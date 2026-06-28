Cabo Verde levou a Argentina, atual campeã mundial, até a prorrogação em Miami, fazendo com que Lionel Messi e companhia se sentissem mais do que um pouco afortunados por terem avançado para as oitavas de final. O mesmo vale para a Inglaterra, que estava perdendo a 15 minutos do fim da partida contra a República Democrática do Congo, até que seu craque, Harry Kane, apareceu com dois gols decisivos.

No entanto, França e Espanha deram sinais claros de que vêm para valer, enquanto a Bélgica conseguiu uma virada inacreditável contra o Senegal para manter vivas suas esperanças. E não podemos esquecer dos co-anfitriões, todos os três classificados: os Estados Unidos, com apenas 10 jogadores em campo, derrotaram a Bósnia e Herzegovina; o México venceu mais uma partida sem sofrer gols, desta vez contra o Equador; e o Canadá marcou um gol emocionante no último minuto contra a África do Sul.

Então, agora que chegamos à fase decisiva, quem parece ter mais chances de levantar o troféu mais prestigiado do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? O GOAL classifica as 16 seleções restantes a seguir...

Atualização anterior: 28 de junho de 2026. Seleções eliminadas nas oitavas de final: África do Sul, Japão, Alemanha, Holanda, Costa do Marfim, Suécia, Equador, República Democrática do Congo, Senegal, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Argélia, Cabo Verde, Áustria, Austrália, Gana.