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Denver Summit FCScoreplay

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Ranking de força da NWSL: Ashley Sanchez, recordista, leva o North Carolina Courage ao nº 1, enquanto o Denver Summit surpreende o Gotham FC

NWSL
A. Sanchez
Gotham FC
Washington Spirit
Denver Summit FC

Ashley Sanchez quebra o recorde de gols em uma única temporada da NWSL americana, enquanto o North Carolina assume o primeiro lugar no nosso ranking, e o Denver põe fim à sequência de 10 jogos de invencibilidade do Gotham.

Uma invencibilidade encerrada, um recorde de gols quebrado e uma disputa pela liderança ficando mais apertada a cada semana. A 20ª rodada trouxe muito entretenimento na NWSL.

O estreante Denver Summit FC encerrou a sequência de 10 jogos de invencibilidade do Gotham FC, enquanto o North Carolina Courage deu um show de seis gols contra o Chicago Stars. Ashley Sanchez comandou a atuação com um hat-trick, ampliando sua vantagem na artilharia e estabelecendo o recorde de gols em uma única temporada da NWSL para uma americana, com 18 gols em 23 jogos.

No Providence Park, duas integrantes do ‘Triple Espresso’ se reencontraram, mas apenas uma saiu com os três pontos. Trinity Rodman e o Washington Spirit bateram Sophia Wilson e o Portland Thorns por 2 a 1 e ficaram a dois pontos do líder Gotham.

Em outros jogos, o Boston Legacy surpreendeu o Utah Royals por 2 a 1, enquanto o Seattle Reign chocou o San Diego Wave com uma vitória por 1 a 0. Esses resultados deixaram Royals, Courage e Wave empatados em terceiro lugar com 39 pontos, aumentando ainda mais a emoção na briga pela ponta.

Do hat-trick de Sanchez pelo Courage aos dois gols de Evelyn Shores pelo Angel City, não faltaram gols que valem ser revistos. Mas quem está subindo, e quem está caindo? Veja como estão os 16 times na mais recente edição do Power Ranking da NWSL da GOAL.

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Classificação anterior: 16º

    Resultado: Derrota por 6 a 0 para o North Carolina Courage

    Implicações: Outro fim de semana, outros seis gols sofridos. O Chicago Stars segue afundado na lanterna da classificação com apenas 16 pontos, e suas já pequenas esperanças de playoffs estão desaparecendo rapidamente.

    • Publicidade
  • Bay FCScoreplay

    15Bay FC

    Ranking anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Kansas City Current

    Implicações: O Bay FC caiu para a penúltima colocação depois de perder três pontos contra o Kansas City Current no fim de semana. A atacante Karlie Lema marcou o único gol da sua equipe para empatar o jogo poucos minutos após o intervalo, mas o Bay FC não conseguiu impedir que o Current balançasse as redes, e os visitantes assumiram a liderança pouco antes dos 90 minutos.

  • Boston LegacyScoreplay

    14Boston Legacy

    Ranking anterior: 15

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Utah Royals

    Implicações: Uma vitória impressionante sobre uma forte equipe do Utah dá ao Boston Legacy algo em que se apoiar em sua temporada inaugural. Ainda assim, com 23 pontos e seis posições separando a equipe da zona de playoffs, há muito terreno a recuperar.

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    13Racing Louisville

    Ranking anterior: 13

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Angel City

    Implicações: O Racing Louisville teve momentos de grandeza, mas infelizmente não conseguiu balançar as redes nem impedir que o Angel City marcasse. O Racing está empatado no terceiro lugar de baixo para cima, com 23 pontos e uma campanha geral de 7-14-2.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Classificação anterior: 12

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Orlando Pride

    Implicações: O Dash está em 12º lugar na tabela da liga e perdeu três pontos para o Pride em um jogo que realmente poderia ter ido para qualquer lado. O Dash tem apenas 26 pontos e está três pontos abaixo do Pride.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Ranking anterior: 11

    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Houston Dash

    Implicações: Três gols contra o Dash foram um forte resultado para o Pride e, claro, um dos gols saiu dos pés de Barbra Banda. Banda segue na briga pela Chuteira de Ouro, com 14 gols em 19 jogos disputados.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    10Kansas City

    Ranking anterior: 10

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Bay FC

    Implicações: O Current derrotou o Bay FC por 2 a 1, com gols de Izzy Rodriguez e Rocky Rodriguez. O Current tem 37 pontos e está em sétimo lugar na classificação da liga.

  • Seattle ReignGetty Images

    9Seattle Reign

    Ranking anterior: 9

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o San Diego Wave

    Implicações: O Seattle Reign venceu o San Diego Wave por margem mínima, mas o resultado foi suficiente para garantir o oitavo lugar na classificação da liga, com 34 pontos. Agora, o Reign enfrenta o Bay FC no sábado.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Cúpula de Denver

    Ranking anterior: 8

    Resultado: Vitória por 3 a 0 sobre o Gotham FC

    Implicações: O Denver Summit pode ter protagonizado a maior zebra do fim de semana ao derrotar as atuais campeãs não por um ou dois, mas por três gols. Três jogadoras diferentes do Denver marcaram, e esta vitória levou a nova franquia aos 30 pontos e ao 10º lugar na classificação da liga.

  • Angel City FCScoreplay

    7Angel City

    Ranking anterior: 7

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o Racing Louisville

    Implicações: O Angel City embalou no momento certo e agora está a apenas um ponto do oitavo lugar e de uma vaga nos playoffs. Evelyn Shores marcou duas vezes para dar ao Angel City três pontos fora de casa.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Posição anterior: 6

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Washington Spirit

    Consequências: Sophia Wilson converteu o pênalti no início, mas isso não foi suficiente para impedir que o Washington Spirit empatasse e depois virasse. O Thorns está em sexto lugar na classificação da liga, com 38 pontos. O próximo compromisso do Thorns será contra o Chicago Stars no domingo.

  • Utah RoyalsScoreplay

    5Utah Royals

    Ranking anterior: 2

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Boston Legacy

    Consequências: A derrota para o estreante Boston atrapalha a briga do Utah pelas primeiras posições e faz a equipe cair três lugares no nosso ranking. O Royals, porém, segue firme na disputa na classificação, empatado com 39 pontos com North Carolina e San Diego.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Ranking anterior: 5

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Seattle Reign

    Consequências: O San Diego controlou a posse de bola, mas não conseguiu encontrar o gol, enquanto o Seattle impôs uma derrota frustrante. O Wave está em quinto lugar na classificação, empatado com 39 pontos com Utah e North Carolina. Ainda assim, sobe uma posição em nosso ranking, com o Royals caindo abaixo após perder para o Boston.

  • Washington SpiritScoreplay

    3Washington Spirit

    Ranking anterior: 4

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Portland Thorns

    Implicações: O Washington segue diminuindo a diferença para o Gotham, com a vitória de virada em Portland deixando a equipe a apenas dois pontos da liderança. O pênalti de Tara Rudd aos 59 minutos anulou a cobrança convertida no início por Sophia Wilson, antes de Trinity Rodman dar a assistência para Mélissa Bethi marcar o gol da vitória aos 80 minutos.

  • Gotham FCScoreplay

    2Gotham FC

    Ranking anterior: 1

    Resultado: Derrota por 3 a 0 para o Denver Summit

    Consequências: O Denver encerrou de forma contundente a sequência invicta de 10 jogos do Gotham no domingo, surpreendendo as atuais campeãs. O Gotham segue no topo da classificação, mas sua vantagem está diminuindo, com o Washington Spirit agora a apenas dois pontos de distância.

  • Ashley SanchezGetty Images

    1North Carolina Courage

    Ranking anterior: 3

    Resultado: Vitória por 6 a 0 sobre o Chicago Stars

    Consequências: Duas palavras: Ashley Sanchez. Seu hat-trick a levou a 18 gols em 23 jogos, ampliando sua vantagem na artilharia e estabelecendo o recorde de gols em uma única temporada da NWSL para uma americana. O Chicago teve dificuldades durante toda a temporada, mas marcar seis gols contra a equipe foi uma forma enfática de o Courage assumir o nosso primeiro lugar.