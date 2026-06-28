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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

Traduzido por

Ranking de força da Copa do Mundo de 2026: os temíveis atacantes da França continuam em alta, enquanto as fraquezas da Alemanha ficam à mostra - mas será que alguém conseguirá deter a Argentina agora que a fase eliminatória se aproxima para Lionel Messi e companhia?

Power rankings
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Especiais e Opinião

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim após duas semanas emocionantes de jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Apesar da falta de confrontos de destaque no papel no novo formato ampliado, não faltaram momentos dramáticos, com todos os grandes nomes representando seus respectivos países no maior palco do futebol.

Jogadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland têm se destacado pelas respectivas seleções, o que significa que teremos uma série de partidas das eliminatórias repletas de estrelas, que colocarão frente a frente alguns dos melhores jogadores do planeta.

Mas qual seleção tem mais chances de levantar o troféu mais famoso do futebol em Nova Jersey, no dia 19 de julho? O GOAL classifica as chances de todas as 32 seleções cujas esperanças ainda estão vivas na América do Norte...

Última atualização: 24 de junho de 2026. Seleções eliminadas na 3ª rodada: República Tcheca, Catar, Curaçao, Iraque, Uruguai, Arábia Saudita, Nova Zelândia, Escócia, Uzbequistão, Coreia do Sul e Irã.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Cabo Verde ⬆️

    A história mais inspiradora do torneio até agora: Cabo Verde chegou ao Grupo H como suposto azarão, mas conquistou pontos contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, terminando de forma surpreendente não em terceiro, mas em segundo lugar na classificação e garantindo sua vaga nas oitavas de final. Algumas das jogadas que apresentaram foram emocionantes e conquistaram os corações dos torcedores em todo o mundo.

    Em sua última partida da fase de grupos contra a Arábia Saudita, os Tubarões Azuis foram superiores, criando 15 chutes a gol. Assim, conquistaram de pleno direito sua vaga nas oitavas de final após atuações heróicas que lhes permitiram escapar da fase de grupos contra todas as expectativas e a lógica, e sua recompensa será um confronto com a Argentina, atual campeã liderada por Lionel Messi, na sexta-feira.

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  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31República Democrática do Congo ⬆️

    A República Democrática do Congo sabia que, após o empate honroso contra Portugal e a derrota por uma diferença mínima para a Colômbia, uma vitória sobre o Uzbequistão garantiria sua vaga nas oitavas de final. No entanto, quando se viu perdendo por 1 a 0 no intervalo, no sábado, parecia que o sonho da seleção africana estava prestes a acabar de forma devastadora.

    Com suas esperanças no torneio em jogo, Yoane Wissa mais uma vez se destacou, marcando dois gols para garantir uma virada por 3 a 1, que define um confronto nas oitavas de final contra a Inglaterra, em Atlanta. A República Democrática do Congo será a grande azarão diante dos Três Leões, mas acredita que, depois de ter frustrado Portugal, pode enfrentar de igual para igual mais um dos favoritos do torneio.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Suécia ⬇️

    O que diabos devemos pensar da Suécia?! Uma seleção que se classificou para a Copa do Mundo pela porta dos fundos estreou na fase final com uma impressionante vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, mas acabou sendo derrotada pelo mesmo placar pela Holanda na segunda rodada.

    A terceira partida não nos deu muitas pistas, mas o técnico Graham Potter deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Os escandinavos conseguiram virar o jogo e empataram em 1 a 1 com o Japão, com um cruzamento-chute de Anthony Elanga que voou para o fundo da rede pouco depois da marca de uma hora de jogo. O ponto conquistado significa que os suecos avançaram como uma das melhores terceiras colocadas e enfrentarão a França.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Bósnia e Herzegovina ⬆️

    Antes da vitória por 3 a 1 sobre o Catar na quarta-feira, a Bósnia e Herzegovina não vencia uma partida nos 90 minutos desde novembro passado. No entanto, a pequena nação balcânica, que derrotou tanto o País de Gales quanto a Itália nos pênaltis nas repescagens da Copa do Mundo, está agora classificada para a fase eliminatória pela primeira vez na história, como uma das melhores terceiras colocadas.

    Obviamente, a equipe terá um grande desafio nas oitavas de final, onde enfrentará os animados co-anfitriões, os Estados Unidos, mas a equipe de Sergej Barbarez é, sem dúvida, capaz de frustrar times mais fortes e, com o ponta Kerim Alajbegovic, de 18 anos, conta com um verdadeiro trunfo, como ele provou com seu maravilhoso gol individual contra o Catar.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Paraguai ⬇️

    Disputando sua primeira Copa do Mundo desde 2010, a campanha do Paraguai parecia ter chegado ao fim antes mesmo de realmente começar, após a goleada sofrida contra os co-anfitriões, os Estados Unidos; no entanto, a seleção se recuperou de forma impressionante ao marcar logo no início contra a Turquia e, em seguida, conseguiu manter sua vantagem mínima, apesar da expulsão de Miguel Almirón pouco antes do intervalo, em circunstâncias bizarras.

    A segunda colocação estava em jogo na última partida da fase de grupos dos sul-americanos contra a Austrália, mas um empate sem gols para o esquecimento fez com que o Paraguai fosse forçado a se contentar com o terceiro lugar e um confronto nas oitavas de final contra a Alemanha, tetracampeã mundial. A lesão do zagueiro central Omar Alderete, peça fundamental da equipe, será uma grande preocupação.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27África do Sul ⬆️

    A África do Sul parecia estar totalmente fora da competição após a primeira rodada. Além de ter sido derrotada por 2 a 0 pelo México, a equipe de Hugo Broos também teve dois jogadores expulsos no Azteca: Yaya Sithole e Themba Zwane receberam cartões vermelhos diretos. No entanto, a Bafana Bafana demonstrou um notável espírito de luta ao conquistar um ponto contra a Tchequia na partida seguinte, graças a um pênalti convertido por Teboho Mokoena aos 83 minutos, antes de surpreender a Coreia do Sul em Monterrey com um único gol marcado por Thapelo Maseko no segundo tempo.

    Com isso, a África do Sul se classificou para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história e agora tem chances reais de chegar às oitavas de final, já que enfrentará o Canadá, adversário nada intimidador, em Los Angeles, nas oitavas de final.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Áustria ⬇️

    Isso sim é deixar para a última hora! Quem esperava que Áustria e Argélia fizessem um empate que beneficiasse ambas as equipes na última rodada do Grupo J se enganou feio, já que as duas seleções protagonizaram o melhor jogo do torneio até agora — que quase terminou em desastre para a equipe de Ralf Rangnick. A Áustria abriu o placar duas vezes em Kansas City, mas acabou ficando atrás por 3 a 2 nos acréscimos do segundo tempo, precisando de um gol de empate de última hora de Sasa Kalajdzic para avançar.

    Depois dessa montanha-russa de emoções, um confronto difícil contra a Espanha está agora na agenda de Rangnick e seus jogadores nas oitavas de final, e se eles não melhorarem defensivamente, será difícil vê-los avançarem mais neste verão.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Equador ⬆️

    O Equador chegou a este torneio como um possível azarão, graças à sua defesa impressionantemente sólida, embora houvesse dúvidas quanto à sua capacidade de marcar gols, já que empatou em 0 a 0 cinco de suas últimas seis partidas das eliminatórias. E essas preocupações se confirmaram: após uma derrota nos acréscimos para a Costa do Marfim, a “La Tri” não conseguiu encontrar uma maneira de superar Curaçao.

    No entanto, de forma surpreendente, o Equador acordou tarde e conseguiu arrancar uma vitória monumental em sua última partida do Grupo E contra a Alemanha, gigante europeia, somando quatro pontos — o suficiente para garantir uma vaga nas oitavas de final. Gonzalo Plata, do Flamengo, foi o herói, marcando o improvável gol da vitória a 13 minutos do fim, garantindo assim um confronto com o México, um dos anfitriões do torneio.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Gana ⬇️

    Carlos Queiroz assumiu o cargo de técnico de Gana apenas em abril, mas o ex-técnico de Portugal e do Irã fez maravilhas com as Estrelas Negras, que, após a vitória no último suspiro sobre o Panamá, conseguiram um empate mais do que honroso por 0 a 0 contra a Inglaterra, garantindo assim uma vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência.

    A derrota para a Croácia na última partida da fase de grupos fez com que Gana terminasse, no fim das contas, em terceiro lugar no Grupo L, e a equipe precisará mostrar toda a sua determinação para superar a Colômbiana sexta-feira.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Austrália ⬆️

    A Austrália mais uma vez garantiu sua vaga nas oitavas de final, apesar da atuação decepcionante na derrota para os Estados Unidos na segunda rodada. Os Socceroos mal conseguiram incomodar os co-anfitriões, voltando à realidade após a vitória surpreendente sobre a Turquia.

    Um empate contra o Paraguai na última partida do Grupo D provavelmente seria suficiente para a classificação de ambas as seleções, com a segunda colocação em jogo. O empate sem gols em São Francisco significa que são os australianos que devem ter o caminho mais tranquilo, que começa contra o Egito nas oitavas de final.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Argélia ↔️

    A Argélia demonstrou excelente determinação para se recuperar depois de ter sido joguete de Lionel Messi na rodada inicial, já que, posteriormente, conseguiu virar o placar e derrotar a Jordânia antes de empatar em um emocionante 3 a 3 com a Áustria, encerrando assim a fase de grupos.

    Riyad Mahrez pensou ter garantido a vitória em Kansas City para as “Raposas do Deserto” ao colocar a equipe na frente aos três minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo, mas, no fim das contas, a equipe de Vladimir Petkovic pode até ficar satisfeita por ter sofrido o empate de última hora marcado por Sasa Kalajdzic; em vez de enfrentar a Espanha nas oitavas de final, como teria acontecido caso tivesse vencido no sábado, a Argélia enfrentará a Suíça, com a Colômbia ou Gana como possíveis adversários nas oitavas de final.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Canadá ⬇️

    Primeiro, a má notícia: o Canadá não disputará mais nenhuma partida da Copa do Mundo de 2026 em casa, após perder por 2 a 1 para a Suíça em Vancouver. Os canadenses precisavam apenas de um empate para terminar em primeiro lugar no Grupo B, mas deixaram para agir tarde demais para ter uma chance real contra uma seleção suíça sólida, mas nada espetacular.

    Mas eis a boa notícia. Embora o Canadá agora tenha que viajar para os EUA para a fase de 32, seu adversário em Los Angeles será a África do Sul, surpreendente vice-campeã do Grupo A, e uma equipe que os jogadores de Jesse Marsch devem estar confiantes em derrotar — especialmente se Alphonso Davies estiver finalmente apto para atuar na fase final.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Egito ⬇️

    O Egito esperou muito tempo pela sua primeira vitória na Copa do Mundo, por isso a alegria que marcou a vitória sobre a Nova Zelândia em Vancouver foi compreensível. Como era de se esperar, Mohamed Salah esteve no centro de tudo, com o ícone do futebol egípcio marcando um gol e dando uma assistência durante a virada de sua equipe no segundo tempo.

    O empate subsequente dos Faraós com o Irã serviu como um choque de realidade, mas a seleção ainda assim se classificou em segundo lugar no Grupo G e chegou pela primeira vez na história às oitavas de final do torneio, onde acredita ter boas chances no confronto contra a Austrália.

  • FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP

    19Senegal ⬆️

    O Senegal sabia que havia recebido um sorteio difícil ao ser colocado no Grupo I ao lado da França e da Noruega, e foi exatamente isso que aconteceu com a equipe de Pape Thiaw após duas derrotas consecutivas em Nova Jersey. Em ambas as ocasiões, os Leões de Teranga desperdiçaram oportunidades de mudar o rumo das partidas, mas acabaram sendo derrotados por Kylian Mbappé e Erling Haaland, respectivamente.

    Felizmente, então, o Senegal conseguiu exatamente o tipo de vitória importante de que precisava contra o Iraque em sua última partida da fase de grupos, garantindo a si mesmo a melhor chance possível de classificação. Ajudado por um cartão vermelho recebido pelo Iraque aos 13 minutos, o gigante africano aumentou seu saldo de gols com uma goleada de 5 a 0, o que se mostrou suficiente para garantir um confronto com a Bélgica na próxima fase.

  • belgium(C)Getty Images

    18Bélgica ⬆️

    O ponta do Manchester City, Jeremy Doku, admitiu ainda em novembro que a Bélgica “não foi boa o suficiente em um grande número de partidas” nas eliminatórias; portanto, seu desempenho irregular na Copa do Mundo até agora não tem sido nenhuma surpresa. Os Diabos Vermelhos foram péssimos no primeiro tempo contra o Egito, antes de se recuperarem e garantirem o empate, e não foram muito melhores durante o empate sem gols com o Irã.

    A equipe de Rudi Garcia finalmente pareceu entrar nos eixos na partida decisiva contra a Nova Zelândia, embora os All Whites fossem a seleção com a pior classificação no torneio. A vitória por 5 a 1 fez com que a Bélgica liderasse o Grupo G pelo saldo de gols, à frente do Egito, e Garcia deve ter ficado muito satisfeito ao ver Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard marcarem gols, enquanto prepara sua equipe para enfrentar o Senegal.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Croácia ⬆️

    Após uma derrota na estreia para a Inglaterra, a Croácia se recuperou com uma vitória pouco convincente sobre o Panamá, antes de apresentar sua melhor atuação no torneio até o momento para garantir a vitória sobre Gana e a classificação para as oitavas de final como vice-campeã do Grupo L.

    A equipe de Zlatko Dalic ainda precisará melhorar consideravelmente se quiser chegar, no mínimo, às semifinais pela terceira Copa do Mundo consecutiva, tendo Portugal como adversário de peso nas oitavas de final nesta quinta-feira.

  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Costa do Marfim ↔️

    A Costa do Marfim não poderia ter passado por emoções mais contrastantes ao final de suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo. Os Elefantes marcaram um gol decisivo aos 90 minutos na estreia do torneio contra o Equador, mas ficaram de coração partido após o gol de Deniz Undav nos acréscimos pela Alemanha, em Houston.

    Ainda assim, a equipe sempre soube que estaria em boa posição para conquistar os pontos necessários à classificação na terceira partida, contra a modesta Curaçao, e cumpriu sua missão graças a dois gols bem marcados pelo ex-jogador do Arsenal, Nicolas Pépé. Isso garantiu o segundo lugar, e a equipe enfrentará a Noruega nas oitavas de final.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Japão ⬇️

    Apesar das lesões de alguns jogadores importantes, o Japão era um dos grandes favoritos antes do torneio e mostrou por quê ao se recuperar duas vezes para conquistar um ponto contra a Holanda, antes de arrasar com a Tunísia na segunda rodada, praticamente garantindo sua vaga nas oitavas de final.

    No entanto, os Samurais Azuis perderam a oportunidade de disputar a liderança com a Holanda ao empatarem com a Suécia no último confronto do Grupo F, o que significa que agora os aguarda um confronto nas oitavas de final contra o Brasil na segunda-feira. Eles acreditam que podem causar uma zebra.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Suíça ⬆️

    Após um empate embaraçoso na estreia contra o Catar, em que a Suíça foi punida por sua falta de eficiência, os gols finalmente começaram a sair para os jogadores de Murat Yakin nos minutos finais da vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina na segunda rodada, graças aos reservas Johan Manzambi e Ruben Vargas.

    Como era de se esperar, os dois foram promovidos ao time titular para o confronto desta quarta-feira contra o Canadá, e ambos marcaram novamente, levando a Suíça a derrotar os co-anfitriões e garantir a liderança do Grupo B, marcando assim um confronto com a Argélia em Vancouver que eles realmente devem vencer.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    13Noruega ⬇️

    Era provável que a Noruega chegasse tão longe quanto Erling Haaland pudesse levá-la neste torneio e, a julgar pelos dois primeiros jogos, isso poderia significar uma boa campanha na fase eliminatória. Haaland marcou quatro gols em suas duas primeiras partidas do torneio, somando ao seu par de gols contra o Iraque mais dois contra o Senegal, garantindo assim a classificação do Grupo I.

    No entanto, a decisão do técnico Stale Solbakken de fazer uma rotação massiva na última partida da fase de grupos contra a França, apesar de a liderança do grupo estar em jogo, não deu certo, já que os “Les Bleus” dominaram a partida com Haaland e Martin Odegaard entre os que ficaram no banco. Consequentemente, a Noruega enfrentará a Costa do Marfim nas oitavas de final.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Colômbia ⬆️

    O objetivo da Colômbia antes do torneio era claro: vencer os dois primeiros jogos para garantir a classificação antes de enfrentar Portugal, favorito ao título do Grupo K. Os jogadores de Néstor Lorenzo alcançaram essa meta ao derrotar tanto o Uzbequistão quanto a República Democrática do Congo e, embora tenham tido azar por não terem conseguido a terceira vitória em três partidas contra a Seleção, o empate em 0 a 0 garantiu, pelo menos, o primeiro lugar no grupo.

    Isso também significa que a Colômbia terá um caminho mais tranquilo nas eliminatórias, com Gana como adversário nas oitavas de final, antes de um possível confronto com a Suíça ou a Argélia nas oitavas de final. Assim, os “Los Cafeteros” devem agora ter como meta mínima chegar às quartas de final.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11México ⬆️

    A campanha do México no torneio realmente não poderia estar indo melhor. Depois de garantir a liderança do Grupo A ao vencer suas duas primeiras partidas, contra a África do Sul e a Coreia do Sul, o técnico Javier Aguirre pôde fazer rodízio no time para a última partida do El Tri, contra a Tchequia.

    Apesar das mudanças, o México conseguiu manter seu aproveitamento de 100% — e não sofrer gols pela terceira partida consecutiva — em mais uma noite emocionante no Azteca, na qual Mateo Chávez marcou seu primeiro gol pela seleção, o jovem Gilberto Mora impressionou no meio-campo e o goleiro veterano Guillermo Ochoa fez uma participação histórica em sua sexta Copa do Mundo.

    Conclusão: o México ganhou um grande impulso ao entrar na fase eliminatória e tem chances reais de chegar às quartas de final, já que também disputará sua partida das oitavas de final no Azteca caso derrote o Equador nas oitavas de final.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Estados Unidos ⬆️

    Foi um começo e tanto para os Estados Unidos. Os co-anfitriões provavelmente não poderiam ter sonhado com um resultado melhor em sua estreia, ao derrotarem o Paraguai com facilidade em Los Angeles, e seguiram com uma vitória dominante — embora um pouco menos contundente — sobre a Austrália em Seattle, o que lhes garantiu a liderança do Grupo D com uma partida de antecedência.

    No entanto, as altas expectativas foram um pouco atenuadas depois que a equipe de Mauricio Pochettino, com escalação alterada, sofreu uma derrota no final da partida contra a Turquia — já eliminada —, em Los Angeles, na quinta-feira, em seu terceiro confronto da fase de grupos, que já não tinha mais importância, o que levantou preocupações sobre a profundidade do elenco da seleção americana. Eles, no entanto, enfrentarão a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, onde serão os favoritos para avançar.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Marrocos ⬇️

    Como admitiu o meio-campista Bilal El Khannouss, Marrocos esteve prestes a pagar caro pela falta de “humildade” na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti na quarta-feira. Os Leões do Atlas ficaram atrás no placar duas vezes no primeiro tempo de uma partida que se esperava que vencessem com facilidade e, assim, tivessem a chance de ultrapassar o Brasil e assumir a liderança do Grupo C pelo saldo de gols. No fim das contas, porém, Marrocos ficou apenas aliviado por ter saído de Atlanta com uma vitória.

    Terminar em segundo lugar significa que os semifinalistas que fizeram história há quatro anos agora terão de enfrentar XXX nas oitavas de final, e esse será um obstáculo difícil de superar. No entanto, o desempenho do Marrocos no empate em 1 a 1 com o Brasil na primeira rodada sugere que, quanto mais importante é a partida, melhor a equipe joga; e com Achraf Hakimi e Ismael Saibari em excelente forma, os norte-africanos aguardam ansiosos pelo jogo em Monterrey.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Países Baixos ⬆️

    A Holanda finalmente entrou no ritmo da Copa do Mundo. Depois de apresentar um desempenho irregular no empate em 2 a 2 com o Japão — o que levou a críticas a Ronald Koeman por sua suposta postura negativa —, os holandeses se soltaram contra a Suécia em Houston, vencendo por 5 a 1. 

    A decisão do técnico de escalar Brian Brobbey como titular valeu a pena de forma espetacular, e ele marcou seu terceiro gol em dois jogos ao balançar as redes contra a Tunísia. No entanto, o formato do torneio significa que eles enfrentarão o Marrocos, segundo colocado do Grupo C, na primeira fase eliminatória, o que será um teste difícil.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Portugal ⬇️

    Portugal chegou à América do Norte como uma das favoritas de muitos para chegar até o fim, mas até agora tem se mostrado longe de ser uma das principais candidatas, após não conseguir vencer duas de suas três partidas da fase de grupos. O empate da Seleção com a República Democrática do Congo na estreia foi particularmente prejudicial, já que a equipe perdeu a liderança do grupo, enquanto persistem dúvidas sobre as capacidades de Cristiano Ronaldo aos 41 anos, apesar dos dois gols marcados contra o Uzbequistão.

    A equipe de Roberto Martínez enfrenta agora um caminho difícil nas eliminatórias, precisando vencer a Croácia e, provavelmente, a Espanha apenas para chegar às quartas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    6Alemanha ⬇️

    Após uma goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, que não revelou muito sobre a verdadeira força da Alemanha, os jogadores de Julian Nagelsmann passaram por um teste sério às suas credenciais para a Copa do Mundo diante de uma Costa do Marfim inspirada por Yann Diomande. Eles foram aprovados, mas por pouco — viraram o jogo quando o super-reserva Deniz Undav salvou a equipe com um gol da vitória nos acréscimos, completando assim sua dupla de gols.

    No entanto, a equipe de Nagelsmann não tem se mostrado convincente na defesa e acabou pagando o preço por isso na última partida da fase de grupos, quando a “Die Mannschaft” sofreu uma derrota preocupante para o Equador devido a um erro de Manuel Neuer no final da partida, embora já tivesse garantido a liderança do Grupo E. Agora, o Paraguai os aguarda nas oitavas de final, com a França como um adversário potencialmente difícil nas quartas de final.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasil ⬆️

    Devido ao desempenho abaixo do esperado no empate da Seleção Brasileira com o Marrocos na estreia, ainda não há um veredicto definitivo sobre a equipe de Carlo Ancelotti. No entanto, a Seleção está, sem dúvida, começando a ganhar impulso, após duas vitórias consecutivas por 3 a 0 sobre o Haiti e a Escócia.

    É verdade que o nível dos adversários foi baixo, mas houve muitos aspectos positivos que Ancelotti pôde extrair de ambas as partidas. Para começar, Vinícius Júnior não para de marcar gols, Matheus Cunha parece ser a resposta para a posição problemática do Brasil no ataque, enquanto Neymar, agora recuperado, fez uma participação encorajadora contra os escoceses.

    XXX pode ser um adversário complicado nas oitavas de final, mas, depois de todo o pessimismo que cercava o Brasil no início do torneio, as coisas agora parecem estar melhorando para os pentacampeões.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    4Inglaterra ⬆️

    O desempenho da Inglaterra na vitória sobre a Croácia parece ter ficado para trás há muito tempo, já que foi seguido por duas atuações abaixo do esperado contra Gana e Panamá. Os Três Leões conseguiram vencer este último jogo no sábado para garantir a liderança do Grupo L, mas devem muito a Jude Bellingham e precisam que outros jogadores se destaquem ao lado do meio-campista do Real Madrid se quiserem chegar longe neste torneio.

    A equipe de Thomas Tuchel está confiante em passar pela República Democrática do Congo nas oitavas de final, mas as coisas provavelmente ficarão mais difíceis a partir daí, especialmente se tiverem que enfrentar o México em sua fortaleza, o Estádio Azteca, nas quartas de final.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Espanha ↔️

    Após a decepção, que beirou o constrangimento, do empate em 0 a 0 da Espanha com Cabo Verde na estreia da La Roja no torneio, a equipe voltou a mostrar sua verdadeira cara ao golear a Arábia Saudita, com Lamine Yamal retornando à escalação após se recuperar de uma lesão e marcando um gol.

    Embora tenham vencido uma partida acirrada contra o Uruguai na última rodada da fase de grupos, garantindo a liderança da chave, a equipe mais uma vez não foi totalmente convincente, conseguindo apenas um chute a gol — mas um erro terrível de Fernando Muslera no gol permitiu que o chute de Alex Baena acabasse entrando na rede. O próximo adversário da equipe de Luis de la Fuente é a Áustria, na quinta-feira.

  • France Dembele HIC 2-1Getty/ GOAL

    2França ↔️

    A França chegou ao torneio com o ataque mais temível do mundo e, até agora, tem feito jus a essa reputação. Tanto Kylian Mbappé quanto Ousmane Dembélé estão bem na disputa pela Chuteira de Ouro, com quatro gols cada, enquanto Michael Olise provou ser a mesma força criativa que demonstrou ao longo da última temporada pelo Bayern de Munique.

    Ninguém vai querer enfrentar a equipe de Didier Deschamps, portanto, e é de se esperar que eles não tenham trabalho contra a Suécia nas oitavas de final. Os Bleus talvez tivessem esperado um chave mais favorável a partir daí, com a Alemanha como possível adversária nas oitavas, mas não terão medo de ninguém depois de terem passado invictos pela fase de grupos.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ↔️

    Até agora, tudo tem corrido a favor da Argentina, desde a forma espetacular de Lionel Messi até o sorteio ter se mostrado favorável, facilitando sua passagem para as fases finais. Assim, os atuais campeões encerraram a fase de grupos como a equipe a ser batida.

    Messi elevou sua contagem de gols no torneio para seis com sua cobrança de falta sublime contra a Jordânia, e ele deve ter muitas oportunidades de aumentar sua marca contra Cabo Verde nas oitavas de final e, possivelmente, contra a Austrália ou o Egito nas quartas de final. A equipe também deve evitar todos os grandes favoritos nas quartas de final, caso chegue até lá, tendo a Colômbia ou a Suíça como adversários mais prováveis.