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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

Traduzido por

Ranking de força para a Copa do Mundo de 2026: Argentina perde a liderança após um susto e tanto contra Cabo Verde, mas França e Espanha mostram suas intenções

Power rankings
Copa do Mundo
Inglaterra
Estados Unidos da América
Brasil
Espanha
Argentina
Portugal
França
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Noruega
Bélgica
Canadá
Austrália
Colômbia
Paraguai
Marrocos
Egito
Argélia
Gana
Croácia
Cabo Verde
Suíça
Áustria
Especiais e Opinião

A verdadeira Copa do Mundo finalmente começou! Após uma fase de grupos quase totalmente desprovida de suspense devido ao formato ridículo do torneio, a primeira rodada das eliminatórias nos proporcionou um drama há muito esperado, com Alemanha e Holanda entre os grandes nomes que foram eliminados nas oitavas de final. No entanto, mais alguns pesos pesados também poderiam ter sido eliminados.

Cabo Verde levou a Argentina, atual campeã mundial, até a prorrogação em Miami, fazendo com que Lionel Messi e companhia se sentissem mais do que um pouco afortunados por terem avançado para as oitavas de final. O mesmo vale para a Inglaterra, que estava perdendo a 15 minutos do fim da partida contra a República Democrática do Congo, até que seu craque, Harry Kane, apareceu com dois gols decisivos.

No entanto, França e Espanha deram sinais claros de que vêm para valer, enquanto a Bélgica conseguiu uma virada inacreditável contra o Senegal para manter vivas suas esperanças. E não podemos esquecer dos co-anfitriões, todos os três classificados: os Estados Unidos, com apenas 10 jogadores em campo, derrotaram a Bósnia e Herzegovina; o México venceu mais uma partida sem sofrer gols, desta vez contra o Equador; e o Canadá marcou um gol emocionante no último minuto contra a África do Sul.

Então, agora que chegamos à fase decisiva, quem parece ter mais chances de levantar o troféu mais prestigiado do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? O GOAL classifica as 16 seleções restantes a seguir...

Atualização anterior: 28 de junho de 2026. Seleções eliminadas nas oitavas de final: África do Sul, Japão, Alemanha, Holanda, Costa do Marfim, Suécia, Equador, República Democrática do Congo, Senegal, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Argélia, Cabo Verde, Áustria, Austrália, Gana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguai ⬆️

    O Paraguai não parecia nem um pouco capaz de chegar às oitavas de final depois de ter sido goleado por 4 a 1 pelos Estados Unidos em sua estreia na fase de grupos. No entanto, os jogadores de Gustavo Alfaro têm se mostrado incrivelmente difíceis de serem vencidos desde então e, depois de derrotar a Turquia e empatar de forma vantajosa para ambas as equipes com a Austrália para chegar à fase eliminatória, o Paraguai conseguiu o que pode ser considerada a maior vitória surpreendente de sua história ao derrotar a Alemanha, tetracampeã mundial, nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 em Boston. 

    A má notícia, é claro, é que José Canale e companhia agora precisam neutralizar a França se quiserem igualar sua melhor campanha de todos os tempos em uma Copa do Mundo (quartas de final, África do Sul 2010), e essa é provavelmente a tarefa mais difícil deste torneio. Mas o Paraguai já fez um trabalho incrível só por ter chegado até aqui, depois da goleada sofrida na primeira rodada contra os co-anfitriões de Mauricio Pochettino.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Egito ⬆️

    Para sermos totalmente sinceros, o Egito não tem jogado particularmente bem desde que impressionou no empate contra a Bélgica na primeira rodada. A equipe teve uma sorte incrível ao conseguir o ponto necessário contra o Irã para terminar em segundo lugar no grupo e apresentou um desempenho irregular contra a Austrália.

    No entanto, tudo isso é bastante irrelevante. O Egito chegou à América do Norte sem nunca ter vencido uma partida na Copa do Mundo. Agora está nas oitavas de final, depois de demonstrar grande serenidade para superar os australianos nos pênaltis, levando um país de 120 milhões de pessoas ao delírio — e garantindo um confronto dos sonhos contra a Argentina em Atlanta.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Canadá ⬆️

    Assim como os outros dois co-anfitriões, o Canadá tem se beneficiado de um sorteio bastante favorável até o momento. Na verdade, o país só se classificou para a fase eliminatória porque tinha o Catar no mesmo grupo e, apesar de ter terminado em segundo lugar atrás da Suíça, enfrentou uma seleção da África do Sul bem mediana nas oitavas de final. 

    Mas é preciso dar crédito a quem merece. Embora Jesse Marsch não seja do agrado de todos, o americano conseguiu levar uma nação que nunca havia vencido sequer uma partida na Copa do Mundo às oitavas de final, e os canadenses, que estão fazendo história, agora não têm absolutamente nada a perder ao enfrentarem a favorita Marrocos em Houston. Certamente, a maneira como continuaram lutando até o final da vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul sugere que os canadenses são, no mínimo, capazes de causar uma surpresa.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Bélgica ⬆️

    Como a Bélgica ainda está nesta competição é um mistério. Depois de passar com dificuldades pela fase de grupos, a seleção se viu perdendo por 2 a 0 para o Senegal a quatro minutos do fim de sua primeira partida das oitavas de final, em Seattle. Os Diabos Vermelhos tinham feito uma exibição péssima, enquanto o técnico Rudi Garcia parecia perdido depois de substituir os dois jogadores mais talentosos de sua equipe, Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, antes da marca de uma hora de jogo.

    No entanto, do nada, a Bélgica reagiu, e gols de Romelu Lukaku e Youri Tielemans levaram milagrosamente a partida para a prorrogação, antes que um pênalti duvidoso — que Tielemans tanto conquistou quanto converteu — garantisse a vitória. A sorte deles certamente acabará em algum momento, talvez contra os EUA nas oitavas de final, mas se os craques da Bélgica conseguirem reencontrar seu melhor nível, ainda poderão dar trabalho para praticamente qualquer adversário.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Suíça ⬆️

    Ninguém está prestando muita atenção a eles, mas a Suíça não parece se importar nem um pouco. Apesar de terem começado o torneio de forma embaraçosa, ao empatarem com o Catar, os jogadores de Murat Yakin mantiveram a calma, continuaram se esforçando e agora estão classificados para as oitavas de final, após seguirem uma vitória disputada sobre o Canadá — que garantiu a liderança do grupo — com uma vitória muito mais tranquila por 2 a 1 sobre a Argélia nas oitavas de final.

    Os suíços não chegam às quartas de final de uma Copa do Mundo desde que sediaram o torneio, lá em 1954, mas têm todas as chances de repetir essa conquista na América do Norte, já que a Colômbia está longe de ser o adversário mais difícil que poderiam enfrentar pela vaga entre os oito melhores. Além disso, com Johan Manzambi, eles contam com uma das revelações deste verão: um jogador de 20 anos extremamente talentoso, capaz de causar problemas a qualquer time com sua velocidade e força.

  • HaalandGetty Images

    11Noruega ⬆️

    Tinha que ser ele mesmo. Enquanto a Noruega se preparava para a prorrogação contra a Costa do Marfim, Erling Haaland deu o toque final em uma bela jogada coletiva para levar seu país às oitavas de final. Para falar a verdade, não foi uma finalização particularmente boa, como o sorriso irônico de Haaland praticamente admitiu, mas ele parece estar sempre no lugar certo na hora certa.

    É discutível se o atacante do Manchester City conseguirá agora derrotar o Brasil, mas a pressão já saiu de vez de todos os “azarões”, que parecem estar simplesmente se divertindo neste momento — e isso torna a Noruega ainda mais perigosa do que era no início do torneio.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10México ⬆️

    O México não chega às quartas de final da Copa do Mundo desde a última vez em que sediou o torneio, lá em 1986, mas agora tem uma chance real de repetir essa conquista. É verdade que a Inglaterra representa um adversário extremamente difícil, especialmente para uma seleção que passou a se sentir amaldiçoada após sete eliminações consecutivas nas oitavas de final. No entanto, o México vem ganhando um grande ímpeto jogando em casa. 

    A equipe venceu todas as três partidas da fase de grupos antes de passar facilmente pelo Equador nas oitavas de final — e ainda não sofreu nenhum gol. Quando se leva em conta também que a partida contra a Inglaterra será disputada no mítico Estádio Azteca, um local situado a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, onde o México nunca perdeu uma partida da Copa do Mundo, o “El Tri” tem todos os motivos para acreditar que sua notável sequência pode continuar.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Estados Unidos ⬆️

    A trajetória da seleção masculina de futebol dos EUA continua em alta depois que os co-anfitriões enfrentaram com profissionalismo a Bósnia e Herzegovina, adversária nas oitavas de final, em São Francisco. Folarin Balogun manteve sua excelente fase diante do gol, antes de Malik Tillman selar a vitória com uma cobrança de falta habilidosa, garantindo apenas a segunda vitória na fase eliminatória da história dos EUA no torneio.

    O único grande ponto negativo dessa vitória foi o cartão vermelho recebido por Balogun, que o deixará de fora do confronto das oitavas de final contra a Bélgica, na segunda-feira. A equipe de Mauricio Pochettino ainda deve acreditar em suas chances, considerando seu próprio momento e o desempenho dos “Diabos Vermelhos” no torneio até agora, embora seja importante ressaltar que os EUA foram derrotados por 5 a 2 pela equipe de Rudi Garcia em um amistoso em março.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portugal ⬇️

    Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo são homens de muita, muita sorte. Após uns primeiros 45 minutos animadores contra a Croácia, Portugal foi dominado durante a maior parte do segundo tempo e precisou de um pênalti de Ronaldo para empatar o gol inicial de Ivan Perisic, antes de conquistar uma vitória por 2 a 1 graças não apenas a uma cabeçada imponente de Gonçalo Ramos (que claramente deveria ser titular no ataque), mas também a um gol anulado e extremamente polêmico de Josko Gvardiol, praticamente na última jogada da partida. 

    Portanto, embora a Seleção tenha claramente os jogadores — e, mais importante, os meio-campistas — para derrotar a Espanha, como fez nos pênaltis na final da Liga das Nações do ano passado, não estamos nem um pouco confiantes de que isso vá acontecer. Portugal não impressionou na fase de grupos, onde terminou em segundo lugar atrás da Colômbia, e a maneira como foi repetidamente desorganizado pela Croácia não é nada promissora.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Colômbia ⬆️

    A trajetória da Colômbia na Copa do Mundo tem sido mais sólida do que espetacular, mas a equipe vem cumprindo seu papel. A falta de eficiência na finalização é, inegavelmente, uma preocupação. Depois de chutar 24 vezes a gol no empate sem gols contra Portugal, a equipe conseguiu converter apenas uma das 20 tentativas na vitória sobre Gana na noite de sexta-feira, nas oitavas de final. No entanto, dá para sentir que a Colômbia — e Luis Díaz, em particular — vai entrar no ritmo mais cedo ou mais tarde.

    Néstor Lorenzo também se sentirá aliviado com o fato de que a defesa tem sido excelente; a vitória por 1 a 0 sobre Gana significa que sua equipe já não sofreu gols por três partidas consecutivas. Portanto, embora a Suíça possa ser um adversário difícil de superar, os “Los Cafeteros” têm aqui uma excelente oportunidade de igualar sua melhor campanha de todos os tempos em uma Copa do Mundo – as quartas de final do Brasil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6Inglaterra ⬇️

    A Inglaterra apresentando atuações fracas em um grande torneio, mas mesmo assim avançando nas fases — interrompa-nos se você já ouviu essa antes... Os Três Leões estiveram mais uma vez muito aquém do nível demonstrado por alguns dos outros candidatos no torneio deste verão contra a República Democrática do Congo, em Atlanta, mas conseguiram a vitória graças ao brilhantismo de Harry Kane.

    O capitão da Inglaterra marcou duas vezes para garantir uma virada que garantiu um confronto emocionante contra o co-anfitrião México no domingo. Não há dúvida de que a equipe de Thomas Tuchel supera o El Tri em termos de talento, mas a torcida barulhenta que os aguarda no Estádio Azteca, bem como as dificuldades de jogar em altitude, significam que as condições de jogo estão praticamente equilibradas.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasil ↔️

    O Brasil passou por grandes dificuldades contra o Japão, perdendo merecidamente por 1 a 0 no intervalo, enquanto lutava tanto para romper a defesa quanto para conter a dinâmica equipe de contra-ataque de Hajime Moriyasu. No entanto, Carlo Ancelotti não é um dos técnicos mais condecorados da história à toa. 

    O italiano, conhecido por sua frieza, calma e serenidade, mudou para o que foi efetivamente um 4-2-4 e, depois que sua decisão de manter Casemiro em campo foi recompensada com um gol do experiente meio-campista, o substituto Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória nos acréscimos, garantindo um confronto nas oitavas de final contra a Noruega de Erling Haaland. 

    O Brasil continua sendo uma seleção com falhas, com grandes problemas nas laterais e no meio-campo, mas conta com atacantes extremamente talentosos e, com Don Carlo no banco, tudo ainda é possível para os pentacampeões. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marrocos ⬆️

    Marrocos pode ter precisado de um gol de empate de Issa Diop nos acréscimos para permanecer na competição, mas não se enganem: os Leões do Atlas mereceram plenamente levar a partida para a prorrogação no confronto das oitavas de final contra a Holanda, antes de avançarem nos pênaltis. Os jogadores de Mohamed Ouahbi dominaram a maior parte da partida em Monterrey, mas foram repetidamente impedidos de marcar por uma combinação de azar, finalização fraca e as brilhantes defesas de Bart Verbruggen.

    No entanto, depois de encontrarem uma maneira de vencer, os quartos colocados no Catar 2022 têm agora uma oportunidade gloriosa de, no mínimo, avançarem para as quartas de final, já que enfrentarão o Canadá, time com jogo limitado, nas oitavas de final. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentina ⬇️

    O que, afinal, devemos pensar do desempenho da Argentina contra Cabo Verde? Os atuais campeões deveriam saber o que esperar depois que os estreantes na Copa do Mundo terminaram invictos em um grupo que contava com a Espanha — e, mesmo assim, pareceram surpresos com a qualidade e a garra de Cabo Verde.

    A Argentina jogou de forma desleixada e lenta durante toda a partida e só evitou a maior zebra da história da Copa do Mundo graças a Lionel Messi e a alguns gols em jogadas ensaiadas. A esperança agora, é claro, é que esse susto gigantesco tenha reorientado o foco dos argentinos antes de outro jogo que eles deveriam vencer, contra o Egito, mas Cabo Verde expôs algumas falhas graves na equipe de Lionel Scaloni — entre elas, a dependência quase total de Messi para a criatividade e os gols.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Espanha ⬆️

    Bem-vinda à festa, Espanha! Após uma campanha sem brilho e discreta na fase de grupos, os atuais campeões europeus anunciaram, ainda que tardiamente, sua chegada ao maior palco do futebol com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Áustria, na qual Mikel Oyarzabal deu a prova mais convincente até o momento de que pode levar seu país à glória na Copa do Mundo.

    Apenas Erling Haaland marcou mais gols pela seleção do que o ícone da Real Sociedad desde o início de 2025, mas havia muita pressão sobre o atacante basco para mostrar que ele seria capaz de repetir o feito na fase eliminatória, onde a Espanha não vencia uma partida desde que conquistou o troféu em 2010. Obviamente, Portugal representa um teste mais difícil para as pretensões da “La Roja” ao título, mas se a equipe jogar e pressionar como fez contra a Áustria, poderá dominar completamente Cristiano Ronaldo e companhia. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1França ⬆️

    Será que alguém consegue impedir a França de chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo? Pelo que vimos até agora dos Bleus, isso parece improvável. O ataque da França é o melhor da competição, tão bom, na verdade, que Didier Deschamps está na invejável posição de poder deixar de fora um entre Desire Doue e Bradley Barcola, enquanto Rayan Cherki mal tem chance de entrar em campo.

    Barcola foi escalado contra a Suécia e marcou seu segundo gol no torneio, enquanto os vice-campeões de 2022 avançaram para as oitavas de final graças a jogadas sensacionais de Michael Olise e Kylian Mbappé. Consequentemente, a França não deve ter muita dificuldade em derrotar o Paraguai na Filadélfia neste sábado. 