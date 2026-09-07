Uma invencibilidade encerrada, um recorde de gols quebrado e uma disputa pela liderança ficando mais apertada a cada semana. A 20ª rodada trouxe muito entretenimento na NWSL.

O estreante Denver Summit FC encerrou a sequência de 10 jogos de invencibilidade do Gotham FC, enquanto o North Carolina Courage deu um show de seis gols contra o Chicago Stars. Ashley Sanchez comandou a atuação com um hat-trick, ampliando sua vantagem na artilharia e estabelecendo o recorde de gols em uma única temporada da NWSL para uma americana, com 18 gols em 23 jogos.

No Providence Park, duas integrantes do ‘Triple Espresso’ se reencontraram, mas apenas uma saiu com os três pontos. Trinity Rodman e o Washington Spirit bateram Sophia Wilson e o Portland Thorns por 2 a 1 e ficaram a dois pontos do líder Gotham.

Em outros jogos, o Boston Legacy surpreendeu o Utah Royals por 2 a 1, enquanto o Seattle Reign chocou o San Diego Wave com uma vitória por 1 a 0. Esses resultados deixaram Royals, Courage e Wave empatados em terceiro lugar com 39 pontos, aumentando ainda mais a emoção na briga pela ponta.

Do hat-trick de Sanchez pelo Courage aos dois gols de Evelyn Shores pelo Angel City, não faltaram gols que valem ser revistos. Mas quem está subindo, e quem está caindo? Veja como estão os 16 times na mais recente edição do Power Ranking da NWSL da GOAL.