro de 2025, garantindo assim um confronto contra a Bolívia ou o Suriname para decidir quem avançaria para a fase final do torneio.

    No fim das contas, enfrentariam a Bolívia em março, derrotando a seleção sul-americana por 2 a 1 no México, apesar de seus preparativos e viagem terem sido prejudicados pelo início da guerra no Oriente Médio — um triunfo que exigiu que eles superassem nove minutos de acréscimos de tirar o fôlego no final da partida.

    Essa vitória histórica garantiu uma vaga no chamado “Grupo da Morte” desta edição da Copa do Mundo, ao lado da França, campeã de 2018, da potência africana Senegal e da zebra Noruega. O Iraque será, portanto, o grande azarão, mas, após quatro décadas de ausência do maior palco do futebol, isso não importará nem um pouco. O empate amistoso com a Espanha na preparação reflete que eles conquistaram o direito de se testar contra os melhores do planeta.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haiti ⬆️

    A classificação do Haiti para sua segunda Copa do Mundo, 52 anos após sua estreia na fase final, é nada menos que um milagre. A ausência das três seleções mais fortes das eliminatórias da CONCACAF (os co-anfitriões da Copa do Mundo, EUA, México e Canadá) obviamente ajudou, mas ninguém acreditava que os Grenadiers pudessem liderar um grupo que contava com Costa Rica e Honduras — especialmente porque a equipe de Sébastien Migne foi forçada a jogar todos os seus jogos em casa em Curaçao devido ao conflito que assola o Haiti desde que o país foi devastado por um terremoto em 2010. 

    Migne, que ainda não conseguiu visitar a ilha caribenha e teve que contar com os dirigentes da Federação Haitiana de Futebol para obter informações sobre os jogadores locais, não dispõe de um elenco especialmente forte. No entanto, depois de já ter convencido o meio-campista do Wolves nascido na França, Jean-Ricner Bellegarde, a se declarar pelo Haiti, o atacante do Sunderland, Wilson Isidor, seguiu o exemplo, aumentando as esperanças da equipe de causar uma surpresa em um grupo difícil que inclui Brasil, Marrocos e Escócia.

    Os preparativos finais dos haitianos para o torneio incluíram uma vitória impressionante por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia e uma derrota por pouco para o Peru, na qual Isidor marcou seu segundo gol pela seleção.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Irã ⬇️

    O Irã garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao virar o jogo duas vezes e empatar em 2 a 2 com o Uzbequistão, segundo colocado, em Teerã, em março de 2025 — resultado que garantiu à seleção anfitriã um dos dois primeiros lugares no Grupo A da AFC. Mehdi Taremi foi, como era de se esperar, decisivo: o atacante do Olympiacos marcou os dois gols de sua seleção, embora tenha sido mais uma vez habilmente apoiado por Sardar Azmoun.

    O Irã não conta com um elenco particularmente vasto — como ficou evidente em seu fraco desempenho na decepcionante derrota para o Uzbequistão na Copa das Nações da CAFA de 2025 —, mas certamente não carece de experiência, e uma seleção atualmente classificada em 21º lugar no ranking mundial não deve ser subestimada. Esta será sua quarta participação consecutiva na fase final e, após receber um sorteio relativamente favorável com Bélgica, Egito e Nova Zelândia, a seleção pode passar da fase de grupos pela primeira vez na sétima tentativa.

    No entanto, os preparativos da Seleção Iraniana, e de fato sua própria participação no torneio, foram lançados em completo caos pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, com o presidente americano Donald Trump declarando publicamente que não seria “apropriado” que Taremi e companhia jogassem, pois ele não pode garantir a segurança deles. Apesar de todos os jogos da fase de grupos serem disputados nos EUA, a equipe teve que se estabelecer no México — após transferir sua sede do torneio de Tucson, no Arizona — e será forçada a voar para cada partida em meio a uma disputa sombria sobre vistos e acesso aos estádios.

    Azmoun também foi dramaticamente deixado de fora da seleção, tendo supostamente irritado o governo iraniano com uma postagem nas redes sociais que foi interpretada como um ato de deslealdade.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Arábia Saudita ⬆️

    De volta à Copa do Mundo pela oitava vez desde sua estreia no torneio nos Estados Unidos, em 1994, a Arábia Saudita foi obrigada a percorrer um caminho tortuoso rumo à classificação antes de finalmente garantir sua vaga em outubro.

    Roberto Mancini renunciou ao cargo de técnico após pouco mais de um ano no comando, devido a uma campanha fraca na Copa da Ásia e a um início decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo em outubro de 2024, o que levou à recontratação de seu antecessor, Hervé Renard. E embora o desempenho sob o comando do técnico francês não tenha sido consistente, os sauditas conseguiram superar o Iraque no saldo de gols na quarta fase das eliminatórias asiáticas para garantir sua vaga no sorteio — embora tenham sido significativamente ajudados pelo fato de poderem jogar ambas as partidas em Jeddah.

    No entanto, Renard foi demitido em abril, após derrotas em amistosos contra o Egito e a Sérvia, e substituído pelo ex-jogador da seleção grega Georgios Donis a menos de dois meses do torneio. Parece que o influxo de superestrelas estrangeiras na Liga Profissional Saudita teve um efeito prejudicial sobre a seleção nacional, já que vários jogadores foram forçados a sair das escalações de seus clubes, e uma repetição da vitória surpreendente sobre a Argentina em 2022 parece, no momento, uma possibilidade remota.

  • cape verde Getty Images

    39Cabo Verde ⬆️

    Cabo Verde se tornará o terceiro menor participante da Copa do Mundo em termos de população, após manter a calma e garantir sua vaga no grande evento deste verão. Os Tubarões Azuis garantiram sua estreia no torneio graças à vitória por 3 a 0 sobre Eswatini em outubro, que assegurou o primeiro lugar em seu grupo nas eliminatórias, tendo terminado com uma vantagem notável de quatro pontos sobre Camarões, tradicional potência africana.

    Certamente não é uma equipe composta por grandes nomes ou apoiada por uma federação de futebol rica. Pico Lopes, do Shamrock Rovers, por exemplo, foi recrutado por meio da plataforma profissional de rede social LinkedIn, enquanto a seleção se beneficiou de jogadores elegíveis que se apresentaram para representá-la desde sua campanha até as quartas de final da Copa Africana de Nações em 2023.

    Cabo Verde será, portanto, o grande azarão em um grupo da Copa do Mundo que conta com Espanha e Uruguai, mesmo que, sem dúvida, acredite que o confronto com a Arábia Saudita seja vencível. A equipe estará animada pelas goleadas de 3 a 0 sobre a Sérvia e as Bermudas em seus últimos jogos de preparação.

  • tunisia Getty Images

    38Tunísia ⬇️

    Nunca houve realmente dúvidas de que a Tunísia chegaria à sua terceira fase final consecutiva da Copa do Mundo. No entanto, sua campanha está atualmente envolta em incertezas após uma participação decepcionante na Copa Africana das Nações, que resultou na demissão de Sami Trabelsi do cargo de técnico e na sua substituição por Sabri Lamouchi.

    O ex-zagueiro Trabelsi havia retornado ao cargo apenas em fevereiro do ano passado e ajudou as Águias de Cartago a se classificarem para a Copa do Mundo de 2026 sem sofrer nenhum gol. Infelizmente para Trabelsi, porém, a Copa Africana de Nações foi um desastre para a Tunísia, que perdeu nos pênaltis para o Mali nas oitavas de final, apesar de ter jogado contra 10 homens por mais de 90 minutos da partida em Casablanca.

    Lamouchi certamente terá muita dificuldade em tirar a Tunísia de um grupo da Copa do Mundo que também conta com Holanda e Japão, especialmente porque o elenco carece de jogadores de nível internacional. A goleada de 5 a 0 sofrida contra a Bélgica no último jogo de preparação certamente não foi nada promissora, e isso aconteceu após uma derrota por 1 a 0 para a Áustria, que jogava com 10 homens.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Uzbequistão ⬇️

    Após inúmeras tentativas frustradas e muitas decepções, o Uzbequistão finalmente fará sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo neste verão. A classificação não foi nada fácil, com Srecko Katanec sendo forçado a deixar o cargo de técnico em janeiro devido a uma doença, e o ex-meio-campista Timur Kapadze concluindo o trabalho que o esloveno havia iniciado ao garantir um empate emocionante por 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos em junho de 2025, o que garantiu a classificação entre os dois primeiros colocados do Grupo A da AFC. 

    No entanto, o lendário italiano Fabio Cannavaro comandará a primeira campanha da seleção asiática na Copa do Mundo, com Kapadze atuando como seu assistente. A gestão do campeão mundial começou de forma promissora, com os Lobos Brancos conquistando a Al Ain International Cup (um torneio amistoso) em novembro, ao derrotar o Egito nas semifinais e vencer o Irã nos pênaltis na final, antes de derrotar Gabão e Venezuela na Série FIFA 2026. 

    O que está claro é que as esperanças inegavelmente escassas do Uzbequistão de chegar à fase eliminatória da Copa do Mundo dependerão de uma defesa sólida liderada pelo zagueiro central do Manchester City, Abdukodir Khusanov, que terá a tarefa de neutralizar jogadores como Luis Díaz e Cristiano Ronaldo nos dois primeiros jogos da fase de grupos, contra a Colômbia e Portugal, respectivamente, antes do confronto decisivo contra a República Democrática do Congo.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Gana ⬇️

    Os preparativos do Gana para a Copa do Mundo estão longe de ser ideais, com o ex-técnico Otto Addo demitido no final de março após uma sequência de quatro derrotas consecutivas em amistosos, incluindo uma humilhante derrota por 5 a 1 para a Áustria. Addo foi substituído em abril pelo ex-assistente do Manchester United, Carlos Queiroz, que não conseguiu levar Omã ao torneio deste verão. Ele não conseguiu nenhuma vitória em seus dois primeiros jogos no comando, tendo sofrido uma derrota para o México e empatado com o País de Gales.

    Embora o astro do Manchester City, Antoine Semenyo, vá liderar o ataque, as chances das Estrelas Negras também foram prejudicadas pela ausência de Mohammed Kudus, que não conseguiu se recuperar de uma lesão no quadríceps que encurtou sua temporada no Tottenham. Uma equipe com pouca confiança terá, portanto, um grande desafio pela frente em um grupo da Copa do Mundo que conta com Inglaterra, Croácia e Panamá.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35República Democrática do Congo ⬆️

    Um ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra foi o herói da República Democrática do Congo, que pôs fim a uma espera dolorosamente longa de 52 anos para se classificar para a Copa do Mundo. O ex-jogador do Manchester United e atual zagueiro do Burnley, Axel Tuanzebe, marcou o gol da vitória aos 100 minutos para a nação anteriormente conhecida como Zaire, na repescagem intercontinental contra a Jamaica, no México, em março. Os Leopards já haviam eliminado as potências do futebol africano Camarões e Nigéria para disputar a repescagem, tendo terminado em segundo lugar atrás do Senegal em seu grupo de qualificação.

    Portugal, Colômbia e Uzbequistão aguardam no Grupo K, e há alguns jogadores de qualidade no elenco, incluindo Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, Noah Sadiki, do Sunderland, e o atacante Yoane Wissa, do Newcastle. Eles se prepararam com um empate honroso contra a Dinamarca, mas após uma espera tão longa, os torcedores e jogadores congoleses certamente estarão simplesmente radiantes por participar de uma Copa do Mundo.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34África do Sul ⬆️

    Pela primeira vez desde que sediou o torneio em 2010, e pela terceira vez por mérito próprio, a África do Sul garantiu sua classificação para a Copa do Mundo, embora tenha quase deixado a vaga escapar, apesar de uma campanha sólida no Grupo C da CAF. A escalação de um jogador inelegível contra Lesoto em setembro custou-lhes três pontos, e assim precisavam de uma vitória sobre Ruanda na última partida — além de uma ajuda da Nigéria — para garantir sua vaga.

    A chegada às semifinais da Copa Africana das Nações de 2023 sugeriu que a Bafana Bafana estava de volta aos trilhos após cerca de uma década de relativo ostracismo, mas a decepcionante eliminação nas oitavas de final deste ano mostrou que ainda há muito trabalho a ser feito, tanto dentro quanto fora de campo. É claro que o técnico belga Hugo Broos pouco pode fazer em relação às questões estruturais que se tornaram tão debatidas na África do Sul, então ele continua focado exclusivamente em “nos prepararmos para os objetivos futuros, com a Copa do Mundo agora firmemente em nossa mira”.

    O sorteio foi relativamente favorável para uma equipe que depende fortemente do gigante nacional Mamelodi Sundowns. Assim como há 16 anos, a África do Sul estreará no torneio contra o México, antes de enfrentar a Tchequia e, em seguida, encerrar sua campanha na fase de grupos contra a Coreia do Sul. Não é de forma alguma o pior calendário, mas, considerando as derrotas na AFCON para o Egito e Camarões, e o fracasso em vencer o amistoso do mês passado contra a Nicarágua, pode ser muito difícil para a Bafana Bafana superar com sucesso.

  • australiaGetty Images

    33Austrália ⬆️

    A Austrália confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026 de forma contundente ao vencer fora de casa a Arábia Saudita em junho de 2025 (quando bastaria apenas evitar uma derrota por cinco gols de diferença) — mas foi a vitória por 1 a 0 sobre o Japão, cinco dias antes, que efetivamente garantiu a classificação.

    Os Socceroos agora esperam ansiosamente por sua sexta participação consecutiva na fase final, mas, da forma como as coisas estão, este elenco sem grandes estrelas não parece capaz de repetir as classificações para as oitavas de final alcançadas em 2006 e 2022. O desempenho melhorou definitivamente desde que Tony Popovic sucedeu Graham Arnold como técnico em setembro de 2024, e o surgimento de jovens promissores como Mohamed Toure, Nestory Irankunda e Alessandro Circati certamente aponta para um futuro mais brilhante para o futebol australiano.

    O fato de terem evitado qualquer uma das grandes potências na fase de grupos lhes dá uma chance de chegar, pelo menos, às oitavas de final, já que o recente empate em amistoso de preparação contra a Suíça e a derrota por uma diferença mínima para o México sugerem que os australianos são capazes de somar pontos suficientes nas partidas contra a Turquia, os EUA e o Paraguai para se classificarem para as eliminatórias.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bósnia e Herzegovina ⬆️

    A Bósnia e Herzegovina é a razão pela qual a Itália ficou de fora da sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Depois de perderem por pouco a classificação automática no Grupo H, impedidos por um empate no final da partida contra a Áustria em seu último jogo das eliminatórias, poucos teriam apostado que os bósnios chegariam à fase final do torneio, uma vez que foram sorteados no mesmo lado das repescagens que a Azzurri, tetracampeã mundial — mas eles conseguiram uma vitória surpreendente.

    Eles precisaram dos pênaltis para eliminar o País de Gales na semifinal, depois que o eterno Edin Dzeko mais uma vez salvou seu país com um gol de empate aos 86 minutos, e apenas quatro dias depois eles voltariam a ir até o fim, partindo o coração dos italianos na disputa de pênaltis, após o cartão vermelho recebido por Alessandro Bastoni no primeiro tempo ter dado a eles uma chance de voltar ao jogo, no qual estavam perdendo por 1 a 0 naquele momento.

    Embora estejam simplesmente felizes por estarem lá, dadas as circunstâncias, a Bósnia acredita em suas chances de passar da fase de grupos da Copa do Mundo, que inclui os co-anfitriões Canadá, Suíça e Catar, no que será uma alegre despedida para Dzeko, de 40 anos, que espera brilhar ao lado do jovem promissor Kerim Alajbegovic, de 18 anos. No entanto, os empates nos amistosos preparatórios contra a Macedônia do Norte e o Panamá podem esfriar o ânimo.

  • czechia Getty Images

    31República Tcheca ⬆️

    A República Tcheca pôs fim a uma espera de 20 anos para voltar à Copa do Mundo, vivendo a euforia adicional de ter conquistado sua vaga nas repescagens em março, após terminar em segundo lugar, bem atrás da Croácia, em seu grupo de qualificação.

    Eles certamente tiveram muito trabalho nas semifinais e na final também; os tchecos perdiam por 2 a 0 para a Irlanda após apenas 23 minutos em Praga, antes de protagonizarem uma virada dramática na semifinal, quando o gol de empate de Ladislav Krejci aos 86 minutos levou a partida para a prorrogação, antes que o jogador do Wolverhampton marcasse o pênalti da vitória na disputa de pênaltis. Também não faltou drama no confronto seguinte contra a Dinamarca, com as duas equipes empatadas após ambas marcarem na prorrogação. Os dinamarqueses perderam três de seus quatro pênaltis, entregando a vitória à Tchequia, apesar de dominarem as estatísticas ao longo dos 120 minutos.

    Os tchecos se encontram no Grupo A com os co-anfitriões México, África do Sul e Coreia do Sul como resultado, mas, embora tenham alguns jogadores ofensivos úteis como Pavel Sulc e Patrik Schick e possam ser sólidos defensivamente, seria uma grande surpresa vê-los avançarem muito, e há uma sensação de que as vitórias nos amistosos contra Kosovo e Guatemala não nos dizem muito.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canadá ↔️

    O Canadá melhorou significativamente sob o comando de Jesse Marsch — como comprova o fato de ter subido para a 30ª posição no ranking mundial. No entanto, nem tudo tem sido fácil desde que o americano assumiu o cargo. A derrota nas quartas de final da Copa Ouro da CONCACAF, em junho, para a Guatemala, foi um grande vexame — e a derrota em um amistoso para a Austrália não foi nada animadora. No entanto, os recentes empates com as também classificadas para a Copa do Mundo, Colômbia, Equador e Tunísia, provaram que os canadenses podem competir no mais alto nível.

    De fato, não se deve esquecer que, logo após assumir o cargo em maio do ano passado, Marsch levou o Canadá ao quarto lugar na Copa América de 2024 — o que pode ser considerado a maior conquista da história do futebol do país. O desafio agora, é claro, é causar um impacto ainda maior na Copa do Mundo. O Canadá se classificou para a fase final apenas em duas ocasiões anteriores (1986 e 2022), perdendo todas as três partidas da fase de grupos nas duas vezes, mas suas esperanças de avançar para a fase eliminatória foram, sem dúvida, impulsionadas pelo fato de que enfrentará a Bósnia e Herzegovina na estreia do torneio, em vez da Itália, antes de enfrentar o Catar e a Suíça.

    A condição física do capitão Alphonso Davies, que tem sofrido com lesões ao longo do último ano, será obviamente fundamental — mas é indiscutivelmente ainda mais importante que o craque Jonathan David recupere seu faro de gol, que ele perdeu desde que se juntou à Juventus no verão passado. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Coreia do Sul ⬇️

    A participação da Coreia do Sul na Copa do Mundo do próximo verão não será surpresa para absolutamente ninguém, já que os Guerreiros Taeguk estiveram presentes nas últimas 10 edições do torneio. Desta vez, a classificação foi garantida com uma campanha invicta, que foi encerrada com uma goleada de 4 a 0 sobre o Kuwait na última partida.

    No entanto, nem tudo foi fácil, já que a equipe empatou três vezes consecutivamente antes de garantir a classificação contra o Iraque, enquanto vários jogadores importantes estão ficando um pouco mais velhos, incluindo o lendário capitão Son Heung-min. Ainda assim, o técnico Hong Myung-bo colocou os coreanos de volta nos trilhos após a surpreendente derrota nas semifinais para a Jordânia na Copa Asiática de 2023, que resultou na demissão de Jurgen Klinsmann do cargo de técnico, e o novo treinador já começou a tentar rejuvenescer o elenco antes da Copa do Mundo.

    No entanto, as goleadas sofridas contra o Brasil e a Costa do Marfim nos últimos meses significam que ninguém vai apostar que a Coreia do Sul chegará nem perto de repetir o quarto lugar conquistado na Copa do Mundo de 2002, mesmo que o sorteio não tenha sido tão ruim para eles, com México, África do Sul e Tchequia como adversários em um Grupo A bastante equilibrado.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Escócia ⬇️

    A Escócia está classificada para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, após garantir a vaga da maneira mais dramática possível, com os jogadores de Steve Clarke marcando dois gols nos acréscimos do confronto decisivo contra a Dinamarca, no Hampden Park. Para ser sincero, os dinamarqueses foram a melhor equipe — mesmo com 10 jogadores —, mas os escoceses demonstraram um espírito de luta notável e qualidade sem limites. De fato, os gols marcados por Scott McTominay, Kieran Tierney e Kenny McLean na já famosa vitória por 4 a 2 foram todos sensacionais.

    No entanto, se a Escócia realmente tem qualidade suficiente para passar da fase de grupos em uma Copa do Mundo pela primeira vez é algo muito discutível — e ainda mais depois das duas derrotas consecutivas em amistosos em março contra o Japão e a Costa do Marfim. Lembre-se de que essa seleção impressionou nas eliminatórias para a Euro 2024, mas foi péssima na Alemanha, e sua tarefa na América do Norte não ficou mais fácil com um sorteio difícil que colocou a equipe de Clarke no mesmo grupo que Brasil e Marrocos.

    Ainda assim, eles devem vencer facilmente o Haiti e, com o apoio da Tartan Army, têm chances de conquistar o outro ponto de que precisam para garantir, no mínimo, o terceiro lugar no grupo.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Argélia ⬆️

    Após uma ausência de 12 anos, a Argélia voltará à fase final da Copa do Mundo em 2026, tendo garantido sua vaga com uma rodada de antecedência nas eliminatórias da CAF. O período que se passou foi de altos e baixos para as Raposas do Deserto, que conquistaram a Copa Africana das Nações de 2019, mas foram eliminadas na fase de grupos do mesmo torneio sem vencer nenhuma partida em outras três ocasiões. Enquanto isso, na edição deste ano, elas derrotaram a República Democrática do Congo nas oitavas de final, mas acabaram sofrendo uma derrota por 2 a 0 para a Nigéria que a Federação Argelina de Futebol (FAF) considerou ter sido indevidamente influenciada por decisões da arbitragem que “levantaram questões e causaram indignação generalizada”.

    Para dizer a verdade, parecia uma tentativa de desviar a atenção, dada a péssima exibição, e foi revelador que, ao mesmo tempo em que criticava os árbitros, a FAF também pedisse aos torcedores que permanecessem unidos no apoio a Vladimir Petkovic e seus jogadores, com a Copa do Mundo se aproximando. A seleção nacional está claramente “passando por uma fase de reconstrução” e continua preocupantemente dependente de Riyad Mahrez, de 35 anos, mesmo que Mohamed Amoura tenha realmente se destacado nas eliminatórias, com 10 gols.

    Ainda assim, embora a Argélia não tenha chances de liderar um grupo da Copa do Mundo que conta com a atual campeã Argentina, os argelinos acreditam ser mais do que capazes de terminar à frente não apenas da Jordânia, mas também da Áustria, após derrotar a Holanda em um amistoso na semana passada.

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    26México ↔️

    Jaime Lozano levou o México à conquista da Copa Ouro em 2023, mas foi demitido após a péssima campanha na Copa América do ano passado, na qual o El Tri fracassou redondamente ao não conseguir passar de uma chave que se esperava ser bastante fácil, composta por Jamaica, Venezuela e Equador. Consequentemente, Javier Aguirre está de volta ao comando e, desta vez, conta com a assistência do lendário Rafael Márquez, que está cotado para assumir o cargo de técnico principal após a Copa do Mundo.

    A terceira passagem de Aguirre tem sido, no mínimo, agitada até agora, com o México se recuperando de uma surpreendente derrota na primeira partida contra Honduras (durante a qual o técnico foi atingido por uma lata de cerveja atirada por um torcedor da casa!) para conquistar a Liga das Nações em março passado — antes de conquistar outro troféu em junho com uma vitória por 2 a 1 sobre os EUA na final da Copa Ouro em Houston. 

    Uma seleção mexicana extremamente imprevisível não conseguiu vencer mais nenhuma partida em 2025, mas começou 2026 com três vitórias consecutivas antes de empatar com as potências europeias Portugal e Bélgica, aumentando as esperanças de que o El Tri chegasse às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde que sediou o torneio em 1986.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguai ⬇️

    Marcelo Bielsa está levando o Uruguai à Copa do Mundo, e essa é uma notícia maravilhosa para quem gosta de personalidades marcantes e de um futebol ofensivo. “El Loco” é um dos treinadores mais icônicos da história do futebol, e ninguém faz a menor ideia do que ele vai fazer a seguir!

    Além de derrotar o Brasil no caminho para as semifinais da Copa América de 2024, o Uruguai também conquistou quatro pontos contra a Seleção durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo — e ainda surpreendeu a Argentina em Buenos Aires. Os bicampeões mundiais tiveram dificuldades para manter consistência e fluidez em 2025, porém, e a goleada de 5 a 1 sofrida contra os EUA soou como um alarme e levou Bielsa a refletir sobre seu estilo e métodos em uma coletiva de imprensa extraordinária realizada poucos dias depois.

    Felizmente, as coisas parecem ter se acalmado um pouco desde então, e dois empates durante a pausa internacional de março, contra a Inglaterra e a Argélia, parecem sugerir que o Uruguai ainda tem estabilidade suficiente para passar de um grupo que conta com Cabo Verde e a Arábia Saudita — mesmo que disputar a liderança com a Espanha possa estar além de suas possibilidades. Mas quem sabe?! O Uruguai decidiu não disputar nenhum amistoso nos dias que antecederam a Copa do Mundo, consolidando seu status de time mais imprevisível do torneio.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguai ↔️

    O Paraguai percorreu um longo, longo caminho ao longo do último ano — e o técnico Gustavo Alfaro é o principal responsável por isso. A Albirroja foi eliminada logo na primeira fase da Copa América de 2024, perdendo todas as três partidas da fase de grupos, o que resultou na demissão de Daniel Garnero. Alfaro fez maravilhas desde que assumiu o cargo, com o Paraguai garantindo a classificação para a Copa do Mundo graças principalmente a uma melhora imediata no desempenho, que levou a equipe a derrotar Brasil, Argentina e Uruguai durante uma sequência de 10 jogos sem derrota.

    Sua trajetória foi interrompida por uma derrota por 1 a 0 para o Brasil em São Paulo, em junho do ano passado, mas o Paraguai garantiu uma vaga na fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010 graças a um empate sem gols com o Equador em setembro. Assim, embora Alfaro não tenha nenhum atacante de nível mundial à disposição (Miguel Almirón é provavelmente a maior ameaça de gol!), ele conta com uma brilhante defesa liderada pelo veterano zagueiro central do Palmeiras, Gustavo Gómez, que costuma ser muito difícil de ser vencida. Eles, portanto, têm chances de encontrar uma saída de um grupo equilibrado, mas de baixa qualidade, que conta com Estados Unidos, Turquia e Paraguai, mesmo que suas esperanças tenham sido abaladas pela lesão do atacante Julio Enciso na véspera do torneio.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Suécia ⬇️

    Isso é que é entrar pela porta dos fundos! A Suécia não venceu uma única partida em uma campanha desastrosa nas eliminatórias, que a levou à humilhante última colocação do grupo (atrás da Suíça, do Kosovo e da Eslovênia, nada menos). Então, como diabos eles conseguiram chegar à Copa do Mundo? Bem, para responder a essa pergunta, temos que voltar bem no tempo, até novembro de 2024, quando os suecos conquistaram de forma notável uma vaga na repescagem ao liderarem o grupo C da Liga das Nações, composto por Azerbaijão, Estônia e Eslováquia — e eles haviam sido rebaixados da Liga B para terem essa oportunidade.

    No entanto, a decisão de demitir Jon Dahl Tomasson e trazer o ex-técnico do West Ham, Chelsea e Brighton, Graham Potter, antes das repescagens rendeu bons frutos, já que o inglês comandou vitórias sobre a Ucrânia e a Polônia que garantiram uma vaga na fase final.

    O retorno de Alexander Isak à boa forma é um grande impulso, enquanto Viktor Gyokeres contribuiu para a conquista da Premier League pelo Arsenal, mas persistem dúvidas sobre a verdadeira força desta seleção sueca, sobretudo devido à derrota em um amistoso contra a Noruega e ao empate pouco convincente com a Grécia, além de estarem em um dos grupos mais difíceis (Holanda, Japão e Tunísia).

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Equador ⬇️

    O Equador provou ser um verdadeiro pesadelo para se enfrentar nas eliminatórias sul-americanas — o que talvez não seja tão surpreendente, considerando que sua defesa é comandada pelo zagueiro central do Paris Saint-Germain, Willian Pacho, e protegida pela máquina de recuperação de bola do Chelsea, Moises Caicedo. Nenhuma equipe da CONMEBOL sofreu menos gols (apenas cinco em 18 jogos), além de ter mantido a invencibilidade em 13 partidas, com suas duas únicas derrotas ocorrendo fora de casa contra o Brasil e a Argentina — esta última, o Equador derrotou em casa na última partida das eliminatórias, garantindo o segundo lugar na classificação sul-americana.

    Infelizmente, o técnico Sebastián Beccacece não conta com uma abundância de talentos no ataque (Enner Valencia, de 35 anos, continua sendo a principal fonte de gols), e o Equador empata jogos com muita frequência por causa disso. De fato, a equipe empatou com Marrocos e com a Holanda, que jogou com dez jogadores, durante a pausa internacional de março.

    No entanto, a equipe está muito bem preparada para frustrar seus rivais do Grupo E da Copa do Mundo, Alemanha e Costa do Marfim, sabendo que, mesmo que conquiste apenas um ponto em qualquer uma dessas duas partidas, isso provavelmente será suficiente para compensar a eliminação na fase de grupos de 2022, já que uma vitória sobre Curaçao deve ser garantida.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Egito ⬆️

    Para uma seleção tão bem-sucedida quanto o Egito no futebol africano, seu histórico de classificação para Copas do Mundo é bastante desanimador. Os Faraós disputaram cinco das últimas 11 finais da Copa Africana das Nações, vencendo três delas, mas 2026 marcará apenas a segunda vez que eles competirão no cenário mundial desde 1990. A campanha anterior também deixou muito a desejar, já que a equipe perdeu todas as três partidas em um grupo que parecia nada intimidador em 2018; por isso, os veteranos do Egito estarão determinados a causar um grande impacto na Copa do Mundo — e ninguém mais do que Mohamed Salah. 

    A carreira do prolífico ponta no Liverpool pode estar prestes a terminar em baixa, mas Salah continua sendo o talismã de seu país, marcando nove gols na campanha rumo à América do Norte, e conta com a companhia do versátil atacante do Manchester City, Omar Marmoush, em um ataque ameaçador. O técnico Hossam Hassan também conta com uma defesa bem treinada, que sofreu apenas dois gols em 10 partidas das eliminatórias. 

    Como ficou claro na campanha deste ano até as semifinais da Copa Africana de Nações, uma seleção egípcia com apenas três jogadores que atuam na Europa depende muito de Salah, mas a goleada sobre a Arábia Saudita e o empate com a Espanha no mês passado provaram que a força geral do time não deve ser subestimada. Salah será, sem dúvida, fundamental, e se estiver em plena forma e com tudo, ele deve ser capaz de levar seu país a sair de um grupo que conta com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20Estados Unidos ⬆️

    A tão esperada nomeação de Mauricio Pochettino como novo técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos foi anunciada em setembro de 2024 com grande alarde, e até agora tem sido uma verdadeira montanha-russa.

    Após algumas derrotas realmente dolorosas, principalmente para o Panamá e o Canadá na Liga das Nações, e para o México na final da Copa Ouro do ano passado, os EUA haviam conquistado um grande impulso no final de 2025, graças a uma sequência de cinco jogos sem derrota, culminando em uma goleada de 5 a 1 sobre o Uruguai.

    No entanto, os americanos receberam um duro golpe da realidade contra a Bélgica em março, com os Diabos Vermelhos goleando por 5 a 2 em Atlanta, antes de Portugal infligir a segunda derrota consecutiva aos jogadores de Pochettino. A emocionante vitória da semana passada sobre o Senegal elevou o moral — especialmente por ter marcado o primeiro gol de Christian Pulisic em qualquer nível em 2026 — mesmo que tenha sido rapidamente seguida por uma derrota em casa para a Alemanha. 

    A seleção dos EUA realmente deveria conseguir passar por um grupo fácil, que inclui Paraguai, Austrália e Turquia, mas não estamos nem um pouco confiantes de que uma equipe tão inconsistente consiga superar a campanha do país na Copa do Mundo de 1994, quando chegou às oitavas de final em casa.

  • yildiz Getty Images

    19Turquia ⬆️

    A Turquia pôs fim a uma espera de 24 anos para regressar ao maior palco do futebol ao classificar-se para a Copa do Mundo através das eliminatórias europeias. Provavelmente, eles também sentirão que a classificação foi totalmente merecida, depois de perderem apenas quatro pontos (todos contra a Espanha) e terminarem a apenas três pontos atrás dos campeões europeus no Grupo E. No entanto, os turcos raramente parecem fazer as coisas da maneira mais fácil e, apesar de serem os grandes favoritos, os jogadores de Vincenzo Montella venceram por uma diferença mínima a Romênia e o Kosovo, na chave que pode ser considerada a mais fraca das eliminatórias da UEFA.

    Ainda assim, a Turquia será, sem dúvida, a escolha de muita gente como zebra da Copa do Mundo — e com razão. Eles mostraram do que são capazes ao chegar às quartas de final da Euro 2024, e o elenco conta com uma boa mistura de juventude e experiência, com o veterano meia Hakan Calhanoglou, do Inter, comandando o meio-campo, enquanto a dupla incrivelmente talentosa Arda Güler e Kenan Yildiz fazem seu trabalho no ataque.

    Talvez o mais importante de tudo seja que a Turquia foi colocada em um grupo ao lado dos EUA, Austrália e Paraguai, no qual ela tem, sem dúvida, talento para liderar.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Áustria ⬇️

    Quem acompanhou a Euro 2024 ficará encantado com a classificação da Áustria para a Copa do Mundo, já que a equipe de Ralf Rangnick foi uma das mais empolgantes de se assistir na Alemanha, graças a um futebol maravilhosamente positivo e dinâmico que a levou ao topo de um dos grupos mais difíceis do torneio. Desde então, a equipe teve alguns resultados decepcionantes — principalmente a derrota por 1 a 0 na Romênia em outubro, que arruinou seu histórico invicto no Grupo H da UEFA —, mas garantiu a liderança na última rodada ao virar o jogo e empatar com a segunda colocada, Bósnia e Herzegovina.

    A Áustria conta com alguns jogadores de qualidade, mas a grande preocupação em relação à equipe de Rangnick é que Marko Arnautovic, de 36 anos, continua sendo a principal ameaça de gol, enquanto Marcel Sabitzer e Michael Gregoritsch também já passaram dos 30 — o que pode dificultar que eles pressionem com a intensidade de sempre na América do Norte no próximo verão. Christoph Baumgartner, por sua vez, foi descartado após sofrer uma lesão antes do primeiro jogo de preparação da Áustria, o que é um grande golpe, dada sua temporada sensacional pelo RB Leipzig.

    Ainda assim, eles mostraram do que são capazes durante a goleada de 5 a 1 sobre Gana em março e, embora seja improvável que consigam algo no confronto de destaque da fase de grupos contra a Argentina, a Áustria acredita em suas chances de vencer tanto a Argélia quanto a Jordânia para avançar com segurança para as oitavas de final.

  • modric Getty Images

    17Croácia ⬇️

    Pensávamos que já não veríamos mais Luka Modric na cena internacional após a devastadora eliminação da Croácia na fase de grupos do Euro, mas o vencedor da Bola de Ouro está agora pronto para ser o capitão de sua seleção na Copa do Mundo, aos 40 anos de idade.

    A equipe de Zlatko Dalic praticamente passeou pelas eliminatórias, garantindo sua vaga com uma rodada de antecedência graças à vitória por 3 a 1 sobre as Ilhas Faroé em Rijeka, mas, como sempre parece acontecer com a Croácia, ficamos nos perguntando se eles realmente podem causar um grande impacto em um torneio enquanto continuam contando com tantas das mesmas estrelas em fase de declínio.

    Afinal, Modric não é o único veterano a desafiar o passar do tempo; Ivan Perisic (36) e Andrej Kramaric (34) também deram contribuições cruciais para a campanha de qualificação, enquanto até mesmo Mateo Kovacic já tem 32 anos. É encorajador ver que Petar Sucic e Franjo Ivanovic (ambos com 22 anos) surgiram como promessas empolgantes, enquanto o retorno de Josko Gvardiol (23) após lesão é absolutamente crucial para uma equipe que provavelmente enfrentará uma verdadeira batalha contra Gana para terminar em segundo lugar, atrás da Inglaterra, no Grupo L.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Colômbia ⬇️

    Néstor Lorenzo tem feito um excelente trabalho desde que assumiu o comando da Colômbia em junho de 2022, levando os Cafeteiros à final da Copa América de 2024 antes de garantir uma vaga na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. James Rodríguez foi fundamental para a classificação, com a estrela revelação da Copa do Mundo de 2014 abrindo o placar de forma bastante apropriada na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, que garantiu ao seu país uma colocação entre os seis primeiros da CONMEBOL, mas Luis Díaz também foi imenso, e o ponta do Bayern de Munique chega à América do Norte como um legítimo candidato ao Ballon d’Or.

    A Colômbia, portanto, provavelmente não terá dificuldades para criar chances — ou aproveitá-las, se Luis Suárez conseguir repetir sua sensacional fase de artilheiro do Sporting CP no ataque.

    No entanto, os apostadores terão cautela em apoiar uma equipe muito irregular, que ficou seis partidas sem vencer antes de finalmente cruzar a linha de chegada contra a Bolívia e perdeu tanto para a Croácia quanto para a França em março, sugerindo que não possui qualidade defensiva suficiente para enfrentar os grandes.

    A Colômbia deve passar facilmente de fase, no entanto, já que provavelmente terá seis pontos na conta após enfrentar o Uzbequistão e a República Democrática do Congo, antes de disputar a liderança do grupo com Portugal.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Costa do Marfim ⬆️

    A Costa do Marfim está de volta à Copa do Mundo após ficar de fora das duas últimas edições — e se classificou de forma impressionante. Os Elefantes não sofreram nenhum gol no Grupo F da CAF e venceram oito das dez partidas disputadas, empatando as outras duas, contra Gabão e Quênia. Liderada por Emerse Fae, que assumiu o cargo de técnico de forma memorável no meio da campanha vitoriosa na Copa Africana das Nações de 2023, a seleção da Costa do Marfim conta com muitos jogadores experientes, como Franck Kessie, Nicolas Pépé, Jean Michael Seri, Sébastien Haller e Ibrahim Sangaré.

    No entanto, também não faltam jovens talentos promissores. Os jovens atacantes Bazoumana Touré e Yan Diomande mostraram, durante a campanha deste ano até as quartas de final da Copa Africana das Nações, que são jogadores realmente promissores — enquanto Amad Diallo, de 23 anos, parece agora estar em perfeitas condições para realizar todo o seu potencial, depois de marcar três gols em cinco partidas no Marrocos antes de marcar o gol da vitória na animadora partida amistosa contra a França na semana passada.

    Portanto, embora os Elefantes possam não ter tantos nomes conhecidos quanto tinham quando se classificaram para três Copas do Mundo consecutivas entre 2006 e 2014, eles apresentam uma combinação de imprevisibilidade no ataque e organização na defesa que lhes dá todas as chances de superar a Alemanha e conquistar o primeiro lugar no Grupo E.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Marrocos ↔️

    Além de Lionel Messi ter levado a Argentina à glória na Copa do Mundo, Marrocos foi a grande revelação do Catar 2022, com os Leões do Atlas se tornando a primeira seleção africana a chegar às semifinais na história do torneio. Uma equipe liderada por Achraf Hakimi, indiscutivelmente o melhor zagueiro do mundo, certamente tem potencial para causar outro grande impacto na América do Norte neste verão, especialmente porque seu grupo (Brasil, Escócia e Haiti) não é de forma alguma intimidador.

    No entanto, é um pouco difícil saber o que esperar de Marrocos após a traumática derrota na final da Copa Africana de Nações, em casa, para o Senegal. O resultado foi, é claro, posteriormente anulado devido à infame desistência dos adversários, e Marrocos pode muito bem estar motivado por uma sensação de injustiça por ter visto seu grande dia diante de seus próprios torcedores ser arruinado.

    No entanto, Walid Regragui, exausto física e mentalmente, renunciou em março e foi prontamente substituído por Mohamed Ouahbi, que fez um excelente trabalho nas categorias de base, mas não tem experiência anterior como técnico de uma seleção principal. Ainda assim, o empate em 1 a 1 com a Noruega levantou um pouco o ânimo antes da emocionante estreia de Marrocos na Copa do Mundo contra o Brasil, que pode muito bem definir todo o seu desempenho no torneio.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Noruega ⬇️

    A participação da Noruega na fase final da Copa do Mundo, pela primeira vez desde 1998, foi efetivamente confirmada com a vitória por 4 a 1 sobre a Estônia, o que significava que o país poderia até perder por 8 a 0 para a Itália na última partida das eliminatórias e ainda assim terminar em primeiro lugar no grupo. No entanto, a Noruega não tirou o pé do acelerador e, em vez disso, foi a Milão e deixou sua marca com mais uma vitória por três gols sobre os italianos, selando assim uma campanha de qualificação impecável.

    Como era de se esperar, Erling Haaland marcou dois gols em uma sensacional exibição no segundo tempo no San Siro, mas a equipe de Stale Solbakken vai além de seu excelente camisa 9, como ficou claro pelo fato de Oscar Bobb e Jorgen Strand Larsen terem causado grande impacto ao entrarem em campo contra a Azzurra.

    A “recompensa” deles é um grupo difícil na Copa do Mundo, ao lado de França, Senegal e Iraque, mas com Martin Odegaard tendo recuperado a forma física ideal pouco antes do fim da temporada para jogar atrás de Haaland, a Noruega pode realmente causar sérios estragos na América do Norte.

  • japan england(C)Getty Images

    12Japão ⬆️

    O Japão tornou-se a primeira seleção a garantir sua classificação para a Copa do Mundo em 20 de março do ano passado, ao derrotar o Bahrein, e seu objetivo declarado é chegar às quartas de final pela primeira vez. Se conseguirão ou não, no entanto, é tema de intensa discussão no país. Os Samurais Azuis certamente serão postos à prova na fase de grupos, tendo sido sorteados no mesmo grupo que Holanda, Tunísia e Suécia, mas o Japão é, sem dúvida, uma das zebras do torneio.

    Quatro anos depois de levar seu país às oitavas de final graças a vitórias surpreendentes sobre Espanha e Alemanha, Hajime Moriyasu montou mais uma equipe dinâmica e equilibrada, que marcou 30 gols nas eliminatórias e sofreu apenas três. O Japão também está em uma sequência de seis vitórias consecutivas, na qual derrotou o Brasil pela primeira vez na história e surpreendeu tanto a Escócia quanto a Inglaterra em seus próprios territórios.

    A equipe entrará, portanto, cheia de confiança na partida de estreia contra a Holanda, no Texas, onde terá a oportunidade de mostrar suas intenções, apesar de ter perdido o craque Kaoru Mitoma por lesão.

  • Sadio ManeGetty

    11Senegal ⬆️

    O Senegal teve um sorteio desfavorável para a Copa do Mundo, com a equipe de Pape Thiaw tendo a infelicidade de cair no mesmo grupo que França e Noruega, além do Iraque, que empatou em 1 a 1 com a Espanha na semana passada. No entanto, com base no que vimos dos Leões de Teranga ao longo do último ano, eles podem muito bem superar essa adversidade.

    Depois de dominar a Inglaterra em um amistoso no City Ground em junho passado, o Senegal conquistou sua segunda Copa Africana das Nações ao derrotar o Marrocos em seu próprio território. Thiaw e seus jogadores receberam, com razão, muitas críticas por terem abandonado o campo em Rabat, o que resultou na perda do título, mas isso não parece ter incomodado nem um pouco a equipe.

    Sadio Mané continua a liderar pelo exemplo aos 33 anos, como provou ao marcar duas vezes na derrota em amistoso contra os Estados Unidos na semana passada, e o atacante do Al-Nassr é habilmente apoiado por um grupo de jogadores equilibrado, fisicamente imponente e tecnicamente talentoso, incluindo Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson e o promissor produto da base do Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye.

    Não se enganem: o Senegal vai aproveitar a oportunidade para repetir a surpreendente vitória na primeira rodada de 2002 contra a França e, se conseguir sair do Grupo I, será difícil de ser derrotado em condições que certamente lhe serão favoráveis.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Suíça ⬇️

    A Suíça é uma verdadeira especialista em eliminatórias. O país não fica de fora de uma Copa do Mundo desde 2002 e quase sempre é garantido nas oitavas de final. Desta vez, a seleção teve que esperar até a última rodada para garantir oficialmente sua vaga no torneio de 2026, com um empate em 1 a 1 no Kosovo. No entanto, os suíços já haviam efetivamente garantido o primeiro lugar no Grupo B da UEFA com uma emocionante goleada de 4 a 1 sobre a Suécia em Genebra, que ilustrou perfeitamente por que os jogadores de Murat Yakin são adversários tão difíceis.

    O elenco pode não estar repleto de superestrelas, mas Breel Embolo é um artilheiro comprovado neste nível (e, felizmente, foi autorizado a entrar nos EUA), Dan Ndoye é um verdadeiro eléctro no seu dia, Johan Manzambi é uma promessa muito empolgante e, o mais importante de tudo, o veterano meio-campista Granit Xhaka está, sem dúvida, jogando o melhor futebol de sua carreira.

    Basicamente, os suíços não devem ser subestimados e estarão muito confiantes na vitória em um grupo abaixo do padrão, que conta com Canadá, Catar e Bósnia e Herzegovina.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Países Baixos ⬇️

    A Holanda é uma das seleções mais intrigantes do futebol internacional. Por exemplo, a equipe nunca chegou a convencer de verdade na Euro 2024, mas, depois de terminar em terceiro lugar no seu grupo, chegou às semifinais, onde perdeu por uma diferença mínima para a Inglaterra.

    Infelizmente, continua difícil saber o que esperar da equipe de Ronald Koeman. Os números da campanha de qualificação para a Copa do Mundo são impressionantes: seis vitórias, dois empates, nenhuma derrota, 27 gols marcados e quatro sofridos. No entanto, não conseguiram vencer a Polônia, segunda colocada, nem em casa nem fora, e pareceram desorganizados em alguns dos últimos amistosos, incluindo uma derrota para a Argélia. Mas eis o que podemos dizer sobre os holandeses: eles são perigosos quando estão em um bom dia.

    Virgil van Dijk lidera uma defesa que também conta com Denzel Dumfries, que está de saída para o Real Madrid; Koeman pode contar com jogadores como Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch no meio-campo; e, diga o que quiser sobre Memphis Depay, mas o cara sabe marcar gols em nível internacional. Por outro lado, as baixas por lesão de Xavi Simons, Jurrien Timber e Matthijs de Ligt são um golpe duro, enquanto a derrota para a Argélia e a vitória no último suspiro sobre o Uzbequistão não geraram muita confiança durante os jogos de preparação.

    Ainda assim, caso consigam passar por um grupo complicado que os coloca frente a frente com Japão, Tunísia e Suécia, a imprevisível Oranje será um problema para qualquer adversário que enfrentar na fase eliminatória.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Bélgica ⬆️

    Kevin De Bruyne admitiu já em 2022 que a melhor chance da Bélgica de conquistar um grande título internacional com sua “Geração de Ouro” já havia passado — e nada aconteceu desde então para mudar essa opinião. A Euro 2024 foi um desastre para os Diabos Vermelhos, com De Bruyne entrando em conflito com a torcida que acompanhou a seleção — e isso foi antes mesmo de a equipe ser eliminada nas oitavas de final.

    Eles pelo menos conseguiram se classificar para a Copa do Mundo sem perder nenhum jogo, mas o grupo era fraco e até mesmo o ponta do Manchester City, Jeremy Doku, admitiu após o empate em 1 a 1 com o Cazaquistão, em novembro, que a Bélgica “perdeu muitos pontos” e “não foi boa o suficiente em um grande número de partidas”.

    Portanto, embora os jogadores de Rudi Garcia estejam em uma sequência de 13 jogos sem derrota e devam ter pouca dificuldade em liderar um grupo da Copa do Mundo que inclui Egito, Irã e Nova Zelândia, é difícil apresentar argumentos convincentes de que a Bélgica realmente vença o torneio.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brasil ⬆️

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalmente conseguiu contratar Carlo Ancelotti para assumir a seleção nacional em maio passado, mas persistem as dúvidas sobre se “o maior técnico da história” será realmente capaz de transformar a Seleção em campeã mundial em pouco mais de um ano.

    O Brasil certamente conta com alguns jogadores de renome, incluindo Raphinha e Vinícius Júnior, mas terminou em quinto lugar na CONMEBOL após perder um terço de suas partidas, e há muito tempo se observa uma preocupante falta de coesão entre os sul-americanos, que foram eliminados nas quartas de final tanto na Rússia 2018 quanto no Catar 2022.

    O simples fato de Neymar, de 34 anos, ter sido convocado por demanda popular já diz tudo o que você precisa saber sobre a falta de confiança em um ataque privado dos serviços de Rodrygo e Estevão devido a lesões. Nesse contexto, Ancelotti precisaria muito que um de seus atacantes centrais entrasse em grande forma na fase final, sendo o empolgante Endrick talvez a melhor aposta.

    O Brasil deve ter recursos suficientes para passar com segurança por um grupo complicado com Marrocos, Escócia e Haiti, mas, a menos que Ancelotti consiga fazer com que Vinícius reproduza tardiamente sua forma do Real Madrid no nível internacional, é difícil imaginar uma Seleção tão desarticulada passando das quartas de final.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Alemanha ↔️

    O consenso geral era de que a Alemanha teve bastante azar ao enfrentar a Espanha nas quartas de final da Euro 2024, especialmente porque a equipe de Julian Nagelsmann deu tudo de si em um confronto épico em Stuttgart, que teria sido digno de uma final. No entanto, a capacidade do técnico de extrair o melhor de um elenco talentoso foi questionada após duas derrotas consecutivas em casa na fase final da Liga das Nações de 2025, seguidas por uma vergonhosa derrota por 2 a 0 para a Eslováquia na estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

    Desde então, porém, Nagelsmann conseguiu reverter a situação. A Alemanha garantiu a liderança do Grupo A da UEFA com uma goleada satisfatória por 6 a 0 sobre os eslovacos em novembro passado, e a vitória por 2 a 1 no último fim de semana sobre os co-anfitriões da Copa do Mundo, os EUA, ampliou sua sequência de vitórias para nove jogos. De repente, então, os tetracampeões parecem uma seleção a ser temida na América do Norte — especialmente porque Kai Havertz está em forma e de volta à boa fase, enquanto Florian Wirtz, do Liverpool, parece um jogador diferente na seleção nacional em comparação com aquele que prometeu mais do que cumpriu em sua primeira temporada em Anfield.

    Curaçao, Costa do Marfim e Equador aguardam em um grupo bastante tranquilo para a Alemanha na Copa do Mundo, embora uma possível partida nas quartas de final contra a França tenha gerado receios de mais uma decepção nas oitavas...

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5Inglaterra ↔️

    Estatisticamente falando, Sir Gareth Southgate foi o técnico de maior sucesso da Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, mas não conseguiu pôr fim à mais infame seca de títulos do futebol internacional, com os Três Leões ficando mais uma vez aquém das expectativas na Euro 2024, onde foram superados na final pela Espanha. A Federação Inglesa de Futebol (FA), portanto, recorreu a Thomas Tuchel para comandar a seleção na Copa do Mundo de 2026. Então, quais são as chances do alemão finalmente levar a Inglaterra à vitória em um grande torneio? Honestamente, ainda é um pouco difícil dizer.

    A Inglaterra teve dificuldades em alguns momentos contra adversários que recuavam em um grupo de qualificação dolorosamente fraco — os jogos contra Andorra foram particularmente difíceis de assistir —, mas a equipe de Tuchel ainda assim deixou clara sua intenção ao se tornar a primeira nação europeia a vencer todas as suas partidas sem sofrer um único gol.

    No entanto, a Inglaterra, até agora, não conseguiu impressionar em nenhum de seus jogos de preparação, e embora os amistosos sejam irrelevantes no panorama geral, eles deixaram uma coisa bem clara: os Três Leões ficam sem poder de ataque sem Harry Kane.

    Portanto, embora Tuchel possa contar com uma infinidade de jogadores de renome, ele ainda precisa descobrir como tirar o melhor proveito de Jude Bellingham, que tem potencial para decidir jogos, enquanto reza para que nada aconteça com Kane!

  • ronaldo Getty Images

    4Portugal ↔️

    Poucos torcedores dão muita importância à Liga das Nações, mas ela acabou sendo um verdadeiro salva-vidas para Cristiano Ronaldo e Roberto Martinez. Ambos ficaram sob enorme pressão após a campanha incrivelmente vergonhosa de Portugal na Euro 2024. No entanto, a vitória na Liga das Nações de 2025 fortaleceu suas respectivas posições como capitão e técnico, o que significa que Ronaldo liderará a Seleção de Martinez na Copa do Mundo aos 41 anos de idade.

    Além disso, tendo inexplicavelmente, mas inevitavelmente, evitado uma suspensão de três jogos por ter recebido um cartão vermelho direto durante a surpreendente derrota de 2 a 0 de seu país para a Irlanda nas eliminatórias, o pentacampeão da Bola de Ouro tem uma oportunidade de ouro para começar com o pé direito na América do Norte contra a República Democrática do Congo e o Uzbequistão.

    Obviamente, a sensatez de continuar a contar com um jogador que fracassou em seus dois últimos torneios internacionais é, no mínimo, questionável, mas não há como negar que Portugal tem talento para carregar Ronaldo — sobretudo porque conta com o que é indiscutivelmente o melhor trio de meio-campistas do futebol mundial: Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Em um torneio onde a posse de bola será fundamental, Portugal deve ter uma vantagem real sobre quase todos os adversários. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3França ↔️

    Diga o que quiser sobre Didier Deschamps, mas o homem é resiliente. O técnico da França, dolorosamente pragmático, parecia estar com os dias contados após uma campanha entediante até as semifinais da Euro 2024 — mas Deschamps está de volta, em busca de conquistar sua segunda Copa do Mundo antes de encerrar um mandato de 14 anos. Os Bleus também têm todas as chances de repetir o triunfo da Rússia 2018.

    A perda de Hugo Ekitike por lesão foi obviamente um grande golpe, mas o ataque é uma área em que Deschamps não carece de talento, com Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doue, Rayan Cherki e Bradley Barcola disputando o direito de ser titular ao lado de Kylian Mbappé, que também brilha no maior palco do futebol. A defesa também é muito forte, mas há falta de profundidade no meio-campo — razão pela qual N’Golo Kanté ainda é convocado aos 35 anos de idade.

    A grande preocupação, porém, é a força do grupo, já que os Bleus terão que enfrentar o Senegal, “campeão” da AFCON, a Noruega de Erling Haaland e o Iraque, o que significa que terão uma verdadeira batalha pela frente para terminar em primeiro lugar. A derrota da semana passada para a Costa do Marfim também expôs suas fragilidades, especialmente com William Saliba atualmente se recuperando de um problema nas costas. Ainda assim, se a França passar ilesa pela fase de grupos, terá um grande impulso e confiança ao entrar na fase eliminatória.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentina ↔️

    Após especulações incessantes, Lionel Messi decidiu, por fim, liderar a defesa do título da Argentina na Copa do Mundo — e ninguém ficou nem um pouco surpreso. O camisa 10 poderia ter se aposentado depois de, na prática, ter encerrado a carreira no futebol há quatro anos, mas ele claramente adora jogar pela seleção e estava em ótima forma pelo Inter Miami antes de ser afastado dos gramados por um pequeno problema muscular.

    Essa lesão lançou dúvidas sobre a capacidade de Messi de levar a Argentina à glória mais uma vez, mas a boa notícia é que a equipe de Lionel Scaloni não depende tanto do capitão quanto dependia no Catar. Julián Álvarez vem se fortalecendo cada vez mais nos últimos quatro anos, enquanto Lautaro Martínez chega a este torneio em muito melhor forma, mental e fisicamente, do que no último.

    Muito ainda dependerá de Messi e está claro que ele não é tão explosivo quanto costumava ser, mas sua mera presença em campo é sempre um grande impulso para o grupo de irmãos da Argentina, e pode-se facilmente argumentar que não haverá time mais unido na Copa do Mundo, razão pela qual a Albiceleste é tão perigosa. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1Espanha ↔️

    A Espanha teve um desempenho excelente na Euro 2024 e pode ser ainda melhor na Copa do Mundo de 2026, já que um elenco relativamente jovem está agora dois anos mais velho, mas parece que tudo depende da condição física de Lamine Yamal. O jovem fenômeno do Barcelona perdeu o final da temporada devido a um problema muscular que deve limitar sua participação na fase de grupos.

    A La Roja não deve ter muita dificuldade em lidar com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, mesmo que os minutos de Yamal precisem ser cuidadosamente administrados, mas o recente empate em amistoso contra o Iraque mostrou que a La Roja não é a mesma equipe sem seu ponta, especialmente porque ainda não conta com um artilheiro confiável no ataque.

    Ainda assim, se Yamal estiver em plena forma na fase eliminatória, será difícil parar a Espanha, já que conta com um meio-campo excepcional que lhe permitirá dominar a posse de bola mesmo sob altas temperaturas, além de uma defesa sólida. Resta saber, no entanto, se David Raya será o titular na baliza, já que Unai Simon ainda parece ser o número 1 de Luis de la Fuente.