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Champions League Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Ranking de força da Liga dos Campeões 2025-26: Arsenal reconquista a liderança, enquanto Barcelona e Liverpool relembram, na hora certa, por que não podem ser descartados antes das quartas de final

Apesar da fase de grupos ter se arrastado dolorosamente pelos primeiros cinco meses da temporada e da fase de play-offs ter proporcionado algum suspense, para muitos a Liga dos Campeões só começa de verdade quando as oitavas de final dão início. Se você é um desses torcedores, provavelmente adorou a última semana de ação europeia.

Foram marcados 68 gols nas oito partidas, com uma média de 4,25 por jogo, proporcionando aos torcedores de todo o continente um espetáculo praticamente ininterrupto. A Premier League foi a grande perdedora desta fase, já que quatro de seus seis representantes foram eliminados, enquanto vários ex-campeões se posicionaram para uma nova campanha de sucesso com atuações impressionantes.

Assim, com as oitavas de final já no retrovisor, quem está agora em melhor posição para avançar e levantar o troféu em Budapeste, no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos restantes abaixo...

Atualização anterior: 12 de março de 2026. Equipes eliminadas: Bodo/Glimt, Chelsea, Manchester City, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray e Tottenham.

  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8Sporting CP ⬆️

    Antes desta temporada, apenas quatro equipes haviam conseguido reverter uma desvantagem de três ou mais gols após a primeira partida de uma eliminatória da Liga dos Campeões para acabar vencendo, mas o Sporting conseguiu aumentar esse número para cinco depois de pressionar o Bodo/Glimt desde o primeiro minuto em Lisboa e garantir a vitória na prorrogação, terminando a noite com um placar de 5 a 0 e pondo fim à trajetória de conto de fadas dos noruegueses.

    A equipe de Rui Borges teve um pouco de sorte, dada a leveza da decisão de pênalti por mão que empatou a partida, mas acabou merecendo a ampla vitória naquela noite, considerando seu domínio na capital portuguesa. No entanto, eles precisarão elevar ainda mais o nível de jogo se quiserem ter alguma chance de derrotar o Arsenal nas quartas de final.

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7Liverpool ↔️

    A terceira vez foi de vez para o Liverpool nesta quarta-feira: após duas derrotas fora de casa para o Galatasaray na Europa nesta temporada, o time finalmente levou a melhor sobre o gigante turco, vencendo por 4 a 0 em Anfield e garantindo sua vaga nas quartas de final. Mohamed Salah superou a falha em um pênalti no primeiro tempo para marcar um golaço e participar de mais dois gols, naquilo que Jamie Carragher definiu como a “melhor atuação da temporada” dos Reds.

    Apesar de todas as dificuldades na Premier League nesta temporada, a equipe de Arne Slot mostrou agora do que é capaz, embora o Paris Saint-Germain represente um desafio mais difícil na próxima fase. O Liverpool, é claro, busca vingança após a derrota da temporada passada para os futuros campeões nas oitavas de final, mas terá que elevar ainda mais seu nível de jogo se quiser avançar na competição desta temporada.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    6Atlético de Madrid ↔️

    O Atlético de Madrid fez o trabalho pesado ao eliminar o Tottenham na primeira partida das oitavas de final, vencendo por 5 a 2 em um jogo que foi, em grande parte, facilitado pela equipe da Premier League, que luta contra o rebaixamento. Ainda assim, isso provavelmente não deve servir de desculpa para a derrota por 3 a 2 na segunda partida, mesmo que a equipe de Ivan Tudor pareça estar mostrando algumas melhorias na sua batalha para evitar o rebaixamento.

    A boa notícia para Diego Simeone é que Julián Álvarez parece ter recuperado a forma após uma seca de gols no meio da temporada, mas este time do Atlético não é a mesma equipe robusta que ajudou o “Cholismo” a frustrar regularmente os gigantes europeus há uma década. Eles sabem que podem causar problemas ao adversário nas quartas de final, o Barcelona, no ataque, mas impedir que ele marque gols é uma questão totalmente diferente.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5Barcelona ↔️

    Já repetimos várias vezes nesta temporada que não estamos nada convencidos com o Barcelona — e mesmo durante a goleada de 7 a 2 sobre o Newcastle, na quarta-feira, houve sinais de que a equipe continua instável na defesa, devido à insistência de Hansi Flick em jogar com uma linha defensiva alta, somada a uma série de lesões em jogadores-chave da zaga e de Frenkie de Jong na linha de meio-campo.

    Com Lamine Yamal e Raphinha, o Barça ainda conta com dois dos atacantes mais temíveis da Europa, enquanto Robert Lewandowski até redescobriu seu faro de gol contra os Magpies e pode estar de olho em mais uma grande temporada naquela que pode vir a ser sua última na Liga dos Campeões. Acrescente a isso o brilhantismo de Pedri e há muitos indícios de que, se os blaugranas conseguirem manter a defesa sólida, ainda podem chegar até o fim.

    Primeiro, eles precisam evitar uma repetição da derrota nas semifinais da Copa del Rey para o Atlético de Madrid quando enfrentarem a equipe de Diego Simeone nas quartas de final, já que os Rojiblancos destruíram o Barça no Metropolitano durante aquela disputa de duas partidas.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ↔️

    Será que algum dia vamos aprender?! O Real Madrid chegou ao confronto das oitavas de final contra o Manchester City sem o trio lesionado formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo, entre outros, enquanto as recentes derrotas para o Osasuna e o Getafe ainda estavam frescas na memória. Então, é claro que eles não conseguiriam recriar um pouco da velha magia da Liga dos Campeões, considerando o quanto as chances estavam contra eles?...

    O notável hat-trick de Fede Valverde na primeira partida colocou o Madrid no controle total do confronto mais badalado da rodada e, embora precisassem de Thibaut Courtois em sua melhor forma e de Bernardo Silva ser expulso no meio do primeiro tempo da partida de volta para garantir uma classificação confortável no Etihad, a equipe de Álvaro Arbeloa cumpriu sua missão graças a dois gols de Vinícius Jr.

    O brasileiro é uma espécie de especialista nas fases eliminatórias e falou sobre como agora está ansioso pela “melhor parte da temporada”, com o Real Madrid de repente voltando a parecer um potencial vencedor mais uma vez. Se conseguirem derrotar a poderosa máquina do Bayern de Munique nas quartas de final, poucos apostariam contra os Blancos chegarem até o fim.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    3Paris Saint-Germain ↔️

    O PSG pode não ser mais o mesmo time imbatível que venceu todos os adversários em seu caminho rumo ao título da última temporada, mas mostrou-se bem mais próximo de seu melhor nível na goleada sobre o Chelsea na semana passada, acabando por vencer por 8 a 2 no placar agregado, após garantir a classificação logo no início da segunda partida, em Stamford Bridge.

    Khvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola estão voltando à boa forma, enquanto os problemas físicos de Ousmane Dembélé estão quase no fim, justamente quando os campeões franceses entram na fase mais crucial da campanha. A equipe de Luis Enrique será, portanto, a favorita para passar pelo Liverpool nas quartas de final, o que significa que a defesa do título continental está bem ao alcance.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    2Bayern de Munique ⬇️

    Não precisávamos que o Bayern de Munique goleasse a Atalanta por 10 a 2 no placar agregado para saber que os bávaros são um verdadeiro candidato ao título da Liga dos Campeões desta temporada. Já sabíamos disso depois que eles derrotaram o PSG no Parc des Princes com apenas 10 jogadores durante a fase de grupos.

    No entanto, a goleada do campeão da Bundesliga sobre o vencedor da Liga Europa de 2024 foi um lembrete incrível da qualidade do elenco de Vincent Kompany — especialmente porque o favorito ao Ballon d'Or, Harry Kane, só jogou na segunda partida.

    Portanto, embora o Bayern esteja inegavelmente no lado errado do sorteio e esperasse evitar o Real Madrid nesta fase, achamos justo dizer que eles não têm motivos para temer nenhuma equipe restante nesta competição.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    1Arsenal ⬆️

    O Arsenal não esteve no seu melhor em Leverkusen na partida de ida das oitavas de final, mas elevou o nível de jogo o suficiente no Emirates para acabar por passar com facilidade. Se não fosse pelo goleiro do Bayer, Janis Blaswich, os Gunners teriam vencido com muito mais facilidade; no fim, precisaram de um gol impressionante de Eberechi Eze — o primeiro dele na Liga dos Campeões — e de um chute nada espetacular de Declan Rice para garantir uma vitória merecida.

    A classificação pelo lado “fácil” do sorteio leva agora o Arsenal a Lisboa para enfrentar o Sporting CP, e embora a busca por quatro troféus possa ainda ter um efeito adverso em seus níveis de energia à medida que entramos na reta final da temporada, os Gunners continuam sendo os finalistas mais prováveis entre todas as oito equipes restantes na competição e, portanto, devem ser novamente considerados favoritos.