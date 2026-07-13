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Ary Borges, Angel CityGetty

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Ranking de força da NWSL: Angel City surpreende o San Diego Wave, líder da liga; Trinity Rodman leva o Washington Spirit ao primeiro lugar; e o Racing Louisville atinge o fundo do poço

NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
T. Rodman

O Angel City surpreendeu San Diego, o Seattle conquistou a supremacia na Cascadia e o Washington subiu ao topo do último ranking da GOAL, que inclui todas as 16 equipes da NWSL.

Era a Semana da Rivalidade na Liga Nacional de Futebol Feminino, e entre o Cascadia Classic e o SoCal Showdown, a tensão estava alta em toda a liga.

O Cascadia Classic contou com o Portland Thorns e o Seattle Reign, com o Reign conquistando uma vitória fácil por 2 a 0 com gols de Ryanne Brown e Maddie Mercado. O SoCal Showdown proporcionou talvez a maior zebra do fim de semana, quando o Angel City surpreendeu o líder da liga, o San Diego Wave, por 2 a 0.

O Angel City chegou à 11ª rodada com um dos piores históricos da liga: 5 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Chame isso de “efeito Ally Sentnor” ou simplesmente de uma nova energia no meio-campo, mas o time de Los Angeles fez um primeiro tempo quase perfeito, marcando duas vezes antes de se manter firme para garantir os três pontos no Snapdragon Stadium.

Apesar da derrota, o Wave permanece na liderança da tabela da NWSL com 28 pontos. O Washington Spirit subiu para o segundo lugar após a derrota de Portland para o Seattle, ao mesmo tempo em que conquistou três pontos com uma vitória fora de casa sobre o North Carolina Courage no sábado.

Não foram apenas os jogos de rivalidade que trouxeram emoção. A última partida do fim de semana, no domingo, viu o Denver Summit e o Houston Dash empatarem em 2 a 2, em um jogo marcado por vários gols espetaculares.

Yazmeen Ryan, do Denver, abriu o placar aos 14 minutos, driblando várias defensoras antes de encontrar espaço na entrada da área e chutar com efeito de longa distância no canto superior direito.

O Dash respondeu apenas um minuto depois. O Houston lançou um contra-ataque rápido e fez um passe com peso perfeito por cima da zaga do Denver, permitindo que Kat Rader finalizasse e levasse as equipes para o intervalo empatadas em 1 a 1.

Atualmente, apenas um ponto separa as três primeiras equipes. O Wave lidera a tabela com 28 pontos, enquanto o Spirit e o Thorns estão logo atrás, com 27. Mais três equipes estão empatadas com 24 pontos: o Gotham FC em quarto lugar, o Utah Royals em quinto e o Kansas City Current em sexto.

Com a Semana das Rivalidades da NWSL já encerrada, o GOAL classifica todas as 16 equipes...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Corrida em Louisville

    Classificação anterior: 16

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Bay FC

    Consequências: A sequência negativa do Racing Louisville continuou em casa, onde o Bay FC infligiu ao time sua décima derrota em 13 partidas. Com apenas sete pontos, o Racing permanece na lanterna e começa a perder contato com as equipes à sua frente.

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  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Classificação anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Boston Legacy

    Consequências: O Chicago sofreu uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Boston e permanece na penúltima posição, com um histórico de 4 vitórias, 10 derrotas e 0 empates. Com os times vizinhos começando a somar pontos, o Stars corre o risco de ficar para trás.

  • Boston Legacy FCGetty

    14O Legado de Boston

    Classificação anterior: 15

    Resultado: Vitória por 2 a 0 contra o Chicago Stars

    Implicações: O Boston venceu o confronto entre duas das equipes que ocupam as últimas posições da liga, conquistando três pontos valiosos contra o Chicago. Isso pode não transformar sua temporada, mas não sofrer gols e vencer um rival direto representam um progresso significativo para a equipe recém-promovida.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Cúpula de Denver

    Classificação anterior: 13

    Resultado: Empate em 2 a 2 contra o Houston Dash

    Consequências: Não foram apenas os jogos entre rivais que trouxeram emoção. A última partida do domingo viu o Denver Summit e o Houston Dash empatarem em um emocionante 2 a 2, com destaque para um dos gols do fim de semana marcado por Yazmeen Ryan.

    Ryan abriu o placar aos 14 minutos, driblando várias defensoras antes de encontrar espaço na entrada da área e chutar com efeito de longa distância no canto superior direito. O Houston respondeu apenas um minuto depois, com Kat Rader finalizando um passe na medida certa por cima da linha defensiva do Denver.

  • Malia Berkely, Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Classificação anterior: 12

    Resultado: Empate em 2 a 2 contra o Denver Summit

    Implicações: O Houston reagiu imediatamente após ficar atrás no placar e lutou para conquistar um ponto em Denver. O Dash demonstrou resiliência fora de casa, mas precisará começar a transformar empates em vitórias para subir na tabela e chegar às vagas dos playoffs.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Classificação anterior: 10

    Resultado: Vitória por 2 a 0 contra o Racing Louisville

    Consequências: O Bay FC conquistou os três pontos fora de casa contra o Racing Louisville, se recuperando do revés da semana passada e seguindo na direção certa.

  • Final Match - Teal Rising Cup 2025Getty Images Sport

    10Kansas City Current

    Classificação anterior: 7

    Resultado: Derrota por 3 a 0 para o Orlando Pride

    Consequências: A queda de três posições do Kansas City reflete o quão contundente foi a derrota sofrida contra o Orlando. A derrota por 3 a 0 para um rival direto revelou uma diferença preocupante entre o Current e uma das equipes mais fortes da liga.

  • Angel CityGetty Images

    9Cidade dos Anjos

    Classificação anterior: 11

    Resultado: Vitória por 2 a 0 contra o San Diego Wave

    Implicações: O Angel City conquistou uma vitória contundente por 2 a 0 sobre o San Diego, em um clássico, mostrando que é capaz de frustrar um dos melhores times da liga e, ao mesmo tempo, aproveitar suas chances. A vitória dá ao time impulso e um valioso incentivo na disputa pelas vagas nos playoffs.

  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    8Seattle Reign

    Classificação anterior: 9

    Resultado: Vitória por 2 a 0 contra o Portland Thorns

    Implicações: O Seattle conquistou o direito de se gabar com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Portland no clássico da Cascadia. O jogo sem sofrer gols e o forte desempenho representam um grande impulso de confiança para as próximas partidas.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    7Orlando Pride

    Classificação anterior: 8

    Resultado: Vitória por 3 a 0 contra o Kansas City Current

    Implicações: O Orlando conquistou uma vitória importante sobre o Kansas City, reforçando sua posição entre a elite da liga. Barbra Banda continua na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro, com 12 gols em 13 partidas disputadas.

  • Angel City FC v Portland Thorns FCGetty Images Sport

    6Portland Thorns

    Classificação anterior: 4

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Seattle Reign

    Consequências: O Portland perdeu por 2 a 0 para o Seattle em um clássico e não conseguiu encontrar um ritmo de ataque consistente. A derrota é um revés na acirrada disputa pelas vagas nos playoffs e torna os próximos jogos ainda mais importantes.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Classificação anterior: 6

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Washington Spirit

    Consequências: O Courage foi derrotado por 2 a 0 pelo Washington e teve dificuldades para furar a defesa do Spirit. A equipe precisará reencontrar seu ritmo ofensivo para evitar ficar ainda mais para trás na disputa pelas vagas nos playoffs.

  • Utah RoyalsGetty Images

    4Utah Royals

    Classificação anterior: 2

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Gotham FC

    Consequências: O Utah assumiu a liderança por um breve momento, mas acabou perdendo por 3 a 1 para o Gotham depois que os campeões assumiram o controle da partida. O Royals teve alguns momentos de brilho, mas não conseguiu manter o ritmo contra um dos times mais fortes da liga.

  • Gotham FCGetty Images

    3Gotham FC

    Classificação anterior: 5

    Resultado: Vitória por 3 a 1 contra o Utah Royals

    Implicações: O Gotham venceu o Utah por 3 a 1, graças a mais uma atuação impecável de Esther González. As atuais campeãs continuam se mostrando uma das equipes mais completas da liga, à medida que se aproximam de mais uma fase intensa de jogos.

  • Makenzy Robbe, San Diego WaveGetty Images

    2Onda de San Diego

    Classificação anterior: 1

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Angel City FC

    Consequências: O San Diego sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 em casa para o Angel City na semana dos clássicos. O Wave continua entre os primeiros colocados da liga, mas buscará se reorganizar rapidamente após uma atuação ofensiva atípica e pouco expressiva.

  • Washington SpiritScoreplay

    1Washington Spirit

    Classificação anterior: 3

    Resultado: Vitória por 2 a 0 contra o North Carolina Courage

    Implicações: O Washington conquistou uma impressionante vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Carolina do Norte, com gols de Leicy Santos e Trinity Rodman. O Spirit continua se mostrando um candidato de peso, com suas estrelas se destacando nos momentos decisivos.