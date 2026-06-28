Ranking de força da Copa do Mundo de 2026: os temíveis atacantes da França continuam em alta, enquanto as fraquezas da Alemanha ficam à mostra - mas será que alguém conseguirá deter a Argentina agora que a fase eliminatória se aproxima para Lionel Messi e companhia?

Jogadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland têm se destacado pelas respectivas seleções, o que significa que teremos uma série de partidas das eliminatórias repletas de estrelas, que colocarão frente a frente alguns dos melhores jogadores do planeta.

Mas qual seleção tem mais chances de levantar o troféu mais famoso do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? O GOAL classifica as chances de todas as 32 seleções cujas esperanças ainda estão vivas na América do Norte...

Última atualização: 24 de junho de 2026. Seleções eliminadas na 3ª rodada: República Tcheca, Catar, Curaçao, Iraque, Uruguai, Arábia Saudita, Nova Zelândia, Escócia, Uzbequistão, Coreia do Sul e Irã.