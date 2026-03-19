Ranking de força da Liga dos Campeões 2025-26: Arsenal reconquista a liderança, enquanto Barcelona e Liverpool relembram, na hora certa, por que não podem ser descartados antes das quartas de final

Foram marcados 68 gols nas oito partidas, com uma média de 4,25 por jogo, proporcionando aos torcedores de todo o continente um espetáculo praticamente ininterrupto. A Premier League foi a grande perdedora desta fase, já que quatro de seus seis representantes foram eliminados, enquanto vários ex-campeões se posicionaram para uma nova campanha de sucesso com atuações impressionantes.

Assim, com as oitavas de final já no retrovisor, quem está agora em melhor posição para avançar e levantar o troféu em Budapeste, no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos restantes abaixo...

Atualização anterior: 12 de março de 2026. Equipes eliminadas: Bodo/Glimt, Chelsea, Manchester City, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray e Tottenham.