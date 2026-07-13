Era a Semana da Rivalidade na Liga Nacional de Futebol Feminino, e entre o Cascadia Classic e o SoCal Showdown, a tensão estava alta em toda a liga.

O Cascadia Classic contou com o Portland Thorns e o Seattle Reign, com o Reign conquistando uma vitória fácil por 2 a 0 com gols de Ryanne Brown e Maddie Mercado. O SoCal Showdown proporcionou talvez a maior zebra do fim de semana, quando o Angel City surpreendeu o líder da liga, o San Diego Wave, por 2 a 0.

O Angel City chegou à 11ª rodada com um dos piores históricos da liga: 5 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Chame isso de “efeito Ally Sentnor” ou simplesmente de uma nova energia no meio-campo, mas o time de Los Angeles fez um primeiro tempo quase perfeito, marcando duas vezes antes de se manter firme para garantir os três pontos no Snapdragon Stadium.

Apesar da derrota, o Wave permanece na liderança da tabela da NWSL com 28 pontos. O Washington Spirit subiu para o segundo lugar após a derrota de Portland para o Seattle, ao mesmo tempo em que conquistou três pontos com uma vitória fora de casa sobre o North Carolina Courage no sábado.

Não foram apenas os jogos de rivalidade que trouxeram emoção. A última partida do fim de semana, no domingo, viu o Denver Summit e o Houston Dash empatarem em 2 a 2, em um jogo marcado por vários gols espetaculares.

Yazmeen Ryan, do Denver, abriu o placar aos 14 minutos, driblando várias defensoras antes de encontrar espaço na entrada da área e chutar com efeito de longa distância no canto superior direito.

O Dash respondeu apenas um minuto depois. O Houston lançou um contra-ataque rápido e fez um passe com peso perfeito por cima da zaga do Denver, permitindo que Kat Rader finalizasse e levasse as equipes para o intervalo empatadas em 1 a 1.

Atualmente, apenas um ponto separa as três primeiras equipes. O Wave lidera a tabela com 28 pontos, enquanto o Spirit e o Thorns estão logo atrás, com 27. Mais três equipes estão empatadas com 24 pontos: o Gotham FC em quarto lugar, o Utah Royals em quinto e o Kansas City Current em sexto.

Com a Semana das Rivalidades da NWSL já encerrada, o GOAL classifica todas as 16 equipes...