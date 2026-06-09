O cenário está, portanto, pronto para o que promete ser uma final fascinante, com a Argentina de Lionel Messi buscando defender o título conquistado no Catar há quatro anos. Os atuais campeões terão, no entanto, um grande desafio pela frente, já que há muitos adversários de peso.

A França certamente tem o poder de fogo para chegar à terceira final consecutiva, a Espanha estará cheia de confiança após vencer a Euro 2024, enquanto o capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, talvez nunca tenha uma chance melhor de conquistar o único grande troféu que lhe escapou durante sua ilustre carreira. Por outro lado, a Alemanha, campeã de 2014, entrou nos eixos sob o comando de Julian Nagelsmann — mas será que o troféu irá para outro alemão, Thomas Tuchel, encarregado de acabar com os 60 anos de sofrimento da Inglaterra na arena internacional?

É claro que nenhum dos co-anfitriões — Canadá, México e Estados Unidos — deve ser descartado, enquanto seleções como Japão, Senegal e Marrocos parecem mais do que capazes de causar uma surpresa. Mas como estão as 48 seleções a poucos dias do grande pontapé inicial? Abaixo, o GOAL avalia as perspectivas de cada um dos países envolvidos na maior Copa do Mundo de todos os tempos — e, sem dúvida, a mais imprevisível...

Atualização anterior: 1º de abril de 2026.